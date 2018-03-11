16:04 11 марта
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Мэрия Вильнюса потребовала демонтировать надгробия с могил российских и советских воинов

Вильнюсские власти направили письмо литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» с требованием до 31 марта демонтировать два надгробия, установленные ранее на могилах советских воинов и воинов Царской России на Антакальнисском кладбище, передает РИА Новости, сообщение руководителя ассоциации Виктора Орлова.



Ранее департамент по культурному наследию Литвы обратился в вильнюсское самоуправление с просьбой демонтировать указанные надгробия, указав, что вопрос демонтажа «основан на сомнениях в идентификации останков».


Мэрия Вильнюса потребовала до 31 марта либо демонтировать надгробные плиты, установленные на Антакальнисском кладбище, либо заново пройти процедуру по легализации оформления. По определению понятно, что до 31 марта это сделать нереально. Процесс растягивается до полугода,
рассказал Орлов.

По его словам, в письме местных властей указано, что «якобы на одном из двух надгробий надпись не соответствует действительности, но не указывается на каком из надгробий».

Глава ассоциации подчеркнул, что в настоящий момент ведется судебное разбирательство по этим фактам и суд еще не вынес решения.

В то же время нас обязывают демонтировать плиты. Тут правовая вилка, противоречия проявляются,
отметил он.

Агентство поясняет, что на Антакальнисском кладбище в одной из могил перезахоронены останки солдат русской императорской армии, погибших в 1915-ом при обороне Вильны. В другой могиле захоронены 6 советских опознанных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные в Швенченском районе.

Ранее департамент по культурному наследию назначил ассоциации «Забытые солдаты» штраф в размере более € 1,4 тыс. за то, что «процедура перезахоронения не была согласована с МИД и министерством культуры Литвы», а также в связи с тем, что на одном из надгробий «изображен контур пятиконечной звезды».

Деятельность организации «Забытые солдаты» направлена на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на основе медальонов, наград и архивных документов.

Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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Комментарии 48

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  1. Горный стрелок Сегодня, 13:24
    Запомним. И счёт предъявим в соответствующий момент. am
    Шавки...
    Горный стрелок
    1. Черный_Ватник Сегодня, 13:28
      Хорошо бы, если так.
      Но мне кажется, что никто ничего не запомнит. Россия почти всю свою историю имела один большой минус - чрезмерная мягкость во внешней политике.
      Черный_Ватник
      1. Drovosek Сегодня, 15:34
        Цитата: Черный_Ватник
        Россия почти всю свою историю имела один большой минус - чрезмерная мягкость во внешней политике.

        Вы правы!! Все что сделает наш Мид (если сделает), так это выразит озабоченность! По хорошему давно на до было поставить прибалтов на Место, но руководство РФ как обычно занято чем то более важным.
        Drovosek
    2. Охотовед 2 Сегодня, 13:29
      Цитата: Горный стрелок
      Запомним. И счёт предъявим в соответствующий момент. am
      Шавки...

      По моему - момент как раз настал! Это уже просто - писец !!!
      Ну нельзя не реагировать на такое! И ответ - должен быть очень жестким, и не только по дипломатическим каналам.
      Экономикой - прежде всего, да и вообще отозвать посла, после такого - по моему самое то!!! Пусть - БОЯТСЯ !
      Охотовед 2
    3. влад66 Сегодня, 14:16
      Скоты,больше сказать нечего(иначе забанят)
      влад66
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 14:43
        Цитата: влад66
        Скоты,больше сказать нечего(иначе забанят)

        Говори ,не бойся.Мы с тобой.
        Сергей Д_2
        1. Ингвар 72 Сегодня, 14:58
          Цитата: Сергей Д_2
          Говори ,не бойся.Мы с тобой.

          Забанят то его, а не вас! laughing
          Ингвар 72
      2. ротмистр Сегодня, 14:50
        Цитата: влад66
        Скоты,больше сказать нечего(иначе забанят)

        Ну что Вы, уважаемый влад66. Дедушка Ленин Вас бы не понял. Они потерпевшие от русских "дер..жиморд". У Вас красный флажок и ваш кумир не мог ошибаться.
        Или флажок смените не уважаемый или не стройте из себя патриота России. Ууу племя русофобов и предателей русского народа.
        ротмистр
    4. сибиралт Сегодня, 14:22
      Как только посыпется Украина, прибалты и поляки подожмут хвосты. winked
      сибиралт
  2. Наблюдатель2014 Сегодня, 13:25
    Следующий раз мы знаем как с ними поступать.Никаких больше "братских народов"
    Наблюдатель2014
  3. askort154 Сегодня, 13:25
    Какое будущие у нации, которая кощунствует над могилами усопших. Вандализм на государственном уровне. Бог вас наказывал и ещё накажет. Вы вымирающая нация. negative
    askort154
  4. Серый брат Сегодня, 13:26
    Фашистским подстилкам всё неймётся.
    Серый брат
  5. собаковод Сегодня, 13:26
    Твари! Там, в Литве и мой дед лежит!
    собаковод
  6. LSA57 Сегодня, 13:27
    херои am способны только с могилами воевать. ничего, рано, или поздно живым за всё ответите!!!! angry
    LSA57
  7. Masya Masya Сегодня, 13:27
    am у меня слов таких нет, которые модераторы бы пропустили...
    Masya Masya
    1. assa67 Сегодня, 13:45
      опуститься до подобной низости....выкинуть посла лабусовского из России и +прервать дип.отношения.....самая поганенькая нация из прибалтов...
      assa67
  8. kpd Сегодня, 13:30
    Интересно, «изображен контур пятиконечной звезды», хм...
    А к посольству США у них претензий случайно нет? Там на флаге таких вот элементов аж 50 штук.
    kpd
  9. Egorovich Сегодня, 13:33
    До какой же низости нужно дойти, что бы так воевать с мертвыми. Просто твари.
    Egorovich
    1. LSA57 Сегодня, 13:37
      Цитата: Egorovich
      А к посольству США у них претензий случайно нет?

      а оттуда сразу в табло прилетит
      LSA57
  10. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 13:39
    Эти шавки и пожиратели шпрот только и умеют с памятниками воевать и судить древних стариков-ветеранов ВОВ за то что они мочили всякую погань из СС.
    Генерал Песчаных Карьеров
  11. anjey Сегодня, 13:41
    вот таких дегенератов у власти стран прибалтусов- создал,воспитал и финансирует запад....,скорее переформатировал зеленым баблом бывших комсомольцев....
    anjey
    1. anjey Сегодня, 13:58
      а они готовы прогибатся прямо в прыжке подобострастия к новым хозяевам,безмозглые холопы балтии....
      anjey
  12. gm9019 Сегодня, 13:51
    Уже не знают, к чему "прикопаться"! С покойными воинами воевать только и осталось... Мерзко.
    gm9019
  13. Northern warrior Сегодня, 13:51
    С нетерпением жду момента, когда у верхушки РФ сдадут нервы или "партнеры" вынудят ее применить ВС по полной. И не как в Грузии, в Чечне, в Афгане - это так, локальные стычки с папуасами. По полной - это, когда летят в задницу все договора с 45-го года, когда города стираются в пыль артой и авиацией, когда транспорты топятся атомными подлодками, когда Женевская конвенция идет лесом и самое главное - авиация и ракетчики бьют ТЯО по всей территории врага. Это будет достойная месть за все унижения России и русских за последнее столетие ! И больше всего должны пострадать те народы, которые предали Русь. Никакой пощады и жалости к этим шлюхам - только испепеляющий все огонь артиллерии, непрерывные потоки напалма и белого фосфора с небес и острые, словно бритва, штыки русских солдат.
    Northern warrior
    1. Дормидонт Сегодня, 13:54
      Целесообразнее разорвать с ними всяческие отношения, объявив экономическую блокаду. Пусть сами друг дружку перережут
      Дормидонт
      1. Northern warrior Сегодня, 14:20
        Ничего не даст, хотя это следовало сделать еще давно. Шпроты - плацдарм запада против России, который надо ликвидировать. "Партнеры" могут бесконечно долго поддерживать русофобский пояс вокруг РФ, поэтому само не рассосется. Придется корчевать заразу с корнем, что, конечно же, вызовет лютые припадки русофобии на западе, но мне на их любовь наплевать. Боятся - значит уважают !
        Northern warrior
    2. Сергей Д_2 Сегодня, 14:44
      Какой вы агрессивный!Когнитивный диссонанс?
      Цитата: Northern warrior
      С нетерпением жду момента, когда у верхушки РФ сдадут нервы или "партнеры" вынудят ее применить ВС по полной. И не как в Грузии, в Чечне, в Афгане - это так, локальные стычки с папуасами. По полной - это, когда летят в задницу все договора с 45-го года, когда города стираются в пыль артой и авиацией, когда транспорты топятся атомными подлодками, когда Женевская конвенция идет лесом и самое главное - авиация и ракетчики бьют ТЯО по всей территории врага. Это будет достойная месть за все унижения России и русских за последнее столетие ! И больше всего должны пострадать те народы, которые предали Русь. Никакой пощады и жалости к этим шлюхам - только испепеляющий все огонь артиллерии, непрерывные потоки напалма и белого фосфора с небес и острые, словно бритва, штыки русских солдат.
      Сергей Д_2
  14. Дормидонт Сегодня, 13:53
    А не пора ли разорвать с ними дипотношения?
    Дормидонт
  15. mavrus Сегодня, 14:05
    В 90-м приехал в Вильнюс на экскурсию... Так больше всего поразили слова экскурсовода, которая с нескрываемой радостью выдала : "В Вильнюсе уже литовцев 40 процентов". Я до этого и не знал, что до войны их там просто не было.
    mavrus
  16. afrikanez Сегодня, 14:08
    Жаль. Наверно не понимают, что как поступишь сам, так и с тобой поступят и с тобой твои же потомки, только еще более жестче!
    afrikanez
  17. А. Привалов Сегодня, 14:09
    С павшими солдатами воевать нельзя.
    В Израиле бережно относятся к историческому наследию.
    Здесь похоронены британские военные.
    А. Привалов
    1. anjey Сегодня, 14:23
      в России тоже есть немецкие кладбища под присмотром муниципалитета и туда приезжают родственники из Германии,а насчет прибалтусов ,и не только -махровый нацизм сродни варварству.....
      anjey
    2. А. Привалов Сегодня, 14:23
      А это, монумент в честь погибших в 1948 году египетских военных.
      А. Привалов
  18. Геркулесыч Сегодня, 14:11
    Уже не осталось слов , только много мата! Пришло время демонтировать эти квазистраны!Они порядком надоели, и то это я еще ужасно вежливо вырожаюсь! !!!
    Геркулесыч
    1. Northern warrior Сегодня, 14:22
      "Демонтаж" желателен с помощью ракет "Искандер" и "Кинжал", чтобы ни одна крыса не успела убежать в Лондон.
      Northern warrior
  19. Стилет_71 Сегодня, 14:30
    Требую демонтировать Вильнюс! am
    Стилет_71
  20. ВМФ7981 Сегодня, 14:32
    Как я буду радоваться, когда изменившаяся ситуация, заставит этих недоумков выть от своей глупости, жадности, злобной хитрости. И не надо их давить и уж тем более завоёвывать! Кому они нужны упыри. Их надо игнорировать. Как будто они все умерли.
    ВМФ7981
  21. faiver Сегодня, 14:39
    недоумки, одни матерные слова только в голову лезут....
    faiver
  22. Стас Снежин Сегодня, 14:43
    "Запомним.. отомстим.. получат по заслугам.. прихвостни ещё пожалеют.. и т.д."
    Как эти визги уже достали. Да ни хрена не будет.
    Просто опять весь диван-спецназ потыкает в "клаву" пальцами,
    и затем переключится на другую свежую новость.
    А от реально имеющих рычаги воздействия, как всегда,
    никакого действенного реагирования не будет..
    Стас Снежин
  23. Зефр Сегодня, 14:51
    Надо просто пригрозить уничтожить базу НАТО на территории Литвы со всем содержимым.
    Какого хрена Израиль имеет право уничтожать иранские части на территории Сирии, А РФ сцыт уничтожить базу на территории агрессивно настроенного государства? Не хотите жертв, 2 часа на сборы, а то искандеры уже начали отсчет. И никто не пострадает, но ракеты прилетят все равно. Ибо...
    В конце концов, это советская база, забираем имущество.
    Зефр
  24. Ст.пропорщик Сегодня, 15:16
    Ну что тут сказать. Прибалтийские вандалы прикрываясь фиговыми листочками оскверняют могилы усопших. Кто называет Европу цивилизованной - полюбуйтесь на дикарей.
    Ст.пропорщик
    1. jurijsv Сегодня, 15:25
      Какие там цивилизованные в европе. У нас в Риге цивилизованные британцы почти каждую неделю задерживаются полицией за то что справляют нужду у памятника свободы-символа независимости латвии. Необходимо заметить, что нецивилизованные русские ведут себя гораздо приличнее и цивилизованнее
      jurijsv
  25. jurijsv Сегодня, 15:18
    С живыми воевать страшно, ведь можно и по зубам получить, а могилы осквернять, тут много мужества, впрочем, и совести не надо
    jurijsv
  26. unignm Сегодня, 15:26
    придёт время спросим сторицей
    unignm
  27. dojjdik Сегодня, 15:32
    ниче господа евреи мы тож вас из Мексики когда нить вышвырнем и заодно техас прихватим-а статейки эти про "прибалтов" "украинцев" и "поляков" впустую пройдут
    dojjdik
  28. Northern warrior Сегодня, 15:58
    Разговор с гейропейцами и укропейцами должны вести не люди в итальянских костюмах из ведомства С.Лаврова, а люди в камуфляже с нашивкой в виде двух перекрещенных пушек и взлетающей ракеты. Уверен, что они точно смогут наладить конструктивный диалог с оппонентами.
    Northern warrior
  29. groks Сегодня, 16:01
    Если уж не могут ничего сделать с этими фашистами, то уж взяли бы и перезахоронили наших солдат. В России места мало? Денег просирают на всякую бредятину мало? Хоть раз бы что хорошее сделали.
    groks
  30. Косолапый Сегодня, 16:04
    Коммунисты во главе с кровавой Далей захватили власть в маленькой стране и возрождают 37 год.Вот неумные люди , из за таких идиотов и формируется мнение людей о не самых плохих , маленьких , странах.
    Косолапый
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