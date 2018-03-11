В Крыму назвали «несбыточной мечтой» идею выселения россиян с полуострова

Понятное дело, мечты Чубарова, возникающие в его замутненном сознании, несбыточны, и крымчане, воспринимая все это с юмором, задаются вопросом: найдется ли такой обозленный на Украину эмигрант, который предложит выселить с Украины украинцев? Наверное, такое в голову никому не придет. А вот Чубарову пришло,

В этой ситуации, естественно, надо искать способы, как привлечь внимание к своей персоне. Вот и приходят на ум бредовые мысли, сродни сталинским методам депортации и переселения народов – выселить россиян из Крыма. А ведь крымские татары, получив российские паспорта, тоже стали россиянами. Кстати, немало татар-россиян переехало в Крым уже после его воссоединения с Россией,