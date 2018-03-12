Проект «Буран»: как мы создали лучший в мире шаттл

Американский "Спейс Шаттл" был не похож ни на что-либо другое. Он был первым многоразовым космическим кораблем и обещал стать дешевым и безопасным средством доставки на орбиту. В 70-х годах США забросили одноразовые ракеты-носители и поставили все на многоразовое решение, построив пять челноков.



Но в 1988 году мир узнал, что у Советского Союза тоже есть космический челнок. В разрабатываемый в течение около 10 лет "Буран" были вложены миллиарды. Несмотря на то, что он был запущен всего один раз, советский шаттл оказался более удачным и практичным проектом, нежели американский.



Несмотря на очевидные сходства "Спейс шаттла" и советского челнока, они имели не так много общего. Самая значимая разница состояла в методе вывода космоплана на орбиту. Первый достигал космоса благодаря трем встроенным в шаттл двигателям, а также двум внешним ракетным ускорителям. "Буран" же выводился на орбиту сверхтяжелой ракетой-носителем "Энергия".











