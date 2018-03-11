Курды отказались выходить из Африна в обмен на прекращение турецкой операции

Мы сирийские силы, защищающие сирийскую землю. Мы не можем уйти и освободить место для ИГ и «Аль-Каиды» (обе группировки, запрещены в РФ). Такая инициатива отвергается,

Эта партия (КДПП) сама присутствует в районах на севере Сирии под защитой КСС. Я не знаю, на каком основании прозвучало предложение, каков его вес, и есть ли у партии возможность быть посредником между нами и турецкими силами,