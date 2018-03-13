"Человек, который спас мир". Чем удивила западная лента о советском офицере

«Человек, который спас мир». Само название этой художественно-документальной ленты выглядело, откровенно говоря, банальным, а потому захватывающего просмотра, как изначально казалось вашему покорному слуге, не предполагало. Тем более странными (до просмотра) показались позитивные отзывы коллег, которые ленту датских кинематографистов на серии премьерных показов посмотреть успели.Памятуя о том, как, в принципе, показываются наши (советские/российские) военнослужащие западными киношниками, прогнозировалось что-то из серии «Полупьяный неадекват, бросивший валенок на пульт» - как смесь западного пренебрежения с внутренней (не всегда поддающейся анализу) самоиронией.Начальные кадры фильма Питера Энтони и Якоба Старберга начали, было, подтверждать догадки о том, что фильм из серии пропагандистского русофобского дерьма: разбросанные в доме у отставного офицера бутылки из-под спиртного, грязь, лента с налипшими мухами, унылый вид из немытого окна. Хотелось уже выйти, чтобы не стать свидетелем очередной антисоветской/антироссийской заказухи с претензией на документалистику.Но не вышел... И не пожалел. Откровенно не пожалел.Сейчас перечитал написанное, и решил, что выглядит так, будто бы эти самые Энтони со Старбергом проспонсировали «Военное обозрение» на предмет того, чтобы мы тут пропиарили их киноленту. Усмехнулся... Если кто-либо посчитает, что именно так и есть, то это, конечно, его личное дело, но только будет в крайней степени ошибаться. На самом деле – в материале абсолютно личная авторская оценка того, что пришлось увидеть на экране. Оценка зрительская, не навязываемая кому-либо.А на экране увидел то, что, пожалуй, ранее никогда от западных киношников видеть не приходилось: советский офицер показан не как плод больной фантазии его службы от очередного либерального сценариста, а, во-первых, как человек, у которого есть и душа, и собственное мнение, во-вторых, - от первого лица.Речь идёт о человеке, о котором, откровенно говоря, не так много знают в нашей стране. Он не летал в космос, не командовал фронтом, не был «постоянным военным экспертом» на ТВ. Он был и навсегда остался советским офицером Станиславом Петровым, который 35 лет назад - сентябрьской ночью 1983 года – действительно спас человечество от неминуемой ядерной катастрофы. Без пафоса! Спас человечество своим нелёгким индивидуальным решением.Задумка датских киношников, по большому счёту, понятна: показать советского офицера, который рискнул пойти против системы, проигнорировав инструкцию, а советская система ему этого, по сути, не простила, так как его решение ударяло по начальству с «большими звёздами» и по пиджакам с доступом к длинным чёрным лимузинам и ещё более длинным тёмным коридорам с ковровыми дорожками. Чего греха таить, это «местами» прослеживается в фильме. Но всё же, даже если такая цель создателями фильма «Человек, который спас мир» преследовалась, то в конечном итоге не она стала главенствующей.Главным стало то, что рассказано о человеке как венце творения природы – со всеми его недостатками и достоинствами. А главным в данном случае из достоинств является наличие необезображенного бумажными предписаниями, зачастую рождёнными бюрократами, разума, интеллекта. – Человеке, который даже в тяжелейших условиях способен не искать способа выслужиться, спрятавшись за чью-либо спину, а который готов взять на себя ответственность. И ответственность взял. Взял, потому что был настоящим офицером – а), настоящим человеком – б) и не был, как сейчас принято говорить, «диванным воином» - в).Это, сидя на мягком диванчике, можно легко рассуждать о том, что «нам достаточно нажать на кнопку, чтобы показать силу и мощь». Но на самом деле сила и мощь заключается как раз не в том, чтобы с потными ладошками тыкать на все попадающиеся под руку кнопки, а в том, чтобы принять единственно верное решение, за которым могут стоять миллионы человеческих жизней.Нет смысла пересказывать весь фильм. Кто заинтересовался – посмотрит сам.Основан он на реальных событиях – тех самых, когда 26 сентября 1983 года подполковник войск ПВО Станислав Петров заступил на пост оперативного дежурного в командном пункте Серпухов-15. Именно в ту ночь ранее принятая на вооружение (во многом сырая) система раннего предупреждения УС-КС «Око» выдала сигналы о пусках с континентальных позиций в США пяти МБР LGM-30 Minuteman. Интервал получения сигналов составил несколько минут. Согласно инструкции, подполковник Петров уже после первого срабатывания системы должен принять меры – сообщить командованию о необходимости ответных действий. Однако Станислав Петров после первого срабатывания системы «Око», которая, судя по всему, приняла за пуск МБР «игру света» (отражение солнечных лучей от облаков, расположенным на больших высотах), доложил – «тревога ложная».Многие коллеги подполковника Петрова откровенно недоумевали по поводу его решения. Тем временем группа визуального наблюдения пыталась отследить маршрут ракет на экранах, на которые поступала информация со спутников. Никаких визуальных доказательств пусков межконтинентальных баллистических ракет со стороны США получено не было, но компьютер упорно сигнализировал о ракетном нападении на СССР.Решение об ответном ударе не принималось, что делало обстановку на командном пункте запредельно нервозной. Когда первая псевдоракета «вошла» в зону обнаружения советских радаров, информация о ложной тревоге подтвердилась – никаких пусков не было. Злую шутку сыграла именно система раннего обнаружения, которая, при принятии подполковником Петровым решения по инструкции, могла бы, без преувеличения, похоронить человечество.Это и о мере ответственности, и о роли отдельно взятого человека в истории цивилизации. Да – многие инструкции пишутся кровью, но есть и те, которые однозначно говорят, что люди чересчур большие надежды должны возлагать на созданное «железо», дабы тешить своё самолюбие и восторгаться, как человек «с лёгкостью покоряет природу». Слава богу, природа и подбирает таких людей, которые готовы доказать, что не всякой директиве нужно слепо доверять, как тогда – осенней ночью 1983 года, когда у планеты оставался один единственный шанс. У этого шанса было своё имя – Станислав Петров, подполковник Вооружённых сил Советского Союза.