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Боевики: Отпустим десятки жителей Восточной Гуты, если дадите выйти самим
Переговорный процесс с боевиками о выводе мирных жителей из Восточной Гуты сдвинулся с мертвой точки: радикалы обещают вывести вместе с собой десятки гражданских лиц взамен на гарантии своей безопасности, передает РИА Новости.
В пятницу, воспользовавшись гуманитарным коридором, из Восточной Гуты вышли 13 боевиков. Все они отправлены в Идлиб.
В центре напомнили, что в настоящее время для мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора – в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха. Пока радикалы продолжают блокировать подходы к ним.
Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сирийские военные продолжают вести переговоры с членами незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте о выводе из района мирных жителей. Боевики рассматривают возможность вывода нескольких десятков жителей в обмен на возможность покинуть район вместе с семьями под гарантии безопасности,сообщил представитель ЦПВС генерал Владимир Золотухин.
В пятницу, воспользовавшись гуманитарным коридором, из Восточной Гуты вышли 13 боевиков. Все они отправлены в Идлиб.
Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает лидеров незаконных вооруженных формирований дать возможность мирным жителям Восточной Гуты покинуть район, а также выйти самим. Безопасность гарантируем,добавил генерал.
В центре напомнили, что в настоящее время для мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора – в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха. Пока радикалы продолжают блокировать подходы к ним.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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