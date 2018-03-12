10:04 12 марта

Российские военные сразятся с бандеровцами в Сирии

Боевики украинских вооруженных формирований и нацистских банд осуществляют интеграцию в Западное сообщество в индивидуальном порядке – нанимаясь в частные военные компании.


И это вполне закономерно – каждая война воспроизводит определенное количество «лишних» людей, получивших боевые навыки, но не способных, по тем или иным причинам, адаптироваться к мирной жизни.

Так, после окончания Второй мировой войны, бывшие эсэсовцы и боевики коллаборационистских формирований из разных стран Европы стали чуть ли не главными действующими лицами «войн наемников» в Африке 50-60-х годов минувшего столетия. А после завершения активной фазы конфликтов на территории бывшей Югославии, сотни, если не тысячи их участников – хорватов, сербов и босняков, пополнили французский Иностранный легион и в различные ЧВК.


Скандально известный украинский политик – неонацист Дмитрий Ярош в эфире телеканала ZIK рассказал о вербовке украинцев западными частными военными компаниями.

По его словам, наемники в западных ЧВК есть из разных карательных батальонов, воевавших на Донбассе.

«Да, такие предложения поступали, и я всегда говорю, что не хочу наших парней превращать в пушечное мясо. Понятно, что мы не контролируем тех людей, которых посылаем, например, на охрану какого-нибудь газопровода в Курдистане, условно говоря, мы пошлем под соответствующие деньги, но при этом парни будут гибнуть там не за козью душу, мягко говоря…

По добровольцам, которые едут по миру – это их право, в конце концов. Если государство не обеспечивает таких вещей, они, к сожалению, едут туда, воюют. Я знаю такие факты, что много парней из «Айдара», «Днепра», разных добробатов, «Азова» того же, они распорошились по миру и это плохо», – заявил Ярош.

Очевидно, что бывший лидер запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор» несколько кокетничает. Попасть в западные ЧВК для «ветерана АТО» - сегодня большая удача. В стране с разваливающейся экономикой, и галопирующей безработицей альтернативой для него является «работа» в одной из многих уличных банд. Ну, еще сбор клубники, или мытье унитазов в Польше.
Отметим так же, что одним из «бонусов» для добровольцев в нацгвардию, тербаты и ВСУ, вербовщики вполне официально и открыто указывали на возможность прохождения подготовки под руководством западных инструкторов, что в свою очередь, открывает перед ними возможности найма в зарубежные ЧВК.

В интервью телеканалу Ярош проговаривается, признавая, что помимо «добровольцев, которые едут по миру», самостоятельно нанявшихся в ЧВК, определенную часть боевиков главари их банд и группировок фактически «продают» частным компаниям, «посылая, на охрану какого-нибудь газопровода в Курдистане».

Сегодня частный военный бизнес развивается динамично и услуги военных подрядчиков весьма востребованы. Однако маловероятно, что украинские боевики из неонацистских формирований представляют большой интерес для «элитных» ЧВК, которые «сидят» на подрядах правительственных структур США и Великобритании, охраняют имущество ТНК, формируют и обучают иностранные армии. Для этой работы у украинских «ветеранов АТО» не хватает ни опыта, ни образования, ни знания западных стандартов. Зато есть масса вредных привычек, склонность к грабежам, мародерству и не мотивированному насилию. Что так же не увеличивает их ценность в глазах работодателей.

Однако, их действительно вербуют, и при том весьма энергично. Очевидно, что часть из них будет использоваться, и уже используется, в качестве расходного материала в Сирии – для укрепления несколько поредевших в последнее время отрядов YPG (наблюдатели указывают, что число наемников европейской внешности в этих формированиях значительно увеличилось). Но нельзя исключать и того, что ЦРУ, курирующее ряд ЧВК, постарается использовать такие «сильные стороны» украинских наемников, как славянская внешность и владение русским языком, для различных провокаций против российского воинского контингента в Сирии и наших союзников.

Напомним, что в свое время это был один из самых излюбленных приемов бандеровцев – изображать из себя советских партизан Сидора Ковпака, а затем, после освобождения Западной Украины – спецгруппы МГБ. С помощью этого маскарада боевики УПА старались настроить население против советской власти, а так же выявить людей ей сочувствующих.

Вполне вероятно, что подобным образом украинские каратели могут быть использованы и в Сирии. Например, для организации «военного преступления «вагнеровцев». Провокации с «химическими атаками» несколько приелись, и уже не столь убедительны.

В любом случае, нельзя исключать того, что наши военные на Ближнем Востоке встретятся в бою с бандеровцами. Украинские наемники в регионе уже есть, в частности, поступает информация об их наличии в формированиях СДС.
Автор: Борис Джерелиевский


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Комментарии 18

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  1. solzh Сегодня, 06:16
    украинские каратели могут быть использованы и в Сирии. Например, для организации «военного преступления «вагнеровцев».

    Они только для провокаций и пригодны. Ещё чтобы скакать и орать: москиляку на гиляку. Клоуны.
    solzh
    1. собаковод Сегодня, 07:33
      solzh Сегодня, 06:16 Новый
      украинские каратели могут быть использованы и в Сирии. Например, для организации «военного преступления «вагнеровцев».
      Они только для провокаций и пригодны. Ещё чтобы скакать и орать: москиляку на гиляку. Клоуны.
      Кто их платит, тот их и танцует! За время незалежности они научились ничего не делать, а скачкИ и ор - почему бы и нет, главное, чтоб печеньки не кончались!
      собаковод
      1. самый главный Сегодня, 08:35
        Цитата: собаковод
        Кто их платит, тот их и танцует!

        А может ФСБ создать подставную ЧВК? Набрать туда весь сброд с Украины и отправить в Сирию, а там ВКС пусть тренируются!
        самый главный
    2. сибиралт Сегодня, 08:37
      Позавчера по ренТВ показывали "Брат-2". Таки еще в 90-х украинские "чвк" уже были в Америке lol А тут Ярош будет торговать пушечным мясом, це гарный бизнес. winked
      сибиралт
      1. собаковод Сегодня, 09:13
        Со скидкой для своих. По блату.
        собаковод
  2. Балу Сегодня, 06:38
    Российские военные сразятся с бандеровцами в Сирии


    В плен не брать! angry
    Балу
  3. a.s.zzz888 Сегодня, 06:40
    Но нельзя исключать и того, что ЦРУ, курирующее ряд ЧВК, постарается использовать такие «сильные стороны» украинских наемников, как славянская внешность и владение русским языком, для различных провокаций против российского воинского контингента в Сирии и наших союзников.

    На большее укронацисты не способы, а хозяева прикажут - побегут исполнять. Отстреливать их вместе с бандюгами. А ещё лучше прихватить в плен, и раскрутить мерикатосовскую "кухню".
    a.s.zzz888
  4. svp67 Сегодня, 07:20
    У хлопца флажок "жовто-блакитный" на груди маловат, надо крупней, и на каждую руку, и на спину, и конечно на головной убор...что бы снайперу работу облегчить....
    svp67
    1. SLAVA Сегодня, 07:43
      Какой же это хлопец? Это петух цицарский Маленький и крикливый))
      SLAVA
  5. Ferdinant Сегодня, 07:34
    Да работать они уже нехотят,скучно и денег гораздо меньше,вот и ищут себе применение.
    Ferdinant
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:35
    мы пошлем под соответствующие деньги
    Нынешний свидомый за деньги и родную мать продаст, а что уж говорить о ЧВК. В Чечне присутствовали, в Ю.Осетии в 2008 тоже, поэтому удивляться нечему. А вот в плен действительно не брать.
    rotmistr60
  7. Vard Сегодня, 07:40
    Ни чего нового... в Чечне с этим уже сталкивались... им молодым не куда податься... женщинам на панель... мужчинам в наёмники...
    Vard
    1. Fayter2017 Сегодня, 08:43
      Обобщать вот только не надо, молодым есть куда податься если есть голова на плечах с руками. А отморозков в каждой стране хватает. Конечно у вас есть моральное право так говорить, после госпереворота на майдане и захвата власти неонацистами. Но украинцы всегда были работящими и в советской армии на самых сложных специальностях.
      Fayter2017
      1. котовский Сегодня, 09:11
        Цитата: Fayter2017
        Но украинцы всегда были работящими и в советской армии на самых сложных специальностях.

        Баталерщики,гэсээмщики,..напомните еще сложные специальности.. lol
        котовский
      2. собаковод Сегодня, 09:14
        Fayter2017 Сегодня, 08:43 ↑ Новый
        Обобщать вот только не надо, молодым есть куда податься если есть голова на плечах с руками. А отморозков в каждой стране хватает. Конечно у вас есть моральное право так говорить, после госпереворота на майдане и захвата власти неонацистами. Но украинцы всегда были работящими и в советской армии на самых сложных специальностях.
        Да! Знатный был у нас хлеборез!
        собаковод
      3. RUSOIVAN Сегодня, 09:15
        Дайте угадаю: начальник склада?
        RUSOIVAN
  8. Угомон Сегодня, 09:02
    Захват АТОшников за пределами Украины, передача ГРУшным экспедиторам, вкратчивая беседа с дознователями Генпрокуротуры России, а дальше уголовные дела о военных преступлениях неудобных украинских деятелях.Преследование и показательная порка по всему миру.
    Угомон
  9. Кома_64 Сегодня, 09:12
    Этот бандероскот может раненых добивать да над пленными издеваться.Только мочить эту плесень.
    Кома_64
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