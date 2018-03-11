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Курды отказались выходить из Африна в обмен на прекращение турецкой операции
Курдские силы самообороны (КСС) отказались от предложения покинуть Африн в обмен на прекращение операции турецких войск, передает РИА Новости заявление представителя КСС Нури Махмуда.
Два дня назад президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что город Африн окружен и турецкие подразделения готовы войти в него "в любой момент". После этого одна из местных партий «Курдская демократическая прогрессивная партия» (КДПП) выступила с инициативой вывода курдских формирований из Африна ради прекращения боевых действий.
Ранее представитель КДПП Ахмед Сулейман в заявил, что «ситуация в Африне опасная и угрожает более чем миллиону людей», в связи с чем партия предлагает курдским отрядам «выйти из города в обмен на возвращение турецких военных в свою страну». В последующем, по его словам, в Африне будет создана гражданская администрация.
Напомним, операция «Оливковая ветвь», направленная против курдских формирований в Африне, проводится Турцией совместно с «Сирийской свободной армией» с 20 января текущего года. Дамаск решительно осудил действия Анкары, отметив, что территория Африна является неотъемлемой частью САР.
Два дня назад президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что город Африн окружен и турецкие подразделения готовы войти в него "в любой момент". После этого одна из местных партий «Курдская демократическая прогрессивная партия» (КДПП) выступила с инициативой вывода курдских формирований из Африна ради прекращения боевых действий.
Мы сирийские силы, защищающие сирийскую землю. Мы не можем уйти и освободить место для ИГ и «Аль-Каиды» (обе группировки, запрещены в РФ). Такая инициатива отвергается,заявил агентству Махмуд.
Эта партия (КДПП) сама присутствует в районах на севере Сирии под защитой КСС. Я не знаю, на каком основании прозвучало предложение, каков его вес, и есть ли у партии возможность быть посредником между нами и турецкими силами,заключил он.
Ранее представитель КДПП Ахмед Сулейман в заявил, что «ситуация в Африне опасная и угрожает более чем миллиону людей», в связи с чем партия предлагает курдским отрядам «выйти из города в обмен на возвращение турецких военных в свою страну». В последующем, по его словам, в Африне будет создана гражданская администрация.
Напомним, операция «Оливковая ветвь», направленная против курдских формирований в Африне, проводится Турцией совместно с «Сирийской свободной армией» с 20 января текущего года. Дамаск решительно осудил действия Анкары, отметив, что территория Африна является неотъемлемой частью САР.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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