Журналистка NBC: у российского лидера «что-то есть на Трампа»

Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа,

Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США,