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Китайские депутаты одобрили поправки в конституцию
Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправки в конституцию, одна из них отменяет ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками, передает РИА Новости.
Изменения внесены в статью, в которой говорится: «Период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд». Принятая поправка слова о двух сроках из конституции исключает.
Кроме того, парламентарии проголосовали за внесение в текст основного закона имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. В преамбуле, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится и фраза: «Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру».
Третья значимая поправка касается создания антикоррупционного органа – Государственного комитета по надзору. В настоящее время аналогичные функции выполняет Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины. Однако указанная комиссия, как видно из ее названия, является партийной, а не государственной структурой.
Новое госведомство будет самостоятельно вести расследование, а затем передавать дела в прокуратуру. При этом комитет получит право оставлять подозреваемых в коррупции под стражей на срок 6-ти месяцев без предъявления обвинения.
Всего на Всекитайском собрании были одобрены поправки к более чем 20-ти статьям Конституции КНР.
Изменения внесены в статью, в которой говорится: «Период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд». Принятая поправка слова о двух сроках из конституции исключает.
Кроме того, парламентарии проголосовали за внесение в текст основного закона имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. В преамбуле, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится и фраза: «Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру».
Третья значимая поправка касается создания антикоррупционного органа – Государственного комитета по надзору. В настоящее время аналогичные функции выполняет Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины. Однако указанная комиссия, как видно из ее названия, является партийной, а не государственной структурой.
Новое госведомство будет самостоятельно вести расследование, а затем передавать дела в прокуратуру. При этом комитет получит право оставлять подозреваемых в коррупции под стражей на срок 6-ти месяцев без предъявления обвинения.
Всего на Всекитайском собрании были одобрены поправки к более чем 20-ти статьям Конституции КНР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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