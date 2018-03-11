18:54 11 марта
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Могерини назвала условия, при соблюдении которых ЕС поддержит ввод миротворцев в Донбасс

Евросоюз поддержит введение миротворческих сил ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских договоренностей и урегулировании конфликта, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.



Минские соглашения еще полностью не реализованы, и мы по-прежнему считаем, что они должны быть. Это цель переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и обсуждения в "нормандском формате". Минскими соглашениями, действительно, как это было крайне необходимо, удалось остановить опасную эскалацию насилия,
сказала Могерини в интервью УНИАН.


По ее словам, Брюссель работает «над созданием условий, гарантирующих достижение полного прекращения огня и ускоренного прогресса всеми сторонами (конфликта) в рамках выполнения своих обязательств».

Мы последовательно озвучиваем это через наши контакты как с украинскими властями, так и с Россией. Вот почему наши санкции важны. Они могут усилить политическое и экономическое давление, предотвратить дальнейшую эскалацию и в конечном итоге способствовать изменению поведения России и ее подхода к Минскому процессу,
отметила глава дипломатии.

Она напомнила, что решение о введении миротворческих сил принимает ООН, а не Евросоюз.

Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе, вдоль российско-украинской границы, в соответствии со своим мандатом. И если бы миротворческая миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских договоренностей, мы бы, конечно, были только "за",
сообщила Могерини.

Напомним, Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН, которые имели бы широкий мандат и расположились по всей территории Донбасса до российской границы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев на восток Украины, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ вдоль линии соприкосновения.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 38

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  1. 210окв Сегодня, 16:44
    У ЛДНР сначала спросите..А потом решайте..Вводилы нашлись.Свой тыл прикройте..А то вам введут.Бородатые.А второй реконкисты уже не будет..
    210окв
    1. Чёрный Сегодня, 16:48
      "Понятно, что Минские соглашения подписаны между ЛДНР и Украиной, а мы проамериканские еврозомби, неся экономические убытки, продолжаем талдычить, что Россия с какого то перепугу, должна выполнить то, что не подписывала, а подписывали другие, иначе заокеанский барин нас, евроничтожеств, накажет" -- подумала Могериня wassat
      Чёрный
      1. oleg-gr Сегодня, 16:49
        Гейропейцы много хотят. За счет других. Плюс предвзятость. Во всем и всегда виноваты ЛДНР и РФ. А бандерлоги с Поросенком всегда белые и пушистые.
        oleg-gr
        1. Тралл Сегодня, 16:51
          Евросоюз не имеет никакого отношения к миротворческим миссиям ООН.
          Тралл
          1. Андрей К Сегодня, 17:03
            Цитата: Тралл
            ...Евросоюз не имеет никакого отношения к миротворческим миссиям ООН...

            Евросоюз не имеет отношения и к Минским соглашениям. Там Могерини и запаха не было.
            Если мне не изменяет память - там были представители Германии, Франции и России. Это страны-гаранты. Что-то не слышно о санкциях в отношении Франции и Германии, они же подписались за страну 404. А майданутые артиллерией, по городам и селам. Что-то у Могерини со зрением...
            Андрей К
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 17:08
              Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев на восток Украины

              Предварительно отправив российские воздушно-десантные войска в Киев! yes
              СРЦ П-15
            2. DMB_95 Сегодня, 18:17
              Цитата: Андрей К
              Евросоюз не имеет отношения и к Минским соглашениям. Там Могерини и запаха не было..

              Евросоюз от Российских контрсанкций теряет больше , чем Россия от их санкций . По их же словам . Ещё и Трамп буквально на днях ввёл пошлины на импорт из Европы в Штаты . И в этих условиях еврочиновница решила на нас надавить ??
              Вот почему наши санкции важны. Они могут усилить политическое и экономическое давление, предотвратить дальнейшую эскалацию и в конечном итоге способствовать изменению поведения России
              Совсем полоумная ...
              DMB_95
        2. влад66 Сегодня, 18:50
          И если бы миротворческая миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских договоренностей, мы бы, конечно, были только "за",

          И кто эту евролошадь спросит из-за лужи,там решают,да Россия сопротивляется.
          влад66
    2. Chertt Сегодня, 16:49
      Цитата: 210окв
      У ЛДНР сначала спросите

      Согласие со стороны Народных Республик, это первое и главное условие. А что думает Могерини, это вообще ни кому не интересно
      Chertt
    3. сибиралт Сегодня, 16:58
      А она спросила Захарченко какие условия он поставит ей? winked Евромиротворцы всего лишь прикрытие для начала военной агрессии. Пусть лучше что - нибудь у себя миротворят. winked
      сибиралт
      1. 210окв Сегодня, 17:06
        Условия ставить шулеру!?В лучшем случае пинка дать перед переговорами.
        Цитата: сибиралт
        А она спросила Захарченко какие условия он поставит ей? winked Евромиротворцы всего лишь прикрытие для начала военной агрессии. Пусть лучше что - нибудь у себя миротворят. winked
        210окв
      2. Korax71 Сегодня, 18:33
        сельдьмаршал Захарченко уже ротом Киев несколько раз завоевывали,европу и Лондон.да и вообще как госпожа могерини может рядом стоять с человеком у которого в роду 7 героев СССР и два ларька по продаже кур???в самом лучшем случае она может спросить разрешения только на пол ставки в ларек устроиться.
        Korax71
    4. шура матросов Сегодня, 17:12
      Они у ЛДНР не спрашивают. Папа-Трамп решает за 'единоевропейцев'.
      шура матросов
    5. Зяблицев Сегодня, 17:17
      Stultus ordinaria (дур.а обыкновенная - лат.) - где то, приблизительно, так! laughing
      Зяблицев
    6. предки с Дона Сегодня, 17:21
      Решающее слово о вводе миротворцев ООН за Новороссией и Россией, никаких там канадско-бандеровских гоблинов не будет. Согласие будет дано на размещение по административной линии Донбасса с обязательным присутствием российских войск из числа ООН.
      предки с Дона
      1. Громобой Сегодня, 18:00
        Цитата: Тралл
        Евросоюз не имеет никакого отношения к миротворческим миссиям ООН.

        Тем не менее имеет опыт проведения таких операций(21 операция),крупнейшая в Боснии(в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН № 1576).http://militaryarticle.ru/zarubezhnoe-voenn
        oe-obozrenie/2008-zvo/7623-operacii-i-missii-evro
        pejskogo-sojuza
        Громобой
        1. ul_vitalii Сегодня, 18:38
          Свора собирается в кодлу или наоборот, кодла в свору.
          ul_vitalii
  2. taiga2018 Сегодня, 16:45
    ещё одна сторонница "хорватского сценария..."
    taiga2018
    1. Чёрный Сегодня, 16:51
      laughing
      Цитата: taiga2018
      ещё одна сторонница "хорватского сценария..."

      Могерини - подружка Муссолини
      Чёрный
  3. gerkost2012 Сегодня, 16:50
    Вот блин, ну до чего же она страшная. И накрашенная и не накрашенная. Шла бы она на ...лесом со своим ЕС. Рассуждать о судьбе "востока Украины" и введении каких то миротворцев надо было раньше, в 2013г, когда всё это затевалось в Вашингтоне и Брюсселе. А теперь поезд ушел на восток.
    gerkost2012
  4. рюрикович Сегодня, 16:51
    Минск уже давно не соблюдается и игнорируется "вна", а эти толерантные демократы всё никак не уймутся fool
    Надо бы ВВП ещё дать одно интервью Мегин Келли(она видать в мечтах ой как хочет этих встреч lol ) и пройтись по Европе праведным катком - тогда Могерини узнает истинное мнение об её условиях и предложениях wassat
    рюрикович
  5. ul_vitalii Сегодня, 16:52
    Все хотят войти в историю и попиариться. Европейские пляски на крови.
    ul_vitalii
  6. кедр Сегодня, 16:56
    Феминизм страшная весчь...
    кедр
  7. Puler Сегодня, 16:58
    Для меня больно смотреть, больно что за русские просторы решают какие то моргелини и какие то американцы...кто им дал право решать?!...янки, проблемы негров уже сто лет решить не могут...
    Puler
  8. АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2 Сегодня, 16:59
    ЕС в каждую дырку лезут . Переворот устроили вместе с Американцами - теперь диктуют , как юго востоку жить . Понятно что хотят плотно заблокировать юго восток , и на той территории устроить фашистский режим . .Чтобы все подчинялись Америки , как и остальная Украина . Им доверять - если они все живут в Европе только на лжи .
    АЛЕКСАНДР АБДРАХМАНОВ_2
  9. Горный стрелок Сегодня, 16:59
    Никогда. Это слово - никогда... Никогда никакие миротворцы не будут введены на Донбасс. Вообще. Поскольку право вето у России ЕСТЬ! И теперь оно стало немножко больше ВЕСИТЬ...
    Горный стрелок
    1. Korax71 Сегодня, 18:23
      Во время войны северной и южной Кореи у СССР тоже было право вето.как это помогло северной Корее??зато право вето при решении создания мирового трибунала по вопросам сбития Боинга мн17 реально помогло.только непонятно зачем его использовать,если есть неопровержимые доказательства у наших вояк и ск о причастности Украины к этому?
      Korax71
  10. afrikanez Сегодня, 17:00
    Брюссель работает «над созданием условий, гарантирующих достижение полного прекращения огня и ускоренного прогресса всеми сторонами (конфликта) в рамках выполнения своих обязательств».
    Интересно, каким "макаром" Германия и Франция достигают достижений полного прекращения огня, если целиком и полностью подвластны штатам? Чушь несут и этим самым прикрываются. На самом деле уже давно "открестились" от всех договорённостей!
    afrikanez
    1. НэТ Сегодня, 17:28
      Брюссель уже прогарантировал отсутствие госпереворота в 2014 году. 4 ЕвроМинистра подписывали. Может вначале они эти гарантии выполнят?
      НэТ
  11. GLIMMERING Сегодня, 17:01
    Чего нам оправдываться и повторять одно и тоже. Сказали и всё.
    "А если не доходит - отключим газ!"
    GLIMMERING
  12. taiga2018 Сегодня, 17:01
    всё таки надеюсь,что российское руководство никогда не согласится на миротворцев вдоль своей границы с республиками,согласие означало бы что мы признаём факт войны именно между Россией и Украиной...
    taiga2018
  13. Masya Masya Сегодня, 17:20
    Вот почему наши санкции важны. Они могут усилить политическое и экономическое давление, предотвратить дальнейшую эскалацию и в конечном итоге способствовать изменению поведения России

    yes попытайте счастья...
    Masya Masya
  14. НэТ Сегодня, 17:25
    Могерини бы сообщила, на каких условиях Евросоюз поддержит вывод американских оккупационных войск из Европы. Это было бы намного важнее для Европы.
    НэТ
  15. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 18:09
    Не будут в Украине минские выполнять. Тогда вся верхушка правительства слетит и начнется там такой хаос, что майдан детской песочницей покажется.
    Генерал Песчаных Карьеров
  16. Separ Сегодня, 18:10
    Короче - синьора опустила каклов ниже плинтуса...
    Separ
  17. hiller Сегодня, 18:15
    Пусть себе возьмёт пару голубых....касок для безопасности . Вот времена настали!...Про голубое небо уже не сказать без подтекста.... sad
    hiller
  18. Дормидонт Сегодня, 18:35
    Наши ближневосточные партнёры такие фантазеры
    Дормидонт
  19. assa67 Сегодня, 18:48
    Минск окраиной не соблюдается,и не будет соблюдаться...а маггерини и иже с ней не хотят этого видеть
    Цитата: Masya Masya
    Вот почему наши санкции важны. Они могут усилить политическое и экономическое давление, предотвратить дальнейшую эскалацию и в конечном итоге способствовать изменению поведения России

    почему не надавить на куев?вместо этого выделили лярд....на продолжение войны?
    assa67
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