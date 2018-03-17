В дебрях колючей проволоки. Ч.2
Продолжим говорить о позиционной обороне на Русском фронте Первой мировой войны и ее элементах (см. В дебрях колючей проволоки. Ч.1). Важнейшим ее элементом являлись пулеметы.
Пулеметы, обладавшие столь значимым для позиционной обороны качеством (по сравнению с винтовками) как кучность огня, устанавливались на наиболее тактически важных и угрожаемых позициях (на обратных скатах высот и направлениях вероятного наступления противника) и флангах (что позволяло сконцентрировать перекрестный огонь пулеметов). В идеале старались осуществить огневой охват наступающего.
Пулеметы могли вкрапляться в стрелковые позиции или устанавливаться самостоятельно (т. е. отдельно – в основном повзводно; в этом случае сооружались специальные пулеметные окопы).
Пулеметная рота на позиции.
Пулеметы рекомендовалось ставить в блиндированные убежища.
Пулеметы, непосредственно находящиеся на линии огня, тщательно маскировали, соединив с тыловыми позициями ходом сообщения.
Существовало 2 вида пулеметных гнезд.
1) Для постоянно действующих пулеметов, которые должны были не только отражать атаки противника, но и стрелять на дальние дистанции по появляющимся отдельным группам неприятельских солдат и офицеров, разведчикам и т. п. Деятельность таких пулеметов должна была обеспечиваться наличием железобетонных блиндажей с амбразурами, позволявшими вести огонь с большими секторами обстрела.
2) Для пулеметов ближнего боя, предназначенных исключительно для отражения атак противника, фланкирования подступов к позиции и т. п. Гнездо для такого пулемета должно было состоять из прочного стула, допускающего стрельбу поверх бруствера в разных направлениях. Рядом находилось убежище («лисья нора»), в котором мог укрыться от тяжелых снарядов расчет вместе с пулеметом, а также хранились боеприпасы.
Бомбометы и минометы предписывалось размещать за обратными скатами высот и складками местности, желательно в стороне от окопов, и как можно чаще менять для них позиции. Бомбометы и минометы находились в специальных окопах - в 50-ти и более шагах за стрелковыми позициями (чтоб не навлечь на последние ответного огня противника). Минометно-бомбометные окопы соединялись ходами сообщения как с пехотными окопами, так и с собственными убежищами.
Ручные гранаты применялись при осуществлении вылазок, для отражения разведчиков противника, противодействия разрушению проволочных заграждений и т. д.
С началом химической войны русское командование начало организовывать тщательное наблюдение за поведением противника с целью заблаговременно обнаружить подготовку им химической атаки. В случае если удавалось обнаружить установку газовых баллонов, по ним открывался артиллерийский огонь. Для своевременного предупреждения о начале газовой атаки перед позициями выдвигались особые наблюдательные посты - они условными сигналами оповещали о появлении газового облака. По сигналу химической тревоги бойцы надевали противогазы, разводили костры и готовились к отражению атаки противника.
Пулеметные гнезда и убежища. План. Наставление для борьбы за укрепленные полосы. Изд. 4., 1916.
Ключевое место отводилось артиллерии.
Часть имевшихся орудий ставилась в боевую линию, а другая часть - зачислялась в общий резерв. Орудия на позициях размещались в специальных окопах, преимущественно находясь на закрытых позициях. Тяжелые батареи располагались на дистанции 3-5, а легкие батареи - не далее 2-х км от передовой. Батареи имели и запасные позиции.
К огневым позициям тяжелых батарей иногда подводились рельсы, по которым перемещались вагонетки с боеприпасами.
Повышенное внимание уделялось вопросам массирования артогня и обеспечению его концентрации в соответствующей точке – прежде всего важнейших подступов к обороняемой позиции. Артиллерию старались, по возможности, рассредоточить - руководствуясь принципом: «находясь врознь, стрелять вместе».
Для наблюдения за результатами огня сооружались артиллерийские наблюдательные пункты. Ими могли служить и высокие здания, деревья, возвышенности.
К артиллерии в обязательном порядке назначалось пехотное прикрытие – оно защищало орудия и помогало артиллеристам при осуществлении тяжелых работ.
Заградительный огонь артиллерии и пулеметов был ключевым фактором при отражении натиска наступающего противника. Совершенствование организации такого огня позволяло сократить число огневых единиц в боевой части и нарастить резервы. Практика исходила из того, что с момента вызова огня и до открытия заградительной артиллерийской стрельбы должно проходить не более 2-х минут. Оптимальным считались артиллерийские плотности при фронтальном обстреле – не более 100 м на батарею, т.-е. около 15 метров (ширина одного разрыва) на орудие. План заградительного огня, предусматривая сочетание действий артиллерийских и пулеметных средств, должен был предусмотреть продвижение такого огня внутри оборонительной полосы на тот случай, если противник в нее ворвется. В обязательном порядке пристреливались и окопы, где перед атакой скапливалась пехота противника.
Внешним, квалифицирующим признаком позиционности боевых действий, являлось наличие в боевой линии и впереди укреплений так называемых искусственных препятствий. Такие препятствия затрудняли продвижение вражеской пехоты, расчленяя ее боевой порядок, причем (что немаловажно) - под мощным огнем обороняющегося. Ведь даже незначительная задержка наступающей пехоты под огнем приводила к серьезным потерям.
Главные требования, которые предъявлялись к препятствиям – максимальные «невидимость» для вражеских артиллерийских наблюдателей, трудноуничтожимость и возможность прикрытия системой эффективного огня.
Боевой опыт продемонстрировал, что преодолеть препятствия сразу по всему фронту - невозможно. Хорошо, если их удавалось прорвать в нескольких пунктах. И именно к этим проходам были направлены основные усилия наступающего. Соответственно, важнейшей задачей обороняющегося было сохранение искусственных препятствий – посредством специально продуманной системы мер.
Наиболее сильными в ряду искусственных препятствий считались наполненные водой рвы, имевшие ширину не менее 4,2 м и глубину 2 м. Эффект наращивался при усилении рвов подводными проволочными заграждениями.
Но наиболее широкое применение нашли обычные проволочные заграждения – имевшие стандартную ширину до 4,5 метров. Заграждения из колючей проволоки стали наиболее сильным и удачным искусственным препятствием в арсенале обороняющегося. Что неудивительно: ведь заграждения препятствовали движению живой силы - главной мощи армий Первой мировой. Вместе с тем, вследствие использования деревянных кольев (3 шага - стандартное расстояние между кольями), заграждения демаскировали находившиеся сразу за ними (как правило) стрелковые окопы.
Проволочные заграждения стремились устанавливать на расстоянии от окопов, которое превышало дистанцию для броска гранаты (60-80 шагов) и, желательно, в несколько рядов (т. к. для каждого ряда требовалась отдельная пристрелка, это затрудняло разрушение заграждений с помощью артиллерии). Дистанция между рядами заграждения должна была препятствовать свободному маневрированию противника (стандартная дистанция между рядами – 1,5 шага). Поэтому считалось, что лучше, если заграждение имеет большее количество узких полос, чем меньшее – широких полос.
Проволочное заграждение. Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. Спб., 1910.
Туго колючая проволока не натягивалась - обматываясь вокруг кольев, которые вбивались по углам равносторонних треугольников. Кол заграждения соединялся проволокой с 6-ю соседними кольями – и в целом проволочной сети старались придать как можно большую неправильность. Для этой цели высоту кольев делали неодинаковой.
Стандартная ширина полосы проволочного заграждения – 4,2 – 8,5 метров (3 - 6 рядов кольев).
Появлялись различные варианты проволочных заграждений – например, к 1917 г. появились: а) ножные петли, б) заграждения на нескольких рядах рогаток (густо оплетенных (в виде «ножных петель») колючей проволокой), в) проволочные силки.
Немецкие проволочные заграждения на стальных пружинах
По проволоке иногда пускали электрический ток, придававший заграждению еще большую силу.
Русская армия также применяла такие заграждения, хотя и в меньшем масштабе. Первый опыт создания электрических проволочных заграждений был осуществлен на Юго-Западном фронте подвижной автомобильной электростанцией, которая была установлена на 2-тонном грузовике и приспособлена для выработки тока напряжением в 230 вольт. Установленный на грузовике трансформатор позволял повышать напряжение до 2400 вольт. На фронте станция была поставлена в дер. Глубочек-Вельки и электризовала проволочные заграждения, построенные около с. Куровце.
Рижский участок 12-й армии Северного фронта обеспечивался 4 автомобильными электростанциями высокого напряжения – они питали сеть длиной свыше 12 километров (а считая с кабелем - свыше 50-ти километров). Электрические заграждения были установлены на первой линии второго рубежа Рижских позиций, на участке от Сухой Двины до Заринского узла включительно. Заграждения проверялись ежедневно и содержались в постоянной боевой готовности к применению по требованию начальников боевых участков. Установлены они были на одном или двух рядах кольев, в зависимости от местной специфики и характера обычных проволочных сетей. Питающие сеть кабели прокладывались частью на столбах, но, в основном, (для защиты от разрывов) под землей. Распределители помещались в блиндажах. Между распределителями, электрическими станциями и войсковыми частями на позициях было установлено телефонное сообщение. Для ремонта машин, приборов, для хранения запасного имущества, в Риге были созданы мастерская, гараж для автомобилей и склад предметов оборудования электрических автомобильных станций и электрических проволочных заграждений. Обслуживались сети специальными электротехническими командами.
Кроме того, по решению начальника штаба 12-й армии, были произведены работы по созданию электрических защитных препятствий на ближайших подступах к Риге - в районе ближайших к городу позиций. В первую очередь были установлены электрические заставы у дорог, ведущих в Ригу - на Митавском шоссе, Длинной дороге, Баусском шоссе, Калнецемском шоссе, Шлокском шоссе (в местах, которые трудно было обойти). Одновременно ставились электризованные препятствия у мостов через р. Двину в Риге. По окончании этих работ перешли к соединению отдельных электризованных участков в единую систему электрических заграждений. Питать электрическим током эти заграждения предполагалось от городской центральной электростанции - через 4 трансформаторные подстанции.
Проволочные сети зачастую соединялись с волчьими ямами. Данное искусственное препятствие глубиной более 2 м, имело на дне заостренный кол, вбитый в землю. Ямы располагались в шахматном порядке в несколько рядов - причем в промежутках также вбивались колья (на последние натягивались проволочные сети).
Волчьи ямы, усиленные проволочной сетью. Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. Спб., 1910.
Большими ценителями волчьих ям были австрийцы. Но, в отличие от засек и проволочных заграждений, волчьи ямы нейтрализовывались наиболее просто – огонь тяжелой артиллерии перемешивал ямы и воронки в общую земляную массу.
Эффективными искусственными препятствиями были засеки. Они формировались из 3-х рядов деревьев - таким образом, чтобы верхушки задних деревьев покрывали стволы передних (в случае необходимости препятствие могло усиливаться жердями). К земле засеки прикреплялись рогульками.
Такое препятствие не только серьезно затрудняло движение наступающих – оно с трудом уничтожалось даже тяжелой артиллерией.
Подобные засеки создавали германцы на рижском, двинском и митавском фронтах.
Засеки из коротких деревьев. Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. Спб., 1910.
Засеки из длинных деревьев. Там же
Засека из сучьев, переплетенных колючей проволокой
Палисад строился из заостренных бревен, которые одно близ другого закапывались в землю и между собой связывались горизонтальными досками, которые прибивались со стороны обороняющегося. Препятствие напоминало забор и находилось, как правило, перед позициями - во рву.
Рогатка состояла из 2-3 жердевых крестовин (высота до 107 см) и поперечины, которая их связывала (длиной 1 – 1,5 м). По ребрам и диагоналям рогатка оплеталась колючей проволокой. Для затруднения растаскивания, между собой рогатки также скреплялись колючей проволокой. Рогатка была мобильным заграждением, применялась для ремонта стационарных проволочных заграждений, блокировала проходы в проволочных заграждениях.
Рогатки. Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. Спб., 1910.
Иногда создавались сухие рвы, которые усиливались горизонтальной проволочной сетью. Сеть находилась от дна рва на высоте, препятствующей работе ножницами для резки проволоки, которые надевались на винтовку.
Окончание следует
Пулеметы, обладавшие столь значимым для позиционной обороны качеством (по сравнению с винтовками) как кучность огня, устанавливались на наиболее тактически важных и угрожаемых позициях (на обратных скатах высот и направлениях вероятного наступления противника) и флангах (что позволяло сконцентрировать перекрестный огонь пулеметов). В идеале старались осуществить огневой охват наступающего.
Пулеметы могли вкрапляться в стрелковые позиции или устанавливаться самостоятельно (т. е. отдельно – в основном повзводно; в этом случае сооружались специальные пулеметные окопы).
Пулеметная рота на позиции.
Пулеметы рекомендовалось ставить в блиндированные убежища.
Пулеметы, непосредственно находящиеся на линии огня, тщательно маскировали, соединив с тыловыми позициями ходом сообщения.
Существовало 2 вида пулеметных гнезд.
1) Для постоянно действующих пулеметов, которые должны были не только отражать атаки противника, но и стрелять на дальние дистанции по появляющимся отдельным группам неприятельских солдат и офицеров, разведчикам и т. п. Деятельность таких пулеметов должна была обеспечиваться наличием железобетонных блиндажей с амбразурами, позволявшими вести огонь с большими секторами обстрела.
2) Для пулеметов ближнего боя, предназначенных исключительно для отражения атак противника, фланкирования подступов к позиции и т. п. Гнездо для такого пулемета должно было состоять из прочного стула, допускающего стрельбу поверх бруствера в разных направлениях. Рядом находилось убежище («лисья нора»), в котором мог укрыться от тяжелых снарядов расчет вместе с пулеметом, а также хранились боеприпасы.
Бомбометы и минометы предписывалось размещать за обратными скатами высот и складками местности, желательно в стороне от окопов, и как можно чаще менять для них позиции. Бомбометы и минометы находились в специальных окопах - в 50-ти и более шагах за стрелковыми позициями (чтоб не навлечь на последние ответного огня противника). Минометно-бомбометные окопы соединялись ходами сообщения как с пехотными окопами, так и с собственными убежищами.
Ручные гранаты применялись при осуществлении вылазок, для отражения разведчиков противника, противодействия разрушению проволочных заграждений и т. д.
С началом химической войны русское командование начало организовывать тщательное наблюдение за поведением противника с целью заблаговременно обнаружить подготовку им химической атаки. В случае если удавалось обнаружить установку газовых баллонов, по ним открывался артиллерийский огонь. Для своевременного предупреждения о начале газовой атаки перед позициями выдвигались особые наблюдательные посты - они условными сигналами оповещали о появлении газового облака. По сигналу химической тревоги бойцы надевали противогазы, разводили костры и готовились к отражению атаки противника.
Пулеметные гнезда и убежища. План. Наставление для борьбы за укрепленные полосы. Изд. 4., 1916.
Ключевое место отводилось артиллерии.
Часть имевшихся орудий ставилась в боевую линию, а другая часть - зачислялась в общий резерв. Орудия на позициях размещались в специальных окопах, преимущественно находясь на закрытых позициях. Тяжелые батареи располагались на дистанции 3-5, а легкие батареи - не далее 2-х км от передовой. Батареи имели и запасные позиции.
К огневым позициям тяжелых батарей иногда подводились рельсы, по которым перемещались вагонетки с боеприпасами.
Повышенное внимание уделялось вопросам массирования артогня и обеспечению его концентрации в соответствующей точке – прежде всего важнейших подступов к обороняемой позиции. Артиллерию старались, по возможности, рассредоточить - руководствуясь принципом: «находясь врознь, стрелять вместе».
Для наблюдения за результатами огня сооружались артиллерийские наблюдательные пункты. Ими могли служить и высокие здания, деревья, возвышенности.
К артиллерии в обязательном порядке назначалось пехотное прикрытие – оно защищало орудия и помогало артиллеристам при осуществлении тяжелых работ.
Заградительный огонь артиллерии и пулеметов был ключевым фактором при отражении натиска наступающего противника. Совершенствование организации такого огня позволяло сократить число огневых единиц в боевой части и нарастить резервы. Практика исходила из того, что с момента вызова огня и до открытия заградительной артиллерийской стрельбы должно проходить не более 2-х минут. Оптимальным считались артиллерийские плотности при фронтальном обстреле – не более 100 м на батарею, т.-е. около 15 метров (ширина одного разрыва) на орудие. План заградительного огня, предусматривая сочетание действий артиллерийских и пулеметных средств, должен был предусмотреть продвижение такого огня внутри оборонительной полосы на тот случай, если противник в нее ворвется. В обязательном порядке пристреливались и окопы, где перед атакой скапливалась пехота противника.
Внешним, квалифицирующим признаком позиционности боевых действий, являлось наличие в боевой линии и впереди укреплений так называемых искусственных препятствий. Такие препятствия затрудняли продвижение вражеской пехоты, расчленяя ее боевой порядок, причем (что немаловажно) - под мощным огнем обороняющегося. Ведь даже незначительная задержка наступающей пехоты под огнем приводила к серьезным потерям.
Главные требования, которые предъявлялись к препятствиям – максимальные «невидимость» для вражеских артиллерийских наблюдателей, трудноуничтожимость и возможность прикрытия системой эффективного огня.
Боевой опыт продемонстрировал, что преодолеть препятствия сразу по всему фронту - невозможно. Хорошо, если их удавалось прорвать в нескольких пунктах. И именно к этим проходам были направлены основные усилия наступающего. Соответственно, важнейшей задачей обороняющегося было сохранение искусственных препятствий – посредством специально продуманной системы мер.
Наиболее сильными в ряду искусственных препятствий считались наполненные водой рвы, имевшие ширину не менее 4,2 м и глубину 2 м. Эффект наращивался при усилении рвов подводными проволочными заграждениями.
Но наиболее широкое применение нашли обычные проволочные заграждения – имевшие стандартную ширину до 4,5 метров. Заграждения из колючей проволоки стали наиболее сильным и удачным искусственным препятствием в арсенале обороняющегося. Что неудивительно: ведь заграждения препятствовали движению живой силы - главной мощи армий Первой мировой. Вместе с тем, вследствие использования деревянных кольев (3 шага - стандартное расстояние между кольями), заграждения демаскировали находившиеся сразу за ними (как правило) стрелковые окопы.
Проволочные заграждения стремились устанавливать на расстоянии от окопов, которое превышало дистанцию для броска гранаты (60-80 шагов) и, желательно, в несколько рядов (т. к. для каждого ряда требовалась отдельная пристрелка, это затрудняло разрушение заграждений с помощью артиллерии). Дистанция между рядами заграждения должна была препятствовать свободному маневрированию противника (стандартная дистанция между рядами – 1,5 шага). Поэтому считалось, что лучше, если заграждение имеет большее количество узких полос, чем меньшее – широких полос.
Проволочное заграждение. Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. Спб., 1910.
Туго колючая проволока не натягивалась - обматываясь вокруг кольев, которые вбивались по углам равносторонних треугольников. Кол заграждения соединялся проволокой с 6-ю соседними кольями – и в целом проволочной сети старались придать как можно большую неправильность. Для этой цели высоту кольев делали неодинаковой.
Стандартная ширина полосы проволочного заграждения – 4,2 – 8,5 метров (3 - 6 рядов кольев).
Появлялись различные варианты проволочных заграждений – например, к 1917 г. появились: а) ножные петли, б) заграждения на нескольких рядах рогаток (густо оплетенных (в виде «ножных петель») колючей проволокой), в) проволочные силки.
Немецкие проволочные заграждения на стальных пружинах
По проволоке иногда пускали электрический ток, придававший заграждению еще большую силу.
Русская армия также применяла такие заграждения, хотя и в меньшем масштабе. Первый опыт создания электрических проволочных заграждений был осуществлен на Юго-Западном фронте подвижной автомобильной электростанцией, которая была установлена на 2-тонном грузовике и приспособлена для выработки тока напряжением в 230 вольт. Установленный на грузовике трансформатор позволял повышать напряжение до 2400 вольт. На фронте станция была поставлена в дер. Глубочек-Вельки и электризовала проволочные заграждения, построенные около с. Куровце.
Рижский участок 12-й армии Северного фронта обеспечивался 4 автомобильными электростанциями высокого напряжения – они питали сеть длиной свыше 12 километров (а считая с кабелем - свыше 50-ти километров). Электрические заграждения были установлены на первой линии второго рубежа Рижских позиций, на участке от Сухой Двины до Заринского узла включительно. Заграждения проверялись ежедневно и содержались в постоянной боевой готовности к применению по требованию начальников боевых участков. Установлены они были на одном или двух рядах кольев, в зависимости от местной специфики и характера обычных проволочных сетей. Питающие сеть кабели прокладывались частью на столбах, но, в основном, (для защиты от разрывов) под землей. Распределители помещались в блиндажах. Между распределителями, электрическими станциями и войсковыми частями на позициях было установлено телефонное сообщение. Для ремонта машин, приборов, для хранения запасного имущества, в Риге были созданы мастерская, гараж для автомобилей и склад предметов оборудования электрических автомобильных станций и электрических проволочных заграждений. Обслуживались сети специальными электротехническими командами.
Кроме того, по решению начальника штаба 12-й армии, были произведены работы по созданию электрических защитных препятствий на ближайших подступах к Риге - в районе ближайших к городу позиций. В первую очередь были установлены электрические заставы у дорог, ведущих в Ригу - на Митавском шоссе, Длинной дороге, Баусском шоссе, Калнецемском шоссе, Шлокском шоссе (в местах, которые трудно было обойти). Одновременно ставились электризованные препятствия у мостов через р. Двину в Риге. По окончании этих работ перешли к соединению отдельных электризованных участков в единую систему электрических заграждений. Питать электрическим током эти заграждения предполагалось от городской центральной электростанции - через 4 трансформаторные подстанции.
Проволочные сети зачастую соединялись с волчьими ямами. Данное искусственное препятствие глубиной более 2 м, имело на дне заостренный кол, вбитый в землю. Ямы располагались в шахматном порядке в несколько рядов - причем в промежутках также вбивались колья (на последние натягивались проволочные сети).
Волчьи ямы, усиленные проволочной сетью. Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. Спб., 1910.
Большими ценителями волчьих ям были австрийцы. Но, в отличие от засек и проволочных заграждений, волчьи ямы нейтрализовывались наиболее просто – огонь тяжелой артиллерии перемешивал ямы и воронки в общую земляную массу.
Эффективными искусственными препятствиями были засеки. Они формировались из 3-х рядов деревьев - таким образом, чтобы верхушки задних деревьев покрывали стволы передних (в случае необходимости препятствие могло усиливаться жердями). К земле засеки прикреплялись рогульками.
Такое препятствие не только серьезно затрудняло движение наступающих – оно с трудом уничтожалось даже тяжелой артиллерией.
Подобные засеки создавали германцы на рижском, двинском и митавском фронтах.
Засеки из коротких деревьев. Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. Спб., 1910.
Засеки из длинных деревьев. Там же
Засека из сучьев, переплетенных колючей проволокой
Палисад строился из заостренных бревен, которые одно близ другого закапывались в землю и между собой связывались горизонтальными досками, которые прибивались со стороны обороняющегося. Препятствие напоминало забор и находилось, как правило, перед позициями - во рву.
Рогатка состояла из 2-3 жердевых крестовин (высота до 107 см) и поперечины, которая их связывала (длиной 1 – 1,5 м). По ребрам и диагоналям рогатка оплеталась колючей проволокой. Для затруднения растаскивания, между собой рогатки также скреплялись колючей проволокой. Рогатка была мобильным заграждением, применялась для ремонта стационарных проволочных заграждений, блокировала проходы в проволочных заграждениях.
Рогатки. Наставление по войсковому инженерному делу для всех родов войск. Спб., 1910.
Иногда создавались сухие рвы, которые усиливались горизонтальной проволочной сетью. Сеть находилась от дна рва на высоте, препятствующей работе ножницами для резки проволоки, которые надевались на винтовку.
Окончание следует
Автор: Олейников Алексей
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