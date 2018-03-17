Удачная граната

Ручная граната - эффективное оружие в руках подготовленного бойца. Гранаты применялись и при проделывании проходов в проволочных заграждениях, и в полевом бою.Русской армией применялись гранаты следующих систем1) ручная граната обр. 1912 г.;2) ручная граната обр. 1914 г.;3) ручная граната обр. 1914 г. для разрушения искусственных препятствий;4) французская ручная граната обр. 1915 г. (P I);5) французская ручная граната обр. 1915 г. (F I);6) ручная граната германского образца;7) японская ручная граната;8) английская ручная граната типа Лемон;9) английская ручная граната типа Миллс.Метать гранату рекомендовалось с 20 – 60 шагов в различных положениях (в зависимости от типа и специфики тактической обстановки). Существовали особые нормативы применения гранат для разрушения вражеских искусственных препятствий. Так, для проделывания 5-метрового прохода в заграждениях требовалось следующее количество гранат системы Новицкого (бросались по очереди в одну и ту же точку): для проволочной сети – 20 – 36, для ежей и рогаток – 8 – 10, для досок с гвоздями – 6 – 8, для шахматных кольев и засек – по 4 – 6.Особенно полезными признавались гранаты для боя за укрепленные позиции и в ходе окопного боя.Так, офицер Кавказской гренадерской дивизии К. Попов вспоминал о характерном эпизоде, произошедшем 14 апреля 1915 г. Немцы решили уничтожить находившуюся в передовом окопе русскую заставу. И внезапно появились на бруствере окопа. Задремавший русский часовой проснулся, когда человек 12 немцев уже были на бруствере – и метнул 2 гранаты системы Новицкого, накануне впервые выданные гренадерам. Эффект «получился поразительный» - 10 немцев полегло на месте. Гренадеры открыли огонь, и никто не ушел. Было пленено несколько (притворившихся убитыми) человек - все что осталось от команды в 90 человек во главе с фельдфебелем.А чуть позже разведчики лейб-гренадеры-эриванцы провели налет на германскую заставу, находившуюся в сарае в полукилометре от русских окопов. Здание было окружено со всех сторон – и внутрь полетели ручные гранаты. Разведчикам осталось лишь ловить тех, кто выбегал наружу - и в их руки попало 56 солдат 3-го гвардейского резервного полка.27-го мая 1916 г. бойцы 16-го пехотного Ладожского полка в ходе ожесточенного ближнего боя забросали австрийцев гранатами. Лишь 200 австрийцев, бросивших оружие, остались в живых и были отправлены в тылПоразительный случай произошел 18-го августа 1916 г. на фронте 41-го армейского корпуса.Командующий 3-й Заамурской дивизией приказал выслать разведку с целью убедиться - не оставил ли противник окопов первой линии. Вследствие порчи от артиллерийского огня телефонных проводов, приказ запоздал – но инициативный командир 1-го взвода 4-й роты 8-го пограничного полка старший унтер-офицер Базелишин сработал на опережение. Воцарившаяся в окопах противника тишина показалась унтер-офицеру подозрительной и навела его на мысль, что противник оставил свои окопы. Желая в этом убедиться, он вызвал охотников – для проведения разведки. Вызвались ефрейтор Александр Плотицын и рядовые Степан Кучерюк и Василий Сорохунский. Бойцы прицепили себе сзади на пояс по 5 - 6 ручных гранат и, перекрестившись, двинулись к окопам противника. Противник, предполагая, что это перебежчики, желающие добровольно сдаться в плен, огня не открывал. Подойдя довольно близко к вражеской первой линии, разведчики заметили германцев, густо занимавших передовой окоп - но не растерялись, а продолжали спокойно идти дальше. Приблизившись шагов на 15—20, они одновременно выхватили из-за пояса гранаты и начали их швырять в оторопевших германцев. Ошалевшие от неожиданности, понеся потери от удачно брошенных гранат, германцы выскочили из окопа и побежали назад. Видя это, 4-я рота ринулась на помощь своим разведчикам - и заняла окопы противника. Пример 4-й роты увлек соседние роты - 10-ю, 9-ю, 3-ю, 5-ю и 8-ю. Они стремительно бросились вперед и заняли всю передовую линию противника, захватив в плен 81 здорового германца из состава 221-го резервного полка. Причем германцам не повезло вдвойне – они не только понесли большие потери, потеряв первую линию своих окопов, но и таким образом отметили начало своего пребывания на новом участке фронта - в ночь на 18-е августа сменив на этой позиции австрийских егерей.В заключение отметим, что русскому герою и граната противника не была помехой, - как видно из подвига старшего унтер-офицера стрелкового дивизиона Заамурской конной дивизии А. И. Шацкова 1 сентября 1916 г. у сильно укрепленного неприятельского передового пункта у дер. Болдуры.Будучи взводным унтер-офицером команды разведчиков, А. И. Шацков был отправлен с командой на разведку - с целью установить подступы к сильно укрепленному пункту противника. Когда команда, подойдя к вражескому проволочному заграждению, стала его резать, противник, обнаружив разведчиков, открыл по ним винтовочный и пулеметный огонь и, кроме того, стал в большом количестве бросать ручные гранаты. А. И. Шацков не растерялся - продолжив резать проволочное заграждение и подбадривая подчиненных. Проход был готов – и в этот момент разорвавшейся гранатой унтер-офицер был ранен. Несмотря на ранение, истекая кровью, А. И. Шацков бросился на врага, увлекая за собой разведчиков, - и погиб от взрыва второй гранаты. Но разведчики продолжили атаку – и противник был выбит из своих окопов.