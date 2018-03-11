Моди назвал Францию одним из самых надёжных партнёров в оборонной сфере

Наше сотрудничество в оборонном секторе является очень насыщенным и глубоким, и мы рассматриваем Францию как одного из наиболее надежных своих партнеров в этой сфере,

Мы приветствуем приверженность Франции принципу "Делай в Индии" в том, что касается реализации проектов в военно-технической сфере. Я считаю, что подписанное сегодня соглашение об оказании логистической поддержки армиям двух стран является поворотной вехой в истории нашего тесного военного сотрудничества,

По этой причине, сегодня мы обнародуем документ о совместном стратегическом видении нашего будущего сотрудничества в Индийском океане. Наконец, мы полагаем, что наиболее важным измерением наших успешных двусторонних отношений в будущем являются контакты между людьми, особенно между представителями молодого поколения,