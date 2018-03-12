10:00 12 марта

Скандал в Болгарии: это наш патриарх и наше дело!

Скандал не скандал, но неприятное явление. Радует, что далеко не все в Болгарии поддерживают откровенного скандалиста и русофоба Симеонова, немного лично меня печалит, что такие явления имеют место быть. Но в семье, как говорится…

Скандал в Болгарии: это наш патриарх и наше дело!


Однако по факту стоит сказать несколько слов на эту тему. Кому-то (в Болгарии, возможно) они не придутся по вкусу, но тем не менее.


Итак, произошло следующее.

В Болгарию с визитом для участия в празднествах, посвященных 140-летию освобождения Болгарии от османского ига, прибыл наш патриарх Кирилл.

Визит, скорее всего, прошел бы незамеченным, если бы не спровоцированный некоторыми господами скандал. А точнее, один человек не совсем красиво сказал, а второй не счел нужным смолчать.

Выступая на официальной (подчеркну) церемонии 3 марта, президент Болгарии Румен Радев не совсем правильно сказал о роли русского правительства и народа в братской помощи болгарскому народу.

Снова очень жирно подчеркиваю, поскольку господин Радев в целом не сказал ничего оскорбительного или криминального. В частностях – да, кто писал ему текст, не знаю, но судите сами.

В первой части обращения все было гладко. Эта часть речи Радева мало отличалась от того, что говорил наш патриарх Кирилл. Благодарность русскому народу в целом и императору Александру Второму в частности – все прекрасно.

Однако дальше президент сказал: «На бранных полях русско-турецкой освободительной войны погибли воины — представители многих народов: русские, румыны, финны, украинцы, белорусы, поляки, литовцы, сербы и черногорцы. Для них всех Болгария стала последним домом, и мы чтим их как своих героев».

Позже, во время двусторонней встречи с президентом, патриарх Кирилл высказал свое мнение по этому поводу: «Еще раз хочу вам сказать очень ясно, что Болгарию освободила Россия. Не Польша, не Литва, не другие страны, а Россия. И хочу откровенно сказать, что для меня трудно было слышать все эти ссылки на участие иных стран в освобождении Болгарии. Ни польский сейм, ни литовский сейм не принимали решения о начале войны с османской Турцией. Я очень надеюсь, что СМИ нас слышат и передадут некоторое разочарование патриарха, который услышал неправильную политическую интерпретацию событий, связанных с освобождением Болгарии. Мы — за историческую правду, ее мы завоевали своей кровью, и не может быть никаких политических и прагматических причин, по которым сегодня эту правду следует замалчивать или ложно интерпретировать».

Некоторые СМИ тут же начали рассказывать о том, что Кирилл сделал это в неподобающей манере. Но есть записи выступления, священнослужитель (по моему мнению) был очень корректен и смиренен. Я на его месте не так бы выступил, если бы дали.

В чем суть? А суть в том, что Кирилл прав. Болгарию освободила русская армия. Или армия России. Кому как удобнее.

Да, Россия в 19-м веке, как это ни странно, тоже была многонациональным государством. И в состав империи входило по данным 1914 года от института МВД целых 104 народности, не считая малых этносов.

Проблема? Проблема.

Честно скажу, не знаю, сколько там погибло финнов, румын, поляков и литовцев. А вот потери русской армии известны.

Согласно «Военно-медицинскому отчёту», русские потери составили:

— убитыми в боях — 15 567 человек;
— умершими от ран — 6 824 человек;
— раненными — 57 652 человек.

Вот как есть. Топором не вырубить, из истории не вымарать.

Да, те, кто противостоял туркам в той войне, сегодня гордо именуются «антитурецкой коалицией». Смотрим, кто входил:

1. Российская империя.
2. Объединённое княжество Валахии и Молдавии.
3. Болгарское ополчение.
4. Княжество Сербия.
5. Княжество Черногория.
6. Боснийские и герцеговинские повстанцы.

Комментировать – себя не уважать. Не буду. И так понятно, кто играл первую (и вторую) скрипку, кто нес основные потери. Явно не отряды ополченцев. Без обид, конечно, но факт.

Согласен трижды с Кириллом, основную тяжесть войны несла русская армия. И русские солдаты разбили турок. Не финны или румыны.

Про поляков вообще разговор отдельный, видимо, господину Радеву никто про польский легион, воевавший на стороне Османской империи, не сообщил. А жаль…

В целом же такое перечисление есть не что иное, как попытка (очередная) унизить именно заслуги русского народа и российской армии.

Или, господа, списочек в руки — и будьте любезны перечислить ВСЕХ, кто принимал участие в войне. И башкир, и татар, и калмыков… Короче, все 104 народности России.

Вот так будет честно, по крайней мере.

Но дальше все пошло совсем в западном стиле. То есть грязь и вопли.

Вылез на арену сражений вице-премьер Болгарии Валерий Симеонов и выступил с речью, которая не понравилась многим болгарам. Про русских уже молчу.

«Этот человек не спустился с небес, не вышел из Рая и не является посланником Иисуса Христа. Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч. Кто он? Это не восточноевропейский духовник. Это агент Михайлов, второразрядный агент советского КГБ. И этот человек имеет наглость вершить суд истории».

Ну, то, что господин Симеонов снизошел до изучения Википедии, это, конечно, прекрасно. Это я по поводу «агента Михайлова». Там с доказательной базой все печально, но если очень хочется…

Вот мне очень хочется привести по этому поводу одну болгарскую народную поговорку.

«Не е на магарето работата!»

Вот ее смысл как нельзя лучше относится к тому, что вывалил господин Симеонов.

Немного непонятно, Симеонову просто завидно, или как?

То, что РПЦ — главный импортер сигарет без акциза в Россию, мы знаем. И вино ввозят цистернами, да. Для своих нужд. Но это, простите, исключительно НАШЕ, российское дело. Может, Симеонову жаль, что не болгарские сигареты ввозят? Но так это вообще другого свойства вопрос.

Часы, самолет, катер, яхта… Господин Симеонов, жадность и зависть – это смертные грехи, между прочим! В любой религии.

И потом, опять же, это наш, российский поп. И исключительно наше дело, осуждать его часики за 30 000 долларов, или пускай носит.

Ваше дело, господин Симеонов, следить за чистотой и порядком во всех отношениях в Болгарии. Пока что нас есть что вам предъявить. Но здесь предъявлять не станем. По широте русской души.

А вершить суд истории мы все-таки будем. Имеем право. И, если господа, подобные Симеонову, забывают, то мы, потомки штурмовавших Шипку и Плевну, и воевавших в двух мировых войнах почему-то по другую сторону фронта, напомним.

Имеем, подчеркиваю, право.

А в плане вывода хочу посоветовать (хоть господин Симеонов никогда этот совет не прочитает) не быть историческими глупцами. И не действовать по указявкам со стороны наших врагов.

У меня есть читатель, даже друг, Максим Мухамметзянов из Бугульмы. У него прапрадед был форейтором. Пушку возил своей упряжкой. У татар вообще родовая память – дело особое, потому о Насыре Мухамметзянове помнят. Как он до Плевны довез пушку и как оттуда с одной ногой вернулся. Но вернулся.

Татары не достойны упоминания? А Насыр не один был такой в армии. И других национальностей не меньше было. Факт.

В российской армии воевали не только русские. А уж если совсем быть умными и правильными, все там были русскими. Кровь одна была. Красная.

Дурь и необразованность огорчает. Это из той же оперы, как «спасибо украинцам за освобождение Освенцима». Ага, Первый Украинский фронт состоял только из украинцев, да? То есть то, что он был создан путем переименования Воронежского фронта в Первый Украинский – аспекты. Воронежцы закончились в боях, набрали украинцев и переименовали…

А дураки и рады повторить.

Нет претензий к президенту Болгарии. Почти. Понятно, что не успел прочитать, что ему там написали, вот и вышла полная фигня.

Но в таких вот вещах все-таки надо быть поосторожней. Это же не МиГи на Украину в ремонт отдавать, правильно?
Автор: Роман Скоморохов


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Комментарии 24

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:21
    Стоит ли удивляться, потому как не в первый раз "братушки" подставляют нам подножку. angry
    a.s.zzz888
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:36
      Комментировать – себя не уважать. Не буду.
      аналогично...
      андрей юрьевич
    2. Chertt Сегодня, 07:17
      Цитата: a.s.zzz888
      как не в первый раз "братушки" подставляют нам подножку.

      Нет у нас ни друзей ни союзников. Хотите присоединяйтесь в РФ, остальное от лукавого
      Chertt
      1. Stas157 Сегодня, 07:34
        Ужасно некрасивая история получилась с нашим патриархом. Просто режет глаза! Но, ведь ровно тоже происходит с Навальным(я не его приверженец, на всякий случай!). Когда он совершает расследования и разоблачения по поводу влиятельных кремлёвских политиков, его тут же начинают обвинять во всех грехах персонально, точно также как это мы видим было с Кириллом. Почему же в случае с Кириллом, нас возмущает это, а в случае с Навальным устраивает? Нет ли тут лицемерия?
        Stas157
  2. svp67 Сегодня, 06:28
    На бранных полях Русско-турецкой освободительной войны погибли воины — представители многих народов: русские, румыны, финны, украинцы, белорусы, поляки, литовцы, сербы и черногорцы. Для них всех Болгария стала последним домом, и мы чтим их как своих героев.
    Вообще странный подбор наций, чьи войны погибли на территории Болгарии тогда. В русской армии воевало, значительно больше народов и народностей.
    И как то это мало вяжется с предыдущей частью той речи
    Это память о братском порыве русского общества, доказавшего, что православные болгары не одиноки. Мы его не забудем. Мы не забудем и слова в Манифесте императора Александра II, который объявил войну Османской империи, потому что «этого требует чувство справедливости и наше собственное достоинство». «Народ сам поднялся на войну во главе с царем, — писал Достоевский в своем дневнике, — а люди читали Манифест и крестились». Эти воспоминания (сцены), эти чувства глубоки и неподвластны политическим интерпретациям.
    svp67
    1. Ольгович Сегодня, 07:49
      Цитата: svp67
      Вообще странный подбор наций, чьи войны погибли на территории Болгарии тогда. В русской армии воевало, значительно больше народов и народностей.

      Ничего странного: вполне современный евронабор, подчеркивающий , что русские-лишь частьь (небольшая) тех, кто воевал.
      О том, что "украинцеы" в то время еще не существовало-болгарину не написали.

      А вот целый вице-премьер симеонов-просто отъявленный ХАМ. Патриарху отвечать не надо, на МИД ответить должен.
      Ольгович
      1. svp67 Сегодня, 07:57
        Цитата: Ольгович
        О том, что "украинцеы" в то время еще не существовало-болгарину не написали.

        А белорусы, а румыны? Эти то от куда взялись?
        svp67
        1. Ольгович Сегодня, 08:53
          Цитата: svp67
          А белорусы,

          Белорусы -из той же украинской серии.
          С румынами-смешнее: они уже были с ...9 мая 1877г lol
          Ольгович
          1. svp67 Сегодня, 08:58
            Цитата: Ольгович
            С румынами-смешнее: они уже были с ...9 мая 1877г

            А они об этом знали?
            svp67
  3. василий50 Сегодня, 06:32
    Эх, автор.
    Не стоит ради *мира во всём мире* подстраиваться под всяких-разных. Претензии и к болгарам и к Болгарии есть и их много. История войн показала всю неблагодарность и народа и государства. Даже события которые произошли совсем недавно вызывают недоумение и вопросы. Получается что болгары и государство Болгария снова предали по приказу хозяев.
    Вывод нелицеприятен. Получается что болгарам обязательно требуется хозяин который обязательно приказывает и тогда они *стеная и плача* но выполнят любой приказ, а вот если вести с ними переговоры на основе равноправия, то это у них вызывает недоумение и необязательность и, как следствие, хамство?
    василий50
  4. KLV Сегодня, 06:57
    Этой новости уже не один день. Всё перемыто-пережёвано. И автору неплохо бы проверять текст перед публикацией, малограмотность не украшает.
    KLV
    1. Правдодел Сегодня, 07:42
      Уважаемый, о таких вещах, как предательство веры, предательство братьев, братского нам народа нужно говорить, кричать постоянно, ежечасно, ежеминутно. Даже, если "Этой новости уже не один день. Всё перемыто-пережёвано." Чем больше будем об этом говорить, чем больше будем напоминать о наших ошибках и наших заблуждениях относительно тех, кого мы считали и считаем нашими друзьями, братьями, тем больше гарантии, что Россия не повторит тех ошибок, которые в свое время совершил Союз, и уже совершила Россия, поверив в славянское братство наших братушек… Дружба – дружной, а табачок должен быть врозь…Россия всегда должна понимать и помнить, что славянский народ и господа из славянского народа – не одно и тоже. И чтобы об этом помнить и не забывать, нужно об этом «говорить, кричать постоянно, ежечасно, ежеминутно».
      К вопросу о грамотности. Бесспорно, грамотная, понятная речь всегда лучше, безграмотной и бессмысленной речи. Но если в споре «по существу» вместо довода/ опровержения, тезиса/контр тезиса, вместо доказательства прибегают к оценке грамматической правильности сказанного, то это - следствие отсутствия возражения и согласие со сказанным. С чем вас и поздравляю.

      «Народ-государство-Отечество» - вот лозунг каждого патриота России. Сильное государство, сплоченный народ, процветающее в веках Отечество, которое не сломить, не одолеть внутренним и внешним врагам.
      Правдодел
      1. KLV Сегодня, 08:48
        Коллега, Вы правы в том, что "...если в споре «по существу» вместо довода/ опровержения, тезиса/контр тезиса, вместо доказательства прибегают к оценке грамматической правильности сказанного, то это - следствие отсутствия возражения и согласие со сказанным". Так и есть, с автором я согласен.
        Но обсуждение описанных событий идёт на множестве ресурсов уже несколько дней. Автор ничего нового не сказал. К чему его статья на ВО? Чтобы "...говорить, кричать постоянно, ежечасно, ежеминутно."? Извините, но говорящих и кричащих повидал и вижу в своей жизни немало, предпочитаю иметь дела с делающими дело. И да, я патриот России, всегда верил в неё и буду верить.
        KLV
  5. Vard Сегодня, 07:21
    Из последнего... это то что кинули с Южным потоком... и вообще есть опыт общения... у нас в городе живут строители... Нанял оштукатурить дом... через три дня исчезли... им предложили более выгодный контракт... Так что не удивлён...
    Vard
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:46
    Конечно обидно когда вдруг полностью улетучивается историческая память в угоду корыстных интересов. Но т.н. "братушки" не в первый раз это осуществляют. Сегодня пускают слюни глядя на запад, а завтра, как прижмет в очередной раз, опять будут просить помощи у России. Вот только пойдет ли Россия на это?
    rotmistr60
  7. Улиточник N9 Сегодня, 08:00
    Вот более подробно о самом скандале: https://newizv.ru/news/politics/09-03-2018/bolgar
    skiy-skandal-vitse-premier-strany-zhyostko-otveti
    l-patriarhu-kirillu
    Вот кратко о Кирилле (Гундяееве) http://perebezhchik.ru/person/patriarkh-kirill-vl
    adimir-mikhaylovich-gundyaev-/
    А это о сплетнях и скандалах сопровождающих его имя и РПЦ: https://www.novayagazeta.ru/articles/2012/02/14/4
    8244-za-chto-rabu-bozhiemu-kirillu-blagodarit-171
    -raba-na-galerah-187 , https://ura.news/articles/1036269355 , http://fedpress.ru/article/1813720......
    Улиточник N9
    1. ПоручикТетеринъ Сегодня, 09:12
      Святейший Патриарх Кирилл—это один из тех немногих людей в современной рф, который не боится говорить о русском народе и отстаивать историческую память нашего народа. Неудивительно, что псевдолиберальная и компрадорская пресса стремится вылить на него килотонны грязи и клеветы.
      ПоручикТетеринъ
  8. Невеселый Сегодня, 08:05
    Никогда не понимал людей, пускающих слюни по "славянскому братству" с южными славянами - это совсем другие народы как на генетическом,так на культурном и ментальном уровнях.
    Невеселый
    1. bober1982 Сегодня, 08:27
      Про "славянское братство" в своё время хорошо сказал Достоевский, кстати после Гражданской войны в странах наших южных братушек оказалось огромное количество беженцев из Советской России, отношение к своим бывшим союзникам (за которых кровь проливали), было не самым дружелюбным.
      bober1982
  9. bober1982 Сегодня, 08:10
    Любопытно получается, выходит статья, где сообщается об укронацистских карателях, готовых стрелять православных священниках - начинаются злобные комментарии в адрес самой РПЦ.
    Выходит нынешняя статья, довольно малограмотная и корявая, и опять начинаются такие же злобные комментарии, в адрес Патриарха и Церкви.
    bober1982
    1. Невеселый Сегодня, 09:03
      Русская православная кафолическая церковь и последний законный правитель России царь-страстотерпец Николай II - темы-маркеры по которым русского человека можно с легкостью отличить от советского. Если с виду русского человека начинает корежить как черта от ладана при одном упоминании одной из этих тем, если человек срывается на грязную брань и оскорбления, то перед вами без всякого сомнения homo soveticus.
      Невеселый
  10. BAI Сегодня, 09:22
    1.
    Однако дальше президент сказал: «На бранных полях русско-турецкой освободительной войны погибли воины — представители многих народов: русские, румыны, финны, украинцы, белорусы, поляки, литовцы, сербы и черногорцы. Для них всех Болгария стала последним домом, и мы чтим их как своих героев».

    Посыл предельно ясен - не Россия освобождала Болгарию, а объединенная Европа. Болгария, как всегда, в своем репертуаре.
    2.
    Он известен как сигаретный митрополит России. С 1996 года он ввез на 14 млрд. долларов безакцизных сигарет. На 14 млрд. долларов этот хитрец ввез безакцизных сигарет и на 4 млрд. долларов вина для нужд церкви. У него есть и частный самолет. Его часы стоят 30 тысяч.

    Ну и в чем Симеонов не прав? РПЦ надо было думать кого выбирать в патриархи. Невзоров еще жестче выразился. Симеонов забыл любовницу с квартирой и ремонтом и реставрацией на 19,7 миллионов рублей.
    3.
    агент Михайлов
    Почему-то мне кажется, что в отделе внешних церковных сношений в 70-х годах других не было.
    BAI
  11. prior Сегодня, 09:32
    Не стоит ничего доказывать неблагодарным братушкам, им всё должно дойти исходя из цены на газ из турецкой трубы.
    prior
  12. unignm Сегодня, 09:49
    ооооо, на моей памяти первая статья сего автора без чернухи и всёпропальчиство.. от души!
    unignm
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