19:13 12 марта

История одного провала США

Североатлантический альянс расширяет свое военное присутствие в Арктике. Российские подлодки стали чаще наблюдать американские субмарины в северных широтах, а бравые морпехи США вовсю тренируются в Норвегии противостоять русским в условиях зимы.

Морской корпус США не сражался в холодном климате со времен Корейской войны почти 70 лет назад. На холоде американским военным все дается с трудом. Командование ВС США заявляет, что боевые действия в таком климате приведут в большим потерям, чем аналогичные операции в жарких пустынях Ближнего Востока.

Генсек НАТО при этом уверен, что альянс может мирно сосуществовать вместе с Россией в арктических районах планеты. Хотя здесь он все же лукавит. Еще в 60-е годы на территории Гренландии американцы построили военную базу, ставшую стартовой площадкой амбициозного проекта "Ледяной червь".




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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 17:10
    Генсек НАТО при этом уверен, что альянс может мирно сосуществовать вместе с Россией в арктических районах планеты.
    А что ж в остальных районах планеты то мешает?
    svp67
    1. собаковод Сегодня, 17:32
      У этого товарища, с удивительным взглядом, семь пятниц на неделе. А, если поточнее разобраться, так это и не пятницы вовсе!
      собаковод
      1. Симон Сегодня, 17:48
        А памперсы то американцы с натовцами приготовили, которые к звднице не примерзаю?! laughing
        Симон
      2. Симон Сегодня, 17:54
        Да, это понедельники, которые всегда тяжелые! crying belay laughing
        Симон
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