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Могерини назвала условия, при соблюдении которых ЕС поддержит ввод миротворцев в Донбасс
Евросоюз поддержит введение миротворческих сил ООН в Донбасс, если это поможет в реализации минских договоренностей и урегулировании конфликта, заявила глава европейской дипломатии Федерика Могерини.
По ее словам, Брюссель работает «над созданием условий, гарантирующих достижение полного прекращения огня и ускоренного прогресса всеми сторонами (конфликта) в рамках выполнения своих обязательств».
Она напомнила, что решение о введении миротворческих сил принимает ООН, а не Евросоюз.
Напомним, Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН, которые имели бы широкий мандат и расположились по всей территории Донбасса до российской границы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев на восток Украины, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ вдоль линии соприкосновения.
Минские соглашения еще полностью не реализованы, и мы по-прежнему считаем, что они должны быть. Это цель переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы и обсуждения в "нормандском формате". Минскими соглашениями, действительно, как это было крайне необходимо, удалось остановить опасную эскалацию насилия,сказала Могерини в интервью УНИАН.
По ее словам, Брюссель работает «над созданием условий, гарантирующих достижение полного прекращения огня и ускоренного прогресса всеми сторонами (конфликта) в рамках выполнения своих обязательств».
Мы последовательно озвучиваем это через наши контакты как с украинскими властями, так и с Россией. Вот почему наши санкции важны. Они могут усилить политическое и экономическое давление, предотвратить дальнейшую эскалацию и в конечном итоге способствовать изменению поведения России и ее подхода к Минскому процессу,отметила глава дипломатии.
Она напомнила, что решение о введении миротворческих сил принимает ООН, а не Евросоюз.
Мы хотели бы, чтобы Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ на Украине имела полный доступ ко всей территории Украины, в том числе, вдоль российско-украинской границы, в соответствии со своим мандатом. И если бы миротворческая миссия, согласованная Советом Безопасности ООН, могла бы все это ускорить и помочь продвижению реализации Минских договоренностей, мы бы, конечно, были только "за",сообщила Могерини.
Напомним, Киев добивается введения в Донбасс миротворцев ООН, которые имели бы широкий мандат и расположились по всей территории Донбасса до российской границы. Ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что поддерживает идею отправки миротворцев на восток Украины, однако речь может идти только о функции обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ вдоль линии соприкосновения.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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