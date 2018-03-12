Российская армия: самая «внедорожная» армия в мире

Есть ситуации, в которых российской армии в мире просто нет конкурентов. В частности, это касается возможностей инженерных войск ВС РФ. К примеру, способность навести ледовую переправу. Конечно, на это способны многие армии мира, но чтобы по понтонам затем прошла техника весом в 120 тонн одновременно – вот здесь наша страна абсолютный рекордсмен. На такие вещи в таких масштабах не решается никто, кроме нас.



Наведением переправы через реку в теплую погоду уже никого не удивить. Для этого нужен всего час. Сначала штурмовые отряды захватывают плацдарм на другом берегу реки, затем в реку сбрасывают плавучие секции моста, прямо на воде эти секции собирают вместе. Переправа готова. Теперь по ней могут пройти танки, артиллерия и даже комплексы с межконтинентальными ракетами.



Но что, если технику нужно перебросить на тот берег в зимнее время года? Задача усложняется даже не в несколько раз, а на порядок.











