Могерини назвала условия, при соблюдении которых ЕС поддержит ввод миротворцев в Донбасс

Минские соглашения еще полностью не реализованы, и мы по-прежнему считаем, что они должны быть. Это цель переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и обсуждения в "нормандском формате". Минскими соглашениями, действительно, как это было крайне необходимо, удалось остановить опасную эскалацию насилия,

Мы последовательно озвучиваем это через наши контакты как с украинскими властями, так и с Россией. Вот почему наши санкции важны. Они могут усилить политическое и экономическое давление, предотвратить дальнейшую эскалацию и в конечном итоге способствовать изменению поведения России и ее подхода к Минскому процессу,

Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе, вдоль российско-украинской границы, в соответствии со своим мандатом. И если бы миротворческая миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских договоренностей, мы бы, конечно, были только "за",