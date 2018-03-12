19:09 12 марта

Проект «Буран»: как мы создали лучший в мире шаттл

Американский "Спейс Шаттл" был не похож ни на что-либо другое. Он был первым многоразовым космическим кораблем и обещал стать дешевым и безопасным средством доставки на орбиту. В 70-х годах США забросили одноразовые ракеты-носители и поставили все на многоразовое решение, построив пять челноков.

Но в 1988 году мир узнал, что у Советского Союза тоже есть космический челнок. В разрабатываемый в течение около 10 лет "Буран" были вложены миллиарды. Несмотря на то, что он был запущен всего один раз, советский шаттл оказался более удачным и практичным проектом, нежели американский.

Несмотря на очевидные сходства "Спейс шаттла" и советского челнока, они имели не так много общего. Самая значимая разница состояла в методе вывода космоплана на орбиту. Первый достигал космоса благодаря трем встроенным в шаттл двигателям, а также двум внешним ракетным ускорителям. "Буран" же выводился на орбиту сверхтяжелой ракетой-носителем "Энергия".




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Комментарии 6

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  1. solzh Сегодня, 16:11
    Интересно, а сейчас, спустя 30 лет замена Бурану есть? И второе, а почему не летаем на луну, а только обходимся полетами на МКС?
    solzh
    1. Мар.Тира Сегодня, 16:52
      Нет технологий способных это сделать.Я имею ввиду безопасных для космонавтов.Мы и на МКСе то летаем на низкой орбите,что бы не подвергать экипажи солнечной радиации.Нет и никогда не было скафандров способных полностью защитит людей.Вот почему нет веры США, их полёту на Луну.Бурановские технологии были сворованы американцами,и на них строился ШАТЛ,Первые проекты крылатых космических кораблей
      Во второй половине 50-х годов в ЦАГ�? приступили к исследованию гиперзвуковых пилотируемых и беспилотных летательных аппаратов. Первые официальные упоминания о "космолетах" ("космопланах") - аппаратах типа самолетов, способных летать на чрезвычайно больших высотах и в околоземном космосе - появились в 1958 году в планах Министерства обороны СССР, очерчивающих основные направления деятельности советских ВВС на ближайшие 25 лет. Предполагалось, что разрабатываемые аппараты смогут достичь скоростей свыше М=10 и высот полета более 60 км.
      Вскоре в ОКБ-23 и ОКБ-256 Госкомитета по авиационной технике началась разработка проектов пилотируемых "космопланов", запускаемых на орбиту трехступенчатой модификацией МБР Р-7.http://ussrtw.ru/forum/showthread.php?392-%D0
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      Мар.Тира
      1. Голован Джек Сегодня, 16:58
        Цитата: Мар.Тира
        Бурановские технологии были сворованы американцами,и на них строился ШАТЛ

        Мдя recourse
        Голован Джек
        1. Мар.Тира Сегодня, 17:00
          Понимаю!!!!!Вам же больше по душе русские в валенках?
          Мар.Тира
  2. svp67 Сегодня, 16:16
    Проект «Буран»: как мы создали лучший в мире шаттл
    В отличии от "Царь-пушки", "Царь-колокола" и "Царь-танка", "Царь-Шаттл" хоть разок, но слетал в космос
    svp67
  3. mavrus Сегодня, 18:11
    Цитата: svp67
    Проект «Буран»: как мы создали лучший в мире шаттл
    В отличии от "Царь-пушки", "Царь-колокола" и "Царь-танка", "Царь-Шаттл" хоть разок, но слетал в космос

    А что такое Царь-танк? Честно говоря не слышал. Ещё Царь-бомба была.
    mavrus
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