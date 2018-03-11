13:02 11 марта
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В Крыму назвали «несбыточной мечтой» идею выселения россиян с полуострова

В Крыму с юмором восприняли прозвучавшие из Киева угрозы выселить россиян с полуострова, передает РИА Новости заявление крымского вице-премьера – постоянного представителя республики при президенте РФ Георгия Мурадова.



Ранее депутат Верховной рады, лидер экстремисткой организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Рефат Чубаров заявил о том, что все россияне, проживающие в Крыму, будут обязаны покинуть полуостров.


Понятное дело, мечты Чубарова, возникающие в его замутненном сознании, несбыточны, и крымчане, воспринимая все это с юмором, задаются вопросом: найдется ли такой обозленный на Украину эмигрант, который предложит выселить с Украины украинцев? Наверное, такое в голову никому не придет. А вот Чубарову пришло,
сказал Мурадов агентству.

Он напомнил, что бывший крымский политик теперь не имеет никакого отношения к региону.

В этой ситуации, естественно, надо искать способы, как привлечь внимание к своей персоне. Вот и приходят на ум бредовые мысли, сродни сталинским методам депортации и переселения народов – выселить россиян из Крыма. А ведь крымские татары, получив российские паспорта, тоже стали россиянами. Кстати, немало татар-россиян переехало в Крым уже после его воссоединения с Россией,
добавил Мурадов.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором более 95 % жителей республики высказались за вхождение полуострова в состав России.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 47

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  1. Altona Сегодня, 11:14
    Сама Украина активно выселяется с территории, скоро останется миллионов 25, половина населения УССР.
    Altona
    1. Чёрный Сегодня, 11:21
      Судя по всему Чубаров курил трубку мира с Ярошем... wassat
      Чёрный
      1. Андрей К Сегодня, 11:27
        Цитата: Чёрный
        ...Судя по всему Чубаров курил трубку мира с Ярошем...

        Судя по всему - Чубаров накуренным в своём Самарканде родился wassat
        Андрей К
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 11:29
          Ранее депутат Верховной рады, лидер экстремисткой организации «Меджлис крымско-татарского народа» (запрещена в РФ) Рефат Чубаров заявил о том, что все россияне, проживающие в Крыму, будут обязаны покинуть полуостров.

          СРЦ П-15
          1. cniza Сегодня, 11:37
            Не знаю , что они там друг у друга покуривают , но мозги отсутствуют это точно.
            cniza
        2. влад66 Сегодня, 11:56
          Цитата: Андрей К
          Цитата: Чёрный
          ...Судя по всему Чубаров курил трубку мира с Ярошем...

          Судя по всему - Чубаров накуренным в своём Самарканде родился wassat

          Андрей вот ответ Крымчанина укропам,чубаровым и ярошкам. hi
          влад66
          1. Андрей К Сегодня, 12:17
            Приветствую Владимир hi
            Цитата: влад66
            ...вот ответ Крымчанина укропам,чубаровым и ярошкам...

            Кто бы сомневался.
            Это нацистское недоразумение даже не представляет, что и без помощи центральной России, крымчане их на атомы разнесут.
            Андрей К
      2. assa67 Сегодня, 11:30
        laughing Слава,прямо с языка стащил!...только не трубку а кальян....эта навязчивая идея не оставляет этих имбицилов с момента воссоединения Крыма с Россией...пиариться -то надо
        assa67
      3. Лелёк Сегодня, 11:33
        Цитата: Чёрный
        Судя по всему Чубаров курил трубку мира с Ярошем.

        hi , Вячеслав.
        Что Чубаров маразматик нацистского разлива давно известно и опусы его не воспринимаются всерьёз даже в детском саду, а вот дмитро в своих "хотелках" переплюнул Рефата. Весна, понимаешь ли, действует на протоплазму в головах отморозков.
        Лелёк
        1. LSA57 Сегодня, 11:39
          Цитата: Лелёк
          Весна, понимаешь ли, действует на протоплазму в головах отморозков.

          ну, что можно сказать... только подарок послать Почтой России

          Привета hi
          LSA57
      4. Симон Сегодня, 11:33
        Имеешь ввиду - марихуаны? wassat laughing
        Симон
      5. влад66 Сегодня, 11:33
        Цитата: Чёрный
        Судя по всему Чубаров курил трубку мира с Ярошем... wassat

        В трубке однако хороший коктейль был-марихуана вперемешку с укропом.иначе такой бред ничем оправдать невозможно. hi
        влад66
      6. volodya Сегодня, 11:34
        Цитата: Чёрный
        Судя по всему Чубаров курил трубку мира с Ярошем...

        Судя по всему, на Украине таких много!
        volodya
        1. LSA57 Сегодня, 11:42
          Цитата: volodya
          Судя по всему, на Украине таких много!

          недавно сей деятель заявил, что при Путине они стали жить хуже
          LSA57
        2. ПалБор Сегодня, 12:01
          Самое интересное,что Виталя из этой шайки не самый мерзкий...
          ПалБор
      7. Хубун Сегодня, 11:56
        вот и мне фантазия нездоровой показалась)))
        Хубун
    2. Зяблицев Сегодня, 11:38
      Я не знаю, как там с выселением русских, но вот положительный опыт массового выселения крымских татар с полуострова имеется...Поэтому для живущих крымских татар на полуострове было бы весьма полезным четко и публично определиться со своей позицией - с кем они, с уро...,с такими господами, как Чубаров или с Россией! А то что то как то не слышно их и не видно? С маргиналами в их рядах разберутся соответствующие органы!
      Зяблицев
      1. massad1 Сегодня, 11:58
        Приветствую, давненько Вас не видел тут. hi Татары давно уже определились, ну кроме может кучки отморозков, которые есть везде в любом народе и стране, количество которых составляет поправку статистической погрешности. А вот про Рефатика скажу, чтобы было понятно - классический трусливый шакал, даже не так, "шакал" слишком громко, простите мой французский - это с.ц.ы.кливый койот. Видели бы вы его рожу, когда они в Симферополе пытались выдавить людей от пентагона (это мы так здание парламента нашего называем ибо жутко похож), и вроде бы начали побеждать, но тут случился казус - подъехали ребята из Севастополя (немного, автобусов 10 всего wink ) - тут же койот со своей сворой стали шелковые и стали блеять как овечки про "давайте без кровопролития". Я вообще не понимаю, как его из Крыма выпустили, надо было удавить где-нибудь по-тихому, одним визгом шизофреника меньше было бы.
        massad1
        1. Зяблицев Сегодня, 12:02
          Доброго времени суток! hi Спасибо за свою заметку и, действительно, жалко что его не удавили по тихому...Впрочем, возможно, что живым он во-первых подконтролен, а во-вторых вреда приносит гораздо больше Украине, чем мертвый, а для России, соответственно, наоборот!
          Зяблицев
          1. massad1 Сегодня, 12:13
            ну Вы намекаете на партизанский отряд с предателем laughing , нет, этот не такой, этого можно было в расход - всем спокойнее было бы. А вот то, что Наденьку в свое время выпустили - я только сейчас начинаю до конца осознавать, как ВВ мудро поступил!!! Не многоходовочка, а конфэта!!! good
            massad1
            1. Зяблицев Сегодня, 12:15
              То же верно!
              Зяблицев
  2. Тралл Сегодня, 11:15
    Подобные заявления Чубарова отлично бы звучали из столба подорванной опоры ЛЭП в Крым smile
    Тралл
    1. Чёрный Сегодня, 11:22
      Ну просто татарский батыр Ильяс Крымовец! Страшно! А ну как оседлает своего богатырского осла,да помчится "воевать" Крым?! wassat
      Подобные заявления Чубарова отлично бы звучали из столба подорванной опоры ЛЭП в Крым
      hi ...Ничего ты не понял...это он на НП,рекогносцировка однако wassat
      Чёрный
      1. LSA57 Сегодня, 11:43
        Цитата: Чёрный
        А ну как оседлает своего богатырского осла,да помчится "воевать" Крым?!

        осёл на осле? belay никакой ПТУРС не прошибёт laughing
        LSA57
    2. Chertt Сегодня, 11:23
      Меня слегка раздражает, что Российские политики комментируют любой бред, заведомо ущербных скакунов.
      Chertt
      1. LSA57 Сегодня, 11:45
        Цитата: Chertt
        Меня слегка раздражает, что Российские политики комментируют любой бред, заведомо ущербных скакунов.

        ну это не официальное мнение. пришли журналисты, попросили дать комментарий, сказал, что думает. ну не посылать их по таким пустякам smile
        LSA57
    3. ochakow703 Сегодня, 11:34
      Это что, его гравицапа? Он на ней ежедневно облетает "свои" владения?
      ochakow703
    4. Зяблицев Сегодня, 11:39
      Он, поди, до сих пор там сидит.... laughing
      Зяблицев
  3. Охотовед 2 Сегодня, 11:15
    В О - превращается в «Вестник психиатрии»? Ну зачем нам эти всплески сознания??? fool
    Охотовед 2
    1. Orionvit Сегодня, 11:37
      Цитата: Охотовед 2
      В О - превращается в «Вестник психиатрии»?

      Вам напомнить, что эта "психиатрия", находится совсем рядом, причём вооружена до зубов. К тому же, в этой "психиатрии проживают минимум 15 миллионов Русских, которые остались там в заложниках.
      Orionvit
    2. Лелёк Сегодня, 11:39
      Цитата: Охотовед 2
      Ну зачем нам эти всплески сознания?

      hi
      Для того, чтобы обозначить "кто есть кто" и кто как относится к этим "кто". Свобода выражения мнения, понимаш ли. Ну вот хотя бы о том, как "переобулась" старая маразматичка Ахеджакова, разве не интересно?
      Лелёк
    3. Комментарий был удален.
  4. taiga2018 Сегодня, 11:16
    чтобы выселить всё население полуострова?об этом даже Сталин не смог бы додуматься...
    taiga2018
    1. котовский Сегодня, 11:47
      Цитата: taiga2018
      об этом даже Сталин не смог бы додуматься...

      Вот зачем вы сюда Сталина приплели? fool
      котовский
    2. massad1 Сегодня, 12:05
      Я Вам так скажу: надо было смотреть кого обратно вселяли, но тогда было не до того, райка подлая всем приехать разрешила
      massad1
  5. Дормидонт Сегодня, 11:17
    Наших маленьких чубаровых тоже понять можно. Двадцать лет готовились вырезать русских при бездействии кукуева и помощи анкары, а тут такое... Хочешь, не хочешь, будешь ядом и фекалиями брызгать
    Дормидонт
  6. Пленник Сегодня, 11:20
    Весеннее обострение начинается. Скоро психи начнут выдовать на гора призывы один другого дебильнее. Вон Ярошо выдал уже.
    Пленник
    1. Orionvit Сегодня, 11:40
      Цитата: Пленник
      Скоро психи начнут выдовать

      Ха. А когда это из Киева, последние четыре года, слышалось что то разумное? Я не припоминаю ни одного случая.
      Orionvit
  7. Кокарев Михаил Сегодня, 11:23
    Необходимо просто срочно департировать всех тараканов из головы этого татарина. Методов существует много!
    Кокарев Михаил
    1. assa67 Сегодня, 11:33
      черные с крестами тараканы в его башке аплодируют,когда он выдает такие перлы...а чубарику нравится-щекотно потому что wassat
      assa67
  8. Симон Сегодня, 11:30
    Рефат Чубаров заявил о том, что все россияне, проживающие в Крыму, будут обязаны покинуть полуостров. --- Интересно, а как он выгонит россиян из Крыма? Тявкать он в этом смелый. Вот пускай он сходит в Крым и попробует выгнать русских от туда! Думаю, что обратно он не вернется, в Крыму его и утопит крымский народ! fool
    Симон
  9. Masya Masya Сегодня, 11:31
    это не мечты, это бред больного воображения... wassat такую бредятину несут, что все сомнения отпадают о их психическом здоровье... болезные... wink
    Masya Masya
  10. Alex-a832 Сегодня, 11:43
    Рефат Чубаров заявил о том, что все россияне, проживающие в Крыму, будут обязаны покинуть полуостров

    Ага, сразу после того, как Россия попросит присоединить ее к Хохло-Украинской Империи (аббревиатура в духе ВРУ) lol
    Alex-a832
  11. Александр 3 Сегодня, 11:53
    Эта статья как сахарная косточка участников ВО.
    Александр 3
  12. APASUS Сегодня, 11:57
    Я другого собственно не ждал от современных борцов с Украины.Вот тревожит молчание вездесущего Госдепа ,правозащитников всех рангов и представителей ЕС.По сути "это ",провозглашает общую стратегию Запада по отношению к России.Все просто не катиться ,а летит к войне.
    APASUS
  13. Геркулесыч Сегодня, 12:02
    Чубаккин сам не богу свечка, не черту кочерга, как неприкаянный лазает, некому убогого уму -разуму при помощи биты бейсбольной поучить.
    Геркулесыч
    1. massad1 Сегодня, 12:19
      да об тот момон бита поломается, лупить надобно ломом laughing
      massad1
  14. Rostislav Сегодня, 12:04
    К чему вообще публиковать на ВО бред сумасшедших?
    Дефицит новостей?
    Или незаметно заразились от "свидомых" и теперь радуемся не столько тому, что у нас все хорошо, сколько тому, что у соседа корова сдохла?
    Удручает количество авторов, прокомментировавших эту "новость".
    Rostislav
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