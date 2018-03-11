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Украинскому послу в Германии «указали на место»
Постоянные жалобы украинского посла Андрея Мельника из-за посещения немецкой делегацией Крыма и Донбасса вынудили Берлин указать дипломату на его место, передает РИА Новости сообщение председателя фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк и руководителя проекта «Народная дипломатия» Андреаса Маурера.
Маурер, который ранее сам посещал Крым в составе делегации, рассказал, что Мельник неоднократно был у главы МИД Германии Зигмара Габриэля с подобными претензиями, а Петр Порошенко просил канцлера Ангелу Меркель наказать немецких депутатов за эти поездки.
Однако, по его словам, украинский президент «явно ошибся страной».
В итоге посла призвали «делать свою дипломатическую работу, но не вмешиваться во внутренние дела Германии», сообщил политик.
Напомним, Крым уже неоднократно посещали парламентские делегации из стран ЕС. Так, в феврале в Крым прибыла делегация немецких депутатов, в состав которой вошли представители партии «Альтернатива для Германии». Киев против них возбудил уголовное дело. Парламентариям поставлено в вину «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию».
Маурер, который ранее сам посещал Крым в составе делегации, рассказал, что Мельник неоднократно был у главы МИД Германии Зигмара Габриэля с подобными претензиями, а Петр Порошенко просил канцлера Ангелу Меркель наказать немецких депутатов за эти поездки.
Однако, по его словам, украинский президент «явно ошибся страной».
Это настолько абсурдно. Это, может быть, работает на Украине, где нет законодательства, где беззаконие, где есть какие-то "правые секторы" (ПС, организация запрещена в РФ),сказал Маурер.
В итоге посла призвали «делать свою дипломатическую работу, но не вмешиваться во внутренние дела Германии», сообщил политик.
После этого заявления он стал потише,подчеркнул лидер фракции.
Напомним, Крым уже неоднократно посещали парламентские делегации из стран ЕС. Так, в феврале в Крым прибыла делегация немецких депутатов, в состав которой вошли представители партии «Альтернатива для Германии». Киев против них возбудил уголовное дело. Парламентариям поставлено в вину «нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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