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Моди назвал Францию одним из самых надёжных партнёров в оборонной сфере
Правительство Индии рассматривает Францию как одного из самых надёжных своих партнёров в сфере военно-технического сотрудничества, передает РИА Новости заявление премьер-министра страны Нарендры Моди.
Он напомнил, что Индию и Францию связывает тесное сотрудничество по линии производства продукции военного назначения, а военные двух стран регулярно проводят совместные маневры.
Он подчеркнул, что Индия и Франция продолжат развивать сотрудничество «во всех областях, в том числе в области обеспечения безопасности в морском пространстве, управления морскими ресурсами, а также свободы судоходства».
Наше сотрудничество в оборонном секторе является очень насыщенным и глубоким, и мы рассматриваем Францию как одного из наиболее надежных своих партнеров в этой сфере,сказал Моди, чьи слова приурочены к проходящему в эти дни визиту президента Франции Эммануэля Макрона.
Он напомнил, что Индию и Францию связывает тесное сотрудничество по линии производства продукции военного назначения, а военные двух стран регулярно проводят совместные маневры.
Мы приветствуем приверженность Франции принципу "Делай в Индии" в том, что касается реализации проектов в военно-технической сфере. Я считаю, что подписанное сегодня соглашение об оказании логистической поддержки армиям двух стран является поворотной вехой в истории нашего тесного военного сотрудничества,сказал премьер.
Он подчеркнул, что Индия и Франция продолжат развивать сотрудничество «во всех областях, в том числе в области обеспечения безопасности в морском пространстве, управления морскими ресурсами, а также свободы судоходства».
По этой причине, сегодня мы обнародуем документ о совместном стратегическом видении нашего будущего сотрудничества в Индийском океане. Наконец, мы полагаем, что наиболее важным измерением наших успешных двусторонних отношений в будущем являются контакты между людьми, особенно между представителями молодого поколения,добавил Моди.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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