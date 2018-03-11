Сеул требует публичных извинений от турецкого телеканала

В связи с серьезным правонарушением правительство Южной Кореи несколько раз обращалось через свое посольство в Турции к телеканалу принести извинения публично или путем субтитров, а также предпринять меры для недопущения повторения подобных инцидентов,

Южнокорейский МИД требует от турецкого телеканала Show TV публично принести извинения за использование фотографии президента РК Мун Чжэ Ина в передаче, посвященной истории убийства филиппинской горничной, передает РИА Новости Скандал вокруг неправомерного использования личной фотографии Мун Чжэ Ина разразился в конце февраля этого года, когда на турецком канале вышла программа об убийстве горничной с Филиппин. В качестве иллюстрации при описании подозреваемого в убийстве женщины телевизионщики использовали фотографию президента Республики Корея.говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.При этом дипломаты подчеркнули, что телеканал «немедленно прислал письмо с извинениями южнокорейскому правительству, в котором также обещал не допустить повторения инцидента», однако «южнокорейское правительство вновь заявляет о своей позиции, согласно которой извинения от телеканала должны быть принесены публично».