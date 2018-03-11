Боевики: Отпустим десятки жителей Восточной Гуты, если дадите выйти самим

Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сирийские военные продолжают вести переговоры с членами незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте о выводе из района мирных жителей. Боевики рассматривают возможность вывода нескольких десятков жителей в обмен на возможность покинуть район вместе с семьями под гарантии безопасности,

Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает лидеров незаконных вооруженных формирований дать возможность мирным жителям Восточной Гуты покинуть район, а также выйти самим. Безопасность гарантируем,