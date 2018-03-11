16:03 11 марта
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Украинскому послу в Германии «указали на место»

Постоянные жалобы украинского посла Андрея Мельника из-за посещения немецкой делегацией Крыма и Донбасса вынудили Берлин указать дипломату на его место, передает РИА Новости сообщение председателя фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк и руководителя проекта «Народная дипломатия» Андреаса Маурера.



Маурер, который ранее сам посещал Крым в составе делегации, рассказал, что Мельник неоднократно был у главы МИД Германии Зигмара Габриэля с подобными претензиями, а Петр Порошенко просил канцлера Ангелу Меркель наказать немецких депутатов за эти поездки.


Однако, по его словам, украинский президент «явно ошибся страной».

Это настолько абсурдно. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "правые секторы" (ПС, организация запрещена в РФ),
сказал Маурер.

В итоге посла призвали «делать свою дипломатическую работу, но не вмешиваться во внутренние дела Германии», сообщил политик.

После этого заявления он стал потише,
подчеркнул лидер фракции.

Напомним, Крым уже неоднократно посещали парламентские делегации из стран ЕС. Так, в феврале в Крым прибыла делегация немецких депутатов, в состав которой вошли представители партии «Альтернатива для Германии». Киев против них возбудил уголовное дело. Парламентариям поставлено в вину «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 35

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  1. синоби Сегодня, 13:46
    Видать крепко надоел болезный.
    синоби
    1. Зяблицев Сегодня, 13:49
      Габриэль пожалел, что не всех предков нынешних рагулей когда то вывезли в Дойчлянлд на перевоспитание.... laughing
      Зяблицев
      1. 210окв Сегодня, 13:52
        Их разве "перевоспитывали"?Мне кажется вывозили с целью рабского труда..
        Цитата: Зяблицев
        Габриэль пожалел, что не всех предков нынешних рагулей когда то вывезли в Дойчлянлд на перевоспитание.... laughing
        210окв
        1. Зяблицев Сегодня, 13:56
          Все правильно - труд облагораживает человека! Но я здесь, если быть серьезным, говорю только о тех, которые с хлебом солью на Западной Украине встречали "дорогих" гостей, а потом немножко скулили, что их обижают...Теперь именно их потомки и разрушают Украину! Впрочем Габриэль с сотоварищами и сам виноват крышуя госпереворот!
          Зяблицев
          1. Кокарев Михаил Сегодня, 14:13
            А по-моему, их таки перевоспитали: раньше вывозить силой надо было для рабского труда, а сейчас, глянь, сами едут, сами работают, да еще ножки целовать готовы. Это вам не тупой третий рэйх, это обновленная Германия, рай для рабов!
            Кокарев Михаил
          2. Николай Фёдоров Сегодня, 14:34
            Цитата: Зяблицев
            Цитата: 210окв
            Их разве "перевоспитывали"?Мне кажется вывозили с целью рабского труда..

            Все правильно - труд облагораживает человека! Но я здесь, если быть серьезным, говорю только о тех, которые с хлебом солью на Западной Украине встречали "дорогих" гостей...Теперь именно их потомки и разрушают Украину!...

            А почему - только лишь на Западной Украине? На всей Украине, как и везде, нашлись свои иуды... Бабий Яр ведь устроили свои же киевляне. Две недели до этого вместе жили, ходили по магазинам, смотрели одно кино в кинотеатрах, сидели вместе в кафешках, а потом одни начали убивать других. Немцы лишь приглядывали да подбадривали... И насчёт потомков - не всё так просто. Украину сегодня разрушают и потомки тех, кто лежал тогда рядами в Бабьем Яру - Коломойский, Вальцман и другие...
            Николай Фёдоров
        2. assa67 Сегодня, 14:00
          Дима,привет hi ...
          Цитата: 210окв
          вывозили с целью рабского труда.

          теперь толерантно это называется трудовое перевоспитание и в концлагерях не жгли,в газовых камерах не травили..быстро история забывается...а то что бундесы этого невнятыша с собственные слюни носом сунули-это есть хорошо
          assa67
          1. assa67 Сегодня, 14:01
            пардон...."В собственные слюни......"
            assa67
          2. 210окв Сегодня, 14:10
            Андрей добрый день hi Почаще бы их там мордой в собственное гуано.Как котов.Правда они этого не понимают,но все равно продолжают облизывать кал с морды.
            Цитата: assa67
            Дима,привет hi ...
            Цитата: 210окв
            вывозили с целью рабского труда.

            теперь толерантно это называется трудовое перевоспитание и в концлагерях не жгли,в газовых камерах не травили..быстро история забывается...а то что бундесы этого невнятыша с собственные слюни носом сунули-это есть хорошо
            210окв
            1. assa67 Сегодня, 14:14
              замечу,они это делают с наслаждением-ну как же,хозяин внимание обратил
              assa67
      2. poquello Сегодня, 13:54
        Цитата: Зяблицев
        Габриэль пожалел, что не всех предков нынешних рагулей когда то вывезли в Дойчлянлд на перевоспитание.... laughing

        а вот не факт, может и порадовался, учитывая как немцев итп сейчас арабы перевоспитывают
        poquello
      3. влад66 Сегодня, 13:55
        Постоянные жалобы украинского посла Андрея Мельника из-за посещения немецкой делегацией Крыма и Донбасса вынудили Берлин указать дипломату на его место,

        Да кому эти придурочные уже не достали. laughing
        влад66
    2. 210окв Сегодня, 13:50
      Это пока только один..А вот когда вся территория надоест...
      Цитата: синоби
      Видать крепко надоел болезный.
      210окв
    3. poquello Сегодня, 13:52
      Цитата: синоби
      Видать крепко надоел болезный.

      укропы в принципе не понимают что демократия и свобода для европейцев имеет ценность
      poquello
    4. предки с Дона Сегодня, 13:57
      Жаль что немецкий дипломат не смотрел советских фильмов, а то бы ответил цитатой из "Джентльменов удачи" : деточка а вам не кажется что ваше место возле .....
      предки с Дона
    5. сибиралт Сегодня, 14:15
      Порошенко уже до того допился, что пытается рулить парламентом Германии. И это после того как в 2014 крымчане вынессли его пинках из Симферополя? laughing
      сибиралт
  2. HAM Сегодня, 13:48
    Хохлы,войну бы фрицам объявили бы что ли!С вас сбудется..и сразу в плен.
    HAM
  3. askort154 Сегодня, 13:48
    Вши заедают хохлов. А вшивых везде не привечают.
    askort154
  4. Воронок Сегодня, 13:48
    Да там уже вся Украина крепко всем надоела.
    Воронок
  5. 210окв Сегодня, 13:49
    Давно пора.."Ваше место-возле параши"..
    210окв
  6. Masya Masya Сегодня, 13:50
    Знай своё место,
    Обывательская крыса!
    Из тебя ещё взобьют тесто:
    Не будешь сидеть тихо-
    Будешь сидеть лысым!
    Никогда не вылазь из угла,
    Никогда ни во что не влезай,
    Дела других – не твои дела,
    Делай вид, что ничего не знаешь или и в правду ничего не знай.
    Всё твоё знание – твоё место,
    Займи его задом и не уступай,
    И даже, если оно будет тесно
    Себя убеждай, что это – рай... tongue
    Сидеть, молчать, бояться!!! lol
    Masya Masya
    1. assa67 Сегодня, 14:09
      Цитата: HAM
      Хохлы,войну бы фрицам объявили бы что ли!С вас сбудется..и сразу в плен.

      не даром в обиходе байка:
      мать провожает укропа на войну..."куда же писать-то тебе ,сынко,в какую часть?"
      - Вы шо,мамо!!!! какая часть??????пишите сразу у плен!"
      assa67
      1. Masya Masya Сегодня, 14:30
        Свинья, увидевшая на дворе мангал, начала ловить мышей и лаять на чужих... lol
        Masya Masya
  7. Дормидонт Сегодня, 13:51
    Попахивает антисемитизьмом
    Дормидонт
  8. Alex-a832 Сегодня, 13:54
    Будут отчислены из ЕС, еще до принятия, за назойливое приставание, оскорбительное поведение, попрошайничество, да и просто за то, что загадили Европу... lol
    Alex-a832
  9. mavrus Сегодня, 13:59
    Анжелка сама-то кое как на посту удержалась, так что не с руки ей сейчас Петрухины капризы исполнять.
    mavrus
  10. afrikanez Сегодня, 14:03
    «указали на место»
    Жаль, что руководство "этой" страны не понимает! fool
    afrikanez
  11. Громобой Сегодня, 14:05
    Маурер политик со своей позицией,В Донецке был.Поэтому укродипломат может радоваться,что легко отделался,а в следующий раз может легко и по лицу получить,от какого-нибудь немецкого левака.Только,вопрос,как оформлены претензии к дипломату---на уровне германского МИДа или частное заявление партийного активиста?
    Громобой
  12. Геркулесыч Сегодня, 14:13
    Его место , как сказал герой одного фильма, с поправкой на современность, возле европараши!
    Геркулесыч
  13. Балу Сегодня, 14:18
    Маурер, который ранее сам посещал Крым и, рассказал, что Мельник неоднократно был у главы МИД Германии Зигмара Габриэля с подобными претензиями, а Петр Порошенко просил канцлера Ангелу Меркель наказать немецких депутатов за эти поездки.
    Однако, по его словам, украинский президент «явно ошибся страной».
    Это настолько абсурдно. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "правые секторы" (ПС, организация запрещена в РФ),
    сказал Маурер.
    В итоге посла призвали «делать свою дипломатическую работу, но не вмешиваться во внутренние дела Германии», сообщил политик.
    good drinks hi fellow

    Снимаю шляпу перед твердостью духа Германии, похоже нецы о чем-то догадываются. Нажим США может получить адекватный отлуп, в т.ч. и по украинскому вопросу. Хорошо бы, если так.
    Балу
  14. Сергей Д_2 Сегодня, 14:47
    Элоизович обещал немцам в Крыму Швабию устроить.
    Сергей Д_2
  15. собаковод Сегодня, 14:54
    Помнится, после того, как делегация немцев-парламентариев побывала в Крыму, некоторые участники здешнего диалога предположила, что эти парламентарии не имеют, так сказать "веса". Не учли того, что педантичные немцы, сторонники целого.
    собаковод
  16. Глушь Сегодня, 14:59
    Сдается мне что Маурер этот, агент Кремля. Хотя может и обычный бытовой сепаратист))).
    Глушь
  17. NKT Сегодня, 15:25
    Указали на место и даже новое звание аспиранта НАТО не помогло wink
    NKT
  18. unignm Сегодня, 15:28
    гггг приземлили скакуаса
    unignm
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