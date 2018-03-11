12:59 11 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Журналистка NBC: у российского лидера «что-то есть на Трампа»

У Владимира Путина имеется «какая-то информация» о Дональде Трампе, которую президент США не хотел бы предавать огласке, передает РИА Новости сообщение журналистки NBC Мегин Келли, ранее взявшей интервью у российского лидера.



Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа,
отметила Келли. При этом она не уточнила, что конкретно подтолкнуло ее к такому предположению.


По ее словам, если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, «едва ли она как-то связана со скандальным досье с компроматом».

Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США,
сказала журналистка.

Напомним, в США ведется расследование приписываемого Москве вмешательства в выборы американского президента и предполагаемых связей Дональда Трампа с Москвой. Эти версии отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.

В интервью Келли Владимир Путин заявил, что Москве незачем было вмешиваться в американские выборы, при этом сами Соединенные Штаты не скрывают своего вмешательства в российский избирательный процесс.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
7

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 53

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Андрей К Сегодня, 11:40
    Мегин Келли
    ... у российского лидера «что-то есть на Трампа»...

    Дайте-ка угадаю...
    У него есть БОЛТ good
    Андрей К
    1. Alex-a832 Сегодня, 11:45
      И это что-то давно лежит на Трампе laughing
      Alex-a832
      1. Galaxy Сегодня, 11:51
        Удивительная вещь, есть компромат на Трампа, а жили лучше при Обаме!
        Galaxy
        1. влад66 Сегодня, 11:59
          Цитата: Galaxy
          Удивительная вещь, есть компромат на Трампа, а жили лучше при Обаме!

          Вам грантов больше доставалось больше при Обаме. what Ну Трамп и жмотяра, negative а еще миллиардер. laughing
          влад66
    2. Зяблицев Сегодня, 11:50
      Келли зачистила к ВВП, наверное, у него что то есть и на нее... laughing
      Зяблицев
      1. рюрикович Сегодня, 11:52
        Цитата: Зяблицев
        у него что то есть и на нее...

        Дайте-ка угадаю... laughing
        рюрикович
        1. Андрей К Сегодня, 12:05
          Цитата: рюрикович
          ...Дайте-ка угадаю...

          Угадали!!! fellow
          Для неё, у него тоже имеется - чувство варварского обаяния, ну и чарующий болт, естесссно, куда ж кавалеру без него laughing
          Андрей К
      2. Alex-a832 Сегодня, 12:02
        Цитата: Зяблицев
        Келли зачистила к ВВП, наверное, у него что то есть и на нее... laughing

        Точно. Подыгрывает нашему Гаранту - выставляет на посмешище вопросник из дешевых штампов. И куда только ЦРУ и АНБ смотрят, ай-ай-ай.... laughing
        Alex-a832
    3. RASKAT Сегодня, 11:56
      Вчера смотрел интервью полностью, просто восхищаюсь выдержкой нашего президента. Я бы подобного тупого собеседника ударил бы за такую тупость уже на тридцатой минуте интервью, возможно даже и неоднократно.
      Еще мне кажется, что нашему президенту стоит их ( тупых западных журналистов) просто тонко тролить. А то даже факты и правда до них как то не доходит.
      RASKAT
      1. ARES623 Сегодня, 12:10
        Цитата: RASKAT
        просто восхищаюсь выдержкой нашего президента.

        Очень согласен. А в данном случае думаю, что МК пытается озвучить то, что от нее хотят услышать её политические кураторы и работодатели. МК настолько бледно выглядела в этих интервью, что подверглась достаточно жесткой критике в своем профессиональном сообществе. После "разрывания" Трампа от нее ожидали, что она таким же образом "порвет" и Путина, или хотя бы поставит его в "невыгодную позу". А теперь, когда это не удалось, и рейтинги МК +NBC упали, надо как-то реагировать. Заметьте, МК никак не может обосновать это свое утверждение, кроме "мне показалось". Это все пустые слова, за которыми ничего не стоит. Слова ради слов... МК, в целом, не глупая женщина, хотя периодически проявляет явную неосведомленность в узких вопросах, как собственно любой журналист "широкого профиля". Просто когда собеседник "на голову" выше, план его разгрома рушится и вся работа журналиста бледно выглядит. Это как в хоккее - вроде хорошая команда, а нарывается на подготовленного под нее соперника и становится похожей на дворовой клуб.
        ARES623
      2. андрсон Сегодня, 12:14
        Её реально стукнуть охота))).По лицу ВВП , что сдерживал себя))
        андрсон
    4. stalkerwalker Сегодня, 12:01
      Цитата: Андрей К
      Мегин Келли
      ... у российского лидера «что-то есть на Трампа»...
      Дайте-ка угадаю...

      Пиарщица. На скандалах.
      Сделала себе "громкое" имя на интервью с ВВП. Корчит из себя психолога. После таких вбросов в "доступе к телу" будет отказано....
      stalkerwalker
    5. Серж Горелый Сегодня, 12:05
      Как бы через пару лет эта курица не призналась, что ВВП с помощью гипноза и КейДжиБи пытался её невинности лишить..
      Серж Горелый
      1. askort154 Сегодня, 12:15
        Серж Горелый..Как бы через пару лет эта курица не призналась, что ВВП с помощью гипноза и КейДжиБи пытался её невинности лишить..

        Уже в инете гуляет фейк , что Мегин намекнула о "тёплых" отношениях с ВВП.
        askort154
    6. assa67 Сегодня, 12:06
      Андрей,доброго утра hi ...
      Цитата: Андрей К
      У него есть БОЛТ

      ...и еще какой...второй раз эта цуцелина пытается вывести из себя гаранта по специально разработанным методичкам- а тут в рот кило нажиги...сама признала что"Путина не перемудрить"...
      assa67
      1. Андрей К Сегодня, 12:09
        Будь здрав тёзка hi
        Цитата: assa67
        ...и еще какой...второй раз эта цуцелина пытается...

        Так потому и напросилась на повтор, заинтриговал заморскую цуцелину laughing
        Андрей К
        1. assa67 Сегодня, 12:16
          ну хочется чтобы ВВП ботинком постучал,или там подмигнул этой барба недоделанной...потом показать его эдаким монстром психически не уравновешенным и сексуально озабоченным...а ВВП как Будда сидит и вещает им по ушам ББУБУБУББУБУБУ...респект и уважуха гаранту soldier
          assa67
          1. Андрей К Сегодня, 12:22
            Цитата: assa67
            ...а ВВП как Будда сидит и вещает им по ушам ББУБУБУББУБУБУ...

            Андрей! Хорош! Я ещё не завтракал, а ты меня с этим Буддой, до икоты довёл good lol laughing
            Андрей К
            1. assa67 Сегодня, 12:25
              тогда до кучи
              Цитата: assa67
              ..что-то есть,что есть не знаю,но есть точно...не может быть чтобы не было,потому что должно быть,чтобы было,а если не будет,то как так то.....и эту лабуду вещают по всем каналам круглосуточно в матрасии...не удивительно что там у всех мозги набекрень

              чтобы икота прошла
              assa67
              1. Alex-a832 Сегодня, 12:48
                Цитата: assa67
                тогда до кучи
                Цитата: assa67
                ..что-то есть,что есть не знаю,но есть точно...не может быть чтобы не было,потому что должно быть,чтобы было,а если не будет,то как так то.....и эту лабуду вещают по всем каналам круглосуточно в матрасии...не удивительно что там у всех мозги набекрень

                чтобы икота прошла

                Что-то есть и в самой Келли, но точно не мозг laughing
                За что её держит руководство NBC? (Поручик, молчать!) laughing
                От дальнейших предположений воздержусь по этическим соображениям... lol
                Alex-a832
                1. assa67 Сегодня, 12:53
                  не даром ни разу ее ,пардон,колени не показали...видать там тааакие мозоли......
                  assa67
              2. Андрей К Сегодня, 12:53
                Цитата: assa67
                ...тогда до кучи...
                ...чтобы икота прошла...

                Уровень Мегин Келли - максимум, вести канал для домохозяек.
                В политике ноль. Казалось бы - берёшь интервью у политической фигуры, задаёшь вопросы - так хотя бы почитай, подготовься. Куда там - есть набор штампов и вперёд по ним.

                Она не то что Путина, она нашего слесаря-сантехника не сможет подловить на чём-то, он её просто интеллектом задавит.
                Андрей К
                1. assa67 Сегодня, 12:55
                  методичку-то вызубрила...в матрасном сипулькарии ее годами разрабатывали
                  assa67
  2. Грац Сегодня, 11:45
    Дура она и есть Дура, что Псаки , что эта не далеко ушла, вырожденцы
    Грац
    1. LSA57 Сегодня, 11:51
      Цитата: Грац
      Дура она и есть Дура, что Псаки , что эта не далеко ушла, вырожденцы

      да может она не только интервью взяла. вот от радости мосх и вынесло laughing
      ну я имею ввиду автограф. на платье laughing
      LSA57
    2. котовский Сегодня, 11:59
      Цитата: Грац
      Дура она и есть Дура, что Псаки ,

      Тут некоторые утверждали что Путин оправдывался..
      Я же говорил что объясняет как тупым..
      Вот итог,нихе.а не поняла,зато новую хе.ню из пальца высосала.. fool
      P/S Мне кажется Путин очень сдерживался чтоб ей подзатыльник не влупить.
      котовский
  3. Masya Masya Сегодня, 11:45
    но мне показалось

    laughing "компетентность" хлещет через край! ОБС называется... и вообще, когда кажется крестится надо, правда они давно забыли как это делается... wink
    Masya Masya
    1. cniza Сегодня, 11:51
      Представитель чертей крестится не сможет , а то сгинет. laughing
      cniza
    2. assa67 Сегодня, 12:00
      Мариша,приветствую hi ...что-то есть,что есть не знаю,но есть точно...не может быть чтобы не было,потому что должно быть,чтобы было,а если не будет,то как так то.....и эту лабуду вещают по всем каналам круглосуточно в матрасии...не удивительно что там у всех мозги набекрень
      assa67
      1. Masya Masya Сегодня, 12:10
        приветик, Андрей! love
        Цитата: assa67
        ...что-то есть,что есть не знаю,но есть точно...не может быть чтобы не было,потому что должно быть,чтобы было,а если не будет,то как так то...

        laughing это сильно! good у самой набекрень стали... wassat
        Masya Masya
        1. assa67 Сегодня, 12:18
          рад что позабавил ,бери на вооружение lol
          assa67
  4. Воронок Сегодня, 11:48
    Неужели подписка о сотрудничестве и наградные листы?
    Воронок
  5. LSA57 Сегодня, 11:49
    У Владимира Путина имеется «какая-то информация» о Дональде Трампе, которую президент США не хотел бы предавать огласке, передает РИА Новости сообщение журналистки NBC Мегин Келли, ранее взявшей интервью у российского лидера.

    а вот теперь и на неё есть laughing
    LSA57
  6. solzh Сегодня, 11:49
    Что-то у американцев с мозгами не то...
    solzh
  7. AID.S Сегодня, 11:50
    Поскольку Трамп был в России, то понятно, что что-то есть, счета за проживание, за девиц с пониженной СО, видео, фотографии, пара фраз подшофе :"ай лав Раша". Любой публичный человек оставляет след. И только эльфы, в своих разборках, могут выдавать это на полном серьёзе за компромат у Путина. Хотя, наверняка, все, что было у Трампа в Москве, уже хранится в папочке в недрах Лубянки с момента его кандидатства.
    AID.S
    1. котовский Сегодня, 12:02
      Цитата: AID.S
      уже хранится в папочке в недрах

      Зачем?
      Можно просто не мешать барыге топить америку. hi
      котовский
      1. AID.S Сегодня, 12:35
        Цитата: котовский
        Зачем?

        Прогнозировать возможные варианты заблаговременно. Способствовать им по возможности. Или хотя бы для того, чтобы Путин при первой встрече с Трампом не задавал вопрос :"А Вы не были в Москве?".
        Цитата: котовский
        Можно просто не мешать барыге топить америку.

        Чем не просчитанный вариант? laughing
        AID.S
  8. taiga2018 Сегодня, 11:51
    а мне показалось,что у Келли нет мозгов...
    taiga2018
  9. Комментарий был удален.
    1. котовский Сегодня, 12:07
      Думаю Путин поэтому и согласился на интервью.. lol
      котовский
  10. APASUS Сегодня, 11:53
    Достаточно было посмотреть интервью Путина американской журналистке NBC Мегин Келли ,что бы представить напор пропаганды на американские уши. Задавать один вопрос три раза в разных интерпретациях - очень сильный ход.Куда подевалась вся американская школа журналистики? Хотели Путина припереть глупым вопросом.
    А предположения ,вполне укладываются в общий фон американской истерии.................
    APASUS
    1. stalkerwalker Сегодня, 12:04
      Цитата: APASUS
      А предположения ,вполне укладываются в общий фон американской истерии..

      ....что Путин и Трамп учились в одной группе в школе КГБ.
      Это - "путеводная звезда" анти-Трамповских масс-медиа....
      stalkerwalker
  11. Хубун Сегодня, 11:54
    а мне понравилось как он с ней поговорил, носом пару раз ткнул в знаменитую американскую исключительность
    Хубун
  12. Гуру Сегодня, 11:55
    у российского лидера «что-то есть на Трампа»[i][/i]
    Конечно Есть, его не может НеБыть .
    Гуру
  13. Геркулесыч Сегодня, 12:04
    Ну да Трамп на пятом месяце wassat залетел ненароком wassat сам не знает где и от кого! wassat А вот Путин то абсолютно точно знает, но пока молчит, загадочно улыбаясь wassat !!!
    Геркулесыч
  14. 1536 Сегодня, 12:09
    А мне поначалу эта тётка даже понравилась. И оделась скромно, в отличие от прошлых интервью, видимо, узнав, как называют в России вызывающе одетых дамочек. И вообще...
    Но мая жена, мудрая женщина, сказала: "Посмотри, какой у неё хищный взгляд. Такие люди очень опасны, потому что во всём видят объект для утоления своих страстей."
    1536
  15. intuzazist Сегодня, 12:16
    но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа,
    --------------------
    Ещё моя бабушка говорила: "-Когда кажется, крестится надо!" Путин сказал что понятия не имел когда Трамп в Россию приезжал! Много всяких амеров в Москву приезжают и не каждый президентом становится.....
    intuzazist
    1. Глушь Сегодня, 12:29
      Вы хотели сказать: не каждого назначают президентом?)))
      Глушь
      1. AID.S Сегодня, 12:42
        Цитата: Глушь
        Вы хотели сказать: не каждого назначают президентом?)))

        Дают ярлык на княжение. laughing
        AID.S
  16. razved Сегодня, 12:39
    Ждём очередную истерику laughing
    razved
  17. Галеон Сегодня, 12:40
    Коллеги, мы себе просто плохо представляем, насколько возрос гонорар за это ее интервью благодаря одной этой фразе. Интересно все-таки: они придумали фразу-оправдание "ничего личного, только бизнес", но лично валяются в экскрементах ради бизнеса (денег)! Именно что лично! И эта фраза стала не оправданием, а побуждением и мотивацией ко всяким подлостям.
    Галеон
    1. Голован Джек Сегодня, 12:48
      Цитата: Галеон
      мы себе просто плохо представляем, насколько возрос гонорар за это ее интервью благодаря одной этой фразе

      Так.
      Вы себе плохо представляете... насколько возрос гонорар...
      А он точно возрос? wink
      Вы о чем, вообще?
      PS: про "плохо представляете" вопросов нет.
      Голован Джек
      1. Галеон Сегодня, 12:55
        Контракт NBC с этой мадам это их частное дело. Вы к чему вопрос невнятный задали: поцапаться охота? В другой раз непременно, сейчас идти пора.
        Ну конечно гонорар возрос - если от интервьюируемого не удалось добиться нужных слов, в своих личных комментариях пришлось добавить нужную окраску. Т.к. обвинить во лжи первое лицо страны нельзя, пришлось вставлять невнятные намеки. А иначе последовал бы вопрос начальства: Мы тебя зачем в командировку отправляли? И что ты нам тут подсовываешь?
        Галеон
        1. Голован Джек Сегодня, 12:57
          Цитата: Галеон
          В другой раз непременно...

          Добро. Ловлю на слове.
          А то Вы как-то больше все исподишка норовите.
          Голован Джек
Картина дня