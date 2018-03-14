Ошибки германского кораблестроения. Броненосный крейсер "Блюхер". Ч.3

Линейный крейсер "Мольтке"

"Большой" крейсер "Блюхер"

Линейный крейсер "Тайгер"

Наверное, самая известная фотография "Блюхера"

Список использованной литературы

1. Виноградов С. Федечкин А. "Броненосный крейсер "Баян" и его потомки"

2. Мужеников В.Б. Броненосные крейсера "Шарнхорст", "Гнейзенау" и "Блюхер"

3. Мужеников В.Б. Линейные крейсера Англии. Часть 1-2.

4. Паркс О. Линкоры британской империи Часть 5. На рубеже столетий.

5. Пахомов Н.А. Броненосные крейсера Германии. Часть 1.

6. Феттер А.Ю. Линейные крейсеры типа "Инвинсибл".

Боевой путь «большого» крейсера «Блюхер» оказался очень короток – снаряды британских линейных крейсеров быстро поставили точку в его не слишком яркой карьере. Небольшой эпизод в Балтийском море, когда «Блюхеру» удалось дать несколько залпов по «Баяну» и «Палладе», возвращение в Вильгельмсхафен, обстрел Ярмута, налет на Уитби, Хартпул и Скарбро и, наконец, вылазка к Доггер-Банке, ставшая роковой для германского крейсера.Начнем с Балтики, а точнее – с неудачной попытки «Блюхера» перехватить два русских броненосных крейсера, состоявшейся 24 августа 1914 г. «Баян» и «Паллада» находились в дозоре у Дагерорта, обнаружив там германский легкий крейсер «Аугсбург», традиционно попытавшийся увлечь за собой русские корабли в ловушку. Тем не менее, «Баян» и «Паллада» столь любезного «приглашения» не приняли, и, как вскоре выяснилось, поступили совершенно правильно, потому что в 16.30 на расстоянии 220 кабельтов обнаружился германский отряд, во главе с крейсером «Блюхер». Надо сказать, что русские сигнальщики приняли его за «Мольке», что неудивительно в силу известного сходства их силуэтов, но разницы для «Баяна» и «Паллады» не было никакой.Имея в бортовом залпе восемь 210-мм орудий, «Блюхер» на большой дистанции вдвое превосходил оба русских крейсера вместе взятые (четыре 203-мм пушки), тем более что управлять огнем одного корабля проще, чем соединением из двух кораблей. Конечно, имея весьма солидное бронирование, «Паллада» и «Баян» могли бы какое-то время держаться под огнем «Блюхера», но победить его не могли, и никакого смысла ввязываться с ним в бой для русских крейсеров не было.Поэтому «Баян» и «Паллада» повернули к горлу Финского залива, а «Блюхер» бросился в погоню. Во всех источниках отмечается высокая скорость «Блюхера», которую он демонстрировал не только на мерной миле, но и в повседневной эксплуатации и этот балтийский эпизод – хорошее тому подтверждение. Судя по описаниям дело было так – В 16.30 русские, следуя со скоростью 15 узлов, увидели немцев. Какое-то время корабли продолжали сближаться, а затем, когда на «Палладе» и «Баяне» опознали противника, русский отряд развернулся для отступления. В то же время «Блюхер» развил полный ход (указывается, что это произошло к 16.45) и довернул наперерез русским. Дистанция между противниками быстро сокращалась, и спустя 15 минут (к 17.00) расстояние между кораблями составляло 115 кабельтовых. Понимая опасность дальнейшего сближения, русские крейсеры увеличили скорость до 19 улов, но в 17.22 «Блюхер» все же сблизился с ними на 95 кбт и открыл огонь.«Блюхер» действовал очень близко к базам русского флота, который вполне мог выйти в море, и его командир во всяком случае ожидал встретить русские дозорные крейсеры. Это говорит о том, что «Блюхер» следовал в полной готовности дать полный ход, что, впрочем, на паровом корабле все же занимает некоторое время. Поэтому неудивительно, что «Блюхер», по мнению русских наблюдателей, пошел полным ходом спустя 15 минут после визуального контакта, хотя нельзя исключить, что ему на это понадобилось немного больше времени. Но во всяком случае он за 22 минуты (с 17.00 до 17.22) сблизился с идущими на 19 узлах русскими крейсерами примерно на 2 мили, что требовало от «Блюхера» скорости в 24 или даже более узлов (для того, чтобы точно рассчитать скорость «Блюхера», требуется прокладка курсов кораблей во время этого эпизода).Впрочем, высокая скорость «Блюхеру» не помогла – русские крейсеры успели отступить.Налеты на Ярмут и Хартлпул малоинтересны по той простой причине, что сколько-то серьезных боевых столкновений в ходе этих операций не произошло. Исключение составляет эпизод противостояния береговой батареи Хартлпула, имевшей на вооружении аж целых три 152-мм пушки. Сражаясь с «Мольтке», «Зейдлицем» и «Блюхером», батарея израсходовала 123 снаряда, добившись 8 попаданий, что составило 6,5% общего количества израсходованных снарядов! Конечно, этот блестящий результат не имел никакого практического значения, так как шестидюймовки могли разве что поцарапать германские крейсеры, но все же они это сделали. Шесть из восьми попаданий пришлись на долю «Блюхера», убив девять человек и ранив троих.А затем состоялось сражение при Доггер-Банке.В принципе, если кратко резюмировать основную массу отечественных публикаций, данное столкновение линейных крейсеров Германии и Англии выглядит следующим образом. Немцы после Ярмута и Хартлпула планировали рейд на Фёрд-оф-Форт (Шотландия), но отменили его из-за плохой погоды. В силу этого германский флот на Северном море оказался сильно ослаблен, потому что «Фон-дер-Танн», пользуясь случаем, поставили в док на ремонт, в котором тот нуждался, а основную мощь хохзеефлотте – 3-ю линейную эскадру, состоявшую из новейших дредноутов типов «Кениг» и «Кайзер», отправили проходить курс боевой подготовки на Балтику.Но неожиданно распогодилось, и командование хохзеефлотте все же рискнуло совершить вылазку к Доггер-Банке. Это было опасно, потому что против пяти линейных крейсеров англичан, о присутствии которых знали немцы, 1-ая разведгруппа контр-адмирала Хиппера располагала всего тремя, и еще – «Блюхером», который для боя с линейными крейсерами англичан совершенно не годился. Все же командующий германским Флотом открытого моря контр-адмирал Ингеноль посчитал вылазку возможной, потому что знал, что британский флот накануне германского рейда выходил в море, и теперь, очевидно, нуждался в бункеровке, т.е. пополнении запасов топлива. Ингеноль не считал нужным выводить основные силы флота для осуществления дальнего прикрытия своих линейных крейсеров, так как полагал, что масштабный выход флота не останется незамеченным и насторожит англичан.Германский план стал известен в Англии благодаря работе «комнаты 40», представлявшей собой британскую службу радиоразведки. Это было тем проще, что англичане в начале войны получили от русских копии шифровальных таблиц, кодов и сигнальных книг с крейсера «Магдебург», потерпевшего аварию на камнях у острова Оденсхольм. Но во всяком случае британцы знали о немецких намерениях и подготовили ловушку – у Доггер-Банки эскадру контр-адмирала Хиппера ждали те самые пять линейных крейсеров, встречи с которыми он опасался, но до сих пор успешно избегал.Хиппер не принял боя – обнаружив противника, он начал отступать, опрометчиво поставив наиболее слабозащищенный «Блюхер» замыкающим колонну германских линейных крейсеров. Здесь, как правило, вспоминают японцев, которые знали, что в бою и у головного, и у концевого броненосца или крейсера колонны всегда есть хорошие шансы попасть под сильный неприятельский огонь, и потому в сражениях русско-японской войны стремились ставить замыкающими достаточно мощные и хорошо защищенные корабли. Контр-адмирал Хиппер этого не сделал, а значит, совершил большую и труднообъяснимую ошибку.В результате огонь британских кораблей сосредоточился на «Блюхере», он получил роковое попадание, отстал и был обречен на гибель. Однако флагманский корабль Битти, линейный крейсер «Лайон» получил повреждение и вышел из боя. Из-за неправильно понятого сигнала флагмана британские линейные крейсера, вместо того чтобы преследовать отступающие «Дерфлингер», «Зейдлиц» и «Мольтке», со всей силы обрушились на отставший «Блюхер» и тот, получив 70-100 попаданий снарядов и 7 торпед, пошел на дно, не спустив флага. В итоге последний бой «Блюхера» стал свидетельством не только героизма германских моряков, который совершенно неоспорим, потому что крейсер, оставшись в одиночестве, сражался до последней возможности и погиб, не спустив флага перед неприятелем, но и высочайшего профессионализма германских корабелов, спроектировавших и построивших столь живучий корабль.Вроде бы, все просто и логично, но на самом деле сражение у Доггер-банки изобилует множеством вопросов, на которые едва ли стоит ожидать ответы, в том числе – и в этой статье. Для начала рассмотрим решение контр-адмирала Хиппера поставить «Блюхер» замыкающим, т.е. в конец строя. С одной стороны, вроде бы и глупость, но с другой…Дело в том, что «Блюхер», куда ни ставь, а хорошо не получалось от слова «совсем». В морском бою и англичане, и немцы не стремились сосредотачивать огонь всех кораблей на одной цели, а предпочитали сражаться «один на один», т.е. их головной корабль сражался с головным неприятельским, следующий за головным должен был драться со вторым кораблем во вражеском строе и т.д. Сосредоточение огня двух и более кораблей обычно осуществлялось тогда, когда противник уступал в численности либо в случае плохой видимости. Англичане располагали четырьмя линейными крейсерами с 343-мм артиллерией и в случае «правильного» боя «Блюхеру» предстояло драться против одного из «Лайонов», что должно было закончиться для него самым плачевным образом.Иными словами, единственная роль, которую мог бы сыграть «Блюхер» в строю линейных крейсеров – это оттянуть на себя огонь одного из них на некоторое время, тем самым облегчив бой для остальных германских кораблей. С другой стороны, кораблям иногда необходимо проходить ремонт, автору настоящей статьи неизвестно, знали ли немцы о том, что «Куин Мэри» не может участвовать в битве, но если вдруг против отряда Хиппера окажется не четыре, а только три британских «343-мм» линейных крейсера, то «Блюхеру» придется «дуэлировать» с кораблем с 305-мм артиллерией, что, возможно, позволит ему прожить чуть-чуть подольше. Но само главное - важно все же не место в строю, а позиция относительно неприятеля, и вот в этом отношении действия контр-адмирала Хиппера весьма интересны.Вести решительный бой тремя линейными крейсерами против пяти командующему 1-ой разведгруппой было совершенно не с руки. Это тем более верно, что Хиппер не мог знать, кто идет за кораблями Битти, в то время как он совершенно точно знал, что его самого линкоры Ингеноля не прикрывают. С другой стороны, отступать имело смысл именно в том направлении, откуда могли прийти вызванные по тревоге дредноуты открытого моря, что, в общем, и предопределило тактику Хиппера. Обнаружив неприятеля, он отвернул, вроде бы подставляя «Блюхер» под огонь английских крейсеров, но… не вдаваясь в детали маневрирования, обратим внимание на то, в какой конфигурации отряды Битти и Хиппера вступили в бой.Ну да, Хиппер повернул домой, но, сделав это, он развернулся строем пеленга. В результате этого, действительно, в завязке сражения огонь головных английских кораблей должен был сконцентрироваться на «Блюхере». Однако дело в том, что с сокращением расстояния (а в том, что британские крейсеры быстроходнее, Хиппер вряд ли сомневался) наиболее опасные головные «343-мм» крейсеры Битти переносили бы огонь на «Дерфлингер», «Мольтке» и «Зейдлиц». Иными словами, Хиппер действительно выставил «Блюхера» под фокус вражеского огня, но – ненадолго и с предельных дистанций, потом же огонь наиболее страшных британских «Лайона», «Тайгера» и «Принцесс Ройал» должен был сосредоточится на его линейных крейсерах. Кроме того, существовала определенная надежда, что дымы головных кораблей Хиппера, по мере приближения 1-ой эскадры линейных крейсеров Битти, хоть немного прикроют «Блюхер» от назойливого внимания британских артиллеристов.А теперь давайте вспомним действия англичан в том бою. В 07.30 с линейных крейсеров Битти обнаружили главные силы Хиппера, при этом они находились по левому борту англичан. Теоретически ничто не мешало британскому адмиралу «врубить форсаж» и сблизиться с концевым германским «Блюхером», после чего последний не спас бы никакой строй уступа, исполненный Хиппером. Но англичане этого не сделали. Вместо этого они, по сути, легли на параллельный немцам курс и добавили скорости, как бы приняв правила игры, предложенные германским контр-адмиралом. Почему так? Неужели английского командующего, контр-адмирала Дэвида Битти поразило внезапное помутнение рассудка?Ничуть, Битти сделал все совершенно правильно. Следуя параллельным курсом немецкому отряду и реализовав свое превосходство в скорости, Битти имел надежду отрезать Хиппера от его базы, а кроме того, направление ветра при таком маневре обеспечивало бы наилучшие условия стрельбы для линейных крейсеров англичан – и все эти соображения были куда весомее, чем возможность «раскатать» германского концевого. Поэтому, подойдя к германскому отряду на 100 кабельтов, в 08.52 Битти также перестроил свои крейсеры строем уступа – таким образом дым его кораблей сносился туда, где он не мог помешать следующему британскому кораблю.И вот результат – в 09.05 британский флагманский корабль «Лайон» начал обстреливать «Блюхер», но уже через четверть часа (в 09.20), когда дистанция сократилась до 90 кабельтов, он перенес огонь на следующий за ним «Дерфлингер». По «Блюхеру» начал стрелять следующий вторым в британском строю «Тайгер» и вскоре после этого к нему присоединился «Принцесс Ройал». Однако спустя всего каких-то несколько минут (точное время автору неизвестно, но дистанция сократилась до 87 каб, что, вероятно, соответствует 5-7, но никак не более 10 минутам) Битти отдал приказ "взять под обстрел соответствующие суда неприятельской колонны", то есть теперь «Лайон» обстреливал флагмана контр-адмирала Хиппера «Зейдлиц», «Тайгер» должен был стрелять по «Мольтке», и «Принцесс Ройал» сосредоточился на «Дерфлингере». По «Блюхеру» должен был стрелять «Нью-Зиленд», но они с «Индомитеблом» отстали от более быстроходных «кошек адмирала Фишера», а кроме этого, их орудия и дальномеры не позволяли эффективно вести бой на большие дистанции. В итоге концевой корабль немцев оказался в наилучшем положении из всех четырех «больших крейсеров» контр-адмирала Хиппера.Все дело в том, что что под интенсивным огнем англичан «Блюхер» находился всего лишь короткий промежуток времени, с 09.05 и примерно до 09.25-09.27, после чего «343-мм» крейсеры Битти перенесли огонь на другие немецкие корабли, а отставшие «Индомитебл» и «Нью-Зиленд» до «Блюхера» не доставали. Таким образом, в ходе боя «Блюхер», несмотря на то, что он замыкал строй, оставался едва ли не самым необстреливаемым немецким кораблем – на него «обращали внимание» лишь в том случае, если какой-то германский линейный крейсер скрывался в дыму так, что наводить по нему становилось невозможно. И, конечно, как только появлялась возможность, огонь вновь переносили на «Дерфлингер» или «Зейдлиц». Единственным кораблем, который находился в еще более выгодном положении, был «Мольтке», но это не заслуга Хиппера, а следствие английской ошибки – когда Битти распорядился «взять под обстрел соответствующие суда», он имел ввиду, что счет идет от головного корабля: «Лайон» должен стрелять по «Зейдлицу», «Тайгер» - по «Мольтке» и т.д., но «Тайгер» решил, что счет идет с конца колонны, т.е. замыкающий «Индомитебл» должен сосредоточить огонь на «Блюхере», «Нью-Зиленд» - на «Дрефлингере», и так далее, а «Тайгер» и «Лайон» сосредотачивают огонь на «Зейдлице». Но «Зейдлиц» с «Тайгера» был виден плохо, поэтому новейший английский линейный крейсер стрелял по нему недолго, перенося огонь то на «Дерфлингер», то на «Блюхер».Судя по описаниям боя, до того момента, как три «343-мм» линейных крейсера англичан сосредоточили свой огонь на «Дерфлингере» и «Зейдлице», «Блюхер» получил всего одно попадание – в корму, вероятно, с «Лайона». Некоторые источники указывают, что данное попадание не причинило существенных повреждений, но другие (такие, как фон Хаазе) пишут, что «Блюхер» после этого заметно сел кормой – по всей видимости, разрыв 343-мм снаряда вызвал затопление. Но во всяком случае, корабль сохранял ход и боеспособность, так что указанное попадание ничего не решало.Совершенно невозможно сказать, руководствовался ли германский командующий вышеизложенными соображениями, или же это получилось само по себе, но в результате избранной им тактики, начиная примерно с 09.27 и до 10.48, т.е. на протяжении почти полутора часов «Блюхер» не находился в фокусе британского огня. Как можно понять, по нему периодически стреляли «Тайгер» и «Принцесс Ройал», при этом «Принцесса», вероятно, добилась одного попадания. Соответственно, нет никаких оснований считать ошибочным решение Хиппера поставить «Блюхер» в хвост колонны.Тем не менее, сражение есть сражение и иногда в «Блюхер» все же попадал под обстрел. В результате в 10.48 корабль третье попадание, ставшее для него роковым. Тяжелый 343-мм снаряд пробил броневую палубу в центре корабля, а быть может (очень похоже на это) взорвался в момент прохождения брони. И вот результат – в результате одного-единственного попадания в «чудо германской техники» на «Блюхере»:1) Возник сильный пожар, личный состав двух передних бортовых башен погиб (аналогично повреждению кормовых башен «Зейдлица» в том же бою;2) Рулевое управление, машинный телеграф, система управления огнем выведены из строя;3) Поврежден главный паропровод котельного отделения №3, отчего скорость крейсера упала до 17 узлов.Почему такое произошло? Для того, чтобы крейсер мог развить 25 узлов, на него потребовалось установить сверхмощную паровую машину, но она занимала большой объем, оставляя слишком мал места для прочих помещений корабля. В результате «Блюхер» получил в высшей степени оригинальное размещение погребов башен главного калибра, расположенных по бортам.Обычно погреба боеприпасов расположены непосредственно у подачных труб (барбетов) башни, глубоко внутри корпуса корабля и ниже уровня ватерлинии. Однако подобное размещение на «Блюхере» реализовать не удалось, в итоге из четырех башен, размещенных в середине корпуса, две носовые не имели артиллерийских погребов, а снаряды и заряды к ним подавались из погребов кормовых башен через специальный коридор, расположенный непосредственно под броневой палубой. Согласно данным источников, в момент попадания английского снаряда в коридоре находилось и загорелось от 35 до 40 зарядов, что и вызвало сильнейший пожар, перекинувшийся в носовые башни и погубивший их личный состав.А почему из строя вышли машинный телеграф, рулевое управление и СУО? Да по той простой причине, что все они были проложены все по тому же коридору, по которому была организована доставка боеприпасов в две «бортовые-носовые» башни. Иными словами, конструкторы «Блюхера» умудрились создать крайне уязвимое место, попадание в которое приводило к немедленному выходу из строя основных систем корабля и в сражении при Доггер-банке немцы за это поплатились. Один-единственный британский снаряд снизил боеспособность «Блюхера» процентов на 70, если не больше и фактически обрек его на гибель, потому что с потерей скорости корабль был обречен. Он вывалился из строя и пошел на север – вернуться в строй кораблю мешал недостаток хода и вышедшее из строя рулевое управление.Итак, в 10.48 англичане выбили из немецкой линии «Блюхер», но спустя какие-то четыре минуты очередное попадание в флагманский «Лайон» вывело его из строя – его скорость упала до 15 узлов. И здесь произошел ряд событий, важных для понимания того, что случилось с «Блюхером» впоследствии.Спустя две минуты после попадания выбившего из строя «Лайон» контр-адмирал Битти лично «увидел» перископ подводной лодки справа от флагманского корабля, хотя, конечно же, никакой подводной лодки не было. Но, чтобы избежать ее торпед, Битти распорядился поднять сигнал «поворот 8 румбов () влево». Следуя новому курсу корабли Битти прошли бы под кормой колонны Хиппера, в то время как германские линейные крейсеры удалялись бы от англичан. Впрочем, на «Тайгере» и других английских кораблях этот сигнал замечен не был, и они продолжали движение вперед, догоняя линейные крейсеры Хиппера.В этот момент германский контр-адмирал сделал попытку спасти «Блюхер», а может быть, заметив повреждение головного британского корабля, счел этот момент подходящим для торпедной атаки. Он доворачивает на несколько румбов в сторону догоняющих его британских линейных крейсеров, и отдает соответствующий приказ своим эсминцам.Британского адмирала такое поведение немцев полностью устраивает. К 11.03 Битти уже знает, что повреждения его флагмана не удастся отремонтировать быстро, и ему следует перейти на другой корабль. Поэтому он распоряжается поднять флажные сигналы (радио к тому времени уже вышло из строя): «атаковать хвост колонны неприятеля» и «сблизиться с неприятелем», а затем, во избежание недоразумений, еще и третий сигнал, уточняющий курс британских линейных крейсеров (северо-восток). Таким образом Битти приказывает своей эскадре идти прямо на довернувшие наперерез ее курсу линейные крейсера Хиппера.Ну а дальше начинается оксюморон. Перед тем, как поднимать новые сигналы, флагманский связист Битти должен был спустить предыдущий («поворот на 8 румбов влево»), но он забыл это сделать. В результате на «Тайгере» и других линейных крейсерах англичан увидели сигналы: «Повернуть на 8 румбов влево», «Атаковать хвост колонны неприятеля» и «Сблизиться с неприятелем», а вот приказ о новом курсе на северо-восток (навстречу Хипперу) не увидели. Первый приказ отдаляет британские корабли от линейных крейсеров Хиппера, но сближает их с «Блюхером», который к этому времени смог как-то справиться с неполадками в рулевом управлении и пытался идти за остальными германскими кораблями. Как еще могли истолковать приказ Битти командиры линейных крейсеров и адмирал Мур? Наверное, никак. Хотя… тут есть еще нюансы, однако их имеет смысл разбирать в отдельном цикле статей, посвященных сражению у Доггер-банки, а здесь мы все же рассматриваем боевую устойчивость «Блюхера».И вот, неверно истолковав намерения своего флагмана, четыре английских линейных крейсера идут добивать «Блюхер» - происходит это уже в начале двенадцатого часа. Новый курс англичан отдаляет их от главных сил Хиппера и делает бессмысленной попытку торпедной атаки, поэтому Хиппер, видя, что он ничем больше не сможет помочь «Блюхеру», ложится на обратный курс и выходит из боя.Огонь британских кораблей концентрируется на «Блюхере» приблизительно с 11.10, а в 12.13 «Блюхер» идет ко дну. На самом деле сомнительно, чтобы англичане продолжали стрелять по уже перевернувшемуся кораблю, поэтому можно говорить о том, что интенсивный огонь британских кораблей продолжался, вероятно с 11.10 до 12.05 или около часа. При этом англичане нагоняли «Блюхер» - в 11.10 расстояние до него составляло 80 кабельтов, каким оно было перед гибелью «Блюхера», к сожалению, неизвестно.И вот тут получается совсем интересно. На протяжении более чем полутора часов три британских линейных крейсера обстреливали преимущественно «Зейдлиц» и «Дерфлингер» и добились при этом по три попадания в каждый, кроме того «Принцесс Ройал» дважды попала в «Блюхер». А затем, четыре британских крейсера, стреляя по одной цели, за 55 минут добиваются 67-97 попаданий?!В сражении при Доггер-Банке два линейных крейсера англичан, вооруженных 305-мм орудиями, практически не приняли участия, потому что не могли держать скорость, доступную «Лайону», «Тайгеру» и «Принцесс Ройал», и отстали. В сущности, они вступили в бой только тогда, когда «Блюхер» уже получил свое роковое попадание и отстал, то есть незадолго до того, как все британские линейные крейсера бросились на «Блюхер». При этом «Нью-Зиленд» израсходовал 147 305-мм снарядов, а «Индомитебл» - 134 снаряда. Сколько израсходовали в период с 11.10 и до 12.05 «Принцесс Ройал» и «Тайгер» доподлинно неизвестно, но за весь трехчасовой бой «Принцесс Ройал» истратила 271 снаряд, а «Тайгер» - 355 снарядов, а всего, получается, 628 снарядов. Предположив, что в период с 11.10 до 12.05, т.е. за 55 минут они израсходовали максимум 40% общего расхода снарядов, получаем примерно 125 снарядов на каждый корабль.Тогда получается, что во время сосредоточения огня на «Блюхере» четыре английских линейных крейсера израсходовали 531 снаряд. Нам более-менее достоверно известно о трех попаданиях в «Блюхер», сделанных до 11.10, с учетом реальной эффективности стрельбы британских кораблей по «Дерфлингеру» и «Зейдлицу» это количество выглядит реалистично - линейные крейсеры немцев получили по столько же. Возможно, конечно, что в «Блюхер» попало еще два-три английских снаряда, но это сомнительно. Соответственно, для того чтобы обеспечить те самые 70-100 попаданий, кочующие из источника в источник, в период с 11.10 до 12.05 нужно было попасть в «Блюхер» никак не менее 65-95 раз. Процент попаданий в этом случае должен был составить совершенно нереальные 12,24 – 17,89 %! Надо ли напоминать, что подобных результатов в бою Королевский флот не демонстрировал никогда?В бою с «Шарнхорстом» и «Гнейзенау» британские линейные крейсеры израсходовали 1 174 305-мм снаряда и добились, возможно, 64-69 попаданий (все же к остовам германских броненосных крейсеров никто не нырял и попадания в них не пересчитывал). Даже если считать, что все эти попадания были именно 305-мм, и с учетом того, что в самом начале боя линейные крейсеры стреляли по «Лейпцигу», процент попаданий не превышает 5,5-6%. А ведь там, под конец, складывалась та же ситуация, что и с «Блюхером» - англичане с небольших дистанций расстреливали беспомощный уже «Гнейзенау». В Ютландском сражении лучший «командный» результат продемонстрировала британская 3-я эскадра линейных крейсеров — 4,56%. В «индивидуальном зачете», возможно, лидирует британский же линкор «Ройал Оук» с 7,89% попаданий, но тут нужно понимать, что данный результат может быть неверен, потому что догадаться, с какого линкора прилетел тяжелый «подарок» очень нелегко – вполне может быть, что часть попаданий принадлежит не «Ройал Оук», а другим британским линкорам.Но в любом случае, никакой британский линейный корабль или крейсер в бою не добивался процента попаданий в 12-18 %.Теперь же вспомним, что в иностранных источниках нет единого мнения по данному поводу и наряду с «70-100 попаданий + 7 торпед» присутствуют и куда более взвешенные оценки – например, Conway пишет о 50 попаданиях и двух торпедах. Проверим эти цифры по нашему методу – если считать, что «Блюхер» до 11.10 получил только 3 снаряда, то получается, что в последующие 55 минут он получил 47 попаданий, что составляет 8,85% от исчисленных нами 531 снаряда. Иными словами, даже и это количество устанавливает абсолютный рекорд точности стрельбы Королевского флота, при том что именно крейсеры Битти во всех прочих случаях (Ютланд, стрельба у Доггер-банки по «Дерфлингеру» и «Зейдлицу») демонстрировали многократно худшие результаты.Личное мнение автора настоящей статьи (которое он, естественно, никому не навязывает) – скорее всего, англичане попали в «Блюхер» до 11.10 трижды, а в дальнейшем, когда добивали крейсер, добились точности 5-6%, что дает еще 27-32 попадания, т.е. общее количество снарядов, попавших в «Блюхер», не превышает 30-35. Перевернулся он от последствий затоплений, вызванных первым 343-мм снарядом, угодившим ему в корму (после чего корабль сел кормой) и попаданием двух торпед. Но даже если принять промежуточную оценку в 50 попаданий (Conway), то реконструкция последнего боя «Блюхера» все равно выглядит так – в первые 20-25 минут боя его обстреляли по очереди все три 343-мм британских крейсера, добившись одного попадания, затем, на протяжении полутора часов крейсер не являлся приоритетной целью для англичан и в него попал всего один снаряд. Кстати будет сказано, незадолго до решающего, третьего попадания, с «Блюхера» сообщили на «Зейдлиц» о неполадках в машине. Не следствие ли это второго попадания? В 10.48 «Блюхер» поражает снаряд с «Принцесс Ройал», который выводит из строя все, что только можно (машинный телеграф, СУО, рули, две башни главного калибра) и снижает ему скорость до 17 узлов. В 11.10 начинается атака на «Блюхер» четырех английских линейных крейсеров с дистанции примерно в 80 кабельтов, которая длится примерно 55 минут, при этом не меньше половины этого времени, пока еще дистанция не сократилась, количество попаданий в «Блюхер» вряд ли поражает воображение. Но затем враги все же сближаются и за последние 20-25 минут боя с небольших дистанций буквально фаршируют германский крейсер снарядами, в результате чего он и гибнет.И если автор прав в своих допущениях, то приходится признать, что никакой поражающей воображение «сверхживучести» германский «большой» крейсер «Блюхер» в своем последнем бою не продемонстрировал – он сражался и погиб так, как этого и следовало ожидать от большого броненосного крейсера в 15 000 т водоизмещением. Английским крейсерам, безусловно, хватало и меньшего, но их подводил британский кордит, склонный к детонации при возгорании, а кроме того, никогда не надо забывать, что немцы обладали превосходными бронебойными снарядами, а вот англичане – нет.