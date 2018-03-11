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Журналистка NBC: у российского лидера «что-то есть на Трампа»
У Владимира Путина имеется «какая-то информация» о Дональде Трампе, которую президент США не хотел бы предавать огласке, передает РИА Новости сообщение журналистки NBC Мегин Келли, ранее взявшей интервью у российского лидера.
По ее словам, если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, «едва ли она как-то связана со скандальным досье с компроматом».
Напомним, в США ведется расследование приписываемого Москве вмешательства в выборы американского президента и предполагаемых связей Дональда Трампа с Москвой. Эти версии отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.
В интервью Келли Владимир Путин заявил, что Москве незачем было вмешиваться в американские выборы, при этом сами Соединенные Штаты не скрывают своего вмешательства в российский избирательный процесс.
Я бы не сказала, что Путину нравится Трамп. Я не увидела этого в нем, но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа,отметила Келли. При этом она не уточнила, что конкретно подтолкнуло ее к такому предположению.
По ее словам, если у Москвы и есть какая-то информация о Трампе, «едва ли она как-то связана со скандальным досье с компроматом».
Полагаю, что речь идет о деньгах и о делах Трампа с россиянами в девяностых, его активах здесь, в США,сказала журналистка.
Напомним, в США ведется расследование приписываемого Москве вмешательства в выборы американского президента и предполагаемых связей Дональда Трампа с Москвой. Эти версии отрицают как в Кремле, так и в Белом доме.
В интервью Келли Владимир Путин заявил, что Москве незачем было вмешиваться в американские выборы, при этом сами Соединенные Штаты не скрывают своего вмешательства в российский избирательный процесс.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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