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Сеул требует публичных извинений от турецкого телеканала
Южнокорейский МИД требует от турецкого телеканала Show TV публично принести извинения за использование фотографии президента РК Мун Чжэ Ина в передаче, посвященной истории убийства филиппинской горничной, передает РИА Новости.
Скандал вокруг неправомерного использования личной фотографии Мун Чжэ Ина разразился в конце февраля этого года, когда на турецком канале вышла программа об убийстве горничной с Филиппин. В качестве иллюстрации при описании подозреваемого в убийстве женщины телевизионщики использовали фотографию президента Республики Корея.
При этом дипломаты подчеркнули, что телеканал «немедленно прислал письмо с извинениями южнокорейскому правительству, в котором также обещал не допустить повторения инцидента», однако «южнокорейское правительство вновь заявляет о своей позиции, согласно которой извинения от телеканала должны быть принесены публично».
Скандал вокруг неправомерного использования личной фотографии Мун Чжэ Ина разразился в конце февраля этого года, когда на турецком канале вышла программа об убийстве горничной с Филиппин. В качестве иллюстрации при описании подозреваемого в убийстве женщины телевизионщики использовали фотографию президента Республики Корея.
В связи с серьезным правонарушением правительство Южной Кореи несколько раз обращалось через свое посольство в Турции к телеканалу принести извинения публично или путем субтитров, а также предпринять меры для недопущения повторения подобных инцидентов,говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.
При этом дипломаты подчеркнули, что телеканал «немедленно прислал письмо с извинениями южнокорейскому правительству, в котором также обещал не допустить повторения инцидента», однако «южнокорейское правительство вновь заявляет о своей позиции, согласно которой извинения от телеканала должны быть принесены публично».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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