Отечественная беспилотная авиация (часть 3)

Ту-300

«Пчела-1Т»

«Элерон-3СВ» на пусковой

Наземный пункт управления на базе автомобиля Land Rover Defender

«Дозор-4»

ДПЛА БЛА-05 разведывательного комплекса «Типчак» на пусковой установке



БЛА-07

Наземный пункт управления комплекса «Типчак»

Рабочие места операторов беспилотного комплекса «Типчак»

Запуск ДПЛА ZALA 421-04M

«Иркут-10»

Подготовка ДПЛА «Застава» к запуску

Элементы комплекса мини-ДПЛА «Застава» в транспортном контейнере



Пульт управления ДПЛА «Застава»

Подготовка к запуску БПЛА «Гранат-2»

Подготовка к запуску ДПЛА «Гранат-4»

ДПЛА «Тахион»

БЛА «Орлан-10»

Контейнер для перевозки БЛА «Орлан-10»

БПЛА "Форпост" в цехе УЗГА

Буксируемая станция управления БЛА "Форпост"

БЛА «Скат»

БЛА «Альтаир»

БЛА «Орион»

По материалам:

https://militarizm.livejournal.com/51079.html

http://zonwar.ru/news/news_110_Tu-141_Strish.html

http://www.arms-expo.ru/articles/124/81839/

http://aviation21.ru/3582-2/

http://rusvesna.su/news/1406935390

http://nevskii-bastion.ru/tu-243-maks-1999/

https://defendingrussia.ru/enc/bpla/tu143_krylataja_raketarazvedchik-1531/

http://www.arms-expo.ru/049055055056124052052048048.html

https://militarizm.livejournal.com/51079.html

https://vpk.name/library/reys-d.html

http://www.razlib.ru/transport_i_aviacija/aviacija_i_kosmonavtika_2004_01/p3.php

http://todaysmilitary.ru/2016/01/21/vnutri-tajnoj-programmy-bpla-severnoj-korei/

https://www.globalsecurity.org/military/world/russia/aircraft-uav.htm

https://bmpd.livejournal.com/2587680.html http://www.navaldrones.com/Searcher-II.html

https://sdelanounas.ru/blogs/93663/

https://sdelanounas.ru/blogs/100018/



В первой половине 80-х в ОКБ «Туполев» началась разработка нового многоцелевого беспилотного аппарата, который помимо выполнения разведывательных задач мог наносить удары по наземным целям. По аэродинамической схеме новый БЛА повторял хорошо освоенные Ту-141 и Ту-143. Но по сравнению с разведывательными аппаратами предыдущего поколения это было более тяжелое изделие, оснащенное разнообразным бортовым оборудованием – БРЛС и оптоэлектронными системами, установленными в носовой части. Максимальная скорость аппарата – 950 км/ч. Дальность полёта – 300 км. На БЛА Ту-300 установлен бесфорсажный турбореактивный двигатель. Запуск производится при помощи двух твердотопливных стартовых ускорителей. Для запуска предполагалось использовать доработанную пусковую установку комплекса ВР-2 «Стриж». Посадка происходит с использованием парашютно-реактивной системы.Прототип БЛА Ту-300 «Коршун-У», спроектированный в рамках создания оперативно-тактического комплекса разведки фронтового звена «Строй-Ф», совершил первый полёт в 1991 году. Максимальная взлётная масса беспилотника могла достигать 4000 кг (для ретронслятора -3000 кг). Аппарат был впервые продемонстрирован на выставке «Мосаэрошоу-93». Помимо ударного варианта анонсировалась разработка БЛА «Филин-1» - с аппаратурой радиотехнической разведки, и воздушного ретранслятора «Филин-2». Согласно представленным рекламным материалам «Филин-2» должен был вести ретрансляцию радиосигналов, совершая полёт на высоте 3000-4000 м в течение 120 минут.На ударной модификации имеется внутренний грузовой отсек и узел подвески в нижней части фюзеляжа, где могут быть размещены различные авиационные средства поражения или контейнеры с фотокамерами, ИК-аппаратура и РЛС бокового обзора, общей массой до 1000 кг. Мобильные пункты дистанционного управления аппаратами, пункт обработки и расшифровки разведывательных данных выполнены на базе армейского грузовика ЗиЛ-131. Однако в связи с финансовыми трудностями в середине 90-х работы по Ту-300 были заморожены. В 2007 году компания «Туполев» объявила, что наработки, полученные при создании БПЛА Ту-300, будут использованы при создании тяжелого разведывательно-ударного беспилотника нового поколения.Наряду со средними и тяжелыми беспилотными летательными аппаратами в 80-е годы прошлого столетия в СССР в рамках создания комплекса воздушной разведки «Строй-П» велось проектирование дистанционно управляемых дронов лёгкого класса, предназначенных для ведения визуальной разведки в реальном режиме времени и корректировки артиллерийского огня. В значительной мере побудительным мотивом разработки советских мини-ДПЛА стал успешный опыт использования таких беспилотников израильтянами в начале 80-х в ходе военной компании в Ливане. Однако в ходе работ по созданию эффективного малоразмерного аппарата разработчики столкнулись с многочисленными трудностями. Для беспилотника с очень плотной компоновкой, где имел значение каждый грамм веса, огромную роль играли габариты и энергопотребление электронных блоков. Многие электронные компоненты, выпускавшиеся советской промышленностью, по рабочим характеристикам, массе и габаритам уступали западным аналогам. При этом ряд важных узлов малогабаритного беспилотника пришлось создавать с нуля.Первый полёт прототипа ДПЛА «Шмель», созданного в ОКБ им. А.С. Яковлева, состоялся в 1983 году. Аппарат оснащался поршневым двигателем П-020 мощностью 20 л.с. Из 25 пусков 20 признали успешными. Для разведки местности предполагалось использовать телекамеру и канал передачи телевизионного сигнала. В 1985 году стартовала разработка усовершенствованного ДПЛА «Шмель-1» с четырёхопорным шасси. Лётные испытания беспилотника со сменным комплектом телевизионного или ИК оборудования начались в апреле 1986 года. Аппарат хранился и транспортировался герметичном стеклопластиковом контейнере в сложенном виде. Для запуска предполагалось использовать мобильную установку, созданную на основе БТР-Д. Посадка осуществлялась при помощи парашюта с амортизирующим надувным мешком, снижающим удар о земную поверхность. В ходе испытаний и доводки до сентября 1989 года удалось совершить 68 полётов, из которых 52 были удачными.Но, судя по всему, результаты испытаний оказались не слишком обнадёживающими, поскольку на базе ДПЛА «Шмель-1» решили создавать аппарат «Пчела-1Т» с поршневым двухтактным двигателем П-032. Мотор вращает толкающий винт постоянного шага, расположенный в кольцевом оперении. Поршневые двигатели П-032 производились до 1991 года на СНТК имени Н.Д. Кузнецова. Всего построено немногим более 150 экземпляров.Запуск ДПЛА «Пчела-1Т» осуществлялся при помощи твердотопливных ускорителей с мобильной пусковой установки на базе десантного бронетранспортёра БТР-Д. В состав комплекса входит наземный пункт дистанционного управления на базе ГАЗ-66 и две машины технической поддержки. Один пункт управления мог одновременно контролировать два аппарата. Помимо разведывательной модификации предусматривалось создание постановщика помех, подавляющего работу УКВ радиостанций в радиусе 10-20 км.Первые полёты лёгкого дистанционно пилотируемого аппарата «Пчела-1Т» начались в 1990 году и шли очень сложно, так как аппаратура управления работала нестабильно. На испытаниях беспилотник массой 138 кг, с размахом крыла 3,3 м и длиной 2,8 м смог развить максимальную скорость 180 км/ч, крейсерская скорость на маршруте – 120 км/ч. Максимальная высота полёта – до 2500 м. Диапазон высот оптимального ведения разведки: 100—1000 м. Аппарат мог держаться в воздухе 2 часа. Эксплуатационный ресурс составляет 5 вылетов. Гарантийный срок службы - 7,5 лет.Боевые испытания комплекса беспилотной разведки с ДПЛА «Пчела-1Т» состоялись в 1995 году на Северном Кавказе. Всего в испытаниях задействовали 5 аппаратов, которые совершили 10 вылетов, в том числе 8 боевых. Время, проведённое в воздухе, составило 7 часов 25 минут. Максимальное удаление беспилотника от наземной станции управления достигало 55 км, высота полёта: 600 - 2200 м. В ходе боевых испытаний два аппарата было потеряно. В одних источниках говорится, что они были сбиты боевиками во время выполнения задания, другие утверждают, что беспилотники разбились во время запуска из-за отказа двигателя.Во время испытаний в боевых условиях выявились некоторые недостатки. Двигатель П-032 оказался достаточно капризен при использовании в полевых условиях, особенно это проявлялось во время повторных запусков. Кроме того, двухтактный мотор без глушителя сильно демаскировал летящий на небольшой высоте дистанционно управляемый аппарат, в результате чего беспилотники на маршруте неоднократно обстреливались боевиками из стрелкового оружия. Изображение, получаемое с нестабилизированной камеры с полем зрения по тангажу - 5° — -65°, из-за вибрации передаваемой двигателем на корпус аппарата сильно дрожало, и разглядеть небольшие объекты на фоне земли было трудно. Чёрно-белое изображение в большинстве случаев из-за невысокой светочувствительности камеры оказывалось невысокого качества. В результате военные оценили возможности беспилотного разведывательного комплекса «Строй-П» невысоко. Тем не менее, после некоторой доработки и повторных полигонных испытаний в 1997 году комплекс приняли на вооружение. На базе ДПЛА также планировалась разработка разведчика радиационной обстановки и беспилотной мишени. В 2001 году были проведены государственные испытания модификации «Пчела-1ИК». На борту беспилотника испытали ИК-камеру, обеспечивающую разведку и наблюдение за местностью ночью и при низких уровнях освещенности.В начале 2000-х велись работы по созданию более совершенных разведывательных беспилотных комплексов «Строй-ПЛ» и «Строй-ПД», с улучшенеными эксплуатационными и летно-техническими характеристиками и большими возможностями ДПЛА. Согласно информации, опубликованной в российских СМИ, в 2010 году были успешно завершены испытания беспилотного комплекса воздушной разведки «Строй-ПД» с модернизированными беспилотными аппаратами «Пчела-1ТВ» и «Пчела-1К».В составе комплекса ««Строй-ПД»» для запуска и технического обслуживания и заправки ДПЛА Пчела-1К применятся транспортно-пусковая установка ТПУ-576 шасси «Урал-532362 и наземный пункт управления на базе «Урал-375».В 2005 году появилась информация, что в рамках гособоронзаказа Смоленский авиазавод начал серийное производство ДПЛА «Пчела-1К». По штату на один комплект наземного оборудования комплекса ««Строй-ПД»» должно иметься 12 беспилотных аппаратов. По данным The Military Balance 2016, в Российской Армии имелось небольшое количество комплексов «Строй-ПД» с беспилотниками «Пчела-1К». Согласно информации, опубликованной в западных источниках, в 1994 году партия из десяти ДПЛА «Пчела» с комплексом наземного оборудования была продана в КНДР.Если в 60-80-е годы советские беспилотные аппараты среднего и тяжелого класса в целом соответствовал мировому уровню, то после распада СССР наша страна сильно отстала в данной области авиастроения от других технологически развитых государств. Причин тому было много. На фоне недостатка финансирования, непонимания приоритетов и непрекращающегося «реформирования» вооруженных сил беспилотное направление оказалась на задворках. К тому же значительная часть генералитета, мыслящая реалиями вчерашнего дня, считала компактные беспилотники дорогостоящими игрушками, непригодными для использования в реальных боевых действиях. На самом же деле возможности ДПЛА достаточно велики. Например, видя картинку, транслируемую с борта беспилотного аппарата, можно эффективно управлять огнем дальнобойной артиллерии, немедленно внося коррективы, осуществлять контроль над коммуникациями противника, выдавать целеуказание своей авиации. Во многом ДПЛА способны заменить действия наземных разведгрупп, повысить скорость получения и достоверность информации, что в современном бою необходимо для принятия своевременных решений. Однако помимо банальной нехватки денег и косности высшего военного руководства, в связи с утратой ряда ключевых технологий и разрушением производственной кооперации, переходом стратегических предприятий в частные руки и прекращением многих перспективных научно-исследовательских программ, создание действительно эффективных БПЛА в нашей стране стало очень проблематичным.Следует понимать, что для создания современного беспилотника военного назначения необходимо:1. Совершенная элементная база для создания очень легких, компактных элементов БРЭО и высокопроизводительных вычислительных систем.2. Экономичные малогабаритные авиационные двигатели, предназначенные для установки на небольшие летательные аппараты, обладающие к тому же значительным ресурсом и высокой надёжностью.3. Лёгкие и прочные композитные материалы.Как известно, во всех этих направлениях Советский Союз к моменту своего распада не был лидером. А в «новой России» данные направления и вовсе развивались по остаточному принципу. Кроме того, если беспилотным аппаратом лёгкого класса можно управлять дистанционно по радиоканалу, то для БПЛА среднего и тяжелого класса необходимо:1. Спутниковая группировка системы связи и управления в режиме реального времени.2. Наземные мобильные пункты управления, оснащённые современными средствами связи и автоматизированными рабочими местами на базе ПВЭМ.3. Алгоритмы передачи данных и управления, в том числе обеспечивающие реализацию элементов «искусственного интеллекта».Серьёзное отставание в этих сферах привело к тому, что в нашей стране до сих пор нет серийных разведывательно-ударных беспилотников, способных сравниться с БПЛА MQ-1 Predator, эксплуатация которого началась в 1995 году. Примерно 10 лет назад наши военные спохватились, но быстро наверстать отставание в два десятилетия даже при выделении на это значительных финансовых ресурсов оказалось невозможно. Так, согласно заявлению, сделанному в апреле 2010 года замминистра обороны В.А. Поповкиным, МО России безрезультатно потратило пять миллиардов рублей на разработку и испытания отечественных беспилотных летательных аппаратов. В связи с этим, одновременно с развитием собственных проектов начались закупки БПЛА за рубежом. В последние годы в России было разработано значительное количество беспилотных аппаратов лёгкого класса. Дабы не перегружать обзор лишней информацией, мы рассмотрим только образцы, принятые на вооружение в российских силовых ведомствах, а также некоторые перспективные модели.Компания «ЭНИКС» (г. Казань) в 2005 году начала малосерийную сборку аппаратов «Элерон-3СВ», использующихся в мобильном носимом комплексе разведки. Аппарат, построенный по схеме «летающее крыло», с электромотором имеет взлётную массу 4,5 кг и запускается с помощью резинового амортизатора или стартового устройства балочного типа с пневмопушкой. Аппарат способен находиться в воздухе до 2-х часов и совершать полет со скоростью 70-130 км/ч в диапазоне высот 50-4000 м.ДПЛА типа «Элерон-3СВ» предназначен для ведения ближней разведки на дальность до 25 км, в интересах воинских подразделений первого эшелона и действующих в отрыве от основных сил. В качестве полезной нагрузки могут использоваться телевизионные, тепловизионные и фотокамеры, лазерный целеуказатель, метеорологический зонд, передатчик радиопомех УКВ диапазона. Масса полезной нагрузки – до 800 г. Согласно информации, представленной на сайте компании-производителя, с 2005 года Российской Армии, МВД и ФСБ РФ поставлено более 110 ДПЛА.Осенью 2008 года на пограничной заставе в Дагестане прошел полевые испытания ДПЛА «Дозор-4». Комплекс «Дозор» размещается на шасси автомобиля повышенной проходимости. В состав комплекса входит мобильный наземный пункт управления и автомобиль, в котором транспортируется летательный аппарат в специальном контейнере в полуразобранном виде, а также ГСМ и запасные части. Время развёртывания и подготовки комплекса к полету - не более 45 мин. Взлёт и посадка производятся с помощью колёсных шасси на грунтовых площадках.Беспилотный аппарат «Дозор-4» построен по нормальной аэродинамической схеме с двубалочным фюзеляжем и толкающим винтом. Имеет двухкилевое вертикальное оперение с горизонтальным стабилизатором. Крыло и хвостовое оперение – собираются и устанавливаются непосредственно перед вылетом. Пластиковый винт приводится во вращение двухтактным двигателем внутреннего сгорания 3W 170TS немецкого производства. Мощность двухцилиндрового двигателя – 12 л.с. Масса двигателя – 4,17 кг.Аппарат с размахом крыла 4,6 м и длиной 2,6 м имеет взлётный вес 85 кг. Сообщается, что «Дозор-4» способен развить скорость до 150 км/ч и продержаться в воздухе 8 часов. Максимальная высота полёта – 4000 м. Максимальный вес полезной нагрузки - 10 кг. Для ведения разведки на маршруте полёта используются телевизионная камера с разрешением 752 х 582 пикс, цифровая фотокамера 12 Мпикс и тепловизор.Да дистанции прямой видимости «Дозор-4» управляется по командам с наземного пункта с одновременной трансляцией на пункт управления картинки с борта беспилотника. При потере сопровождения оператором включается автономная система управления с полётом по заданному маршруту. Навигация БПЛА происходит по командам малогабаритной навигационной инерционной системы и сигналам ГЛОНАСС/GPS приемника. Всего на маршруте может быть до 250 контрольных точек. На автономном участке полёта запись информации осуществляется на бортовой накопитель.В 2008 году до состояния, пригодного для принятия на вооружение, удалось довести многоцелевой комплекс «Типчак», созданный в Рыбинском Конструкторском бюро "Луч".ДПЛА БЛА-05 с взлётной массой 60 кг способен вести разведку в радиусе 40-60 км от наземного пункта управления, в диапазоне скоростей полёта 90-180 км/ч и на высоте 200-3000 м. Продолжительность полёта – 2 ч. Аппарат длиной 2,4 м имеет размах крыла 3,4 м и способен нести полезную нагрузку массой 14,5 кг. Запуск ДПЛА производится с помощью твердотопливного ускорителя, а посадка - на парашюте.Помимо ДПЛА БЛА-05 для использования в составе комплекса разработан БЛА-07 с взлётной массой до 35 кг и дальностью ведения разведки – до 50 км. Полезная нагрузка – 10 кг. В состав встроенного оборудования аппаратов БЛА-05 входят ТВ/ИК-камеры и цифровой фотоаппарат высокого разрешения. В состав полезной нагрузки могут также входить: аппаратура ретрансляции радиосигналов, постановки помех и радиационно-химической и радиотехнической разведки.В состав комплекса помимо дистанционно управляемых аппаратов входит транспортно-пусковая машина, машина технического обеспечения, мобильная станция управления с выдвижным антенным постом и до 6 единиц ДПЛА.Серийное производство элементов беспилотного комплекса «Типчак» по заказу МО РФ велось на предприятиях концерна «Вега». По своему назначению «Типчак» аналогичен беспилотному разведывательному комплексу «Строй-ПД», но обладает лучшими возможностями.В 2009 году на вооружение ряда российских силовых ведомств поступил дистанционно управляемый аппарат ZALA 421-04M, созданный компанией «Беспилотные системы Zala Aero». На беспилотнике массой 5,5 кг установлена стабилизированная в двух плоскостях цветная видеокамера с обзором любой точки нижней полусферы, с плавным изменением угла поля зрения или тепловизор на гиростабилизированной платформе. ZALA 421-04M представляет собой мини-ДПЛА, построенный по схеме «летающее крыло» с тянущим воздушным винтом, вращаемым электродвигателем, работающим на аккумуляторных батареях. Благодаря использованию электрического привода, аппарат не демаскирует себя звуком работы двигателя.Запуск аппарата осуществляется с рук при помощи эластичной катапульты и не требует специально оборудованной взлетно-посадочной полосы и громоздкого оборудования. Спуск после выполнения задания осуществляется при помощи парашюта. Получение информации с беспилотника и выдача ему команд происходит через блок управления, реализованный на базе ноутбука специального назначения, сопряженного с компактной переносной станцией телеуправления. Во время полёта беспилотника команды и обмен информацией осуществляются через вращающуюся направленную антенну, устанавливаемую на треноге.Практически одновременно с ДПЛА ZALA 421-04M в силовые структуры начали закупки аппарата аналогичного класса «Иркут-10». Согласно рекламным проспектам, представленным корпорацией «Иркут», аппарат с максимальной взлётной массой 8,5 кг оснащён электрическим двигателем с толкающим винтом. При создании БПЛА, построенного по схеме «летающее крыло», широко использованы композитные материалы, обеспечивающие высокую прочность при относительно малой массе. В случае необходимости возможна быстрая сборка и разборка без применения специальных технических средств, что облегчает обслуживание и ремонт в полевых условиях.Комплекс состоит из двух ДПЛА, наземных средств технического обслуживания и управления. Запуск БПЛА осуществляется с переносной катапульты, посадка выполняется при помощи парашюта на необорудованные грунтовые площадки.Параллельно с созданием отечественных лёгких беспилотных аппаратов осуществлялись закупки беспилотников иностранного производства. После знакомства с израильским мини-ДПЛА IAI Bird Eye 400 было принято решение наладить его лицензионную сборку на АО "Уральский завод гражданской авиации" в Екатеринбурге. Российский вариант получил обозначение "Застава". В 2011 году Министерство обороны России заключило с УЗГА контракт на поставку в 2011-2013 годах 27 комплексов с мини-ДПЛА типа "Застава" общей стоимостью 1,3392 млрд. рублей.Согласно данному контракту, израильская сторона передала необходимую техническую документацию, технологическое оборудование, контрольно-проверочные стенды и тренажерные комплексы. Israel Aerospace Industries Ltd также поставляет комплектующие узлы и агрегаты и проводит обучение технического персонала УЗГА. Технология производства БПЛА соответствует требованиям российских нормативно-технологических документов.Беспилотный аппарат IAI Bird Eye 400 (англ. Bird Eye – Птичий глаз) создан израильской компанией IAI в 2003 году. Весь беспилотный разведывательный комплекс помещаются в два рюкзака-контейнера и может эффективно использоваться подразделениями специального назначения. Испытания первых ДПЛА "Застава" состоялись в декабре 2012 года.Лёгкий аппарат массой 5,5 кг, длиной 0,8 м и крылом размахом 2,2 м несет полезную нагрузку 1,2 кг. Миниатюрный электродвигатель обеспечивает Bird Eye 400 продолжительность полета около одного часа, радиус действия 10 км и высоту полета около 3000 м. Максимальная скорость полёта – 85 км/ч.Несмотря на небольшую величину полезной нагрузки, мини-ДПЛА оснащён весьма эффективной системой разведки и наблюдения Micro POP, которая построена по принципу «открытой архитектуры» и позволяет в течение нескольких минут заменить дневную ТВ-камеру тепловизором.В состав "двухранцевого" комплекса, обслуживаемого расчетом из двух человек, входят три ДПЛА, переносной пульт управления, набор целевой оптоэлектронной аппаратуры, комплекс связи, источники питания и набор для ремонта. Запуск ДПЛА традиционно для аппаратов такой массы и размерности производится с помощью резинового амортизатора, а посадка на парашюте.Судя по всему, комплекс беспилотной разведки с ДПЛА «Застава» использовался на юго-востоке Украины. Согласно заявлениям, сделанным украинскими военными, два беспилотника были сбиты в зоне вооруженного конфликта в 2014-2015 годах.В рамках ОКР «Наводчик-2» ООО «Ижмаш» – Беспилотные системы» к 2010 году создано семейство БПЛА «Гранат». Всего было испытано четыре типа беспилотных аппаратов, отличающихся составом полезной нагрузки и дальностью боевого применения: 10, 15, 25 и 100 километров. По имеющейся информации, первым из этого семейства в 2012 году в серийное производство был запущен БПЛА «Гранат-2».Аппарат массой 4 кг оснащён электрическим двигателем и имеет достаточно компактные габариты. При длине в 1 метр 80 сантиметров размах крыльев этого воздушного средства составляет 2 метра. Относительно небольшие габариты позволяют запускать дрон с рук, без использования специальных стартовых устройств. Посадка производится парашютным способом. Максимальная скорость полёта составляет 85 км/ч, крейсерская – 70 км/ч. Продолжительность ведения разведки – 1 ч. Максимальная высота полёта – 3000 м. Рабочая высота – 100-600 м. В состав бортового оборудования входит фото, видео и тепловизионная аппаратура. В составе комплекса два ДПЛА, наземная станция управления, ЗИПы для беспилотников и наземного оборудования. Расчёт – 2 человека.Благодаря невысокой стоимости, неприхотливости и простоте эксплуатации, ДПЛА «Гранат-2» весьма распространен в российских вооруженных силах и в настоящее время является штатным средством артиллерийской разведки, корректировки огня ствольной артиллерии и РСЗО. Беспилотники типа «Гранат-2» неплохо проявили себя в боевых действиях на юго-востоке Украины и в Сирии.Беспилотные аппараты «Гранат-4» предназначены для разведки и корректировки артиллерийского огня и реактивных систем залпового огня на дальности до 100 км (при условии нахождения в зоне радиовидимости). Для обеспечения связи с ДПЛА на большом удалении от наземного пункта управления, в аппаратной на базе автомобиля КамАЗ-43114 предусмотрено выдвижное антенное мачтовое устройство. В состав комплекса «Гранат-4» входят: два ДПЛА, два комплекта сменных модулей полезной нагрузки (ТВ/ИК/РЭБ/фото), комплекс наземных средств управления. Помимо визуальной разведки и корректировки действий артиллерийских систем, имеется комплект радиотехнического оборудования, позволяющего точно пеленговать сигнал высокочастотного радиоизлучения.Дистанционно пилотируемый аппарат массой 30 кг оснащён двигателем внутреннего сгорания с толкающим винтом, и может нести полезную нагрузку весом до 3 кг. Дрон с размахом крыла 3,2 м способен парить в воздухе 6 часов. Рабочая высота патрулирования - 300-2000 м. Потолок – 4000 м. Максимальная скорость -140 км/ч. Скорость на патрулировании – 90 км/ч. Запуск аппарата – с катапульты. Возвращение – на парашюте. Для подготовки беспилотника к запуску требуется 15 минут.По состоянию на 2014 год в Российской Армии имелось примерно три десятка коплексов с беспилотниками «Гранат-4». Они принимали участие в вооруженных действиях в Сирийской Арабской Республике и на юго-востоке Украины, зарекомендовав себя как простые и надежные в эксплуатации, продемонстрировав способность выполнять широкий спектр задач. Современное оборудование, установленное на ДПЛА «Гранат-4», позволяет вести визуальную и радиотехническую разведку днём и ночью.В 2012 году начались войсковые испытания разведывательного беспилотного аппарата «Тахион», от компании ООО «Ижмаш — Беспилотные системы». ДПЛА построен по аэродинамической схеме «летающее крыло». При создании данного дрона учитывался опыт эксплуатации в войсках других беспилотников малого класса. Аппаратура «Тахиона» способна функционировать в сложных метеорологических условиях, в диапазоне температур от -30 до +40° С, и при порывах ветра до 15 м/с. Аппарат с электрическим двигателем имеет взлётный вес 25 кг. Длина — 610 мм. Размах крыла — 2000 мм. Полезная нагрузка – 5 кг. Максимальная скорость полёта -120 км/ч, крейсерская – 65 км/ч. Аппарат способен держаться в воздухе 2 часа и вести разведку на удалении до 40 км от точки запуска.Поставки серийных разведывательных комплексов «Тахион» в войска ведутся с 2015 года. Имеется информация, что на беспилотниках данного типа опробованы водородные топливные элементы. При этом в качестве окислителя используется атмосферный воздух. Применение топливных элементов позволяет значительно увеличить продолжительность полёта.Наряду с аппаратами типа «Гранат-4», самыми воюющими на сегодняшний день являются БЛА «Орлан-10». Этот многофункциональный беспилотник создан специалистами предприятия «Специальный технологический центр» (СТЦ) в 2010 году. «Орлан-10» входит в состав системы управления тактическим звеном ЕСУ ТЗ (единая система управления тактического звена), благодаря чему может транслировать информацию о целях всем боевыми машинами, подключенными к боевой информационной системе.В настоящее время БЛА «Орлан-10», пожалуй, является наиболее совершенным российским беспилотником лёгкого класса. При построении БЛА Орлан-10 использовалась модульная архитектура, что позволяет менять состав бортового оборудования весьма оперативно, а также перевозить БЛА в разобранном виде.Большое разнообразие сменных комплектов полезной нагрузки расширяет спектр возможных задач. На борту беспилотника имеется собственный электрический генератор, что даёт возможность использования энергоёмкого оборудования: аппаратуры РЭБ и ретрансляторов радиосигнала. В качестве полезной нагрузки массой до 6 кг могут быть размещены компоненты аппаратуры РБ-341В «Леер-3», предназначенной для подавления наземных средств связи противника.Новая модификация «Орлан-10» оснащена камерами высокого разрешения, что позволяет создавать качественные 3D карты и получать и транслировать изображение высокой чёткости с регистрацией текущих параметров (координаты, высота, номер кадра). За один вылет аппарат способен провести съемку площади до 500 км ². Навигация на маршруте полёта осуществляется с помощью бортового приёмник сигналов ГЛОНАСС/GPS. Для управления беспилотником с мобильного наземного пункта используется приёмо-передающая аппаратура, формирующая криптозащищенный командно-телеметрический канал. Видео и фото снимки, транслируемые с борта БПЛА, также зашифрованы.С пункта управления возможно руководство действиями четырёх дронов одновременно на дистанции до 120 км. Каждый беспилотник может использоваться в качестве промежуточного ретранслятора при передаче сигналов управления и разведывательной информации. Хотя масса аппарата относительно невелика (15-18 кг в зависимости от модификации и набора бортового оборудования), он обладает лётными данными, в полной мере соответствующими объему выполняемых им задач. Поршневой бензиновый двигатель разгоняет «Орлан-10» до 150 км/ч. Скорость барражирования – 80 км/ч. В случае необходимости «Орлан-10» способен выполнять автономные разведывательные рейды по заранее запрограммированному маршруту на дальность до 600 км. Продолжительность беспосадочного полета - до 10 часов. Практический потолок – 5000 м. Запуск беспилотника происходит с катапульты, а посадка при возвращении на парашюте.Поставки первых БПЛА «Орлан-10» в войска начались после 2012 года. В настоящее время в Российскую Армию поставлено более 200 аппаратов этого типа. «Орланы» хорошо зарекомендовали в ходе разведывательных полётов в Сирии. При этом они не только вели разведку и контролировали точность авиаударов, но и выдавали целеуказание российским боевым самолётам, вертолётам и артиллерийским системам. Хотя «Орлан-10» не несёт вооружения, по мнению западных военных наблюдателей, он является эффективной частью ударного комплекса. Лёгкий российский беспилотник может использоваться как система управления и корректировки артиллерийских ударов в реальном времени при управлении огнём 152-мм САУ «Мста-С» и РСЗО, получающих от БПЛА координаты целей и поправки по наблюдаемым посредством гиростабилизированных телевизионных и ИК-камер разрывам снарядов.Российские специалисты сумели за достаточно короткий временной промежуток разработать и наладить сборку дистанционно-пилотируемых аппаратов лёгкого и ультра-лёгкого класса, предназначенных для ведения патрулирования и сбора разведданных в ближней зоне. Благодаря этому в 2014 году удалось сформировать 14 подразделений беспилотных летательных аппаратов, на вооружении которых имелось 179 беспилотных комплексов. Однако следует отметить, что производство лёгких ДПЛА не локализовано полностью в нашей стране, и в их составе велика доля комплектующих импортного производства: радиоэлектронных элементов, систем управления, лёгких электрических аккумуляторов большой ёмкости, средств вычислительной техники и программного обеспечения. В то же время создание беспилотных аппаратов с дальностью ведения разведки свыше100 км с передачей информации в режиме реального времени оказалось очень сложной задачей. Как известно, в период «сердюковщины» руководство МО РФ взяло курс на приобретение иностранных образцов техники и вооружения. Так, по данным российского Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО), в апреле 2009 года для комплексных испытаний были закуплены два израильских беспилотника среднего класса Searcher Mk II. Сумма сделки составила $12 млн. На момент продажи это была далеко не самая свежая израильская разработка, но в России в то время работоспособных аналогов не имелось.В 2012 году на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА) начат выпуск лицензионной копии БПЛА IAI Searcher Mk II. — «Форпост». В 2011 году МО РФ выдало УЗГА контракт на поставку 10 комплексов с БПЛА "Форпост" общей стоимостью 9,006 млрд. рублей. В составе каждого комплекса имеется наземная станция управления и три БПЛА.Согласно рекламной информации, опубликованной израильским концерном Israel Aerospace Industries, беспилотный аппарат модификации Searcher II (англ. Searcher – Искатель), совершивший первый полёт в 1998 году, имеет массу 436 кг и дальность действия 250 км. На Searcher II установлен поршневой двигатель UEL AR 68-1000 мощностью 83 л. с. с трехлопастным толкающим винтом. Аппарат может находиться в воздухе до 18 часов. Максимальная скорость полёта – 200 км/ч, крейсерская – 146 км/ч. Практический потолок – 7000 м. Взлёт и посадка аппарата длиной 5,85 м и размахом крыла 8,55 происходит по самолётному – на трёхколёсное шасси. Кроме того, запуск может осуществляться с неподготовленных площадок, с помощью катапульты или твердотопливных ускорителей.В состав комплекса входит станция управления, машины технической поддержки и 3 беспилотника. По состоянию на конец 2017 года, в войска было поставлено 30 комплексов. Во время посещения УЗГА заместителем министра обороны Ю. Борисовым в декабре 2017 года было заявлено, что в 2019 году начнётся сборка БПЛА "Форпост" полностью из российских комплектующих. По данным иностранных источников, БЛА "Форпост" базировались на авиабазе Хмеймим в ходе военной операции ВКС России в Сирии.В 2007 году на авиасалоне МАКС-2007 в экспозиции АО «РСК «МиГ»» был представлен макет разведывательно-ударного БЛА «Скат». При проектировании аппарата МиГ «Скат» закладывались решения, позволяющие снизить радиолокационную и тепловую заметность.Аппарат с максимальной взлётной массой 10 т планировалось оснастить ТРДДФ РД-5000Б с тягой 5040 кгс. Беспилотный «стелс» с размахом крыла 11,5 м должен был развивать максимальную скорость 850 км/ч и иметь боевой радиус 1500 км. Боевую нагрузку массой до 6000 кг планировалось размещать во внутренних отсеках и четырёх наружных узлах подвески. В состав вооружения должны были войти корректируемые бомбы массой 250-500 кг и управляемы ракеты Х-31А/П и Х-59. Однако из-за отсутствия финансирования многообещающий проект был заморожен. Впоследствии наработки по «Скату» были переданы в ОКБ «Сухого» и использованы в ходе проектирования БЛА С-70, создаваемого рамках НИОКР «Охотник». Проектные характеристики этого аппарата неизвестны. Согласно экспертным оценкам, его масса может достигать 20 т, а максимальная скорость оценивается в 1000 км/ч.В данный момент на вооружении ВКС России нет ударных беспилотных летательных аппаратов, что, конечно, не может удовлетворить наших военных. С 2011 года ОКБ им. Симонова совместно с группой «Кронштадт» в рамках проекта "Альтиус-М" ведёт разработку тяжелого (взлётный вес 5000-7000 кг) БЛА «Альтаир», который, помимо мониторинга земной и водной поверхности и ведения радиотехнической разведки, будет способен нести управляемые авиационные средства поражения. Разработка комплекса бортового оборудования поручена ЭМЗ им. В.М. Мясищева. На создание беспилотного комплекса из бюджета выделен 1 млрд. руб.В августе 2016 года появилась информация, что опытный экземпляр БПЛА «Альтаир», построенный на КАПО им. Горбунова в Казани, совершил первый полёт. Согласно информации, опубликованной в открытых источниках, «Альтаир» может иметь продолжительность полёта до 48 часов, преодолевая за это время расстояние до 10 000 км. Беспилотник способен взять на борт до 2 т полезной нагрузки и подниматься на высоту до 12 000 м. Планер аппарата выполнен из композитных материалов, его длина составляет 11,6 м, размах крыла – 28,5 м.Аэродинамическая схема планера повторяет однодвигательный БПЛА «Орион» среднего класса с радиусом действия до 3000 км, анонсированный группой «Кронштадт». Кроме того, с «Орионом» во многом унифицированы система электроснабжения и бортовая аппаратура управления. Но в отличие от «Ориона» на «Альтаире» два двигателя размещены под крылом. В качестве силовой установки используются два дизельных двигателя RED A03, производство которых ведётся в Германии. Авиационный дизельный двигатель жидкостного охлаждения с турбонаддувом имеет взлётную мощность 500 л.с. и вес с редуктором 363 кг.В состав БРЭО тяжелого беспилотника входят: информационно-управляющая система со спутниковыми и радиоканалами обмена информацией, аппаратуры сопряжения с комплексом наземного оборудования, система контроля и диагностики бортового оборудования, навигационная инерциально-спутниковая система, бортовая радиолокационная система. В качестве полезной нагрузки может быть использована различная оптоэлектронная разведывательная аппаратура, РЛС бокового обзора, а также корректируемые бомбы и управляемые ракеты. Комплекс включает в себя: станцию управления, аппаратуру приёма и передачи сигналов, наземную станцию контроля автоматического взлёта и посадки, а также два беспилотных аппарата. Ожидается, что основные испытания российского тяжелого БПЛА «Альтаир» будут завершены в 2020 году. Однако, как показывает опыт последних лет, доводка технически сложных проектов с большим коэффициентом новизны в нашей стране имеет тенденцию сильно затягиваться.Прошлым летом на авиасалоне МАКС-2017 группа «Кронштадт» представила свой БЛА «Орион», разработанный по заданию МО РФ в рамках ОКР «Иноходец». «Орион» является российским аналогом БЛА MQ-1 Reaper и внешне на него похож. Тендер на разработку Беспилотного авиационного комплекса средней дальности (БАК СД) «Иноходец» был объявлен 14 октября 2011 года. В нём также участвовали компании «Туполев» и «Вега».Как и MQ-1 Reaper, российский БЛА «Орион» - это среднеплан с крылом большого удлинения, V-образным хвостовым оперением и расположенным в хвостовой части двигателем с толкающим винтом. Двухлопастной винт АВ-115 диаметром 1,9 метра приводится в движение бензиновым четырёхцилиндровым турбованным двигателем Rotax 914 мощностью 115 л.с. В будущем предполагается использовать двигатели российского производства АПД-110/120. После взлета шасси беспилотника убираются. Предполагается, что максимальная продолжительность полета БЛА «Орион» при взлётной массе около 1200 кг составит не менее 24 часов, а потолок – 7500 метров. Масса полезной нагрузки – 200 кг. Скорость - 120-200 км/ч.В носовой части аппарата находится обзорно-прицельная гиростабилизированная оптико-электронная система, разработанная московской компанией НПК СПП на платформе Argos, поставляемой компанией DS Optronics - южноафриканским филиалом концерна Airbus. Оптоэлектронная система, состоящая из двух тепловизионных камер с переменным угловым полем, широкоугольной телевизионной камеры и лазерного дальномера-целеуказателя способна обнаруживать и сопровождать в автоматическом режиме и осуществлять целеуказание для применения управляемого оружия. В центральном отсеке могут размещаться сменные платформы с цифровыми камерами: обзорная РЛС, которая закрывается крупным радиопрозрачным обтекателем, или пассивная станция радиотехнической разведки, предназначенная для сбора информации о вражеских системах ПВО.В ходе форума «Армия-2017», проходившем в августе 2017 года, компании «ОКБ Авиаавтоматика» и «ВАИС-Техника» впервые продемонстрировали управляемые бомбы массой 25-50 кг, испытывавшиеся на БЛА «Орион». Три различных варианта бомб имеют лазерное, телевизионное и наведение по сигналам спутниковой системы позиционирования.По информации, опубликованной в СМИ, летные испытания первого прототипа БЛА "Орион" были начаты весной 2016 года. Известно, что летом и осенью 2016 года прототип аппарата испытывался на аэродроме ЛИИ имени М.М. Громова в Жуковском. По сравнению с другими беспилотными летательными аппаратами, состоящими на вооружении Российской Армии, БЛА «Орион», безусловно, является значительным шагом вперёд. Но следует понимать, что по своим лётным данным он в целом соответствует БЛА MQ-1 Reaper. В декабре 2016 года американское военное ведомство приняло решение отказаться от дальнейшей эксплуатации устаревшего «Хищника» и полностью заменить его БЛА MQ-9 Reaper с турбовинтовым двигателем мощностью 910 л.с. «Мрачный Жнец» имеет о максимальную скорость полёта более 400 км/ч, боевую нагрузку массой до 1700 кг и дальность более 5000 км. Таким образом, несмотря на определённые успехи в развитии беспилотной авиации, наша страна по-прежнему остается в роли догоняющего.