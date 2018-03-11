12:57 11 марта
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Китайские депутаты одобрили поправки в конституцию

Депутаты Всекитайского собрания народных представителей одобрили поправки в конституцию, одна из них отменяет ограничение полномочий председателя и вице-председателя КНР двумя пятилетними сроками, передает РИА Новости.



Изменения внесены в статью, в которой говорится: «Период нахождения на посту председателя и вице-председателя КНР тождественен сроку полномочий ВСНП и не может превышать двух сроков подряд». Принятая поправка слова о двух сроках из конституции исключает.


Кроме того, парламентарии проголосовали за внесение в текст основного закона имени нынешнего лидера Си Цзиньпина. В преамбуле, где уже упоминаются имена и идеи Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина, появится и фраза: «Под руководством идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой в новую эру».

Третья значимая поправка касается создания антикоррупционного органа – Государственного комитета по надзору. В настоящее время аналогичные функции выполняет Центральная комиссия КПК по проверке дисциплины. Однако указанная комиссия, как видно из ее названия, является партийной, а не государственной структурой.

Новое госведомство будет самостоятельно вести расследование, а затем передавать дела в прокуратуру. При этом комитет получит право оставлять подозреваемых в коррупции под стражей на срок 6-ти месяцев без предъявления обвинения.

Всего на Всекитайском собрании были одобрены поправки к более чем 20-ти статьям Конституции КНР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. assa67 Сегодня, 12:50
    ну вот СЦ становится пожизненным правителем....и где вопли дерьмокрадов о не демократичности?
    assa67
    1. Chertt Сегодня, 12:56
      Цитата: assa67
      ну вот СЦ становится пожизненным правителем.

      Товарищ Си, это точно заслужил. А "демократы", скоро станут таким же ругательством, как либеройды
      Chertt
  2. emwave Сегодня, 12:50
    Молодцы китайцы! Пусть теперь демократы покричат - новую тему им подкинули. Осталось только товарища Си обозвать кровавым диктатором - наберутся ли смелости?
    emwave
    1. bonakva Сегодня, 12:51
      Ну, он такой и есть. В чем проблема?
      bonakva
  3. Черный_Ватник Сегодня, 12:51
    Как же теперь нашей либерде быть? Они же так успешно приводили в пример Китай, мол там все хорошо потому, что есть постоянная сменяемость власти.
    Черный_Ватник
  4. Alex-a832 Сегодня, 12:53
    Возрождение Китайской империи и императора Поднебесной.
    Наши искренние поздравления соседям!
    Alex-a832
  5. Masya Masya Сегодня, 12:55
    Си Цзиньпин жил, Си Цзиньпин жив, Си Цзиньпин будет жить!!! yes
    Masya Masya
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