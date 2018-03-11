21:24 11 марта
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В Саратовской области предотвращен теракт

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка, передает РИА Новости сообщение Центра общественных связей ФСБ.

В Саратовской области предотвращен теракт


В воскресенье сотрудники силового ведомства пытались задержать машину с членами законспирированной террористической ячейки. Бандиты оказали вооруженное сопротивление. Завязался краткосрочный бой, во время которого «злоумышленники получили ранения, не совместимые с жизнью», говорится в сообщении.


На месте происшествия силовиками обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната и самодельное взрывное устройство мощностью около 3-х килограммов тротила.

УФСБ по Саратовской области возбудило уголовное делу по факту подготовки террористического акта. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.



Как заявил глава Саратовской области Валерий Радаев, сотрудники ФСБ «сработали оперативно, четко, профессионально». Губернатор добавил, что в регионе предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.

Использованы фотографии: РИА Новости / ФСБ РФ
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Комментарии 40

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  1. 210окв Сегодня, 19:05
    В Поволжье сильны позиции радикальных исламистов в среде мусульман..Это становится большой проблемой,на улицах стало гораздо больше этих бородатых.И что у них в головах?
    210окв
    1. Черный_Ватник Сегодня, 19:12
      Нужно меньше толерантности проявлять.
      И нужно, в конце концов признать, что и у терроризма есть религия, а у криминала национальность (т.е. национальные и этнический криминальные группировки).
      Когда смотрю, как на ТВ различные исламские богословы, когда речь заходит о радикальном исламизме и терроризме, сразу же открещиваются от этой беды, наперед всегда выходит фразы "Вы должны понять, что они не мусульмане". Другими словами наша хата с краю, а Рафик крайней степени невиноуний.
      Чтобы не определили меня в нацисты, сразу скажу, являюсь представителем одного из народов Кавказа.
      Черный_Ватник
      1. 210окв Сегодня, 19:16
        Вон,в Ульяновской области появлялись эмиссары от этих утыркков -меджлисовцев..С чем они приходили,явно не с добром..
        Цитата: Черный_Ватник
        Нужно меньше толерантности проявлять.
        И нужно, в конце концов признать, что и у терроризма есть религия, а у криминала национальность (т.е. национальные и этнический криминальные группировки).
        Когда смотрю, как на ТВ различные исламские богословы, когда речь заходит о радикальном исламизме и терроризме, сразу же открещиваются от этой беды, наперед всегда выходит фразы "Вы должны понять, что они не мусульмане". Другими словами наша хата с краю, а Рафик крайней степени невиноуний.
        Чтобы не определили меня в нацисты, сразу скажу, являюсь представителем одного из народов Кавказа.
        210окв
      2. taiga2018 Сегодня, 19:39
        Цитата: Черный_Ватник
        Нужно меньше толерантности проявлять.

        больше работать при мечетях,держать их все под плотным колпаком,надеюсь наши спецслужбы так и делают...
        taiga2018
      3. Монос Сегодня, 19:42
        Как-то странно. Сначала показывают машину с двумя пулевыми отверстиями в лобовухе, а потом с одним и в другом месте. Монтаж кадров с двух разных операций?
        Монос
        1. Керенский Сегодня, 20:19
          Тоже заметил странность.
          Керенский
      4. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:43
        Черный_Ватник
        .....Чтобы не определили меня в нацисты, сразу скажу, являюсь представителем одного из народов Кавказа.
        good А если бы это сказал русский то был бы нацистом.Ну такова наверное сейчасреальность в России hi
        Наблюдатель2014
    2. сибиралт Сегодня, 19:20
      "Получили ранения не совместимые с жизнью". А что если проще - были замочены на месте (коль рядом сортира не нашлось). winked
      сибиралт
      1. Дембель77 Сегодня, 19:41
        сотрудники ФСБ «сработали оперативно, четко, профессионально»
        Молодцы, что тут ещё скажешь. Не зря хлеб свой едят.
        Дембель77
      2. Наблюдатель2014 Сегодня, 19:53
        сибиралт
        А что если проще - были замочены на месте (коль рядом сортира не нашлось).
        Ну на то есть конкретный приказ.А кто и откуда были террористы? Или они не имеют национальности и гражданства feel Это понятно ,что очень трудно уже объяснять почему миллионы завезённых к нам чужаков творят теракты.
        Наблюдатель2014
    3. Ингвар 72 Сегодня, 19:39
      Цитата: 210окв
      В Поволжье сильны позиции радикальных исламистов в среде мусульман

      Монотеистические религии делают ставку на слепую веру, а не на знания, это и является их ахилесовой пятой. А с нынешним уровнем образования для этих религий наступил золотой век. А среди мусульман уровень образованности ещё ниже.
      И в головах у них такие же проблемы как у нас заработать, прокормить семью. И в случае неудач они начинают винить неверных. Благо есть, кто покажет пальцем в сторону виновного.
      Вот поэтому религия в стране должна быть одна, либо отсутствовать совсем.
      Дима, hi
      Ингвар 72
      1. с-т Petrov Сегодня, 19:46
        И в головах у них такие же проблемы как у нас заработать, прокормить семью. И в случае неудач они начинают винить неверных. Благо есть, кто покажет пальцем в сторону виновного.


        не буду произносить в слух эту неудачную шутку wassat

        Мы со Стропорезом друг друга в бане меняем laughing пост сдал. пост принял . всё как положено drinks давно не видел. Приветствую
        с-т Petrov
      2. влад66 Сегодня, 20:30
        Цитата: Ингвар 72
        Вот поэтому религия в стране должна быть одна, либо отсутствовать совсем.

        Коллега,в России так то господствует христианство,которое само делится на правослвие,католицизм,протестантизм и так далее,а так же ислам и буддизм,вот не буду печатать тут данные,вот например почитайте например
        Россия – это огромное государство, объединяющее множество наций. Однако это не мешает каждому народу иметь свои религиозные традиции и обычаи. Многих иностранцев удивляет и восхищает то, как в нашей стране относятся к вопросу вероисповедания. В России ни одно из религиозных течений не может принять статус главенствующего, так как на законодательном уровне страна признана светским государством. Поэтому народы могут выбирать для себя ту веру, которую желают, и никто не станет преследовать их за это. Но все же, какие вероисповедания существуют в России? Действительно ли в стране так много разнообразных течений, которые мирно соседствуют друг с другом? На эти и другие вопросы мы попробуем ответить в статье
        Вот ссылка,там продолжение:
        https://www.syl.ru/article/355936/vidyi-veroispov
        edaniya-v-rossii
        Коллега,куда девать мусульман,буддистов и других или всех кто верует выгонять?Тогда в России останется всего лишь 8-10% населения атеистов.Вот как быть.С уважением Коллега! hi
        влад66
      3. dauria Сегодня, 20:32
        Вот поэтому религия в стране должна быть одна, либо отсутствовать совсем.


        Ну, "отсутствовать" не получится ни в одной стране. А в России и "одна " не получится.Сделать как в Брежневском СССР -лёгонькое гонение .От государства отделить полностью (хотя это вроде и есть на бумаге по конституции). И обязательно "в меру притеснять", примерно как при Брежневе - чтоб полу-украдкой крестили и.т.д. А госслужащие , учителя, верхушка чтобы даже заикнуться боялись о своей вере. Священник должен быть нерукопожатым для власти, обиженным для верующих . Грустно, грубо - но именно такая система на пользу и государству, и самой церкви. Даже уважение к ней появится.
        dauria
        1. Дормидонт Сегодня, 20:56
          Замените в своём пассаже "церковь" на "синагога" и ощутите не себе всю степень праведного либерального гнева
          Дормидонт
      4. sabakina Сегодня, 21:04
        А что такое религия? Храм? Поп с кадилом? В СССР был атеизм, а всех крестили... Религия-это вера.
        sabakina
  2. assa67 Сегодня, 19:05
    покрошили бармалеев-отлично..но хоть одного подранка надо было оставить
    assa67
    1. AUL Сегодня, 19:10
      Да, жаль не получилось взять живым хоть одного. При "правильном построении беседы" можно было бы много полезной информации поиметь. Ведь наверняка это не единственные упыри в том районе были.
      AUL
      1. Балу Сегодня, 19:16
        Цитата: AUL
        Да, жаль не получилось взять живым хоть одного. При "правильном построении беседы" можно было бы много полезной информации поиметь. Ведь наверняка это не единственные упыри в том районе были.

        Но вот в пятницу в Дагестане погиб еще один офицер, воин. Пытался уговорить мерзота сдаться.
        Те, кто в теме считают, что нет смысла брать живьем, поскольку в зоне они начинают заниматься вербовкой. Странно, что для упырей нет отдельного зоопарка для пожизненного, каждому по клетке-в высшей степени гуманно.
        Балу
        1. Vita VKO Сегодня, 20:05
          Цитата: Балу
          Странно, что для упырей нет отдельного зоопарка для пожизненного, каждому по клетке-в высшей степени гуманно.

          Мое мнение так это сделано целенаправленно теми, кто заинтересован в том, что бы терроризм в России процветал дальше. И только очень наивный человек, не знакомый с реальным уровнем коррупции будет отрицать очевидной. В зоне эти вербовщики террористов не только обретают своих последователей, но и серьезно обрастают связями, в том числе и экономическими, в основном через родственников и друзей осужденных. Есть случаи, когда на зону вербовщики террористических организаций стремятся намеренно, на небольшие сроки, совершив преступления средней тяжести.
          Vita VKO
        2. Alex-a832 Сегодня, 20:52
          Цитата: Балу
          Те, кто в теме считают, что нет смысла брать живьем, поскольку в зоне они начинают заниматься вербовкой. Странно, что для упырей нет отдельного зоопарка для пожизненного, каждому по клетке-в высшей степени гуманно.

          Зависит от ситуации. Если группу гадёнышей разработали детально, с отслеживанием связей, то можно и ликвидировать всех "при попытке сопротивления", когда вместе будут, как при перемещении на транспорте, а если есть смысл "поработать", то можно брать одновременно, но по раздельности. В начале 2000-х бородатых вахабитов прессовали конкретно. Теперь церемонятся с ними. Они слабину чутко просекают - перестают прятаться начинают наглеть и рисоваться. В основном молодёжь наглая и дерзкая. От бородатых уже тошно. Если это нацменство не задавить, то это станет очень большой проблемой в скором будущем. Шептунов, которые нацменство подогревают, хватает с избытком.
          Alex-a832
      2. FalconD Сегодня, 19:35
        Да зачем они нужны...?...,если их вели, то информацией владели...
        А потом их содержать, кормить и охранять лет 10, причём на наши же налоги, в надежде что типа исправятся??? А потом ещё и на свободу выпускать?? Это не те люди, которые оступились в жизни...эти сознательно на преступление шли! Поделом шакалам! Грохнули на месте и правильно сделали!!!!
        FalconD
    2. Александр 3 Сегодня, 19:11
      На хрена он нужен на нашей земле?
      Александр 3
      1. assa67 Сегодня, 19:20
        узнать где еще такие чупушилы прячутся...
        assa67
  3. Балу Сегодня, 19:07
    Бандиты оказали вооруженное сопротивление. Завязался краткосрочный бой, во время которого «злоумышленники получили ранения, не совместимые с жизнью», говорится в сообщении.

    И что характерно, ни один из кандидатов в Президенты РФ не считает борьбу с террористами одной из приоритетных задач. Эта медийная курица из Дом-2 так и вовсе считает, что хватит играть в ракеты. Два либераста, так и вовсе считают что в Сирии нечего России делать.
    Спасибо всем, кто причастен. Воинской удачи! drinks
    Балу
    1. sapporo1959 Сегодня, 19:44
      А при чем тут либерасты? У власти вроде не они,а сам Путин с органами.А чернявых развелось по стране столько,что скоро и не пройдешь.Да и органы эти дай пятихатку да и ходи смело с чумаданом..А что в чумадане,потом только узнаешь.Так что тут либерасты пока ни с какого боку...
      sapporo1959
    2. kvarfax Сегодня, 20:24
      Тот что сейчас у власти, считает и борется.
      kvarfax
  4. А. Привалов Сегодня, 19:16
    Молодцы! Так держать! С террористами только такой разговор. good
    А. Привалов
  5. Jovanni Сегодня, 19:18
    Ребята работают. Спасли жизни, возможно совершенно незнакомых им людей. Может детей, а может пожилых. Может мужчин, а может женщин. Которые может проголосуют за Путина, а может за Грудинина. Им, скорее всего, ничего подобного в то время в голову не приходило. Они просто делали свое дело, - защищали людей. Наших граждан. И сделали свою работу как надо. Спасибо!
    Jovanni
  6. лысова Сегодня, 19:29
    Одного бы не мешало оставить, для " беседы ".
    лысова
    1. FalconD Сегодня, 19:37
      Не о чем с ними беседовать! Выше пост уже оставил...
      FalconD
      1. лысова Сегодня, 20:05
        Возможно и так - всякое бывает. А под " дозой ", мог и по интересней рассказать. Но нашим ребятам , в той ситуации видней.
        лысова
      2. Ныробский Сегодня, 20:41
        Цитата: FalconD
        Не о чем с ними беседовать! Выше пост уже оставил...

        Всегда есть о чём "потолковать". Сейчас операм надо будет разматывать их связи, круг общения, причастных и не причастных, их задачи, какие объекты рассматривались для атаки, сами "работали" или кто то их вёл и т.д., а если бы хотя бы один подранок остался, то он бы сам это всё слил и сильно сэкономил время оперативников, по выявлению подельников. Так что работы ещё предстоит непочатый край... Понятно, что действовали по обстоятельствам и вероятно не было других возможностей для их нейтрализации. Хорошо что из силовиков никто не пострадал. Как получилось, так и получилось, т.к. неоправданный риск тоже не нужен.
        Ныробский
  7. Геркулесыч Сегодня, 20:02
    Молодцы, что не стали няньчиться, да перебили нечесть! soldier Сейчас, и из Сирии, и откуда только не пойдут в нашу страну валом выродки, чтобы жить нам не дать мирно и спокойно! У спецслужб ой как долго спокойной и тихой жизни не будет.
    Геркулесыч
  8. APASUS Сегодня, 20:02
    Судя по тому как их брали ,возможно поступила команда на ликвидацию террористов .До этого как правило с ними вели переговоры.По виду машины я бы не сказал ,что они пытались вести переговоры.
    APASUS
    1. igor67 Сегодня, 21:15
      Цитата: APASUS
      .По виду машины я бы не сказал ,что они пытались вести переговоры.

      судить по машине вообще не возможно, посмотрите внимательно в начале репортажа два пулевых отверстия в лобовом стекле,с 51 секунды вдруг одно.
      igor67
  9. igor1981 Сегодня, 20:19
    Что-то в новости не упомянули национальность террористов и откуда они. Хотя я догадываюсь...А так правильно ,что ликвидировали.
    igor1981
  10. tank64rus Сегодня, 20:25
    В плен не брать или только для допроса с последующей ликвидацией. Это война. Одни либералы как всегда против.
    tank64rus
  11. Дормидонт Сегодня, 20:50
    Снова либерасне печалька
    Дормидонт
  12. Korax71 Сегодня, 21:11
    Чего то я не понял.то что дырки в стекле сначала 2 в верху,потом одна в низу.сначала показывают 14 ВАЗ, потом то ли логан,то ли ларгус,стойки боковые здоровые,зеркала боковые формы другой и антена на крыше.сначала в машине зеркало панорама на присоске к стеклу,потом оно вдруг штатное? вроде в статье про одну машину написано?да и тт по ходу просто в руки вложили.ну с этим то ладно,из машины вытаскивали их.надеюсь это не оперативники монтировали,а на телеканале. belay
    Korax71
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