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В Саратовской области предотвращен теракт
Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт в Саратовской области, который планировала законспирированная террористическая ячейка, передает РИА Новости сообщение Центра общественных связей ФСБ.
В воскресенье сотрудники силового ведомства пытались задержать машину с членами законспирированной террористической ячейки. Бандиты оказали вооруженное сопротивление. Завязался краткосрочный бой, во время которого «злоумышленники получили ранения, не совместимые с жизнью», говорится в сообщении.
На месте происшествия силовиками обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната и самодельное взрывное устройство мощностью около 3-х килограммов тротила.
УФСБ по Саратовской области возбудило уголовное делу по факту подготовки террористического акта. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Как заявил глава Саратовской области Валерий Радаев, сотрудники ФСБ «сработали оперативно, четко, профессионально». Губернатор добавил, что в регионе предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.
В воскресенье сотрудники силового ведомства пытались задержать машину с членами законспирированной террористической ячейки. Бандиты оказали вооруженное сопротивление. Завязался краткосрочный бой, во время которого «злоумышленники получили ранения, не совместимые с жизнью», говорится в сообщении.
На месте происшествия силовиками обнаружены пистолеты ТТ и ПМ, самодельная ручная граната и самодельное взрывное устройство мощностью около 3-х килограммов тротила.
УФСБ по Саратовской области возбудило уголовное делу по факту подготовки террористического акта. Оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Как заявил глава Саратовской области Валерий Радаев, сотрудники ФСБ «сработали оперативно, четко, профессионально». Губернатор добавил, что в регионе предпринимаются все необходимые меры для обеспечения безопасности.
Использованы фотографии: РИА Новости / ФСБ РФ
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