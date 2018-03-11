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Мэрия Вильнюса потребовала демонтировать надгробия с могил российских и советских воинов
Вильнюсские власти направили письмо литовской ассоциации военной истории «Забытые солдаты» с требованием до 31 марта демонтировать два надгробия, установленные ранее на могилах советских воинов и воинов Царской России на Антакальнисском кладбище, передает РИА Новости, сообщение руководителя ассоциации Виктора Орлова.
Ранее департамент по культурному наследию Литвы обратился в вильнюсское самоуправление с просьбой демонтировать указанные надгробия, указав, что вопрос демонтажа «основан на сомнениях в идентификации останков».
По его словам, в письме местных властей указано, что «якобы на одном из двух надгробий надпись не соответствует действительности, но не указывается на каком из надгробий».
Глава ассоциации подчеркнул, что в настоящий момент ведется судебное разбирательство по этим фактам и суд еще не вынес решения.
Агентство поясняет, что на Антакальнисском кладбище в одной из могил перезахоронены останки солдат русской императорской армии, погибших в 1915-ом при обороне Вильны. В другой могиле захоронены 6 советских опознанных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные в Швенченском районе.
Ранее департамент по культурному наследию назначил ассоциации «Забытые солдаты» штраф в размере более € 1,4 тыс. за то, что «процедура перезахоронения не была согласована с МИД и министерством культуры Литвы», а также в связи с тем, что на одном из надгробий «изображен контур пятиконечной звезды».
Деятельность организации «Забытые солдаты» направлена на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на основе медальонов, наград и архивных документов.
Ранее департамент по культурному наследию Литвы обратился в вильнюсское самоуправление с просьбой демонтировать указанные надгробия, указав, что вопрос демонтажа «основан на сомнениях в идентификации останков».
Мэрия Вильнюса потребовала до 31 марта либо демонтировать надгробные плиты, установленные на Антакальнисском кладбище, либо заново пройти процедуру по легализации оформления. По определению понятно, что до 31 марта это сделать нереально. Процесс растягивается до полугода,рассказал Орлов.
По его словам, в письме местных властей указано, что «якобы на одном из двух надгробий надпись не соответствует действительности, но не указывается на каком из надгробий».
Глава ассоциации подчеркнул, что в настоящий момент ведется судебное разбирательство по этим фактам и суд еще не вынес решения.
В то же время нас обязывают демонтировать плиты. Тут правовая вилка, противоречия проявляются,отметил он.
Агентство поясняет, что на Антакальнисском кладбище в одной из могил перезахоронены останки солдат русской императорской армии, погибших в 1915-ом при обороне Вильны. В другой могиле захоронены 6 советских опознанных воинов и один неизвестный солдат, обнаруженные в Швенченском районе.
Ранее департамент по культурному наследию назначил ассоциации «Забытые солдаты» штраф в размере более € 1,4 тыс. за то, что «процедура перезахоронения не была согласована с МИД и министерством культуры Литвы», а также в связи с тем, что на одном из надгробий «изображен контур пятиконечной звезды».
Деятельность организации «Забытые солдаты» направлена на поиск пропавших без вести солдат и их последующую идентификацию на основе медальонов, наград и архивных документов.
Использованы фотографии: https://ru.wikipedia.org
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