10:59 17 марта

Удачная граната

Ручная граната - эффективное оружие в руках подготовленного бойца. Гранаты применялись и при проделывании проходов в проволочных заграждениях, и в полевом бою.

Русской армией применялись гранаты следующих систем [Наставление для боя ручными гранатами. Издание Генерал-квартирмейстера при Верховном главнокомандующем. Пг., 1917. С. 7-8.]:

1) ручная граната обр. 1912 г.;
2) ручная граната обр. 1914 г.;

3) ручная граната обр. 1914 г. для разрушения искусственных препятствий;
4) французская ручная граната обр. 1915 г. (P I);
5) французская ручная граната обр. 1915 г. (F I);
6) ручная граната германского образца;
7) японская ручная граната;
8) английская ручная граната типа Лемон;
9) английская ручная граната типа Миллс.

Метать гранату рекомендовалось с 20 – 60 шагов в различных положениях (в зависимости от типа и специфики тактической обстановки). Существовали особые нормативы применения гранат для разрушения вражеских искусственных препятствий. Так, для проделывания 5-метрового прохода в заграждениях требовалось следующее количество гранат системы Новицкого (бросались по очереди в одну и ту же точку): для проволочной сети – 20 – 36, для ежей и рогаток – 8 – 10, для досок с гвоздями – 6 – 8, для шахматных кольев и засек – по 4 – 6.

Удачная граната


Инструкция для метания ручных бомб и гранат. Ч.2. 1916.

Особенно полезными признавались гранаты для боя за укрепленные позиции и в ходе окопного боя.

Так, офицер Кавказской гренадерской дивизии К. Попов вспоминал о характерном эпизоде, произошедшем 14 апреля 1915 г. Немцы решили уничтожить находившуюся в передовом окопе русскую заставу. И внезапно появились на бруствере окопа. Задремавший русский часовой проснулся, когда человек 12 немцев уже были на бруствере – и метнул 2 гранаты системы Новицкого, накануне впервые выданные гренадерам. Эффект «получился поразительный» - 10 немцев полегло на месте. Гренадеры открыли огонь, и никто не ушел. Было пленено несколько (притворившихся убитыми) человек - все что осталось от команды в 90 человек во главе с фельдфебелем.

А чуть позже разведчики лейб-гренадеры-эриванцы провели налет на германскую заставу, находившуюся в сарае в полукилометре от русских окопов. Здание было окружено со всех сторон – и внутрь полетели ручные гранаты. Разведчикам осталось лишь ловить тех, кто выбегал наружу - и в их руки попало 56 солдат 3-го гвардейского резервного полка.

27-го мая 1916 г. бойцы 16-го пехотного Ладожского полка в ходе ожесточенного ближнего боя забросали австрийцев гранатами. Лишь 200 австрийцев, бросивших оружие, остались в живых и были отправлены в тыл

Поразительный случай произошел 18-го августа 1916 г. на фронте 41-го армейского корпуса.

Командующий 3-й Заамурской дивизией приказал выслать разведку с целью убедиться - не оставил ли противник окопов первой линии. Вследствие порчи от артиллерийского огня телефонных проводов, приказ запоздал – но инициативный командир 1-го взвода 4-й роты 8-го пограничного полка старший унтер-офицер Базелишин сработал на опережение. Воцарившаяся в окопах противника тишина показалась унтер-офицеру подозрительной и навела его на мысль, что противник оставил свои окопы. Желая в этом убедиться, он вызвал охотников – для проведения разведки. Вызвались ефрейтор Александр Плотицын и рядовые Степан Кучерюк и Василий Сорохунский. Бойцы прицепили себе сзади на пояс по 5 - 6 ручных гранат и, перекрестившись, двинулись к окопам противника. Противник, предполагая, что это перебежчики, желающие добровольно сдаться в плен, огня не открывал. Подойдя довольно близко к вражеской первой линии, разведчики заметили германцев, густо занимавших передовой окоп - но не растерялись, а продолжали спокойно идти дальше. Приблизившись шагов на 15—20, они одновременно выхватили из-за пояса гранаты и начали их швырять в оторопевших германцев. Ошалевшие от неожиданности, понеся потери от удачно брошенных гранат, германцы выскочили из окопа и побежали назад. Видя это, 4-я рота ринулась на помощь своим разведчикам - и заняла окопы противника. Пример 4-й роты увлек соседние роты - 10-ю, 9-ю, 3-ю, 5-ю и 8-ю. Они стремительно бросились вперед и заняли всю передовую линию противника, захватив в плен 81 здорового германца из состава 221-го резервного полка. Причем германцам не повезло вдвойне – они не только понесли большие потери, потеряв первую линию своих окопов, но и таким образом отметили начало своего пребывания на новом участке фронта - в ночь на 18-е августа сменив на этой позиции австрийских егерей.

В заключение отметим, что русскому герою и граната противника не была помехой, - как видно из подвига старшего унтер-офицера стрелкового дивизиона Заамурской конной дивизии А. И. Шацкова 1 сентября 1916 г. у сильно укрепленного неприятельского передового пункта у дер. Болдуры.

Будучи взводным унтер-офицером команды разведчиков, А. И. Шацков был отправлен с командой на разведку - с целью установить подступы к сильно укрепленному пункту противника. Когда команда, подойдя к вражескому проволочному заграждению, стала его резать, противник, обнаружив разведчиков, открыл по ним винтовочный и пулеметный огонь и, кроме того, стал в большом количестве бросать ручные гранаты. А. И. Шацков не растерялся - продолжив резать проволочное заграждение и подбадривая подчиненных. Проход был готов – и в этот момент разорвавшейся гранатой унтер-офицер был ранен. Несмотря на ранение, истекая кровью, А. И. Шацков бросился на врага, увлекая за собой разведчиков, - и погиб от взрыва второй гранаты. Но разведчики продолжили атаку – и противник был выбит из своих окопов.

Автор: Олейников Алексей


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Комментарии 17

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  1. Vard Сегодня, 05:33
    Мне нравиться лимонка... Валит на повал, остальные обычно наносят ранения...
    Vard
  2. Охотовед 2 Сегодня, 06:10
    Да, карманная артиллерия - штука серьёзная! Хотелось бы - больше информации, о типах и характеристиках, ручных гранат, первой мировой, причём - всех сторон. hi
    Охотовед 2
    1. амурец Сегодня, 06:51
      Цитата: Охотовед 2
      Хотелось бы - больше информации, о типах и характеристиках, ручных гранат, первой мировой, причём - всех сторон.

      Прибылов. Кравченко. Ручные и ружейные гранаты
      http://militera.lib.ru/tw/pribylov_kravchenko01/i
      ndex.html
      амурец
      1. Micfoster Сегодня, 10:16
        Спасибо за ссылку. Почитаем.
        Micfoster
  3. BRONEVIK Сегодня, 07:43
    Бой гранатами требовал особой сноровки и подготовки
    Недаром бойцы - гранатчики всегда были на особом счету.
    Спасибо автору за интересную статью!
    BRONEVIK
    1. Nikolaevich I Сегодня, 08:31
      Цитата: BRONEVIK
      Бой гранатами требовал особой сноровки и подготовки
      Недаром бойцы - гранатчики всегда были на особом счету.

      Да,вы правы! В интернете можно найти без особых проблем информацию о конструкциях ручных гранат разных типов как 1МВ,так и 2МВ...но гораздо труднее найти статью о применении этого оружия в различных условиях,эпизодах военных действий,о примерах солдатского "ноу-хау" ! Я поддерживаю идею написания статьи именно о применение ручных гранат в разное время и в разных условиях...с "акцентом" на "нестандартное" использование сего боеприпаса: в качестве противопехотных,диверсионных "мин", "ружейных" гранат и ,даже, миномётных "мин".А на базе инженерной гранаты Новицкого-Фёдорова (1МВ) нетрудно создать ручную противотанковую гранату и малогабаритную ПТ-мину...
      Nikolaevich I
      1. avt Сегодня, 09:14
        Цитата: Nikolaevich I
        В интернете можно найти без особых проблем информацию о конструкциях ручных гранат разных типов как 1МВ,так и 2МВ.

        Тем более не понятно почему автор не выдал схем конструкций . Или модераторы рубрики перепутали и вместо ,,история" втюхали в ,,вооружение"? requestВон комменты ниже на порядок интереснее статьи , вот им туда и плюсы, а не в статью.Как то автор ...
        Ви не оправдали оказанного вам високого доверия!
        Как то уровень держать надо , всё ж интересные статьи выдавал же. request
        avt
        1. BRONEVIK Сегодня, 09:30
          Не знаю что там перепутали модераторы
          Но, если изволили заметить - статья посвящена удачному применению гранат на Русском фронте ПМВ. Тактически удачным случаям. Случаи и приводятся.
          Даже вводное слово
          Ручная граната - эффективное оружие в руках подготовленного бойца. Гранаты применялись и при проделывании проходов в проволочных заграждениях, и в полевом бою.

          УДАЧНАЯ граната - название.
          А если хотите о конструкциях гранат - то это не по адресу.
          BRONEVIK
          1. avt Сегодня, 09:35
            Цитата: BRONEVIK
            УДАЧНАЯ граната - название.

            wassat
            Как прикажешь тебя понимать ? Саид!
            bully Вот когда я захожу на рубрику ,,Оружие" и вижу такой заголовок, как то ассоциация возникает с конструкционными особенностями изделия, а вот если в ,,История", то как то на ум приходит - щас автор выдаст какой нибудь интересный эпизод из жизни с применением ,,карманной артиллерии".Но это наверное недостаток маво саветскаго образования...старорежимного , таперича наверно как то инако всё recourse bully
            avt
        2. Albatroz Сегодня, 09:33
          всё ж интересные статьи выдавал же.

          Почему выдавал?
          И выдает интересные статьи.
          И эта статья - из их числа.
          Спс hi
          Albatroz
          1. OAV09081974 Сегодня, 09:44
            Поясню уважаемым коллегам.
            Статья действительно посвящена применению ручных гранат. Показательным случаям так сказать.
            На технические вопросы и не замахивался. Короче говоря - статья о тактике применения гранат, а не о их устройстве.
            Ну а уж в какую рубрику это ставят, вопрос не ко мне
            hi
            OAV09081974
        3. Albatroz Сегодня, 09:48
          avt
          Вон комменты ниже на порядок интереснее статьи

          Под интересными комментами Вы имеете ввиду отсыл к фильмам или техническую схему ?
          Albatroz
          1. avt Сегодня, 10:02
            Цитата: Albatroz
            Под интересными комментами Вы имеете ввиду отсыл к фильмам или техническую схему ?

            Не поверите , но как то раньше авторы и схемы в статье выдавали и в конце видео пристёгивали . Что собственно было качественной работой.Это можете считать и как ответ на
            Под интересными комментами Вы имеете ввиду отсыл к фильмам или техническую схему ?
            Цитата: OAV09081974
            Ну а уж в какую рубрику это ставят, вопрос не ко мне

            request Это типа всё равно как с работой обойдутся ??! request Ну собственно Ваш труд ...
            avt
            1. Albatroz Сегодня, 10:13
              А при чем тут мое доверие?
              Вы просто указали как на интересный комментарий - на отсыл к фильму, снятому другими людьми. В чем труд комментатора - выложить чужой фильм?
              А насчет этого
              Это типа всё равно как с работой обойдутся ??!
              я так понимаю - что автору разумеется не все равно, но распределением по рубрикам ведает руководство сайта. И ему, извините, наверное виднее.
              Но, в общем-то ведь и так ведь видно - что статья посвящена именно применению гранат, а не их конструкциям. В начале статьи идет перечень применяемых гранат. Опять же в соответствии с ТАКТИЧЕСКИМ наставлением. Затем говорится о тактике применения гранат, а затем - приводятся интересные эпизоды.
              И зачем обвинять автора что нету того, что и не планировалось - мне лично непонятно.
              Albatroz
        4. Nikolaevich I Сегодня, 10:49
          Э-хе-хе ! Как говаривал К.Прутков:Зри в корень ! То есть,в каждой "теме" есть главное и второстепенное...Увы,зачастую,одни люди сразу видят "главное"; а другие-второстепенное принимают за главное.Судя по всему,автор не ставил задачу банально описать конструкции,типы гранат...Он поступил более оригинально :рассказал,как гранатами воевали...что в умелых руках смекалистых бойцов "изделия" простой конструкции становились чрезвычайно эффективным оружием,как в обороне,так и в наступление ! Так какие могут быть претензии к автору ? Они безосновательны... Если вы считаете,что модераторы перепутали названия рубрик.то и претензии предъявляйте по адресу....
          Nikolaevich I
  4. bionik Сегодня, 08:36
    3) ручная граната обр. 1914 г. для разрушения искусственных препятствий;
    При ведении наступательных действий в период Первой мировой войны пехота сталкивалась с проблемой преодоления проволочных заграждений, завалов, прочих инженерных препятствий.Такая граната была изобретена штабс-капитаном Новицким в 1914 году, а чуть позже усовершенствована прапорщиком Федоровым и предназначалась исключительно для разрушения искусственных препятствий и проволочных заграждений противника.Гранату системы Новицкого и Федорова рекомендовалось использовать при разрушении высоких германских проволочных заграждений и высоких проволочных сетей, которые усиливали волчьи ямы противника, для этого граната была снабжена верёвочками с грузиками на концах предполагалось что в полете
    гранаты верёвочки с грузиками распускаются и зацепляются на колючей проволоке для большего фугасного действия.
    Применять эти гранаты для поражения живой силы запрещалось, так как при времени горения порохового замедлителя гранаты 12 с. не исключена была возможность того, что неприятель успеет до взрыва гранаты перебросить ее обратно.Во время Первой мировой войны гранату системы Новицкого и Федорова применяли для проделывания в проволочных заграждениях проходов, но результаты ее использования были признаны неудовлетворительными. Поэтому в 1920-е годы ее стали использовать как подрывной патрон. Устройство гранаты системы Новицкого-Федорова
    1 - корпус; 2 - горловина; 3 - рукоятка; 4 - разрывной заряд;
    5 - дистанционная трубка; 6 - капсюль-детонатор; 7 - головка
    с капсюлем; 8 - ударник с кольцом «а» (в спущенном положении);
    9 - спиральная пружина; 10 - рычаг спускового механизма;
    11 - кнопка спускового механизма; 12 - пружина спускового
    механизма; 13 - предохранительная чека; 14 - чека,
    соединяющая корпус с горловиной; 15 - веревочки с грузиками.
    bionik
    1. igordok Сегодня, 08:56
      6) ручная граната германского образца;

      Неудачные английские гранаты №15 и №16 были отправлены в Россию
      igordok
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