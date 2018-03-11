Мэрия Вильнюса потребовала демонтировать надгробия с могил российских и советских воинов

Мэрия Вильнюса потребовала до 31 марта либо демонтировать надгробные плиты, установленные на Антакальнисском кладбище, либо заново пройти процедуру по легализации оформления. По определению понятно, что до 31 марта это сделать нереально. Процесс растягивается до полугода,

В то же время нас обязывают демонтировать плиты. Тут правовая вилка, противоречия проявляются,