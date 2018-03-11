16:06 11 марта
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Моди назвал Францию одним из самых надёжных партнёров в оборонной сфере

Правительство Индии рассматривает Францию как одного из самых надёжных своих партнёров в сфере военно-технического сотрудничества, передает РИА Новости заявление премьер-министра страны Нарендры Моди.



Наше сотрудничество в оборонном секторе является очень насыщенным и глубоким, и мы рассматриваем Францию как одного из наиболее надежных своих партнеров в этой сфере,
сказал Моди, чьи слова приурочены к проходящему в эти дни визиту президента Франции Эммануэля Макрона.


Он напомнил, что Индию и Францию связывает тесное сотрудничество по линии производства продукции военного назначения, а военные двух стран регулярно проводят совместные маневры.

Мы приветствуем приверженность Франции принципу "Делай в Индии" в том, что касается реализации проектов в военно-технической сфере. Я считаю, что подписанное сегодня соглашение об оказании логистической поддержки армиям двух стран является поворотной вехой в истории нашего тесного военного сотрудничества,
сказал премьер.

Он подчеркнул, что Индия и Франция продолжат развивать сотрудничество «во всех областях, в том числе в области обеспечения безопасности в морском пространстве, управления морскими ресурсами, а также свободы судоходства».

По этой причине, сегодня мы обнародуем документ о совместном стратегическом видении нашего будущего сотрудничества в Индийском океане. Наконец, мы полагаем, что наиболее важным измерением наших успешных двусторонних отношений в будущем являются контакты между людьми, особенно между представителями молодого поколения,
добавил Моди.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Геркулесыч Сегодня, 15:28
    Как мне послушаешь его все у индусов друзья, скоро и к китайцам на поклон побежит. Оружия хочет купить побольше и подешевле, вот и заискивает.
    Геркулесыч
    1. хрыч Сегодня, 15:41
      Моди, конечно молодец, требует производство у себя. Так родился например Брамос, за РФ не переживайте, у нас с Индией есть контракт и на авианосец и атомные подлодки, танки и самолеты, рынок отличный, будет бросать скоро вызов в мировой экономике и в мировом океане, нет с РФ абсолютно противоречий.
      хрыч
      1. Chertt Сегодня, 15:48
        Цитата: хрыч
        нет с РФ абсолютно противоречий.

        Кроме Индийской хитровывертности
        Chertt
        1. хрыч Сегодня, 15:57
          Цитата: Chertt
          Кроме Индийской хитровывертности

          Их хитрость, конечно детская laughing я правда надеялся, что с авианосцем поссоримся и он останется у нас wassat однако конечно на вырученные деньги мы можем себе построить пару, также добавляется прибыль от палубных самолетов, плюс куча скрытых контрактов на обучение, инструкторов, расходники, ремонт, запчасти, оружие, боеприпасы и пр., и пр.
          хрыч
          1. Chertt Сегодня, 16:03
            Цитата: хрыч
            я правда надеялся, что с авианосцем поссоримся и он останется у нас

            А не торопитесь ли вы с Авианосцем ? Я хотя и оптимист, но информации точной нет
            Chertt
      2. Подрезчик Сегодня, 15:48
        как одного из самых надежных своих партнеров в сфере военно-технического сотрудничества

        Подозреваю, что надежней России нет... yes
        Подрезчик
      3. Комментарий был удален.
    2. Зяблицев Сегодня, 15:47
      Глава государства может себе позволить подобную вольность! Причем вполне заслуженно. Он этим заявлением никого не обидел и поэтому предавать значение изыскивая тайный умысел не нужно. Завтра посещая Зимбабве он может сказать то же самое - совсем другое определяет истинное политическое лицо Главы государства и зачастую это не публичные реплики...
      Зяблицев
  2. изя топ Сегодня, 15:30
    ну очень надёжный...Россия и австралия могут подтвердить yes а также каддафи
    изя топ
    1. хрыч Сегодня, 15:49
      Мистралей нам очень не хватало и не хватает в Сирийском Экспрессе, однако РФ таки получила ряд технологий кораблестроения, таки вернула валюту, когда она удвоилась на внутреннем рынке, получили международные контракты с Египтом, включая авиакрыло (к-52).Как говорится, что было бы несчастье, да счастье помогло. Вернули бабло, так еще и продали вертолеты, также не взяли у французиков десантные катера под Мистрали, а сделали свои, лучше.
      хрыч
  3. 210окв Сегодня, 15:30
    С "Рафалями"их ещё не кинули?..После ситуации с "Мистралями" индусам надо быть осторожным во внешней политике..Дабы чего не вышло.Лягушатники очень "верные партнёры".. yes
    210окв
    1. Chertt Сегодня, 15:51
      Цитата: 210окв
      После ситуации с "Мистралями"

      Тема обсуждения старая. Но для России благо, что с Мистралями так вышло
      Chertt
      1. Сергей Д_2 Сегодня, 15:57
        Цитата: Chertt
        Цитата: 210окв
        После ситуации с "Мистралями"

        Тема обсуждения старая. Но для России благо, что с Мистралями так вышло

        Щас быМистрали в Сирии здорово пригодились.
        Сергей Д_2
  4. Не либероид Русский Сегодня, 15:31
    надежные партнеры... как хозяева в вашингтоне скажут так лягушатники скакать будут... помнится медведев так же о них говорил, пока с мистралями не кинули
    Не либероид Русский
  5. mavrus Сегодня, 15:35
    Теперь индусы во Франции лохотрон устраивают. Запасается попкорном :)))
    mavrus
  6. пищак Сегодня, 15:45
    Что-то Моди явно лукавит yes , видимо оконфузившиеся на весь мир, с "Мистралями", как мегаНенадёжные "партнёры в оборонной сфере", французы предложили ему солидную уступку, чтоб от радости забыл про их нижеплинтусный "партнёрский имидж" winked ?!
    пищак
    1. Jovanni Сегодня, 15:58
      Цитата: пищак
      видимо оконфузившиеся на весь мир, с "Мистралями", как мегаНенадёжные "партнёры в оборонной сфере", французы предложили ему солидную уступку,

      Да ничего они не оконфузились. Обмануть Россию, - это на Западе расценивается как "крутизна" и торжество большого ума западного человека над простодушным варваром...
      Jovanni
  7. собаковод Сегодня, 15:47
    Восток - дело тонкое. Их понятие о чести с нашим очень разнится. Даже смерть понимается по разному.
    собаковод
  8. polpot Сегодня, 15:48
    За что же, не боясь греха,
    Кукушка хвалит Петуха?
    За то, что хвалит он Кукушку.
    polpot
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