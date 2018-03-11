16:05 11 марта
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Боевики: Отпустим десятки жителей Восточной Гуты, если дадите выйти самим

Переговорный процесс с боевиками о выводе мирных жителей из Восточной Гуты сдвинулся с мертвой точки: радикалы обещают вывести вместе с собой десятки гражданских лиц взамен на гарантии своей безопасности, передает РИА Новости.



Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) и сирийские военные продолжают вести переговоры с членами незаконных вооруженных формирований в Восточной Гуте о выводе из района мирных жителей. Боевики рассматривают возможность вывода нескольких десятков жителей в обмен на возможность покинуть район вместе с семьями под гарантии безопасности,
сообщил представитель ЦПВС генерал Владимир Золотухин.

В пятницу, воспользовавшись гуманитарным коридором, из Восточной Гуты вышли 13 боевиков. Все они отправлены в Идлиб.

Центр по примирению враждующих сторон вновь призывает лидеров незаконных вооруженных формирований дать возможность мирным жителям Восточной Гуты покинуть район, а также выйти самим. Безопасность гарантируем,
добавил генерал.

В центре напомнили, что в настоящее время для мирных жителей и боевиков работают два гуманитарных коридора – в населенных пунктах Мухайям Аль-Вафедин и Млеха. Пока радикалы продолжают блокировать подходы к ним.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. 210окв Сегодня, 15:05
    Выводить их(боевиков)...На минное поле.А не в какой то там Идлиб..
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 15:08
      Цитата: 210окв
      Выводить их(боевиков)...На минное поле.

      Лучше сразу в сша переправить
      Chertt
      1. Монос Сегодня, 15:11
        План "Б" - "пробирка Пауэла" в Совбезе не сработала, пора делать ноги.
        Монос
        1. Татьяна Сегодня, 16:02
          Боевики: Отпустим десятки жителей Восточной Гуты, если дадите выйти самим

          Всё, как всегда! Боевики в очередной раз выйдут не вредимыми из котла вместе с захваченными с собою рабами. Остальных жителей уничтожат. Из жителей спасутся только те, кто спрятался или является т.н. "спящими ячейками" боевиков.
          Постоянный представитель США в ООН Никки Хейли именно этого и добивалась от руководства САР и РФ, обвиняя их в многочисленных жертвах мирного населения в борьбе против садистов-боевиков!
          Татьяна
      2. 210окв Сегодня, 15:13
        Куда!?На "родину"?Лучше прямиком в преисподнюю...Кстати,таких заштатники у себя ставят быстро на место.
        Цитата: Chertt
        Цитата: 210окв
        Выводить их(боевиков)...На минное поле.

        Лучше сразу в сша переправить
        210окв
        1. Chertt Сегодня, 15:20
          Цитата: 210окв
          Кстати,таких заштатники у себя ставят быстро на место.

          Когда же спец службы РФ, на территории сша, организуют "фронт освобождения чего нибудь"
          Chertt
          1. 210окв Сегодня, 15:27
            Техаса?!Уже был...Может быть пора округ Колумбия от янки зачистить? wassat
            Цитата: Chertt
            Цитата: 210окв
            Кстати,таких заштатники у себя ставят быстро на место.

            Когда же спец службы РФ, на территории сша, организуют "фронт освобождения чего нибудь"
            210окв
      3. Черный_Ватник Сегодня, 15:16
        Лучше сразу в сша переправить


        Зачем? Чтобы их там откормили, обучили и вернули обратно?
        Черный_Ватник
    2. шура матросов Сегодня, 15:20
      Русский генерал дал гарантии безопасности (считай дал слово). И его слово дорогого стОит. Да и нарушить обещание - поставить в дальнейшем процесс урегулирования под удар.
      шура матросов
  2. Irokez Сегодня, 15:06
    Боевики рассматривают возможность вывода нескольких десятков жителей в обмен на возможность покинуть район вместе с семьями под гарантии безопасности

    Угу с семьями. Инструкторов вывести.
    Irokez
  3. Сергей Д_2 Сегодня, 15:08
    Валить всех!Аллах там разберётся,кто свой и чужой.
    Сергей Д_2
    1. Chertt Сегодня, 15:11
      Цитата: Сергей Д_2
      Валить всех!Аллах там разберётся,кто свой и чужой.

      У него на небе, из за наплыва постояльцев, уже гурий не хватает
      Chertt
    2. гранат Сегодня, 15:15
      задача наших организовать им встречу!!!
      гранат
  4. assa67 Сегодня, 15:10
    пусть выходят в пустыню...из города трудно выковыривать...правда,наверное сразу к мартасам под крылышко побегут...и ладно,зато женщины дети живы будут
    assa67
    1. Esoteric Сегодня, 16:03
      Цитата: assa67
      правда,наверное сразу к мартасам под крылышко побегут...

      Вот тут их и бить вместе с матрасам...А потом развести руками и сказать, что ошибочка вышла.
      Esoteric
  5. Alex-a832 Сегодня, 15:17
    Натуральные террористы - слинять под крыло США и прочих покровителей, прикрываясь живым щитом. Думаю, что после торга по количеству заложников и процедуре их передачи под защиту САА, предложение примут, т.к. выбивать бармалеев из жилых районов более рисково для гражданских и сил САА.
    Alex-a832
  6. Masya Masya Сегодня, 15:20
    так и будут тусоваться с одного места на другое... не видать ни конца, ни края... но выбора походу нет...
    Masya Masya
  7. Геркулесыч Сегодня, 15:31
    Какого черта их выпускать? fool Они в другим месте кучканутся, и там людей массово будут убивать, да грабить! Всех в утиль! Все дорогу в ад!
    Геркулесыч
  8. mavrus Сегодня, 15:32
    Цитата: Chertt
    Цитата: 210окв
    Кстати,таких заштатники у себя ставят быстро на место.

    Когда же спец службы РФ, на территории сша, организуют "фронт освобождения чего нибудь"

    Да у них и этих "фронтов"... Освобождаются черные от белых, школьники от учителей, женщины от мужиков. Пущай сами и "организовываются", хотя по любому на русских и Путина всё свалят.
    mavrus
    1. Chertt Сегодня, 15:43
      Цитата: mavrus
      Да у них и этих "фронтов"..

      Вот и пора. количество переводить в качество. Вернем матрасникам, парочку долгов
      Chertt
  9. Anyone Сегодня, 15:56
    Цитата: 210окв
    Выводить их(боевиков)...На минное поле.А не в какой то там Идлиб..

    Вы, смотрю, гуманист. Ключевые слова в заметке были: "...в обмен на возможность покинуть район вместе с семьями под гарантии безопасности".
    Anyone
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