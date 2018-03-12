13:06 12 марта

Российская армия: самая «внедорожная» армия в мире

Есть ситуации, в которых российской армии в мире просто нет конкурентов. В частности, это касается возможностей инженерных войск ВС РФ. К примеру, способность навести ледовую переправу. Конечно, на это способны многие армии мира, но чтобы по понтонам затем прошла техника весом в 120 тонн одновременно – вот здесь наша страна абсолютный рекордсмен. На такие вещи в таких масштабах не решается никто, кроме нас.

Наведением переправы через реку в теплую погоду уже никого не удивить. Для этого нужен всего час. Сначала штурмовые отряды захватывают плацдарм на другом берегу реки, затем в реку сбрасывают плавучие секции моста, прямо на воде эти секции собирают вместе. Переправа готова. Теперь по ней могут пройти танки, артиллерия и даже комплексы с межконтинентальными ракетами.

Но что, если технику нужно перебросить на тот берег в зимнее время года? Задача усложняется даже не в несколько раз, а на порядок.




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Комментарии 6

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  1. solzh Сегодня, 11:22
    Ледомер ЛД-1200, хороший прибор.
    solzh
    1. Vard Сегодня, 11:40
      У нас в Самаре по мостам через реку Самарку в будний день постоянные пробки... теряешь час, а то и больше... Предлагал хотя бы в зимнее время сделать переправу.... отослали как раз к военным... а они послали дальше...
      Vard
      1. К0щей Сегодня, 12:26
        Цитата: Vard
        Предлагал хотя бы в зимнее время сделать переправу.... отослали как раз к военным... а они послали дальше...

        и правильно сделали в общем-то. приказа нет? нет. будет - сделают.
        К0щей
  2. Монархист Сегодня, 11:51
    Статья на уровне школьной стенгазеты:" уря у нас есть понтоны".
    Если вспомним нашу историю то узнаем, что умели переправлять бронепоезда через реку без моста( в серии ЖЗЛ есть книга о Коневе, он и руководитель перепиской бронепоезда) в Гражданской войне. Все помнят "Дорогу жизни" через Ладожское озеро и это под бомбежками и обстрела минут. Если ТОГДА могли переправляться, а сейчас при нынешнем развитии техники и вовсе сомеем
    Монархист
    1. svp67 Сегодня, 12:04
      Цитата: Монархист
      Если вспомним нашу историю то узнаем, что умели переправлять бронепоезда через реку без моста( в серии ЖЗЛ есть книга о Коневе, он и руководитель перепиской бронепоезда) в Гражданской войне. Все помнят "Дорогу жизни" через Ладожское озеро и это под бомбежками и обстрела минут. Если ТОГДА могли переправляться, а сейчас при нынешнем развитии техники и вовсе сомеем

      И сможем и сумеем, тут вопрос в ином. Вопрос ВРЕМЕНИ. Время возведения подобной переправы и время переброски стандартного эшелона, чем быстрее, тем круче
      svp67
  3. svp67 Сегодня, 11:59
    Российская армия: самая «внедорожная» армия в мире
    Еще бы...в России с дорогами всегда было трудно, но вот "направления" были всегда
    svp67
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