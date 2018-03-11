16:05 11 марта
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Сеул требует публичных извинений от турецкого телеканала

Южнокорейский МИД требует от турецкого телеканала Show TV публично принести извинения за использование фотографии президента РК Мун Чжэ Ина в передаче, посвященной истории убийства филиппинской горничной, передает РИА Новости.



Скандал вокруг неправомерного использования личной фотографии Мун Чжэ Ина разразился в конце февраля этого года, когда на турецком канале вышла программа об убийстве горничной с Филиппин. В качестве иллюстрации при описании подозреваемого в убийстве женщины телевизионщики использовали фотографию президента Республики Корея.


В связи с серьезным правонарушением правительство Южной Кореи несколько раз обращалось через свое посольство в Турции к телеканалу принести извинения публично или путем субтитров, а также предпринять меры для недопущения повторения подобных инцидентов,
говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

При этом дипломаты подчеркнули, что телеканал «немедленно прислал письмо с извинениями южнокорейскому правительству, в котором также обещал не допустить повторения инцидента», однако «южнокорейское правительство вновь заявляет о своей позиции, согласно которой извинения от телеканала должны быть принесены публично».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 25

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  1. 210окв Сегодня, 14:46
    Нашла коса на камень..Что одни упертые,что другие..Самое страшное что может сделать Сеул-прикрыть сотрудничество в танкостроении.
    210окв
    1. Быков. Сегодня, 14:56
      Цитата: 210окв
      Нашла коса на камень..Что одни упертые,что другие..Самое страшное что может сделать Сеул-прикрыть сотрудничество в танкостроении.

      Это подстава! Ведь все корейцы на одно лицо.
      Быков.
      1. Серый брат Сегодня, 14:57
        Цитата: Быков.
        Это подстава! Ведь все корейцы на одно лицо.

        Я даже не знал что у них президент есть. laughing
        Серый брат
        1. 210окв Сегодня, 15:04
          Даже женщина была...А ведь на моей памяти там был тоталитарный режим..Ну,или как его нам тогда приносила советская пропаганда.
          Цитата: Серый брат
          Цитата: Быков.
          Это подстава! Ведь все корейцы на одно лицо.

          Я даже не знал что у них президент есть. laughing
          210окв
          1. Серый брат Сегодня, 15:05
            Цитата: 210окв
            А ведь на моей памяти там был тоталитарный режим..

            Там и сейчас тоталитарный режим, за политику можно запросто на кичу загреметь.
            Серый брат
            1. 210окв Сегодня, 15:08
              Верно.Зато люди живут..И очень неплохо.Все работает и развивается.Зато у нас не тоталитарный режим.И многие выживают.
              Цитата: Серый брат
              Цитата: 210окв
              А ведь на моей памяти там был тоталитарный режим..

              Там и сейчас тоталитарный режим, за политику можно запросто на кичу загреметь.
              210окв
              1. Татьяна Сегодня, 15:11
                В качестве иллюстрации при описании подозреваемого в убийстве женщины турецкие телевизионщики использовали фотографию президента Республики Корея.

                Ха! Видимо мозги, политический кругозор, цинизм и безнаказанность у турецких телевизионщиков точно такая же, как наподобие у нашей россиянки Ксении Собчак!

                Для своей страны иди*оты полные! fool
                Татьяна
              2. Серый брат Сегодня, 15:11
                Цитата: 210окв
                Верно.Зато люди живут..И очень неплохо.Все работает и развивается.

                Я в гробу видал 16-ти часовой рабочий день, один выходной в месяц и отсутствие отпуска. Здоровье закончится и всё - пошёл вон.
                Уж лучше буду выживать)))
                Серый брат
                1. 210окв Сегодня, 15:36
                  Дай бог Вам здоровья hi Правда если посмотреть как у нас с рабочим временем...Ну что бы обеспечивать свою семью тоже приходится на двух работах часов по 14....Ведь зарплаты у нас средние не более двадцати с небольшим.Я имею в виду юг России.
                  Цитата: Серый брат
                  Цитата: 210окв
                  Верно.Зато люди живут..И очень неплохо.Все работает и развивается.

                  Я в гробу видал 16-ти часовой рабочий день, один выходной в месяц и отсутствие отпуска. Здоровье закончится и всё - пошёл вон.
                  Уж лучше буду выживать)))
                  210окв
          2. ПалБор Сегодня, 15:25
            Да так и есть.У них до сих пор действует закон о национальной безопасности.Если за мирное объединение с северными,то враг и преступник - до пяти лет.
            ПалБор
        2. Stas157 Сегодня, 15:46
          Цитата: Серый брат

          Я даже не знал что у них президент есть. laughing

          А страну то такую слышали? Или у вас географии ещё в школе не было? У нас тоже есть президент! В России. Для информации. Теперь можете при случае блеснуть эрудицией в своей компании!
          Stas157
      2. Комментарий был удален.
  2. Балу Сегодня, 14:46
    Южнокорейский МИД требует от турецкого телеканала Show TV публично принести извинения за использование фотографии президента РК Мун Чжэ Ина в передаче, посвященной истории убийства филиппинской горничной, передает РИА Новости.

    Публичные извинения и все? belay Посла отозвать, турецкого выслать, потом извинения. am
    Сеул чем-то обязан туркоганам? Может покупает турецкие авто или радиоэлектронику?
    Балу
    1. Chertt Сегодня, 14:51
      Цитата: Балу
      Публичные извинения и все? Посла отозвать, турецкого выслать, потом извинения

      Хорошая попытка, товарищ провокатор bully
      Chertt
      1. Балу Сегодня, 14:58
        Цитата: Chertt
        Хорошая попытка, товарищ провокатор

        Переживаете за Эрдогана, товаришч провокатор? belay
        Балу
        1. Монос Сегодня, 15:09
          Не понимаю я этих корейцев. Они что, всерьёз считают что чем-то отличаются от японцев или филиппинцев?
          Монос
          1. Татьяна Сегодня, 15:35
            Цитата: Монос
            Не понимаю я этих корейцев. Они что, всерьёз считают что чем-то отличаются от японцев или филиппинцев?

            stop Глав государств различных стран сотрудникам СМИ нужно знать в лицо!
            Если просто выбрал из Интернета фотографию - посмотри, кто на ней такой! Тем более, что под фотографией всё написано. yes
            Турки на турецком телевидении, видимо, по-английски читать не умеют. crying
            Татьяна
  3. Вежливый Лось Сегодня, 14:50
    В качестве иллюстрации при описании подозреваемого в убийстве женщины телевизионщики использовали фотографию президента Республики Корея.

    Как можно не отличить по фотографии своего президента от убийцы горничной? У убийцы совсем другая рубашка и галстук др. цвета.
    Вежливый Лось
  4. Masya Masya Сегодня, 14:58
    ну, нет у турков других фото корейцев!!! понять и простить...
    Masya Masya
    1. мордвин 3 Сегодня, 15:22
      Могли бы Па Ги Муна какого нибудь показать.
      мордвин 3
      1. dauria Сегодня, 15:50
        Могли бы Па Ги Муна какого нибудь показать.


        Запросто...Я бы и не отличил всё равно. Ну, разве по весу. recourse
        dauria
  5. Геркулесыч Сегодня, 14:59
    Так пускай южнокорейцы вставят вместо фото своего президента, фотку эрдогада, делов то! И также пускай текст поправят, вот мол рыло истенного убийцы.
    Геркулесыч
  6. Серый брат Сегодня, 14:59
    Вообще, если судить по фотографии, этот мог.
    Серый брат
  7. assa67 Сегодня, 15:00
    Цитата: Вежливый Лось
    В качестве иллюстрации при описании подозреваемого в убийстве женщины телевизионщики использовали фотографию президента Республики Корея.

    что тут удивительного-корейцы для турок на одно лицо..как и турки для корейцев...напечатают портрет эрдогаши где он в магазине пончики тырит ,и всех делов...
    assa67
  8. mavrus Сегодня, 15:07
    В фильме "Я Шаповалов Т.П." есть такой момент, когда красные преследуя белогвардейцев оказываются в китайской деревушке, на завалкнке сидит человек пять китайцев (такое ощущение что братья близнецы), им показывают фотографию, и спрашивают:"Был ли этот человек в составе белого отряда?". На что китайцы отвечают: "А кто этих русских разберёт, да все они на одно лицо". Так что не только турки могут корейцев попутать.
    mavrus
  9. Alex-a832 Сегодня, 15:11
    Требование корейцев о публичном извинении не только законны, но и уместны. Мун Чже Ин мог бы и компенсацию не хилую потребовать, но не ясно насколько это политесно для президента ЮК зацикливаться на личном оскорблении... Среди прессы многих стран полно д..лов, которые спешат выложить на публику не проверенную информацию.
    Alex-a832
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