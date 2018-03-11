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В Крыму назвали «несбыточной мечтой» идею выселения россиян с полуострова
В Крыму с юмором восприняли прозвучавшие из Киева угрозы выселить россиян с полуострова, передает РИА Новости заявление крымского вице-премьера – постоянного представителя республики при президенте РФ Георгия Мурадова.
Ранее депутат Верховной рады, лидер экстремисткой организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Рефат Чубаров заявил о том, что все россияне, проживающие в Крыму, будут обязаны покинуть полуостров.
Он напомнил, что бывший крымский политик теперь не имеет никакого отношения к региону.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 % жителей республики высказались за вхождение полуострова в состав России.
Ранее депутат Верховной рады, лидер экстремисткой организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Рефат Чубаров заявил о том, что все россияне, проживающие в Крыму, будут обязаны покинуть полуостров.
Понятное дело, мечты Чубарова, возникающие в его замутненном сознании, несбыточны, и крымчане, воспринимая все это с юмором, задаются вопросом: найдется ли такой обозленный на Украину эмигрант, который предложит выселить с Украины украинцев? Наверное, такое в голову никому не придет. А вот Чубарову пришло,сказал Мурадов агентству.
Он напомнил, что бывший крымский политик теперь не имеет никакого отношения к региону.
В этой ситуации, естественно, надо искать способы, как привлечь внимание к своей персоне. Вот и приходят на ум бредовые мысли, сродни сталинским методам депортации и переселения народов – выселить россиян из Крыма. А ведь крымские татары, получив российские паспорта, тоже стали россиянами. Кстати, немало татар-россиян переехало в Крым уже после его воссоединения с Россией,добавил Мурадов.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 % жителей республики высказались за вхождение полуострова в состав России.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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