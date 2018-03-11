18:47 11 марта
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Курды отказались выходить из Африна в обмен на прекращение турецкой операции

Курдские силы самообороны (КСС) отказались от предложения покинуть Африн в обмен на прекращение операции турецких войск, передает РИА Новости заявление представителя КСС Нури Махмуда.



Два дня назад президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что город Африн окружен и турецкие подразделения готовы войти в него "в любой момент". После этого одна из местных партий «Курдская демократическая прогрессивная партия» (КДПП) выступила с инициативой вывода курдских формирований из Африна ради прекращения боевых действий.


Мы сирийские силы, защищающие сирийскую землю. Мы не можем уйти и освободить место для ИГ и «Аль-Каиды» (обе группировки, запрещены в РФ). Такая инициатива отвергается,
заявил агентству Махмуд.

Эта партия (КДПП) сама присутствует в районах на севере Сирии под защитой КСС. Я не знаю, на каком основании прозвучало предложение, каков его вес, и есть ли у партии возможность быть посредником между нами и турецкими силами,
заключил он.

Ранее представитель КДПП Ахмед Сулейман в заявил, что «ситуация в Африне опасная и угрожает более чем миллиону людей», в связи с чем партия предлагает курдским отрядам «выйти из города в обмен на возвращение турецких военных в свою страну». В последующем, по его словам, в Африне будет создана гражданская администрация.

Напомним, операция «Оливковая ветвь», направленная против курдских формирований в Африне, проводится Турцией совместно с «Сирийской свободной армией» с 20 января текущего года. Дамаск решительно осудил действия Анкары, отметив, что территория Африна является неотъемлемой частью САР.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 33

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  1. 210окв Сегодня, 17:28
    Ну ладно.Курды не сдаются..Ну а как же слова султана"войдём в любой момент"..Так попробуйте..
    210окв
    1. svp67 Сегодня, 17:34
      Цитата: 210окв
      .Так попробуйте..

      Так понимаю страшновато. Одно дело по пустошам маршировать и иное в населенный пункт входить...отлично зная, что и по пустоши марша то не получилось.
      svp67
      1. Anyone Сегодня, 17:47
        "Маршировали" - громко сказано. 19 км за 6 недель. Надо сказать, так себе темп для "второй армии НАТО"...
        Но Африн, между тем, блокировали сегодня окончательно вроде. Выйти оттуда можно только огородами теперь. Завтра, наверное, вообще все тропы перекроют.
        Anyone
        1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:00
          Курдам придётся выйти из Африна. В этом им посодействуют США. Иначе, при разгроме курдов турками(а турки город возьмут) США потеряют своё лицо - они же выступают на стороне курдов. А если матрасные всё же проигнорируют положение курдов в Африне, то от них отвернутся остальные курды и не только в Сирии. Так что, я думаю бойни в Африне не будет. И к стати: уход курдов из города на руку Асаду - таким способом он без столкновений с курдами займёт важный город. А то, что турки отдадут Африн Асаду, можно не сомневаться,
          СРЦ П-15
          1. svp67 Сегодня, 18:06
            Цитата: СРЦ П-15
            Иначе, при разгроме курдов турками(а турки город возьмут) США потеряют своё лицо - они же выступают на стороне курдов

            В этой ситуации США "теряет лицо" в любом случае... Они же обещали курдам автономию, а тут мало того, что про неё придется забыть, так еще и из домов приходится уйти
            svp67
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:13
              Цитата: svp67
              В этой ситуации США "теряет лицо" в любом случае... Они же обещали курдам автономию, а тут мало того, что про неё придется забыть, так еще и из домов приходится уйти

              США потеряют лицо, если курды будут разбиты, а сохранив их костяк, они оставляют курдам надежду на осуществление их мечты в будущем. А те курды, которые уходят из своих домов, вернутся в них потом, когда город займут сирийские войска. Но только с одним "но": власть там будет сирийская, а это значит, что у Турции не будет претензий к курдам оставшимся в Африне.
              СРЦ П-15
              1. svp67 Сегодня, 18:39
                Цитата: СРЦ П-15
                А те курды, которые уходят из своих домов, вернутся в них потом, когда город займут сирийские войска.

                Потерпит ли Ассад "вооруженную вольницу"? Большое сомнение
                svp67
                1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:42
                  Цитата: svp67
                  Потерпит ли Ассад "вооруженную вольницу"? Большое сомнение

                  А никакой вооружённой вольницы и не будет. Будут курды лояльные сирийской власти. Другого выхода у них нет - это им турки показали на примере своей операции.
                  СРЦ П-15
          2. Anyone Сегодня, 18:17
            Афринские курды формально не входят в SDF, хотя входят в YPG, который входит в SDF ))
            США самоустранились от проблемы курдов в Африне, и вообще, курдов с западного берега Евфрата. В конце-концов Демократические силы Сирии, которые танцует США, не являются вот именно этнической армией. Поэтому, янки смело могут делить курдов на своих и чужих. Афринские курды из РПК, на минуточку, признаны в ЕС и США официально террористами. Так что, обойдется без какой-либо потери лица у янки. За исключением, конечно момента, когда султанчик демонстрирует на весь мир, как он вертел на одном месте НАТО. При этом, являясь членом НАТО.
            Турки Африн возьмут, выпилят РПК, остальных курдов мирно выдавят вглубь Сирии, заселив Африн своими салатовыми шлюшками из Сирийской свободной армии и сотнями тысяч сирийских беженцев-суннитов, которые сейчас тусуются в Турции...
            Anyone
            1. СРЦ П-15 Сегодня, 18:25
              Цитата: Anyone
              Турки Африн возьмут, выпилят РПК, остальных курдов мирно выдавят вглубь Сирии, заселив Африн своими салатовыми шлюшками из Сирийской свободной армии и сотнями тысяч сирийских беженцев-суннитов, которые сейчас тусуются в Турции...

              А вот это войдёт в противоречие с договорённостями Эрдогана и Путина. Путин за единую Сирию и Эрдоган тоже говорил об этом. Поэтому, я думаю, будет так, как они договорились. А то, что у них есть договорённость, видно из того, что Путин не выступает против турецкой операции в Африне.
              СРЦ П-15
        2. svp67 Сегодня, 18:04
          Цитата: Anyone
          Выйти оттуда можно только огородами теперь.

          Посмотрим учли ли турки "подземный фактор"
          svp67
          1. Anyone Сегодня, 18:31
            Я думаю, курды понимают, что в поле турки с своими танчиками и самолетами/вертолетами поделят их на ноль в любом случае. В условиях городской застройки еще могут повоевать. Поэтому, и стянули силы в Африн...
            Anyone
    2. сибиралт Сегодня, 17:42
      Взять Африн с наскока у турков не получится. Да и вообще вопрос возьмут ли? winked
      сибиралт
      1. Anyone Сегодня, 17:48
        К сожалению, возьмут.
        Anyone
    3. предки с Дона Сегодня, 17:45
      Они не уйдут, в противном случае они перестанут быть курдами.
      предки с Дона
      1. svp67 Сегодня, 18:08
        Цитата: предки с Дона
        Они не уйдут, в противном случае они перестанут быть курдами.

        А если не уйдут, то вообще перестанут быть ... турки любители "под корень" "курдский вопрос" решать, с помощью гранат и огнеметов
        svp67
    4. Lek3338 Сегодня, 18:12
      Окружают ,наверно в планах вымотать .Штурм будет даже для дальнейшего контроля Африна силы полиции ввели . Смысла торопиться для турков нету ,в авангарде идут про-турецкие силы ,15 000 обученных турками .
      Lek3338
  2. Троль Сегодня, 17:41
    Значит мало дали. Как в прямом так и в переносном смыслах
    Троль
    1. предки с Дона Сегодня, 17:51
      Цитата: Троль
      Значит мало дали. Как в прямом так и в переносном смыслах

      Сколько стоит твой дом что б туда зашел чужой сапог с автоматом ? Ты ответишь, он не продается и будешь прав. Курды это не хуже тебя знают.
      предки с Дона
      1. Shahno Сегодня, 18:01
        К сожалению их никто поддержать не может. А для России это был бы не плохой шанс. А турки вообще попутали, ввели войска. Они что войну Сирии объявили? Или курды не сирийцы...
        Shahno
        1. Балу Сегодня, 18:21
          Цитата: Shahno
          А турки вообще попутали, ввели войска. Они что войну Сирии объявили?

          Земляк (КВКИУ?-его уже нет), идет неоколониальный передел территории с углеводородами. Это игра на вылет, ставки больше чем жизни тысяч людей. Фактически Сирия поделена. Война на истощение, когда людские ресурсы истощатся (согнанные или убитые США и Турцией при участии Израиля и прочего прогрессивного человечества) начнутся танцы с бубном, с целью узаконить " победу над террористами" и узаконивание новых квазигосударств. Рискну спрогнозировать такой ход событий. Изменится ли позиция России? Это зависит от событий на Донбассе и в Средней Азии (Туркмения, Таджикистан, Киргизия, Афганистан, Узбекистан).
          Хотя я сугубо штатский человек, тактику и стратегию нам не преподовали, как профан могу ошибаться.
          Балу
      2. Михаил м Сегодня, 18:01
        Народ нельзя победить на его территории. Партизанская война пощады оккупантам не знает. Примеров тому не счесть. Хотя, справедливости ради, есть и обратные примеры, но это не тот случай.
        И если уйдут и курды и турки, кто заполнит вакуум?
        Михаил м
        1. Shahno Сегодня, 18:03
          А как же Чечня? Народ можно победить, но для этого надо его купить...
          Shahno
          1. taiga2018 Сегодня, 18:13
            Цитата: Shahno
            Народ можно победить, но для этого надо его купить

            что же вы всё ещё не купите палестинцев...хотя простите,я наивный человек,чтобы такой вопрос задавать представителю народа слывущему,как бы это мягче сказать своей экономностью...
            taiga2018
          2. ul_vitalii Сегодня, 18:15
            Цитата: Shahno
            А как же Чечня? Народ можно победить, но для этого надо его купить...

            А у себя дома пробовали такими покупками заниматься? У американцев хорошо получилось победить в Ираке, скупив генералитет. Или у вас нашла коса на камень?
            ul_vitalii
          3. предки с Дона Сегодня, 18:21
            Цитата: Shahno
            А как же Чечня? Народ можно победить, но для этого надо его купить...

            Ты что-то попутал. В Чечне воевали не с народом, а международным сбродом возомнившим себя вершителями мира. Применительно к твоему народу на предложение купить, сколько и кого ? Когда народ сражается за право жить то не надо путать за право хлебать из миски. Тут вопрос денег не работает.
            предки с Дона
          4. Балу Сегодня, 18:31
            Цитата: Shahno
            А как же Чечня? Народ можно победить, но для этого надо его купить..

            Не так, уничтожить наемников-вахабитов со всего ближнего востока, и даже из США, не говоря о Турции, а также примкнувших местных предателей. При Дудаеве через Чечню шел поток оружия и наркоты как на юг, так и в Европу. Много лет назад была инфа в инете и СМИ, что несчастный Бут выполнял заказы црулей по фонду Бжезинского над Чечней.
            По сути Чечню пытались сделать плацдармом для разрушения России. Я помню, как в СМИ либерасты обсуждали вопрос о легетимности раздела России на 7 регионов, практически по тем же картам, что и антанта и Гитлер в прошлом столетии. Тетчер крякнула , что в России достаточно 10-15 млн. для обслуживания (!) территории, остальные лишние (и Гитлер был такого мнения и антанта). Насчет купить? А на Украине удалось купить? И как результаты?
            Чтобы понять, надо самому съездить в Чечню и пообщаться с людьми. Мне известно, что развивается промышленность и здравоохранение. Уже сейчас, не хуже чем в московской области.
            Балу
      3. Троль Сегодня, 18:38
        Курды это не один народ, куча племен с разным языком и религией. И до тех пор пока они не объеденятся, их будут продавать и покупать. Американцы ли, русские, иранцы, сирийцы.. Не имеет значения. И их будут покупать не смотря на отдельные геройства отдельных семейств или племен.
        Троль
  3. taiga2018 Сегодня, 17:48
    я так понимаю,что все надежды турок были связаны с добровольным уходом курдов из Африна,те уходить не собираются,так что проблема...хотя особой проблемы не будет,сравняют всё с землёй,а весь "цивилизованный мир" этого и "не заметит..."
    taiga2018
  4. Урантиец Сегодня, 18:01
    Молодцы..., турок нужно мочить как собак бешенных....
    Урантиец
  5. Балу Сегодня, 18:12
    Мы сирийские силы, защищающие сирийскую землю. Мы не можем уйти и освободить место для ИГ и «Аль-Каиды» (обе группировки, запрещены в РФ). Такая инициатива отвергается,
    заявил агентству Махмуд.

    Лишь тот достоин жизни и свободы, кто каждый день готов идти на бой. Будет ли автономия курдов в Сирии или нет, но этот маленький мужественный народ достоин помощи и уважения за свое стремление к свободе. hi
    Балу
  6. Громобой Сегодня, 18:13
    Когда Эрдоган "проглотит" курдов,то следующие под ударами его банд поддержанных тяжёлым вооружением турецкой армии окажутся отряды Асада,так что курдам остаётся пожелать стойкости.
    Громобой
  7. Servisinzhener Сегодня, 18:38
    Тут в разделе аналитика была статья о том как со дня на день соседние курды при непосредственной поддержке США и под их авиационным прикрытием придут на помощь курдам из Африна. Вот только о том что попутно нужно будет уничтожить протурецких боевиков и турецкие войска их поддерживающие деликатно умолчал. И где эта помощь? И всесокрушающий удар? Некоторые горячие головы в комментариях говорили что США на такой вариант пойдут не задумываясь. Для США выкинуть Турцию из НАТО для ради поддержки курдов нормальная цена. И?
    Servisinzhener
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