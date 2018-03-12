19:11 12 марта

Почему «Кинжал» не является гиперзвуковым

11 марта Минобороны опубликовало новые кадры испытаний "гиперзвуковой ракеты" Х-47М2 "Кинжал", чем возобновило споры о новой российской разработке.

На кадрах видно, что на МиГ-31 исчезли точки подвески для ракеты класса "воздух-воздух" Р-33 как за передней стойкой, так и как раз в том месте, где теперь находится какая-то ниша. Судя по всему, она была сделана специально для размещения оперения ракеты "Кинжал". В противном случае, она просто бы не поместилась "под брюхом" у МиГа. Собственно, в этом нет ничего удивительного, ведь 31-ый изначально является перехватчиком, а не носителем оружия класса "воздух-поверхность".

Специально под Х-47М2 был разработан новый массивный узел подвески, что говорит о большой массе изделия. Скорее всего, часть МиГ-31 из состава ВКС России будут переделаны в носителей баллистических ракет воздушного старта. Возможно, в будущем он получит отдельную модификацию, к примеру МиГ-31К.




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Комментарии 11

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  1. Чичиков Сегодня, 18:07
    Как уже надоели, эти правильные гуру и независимые эксперты, у которых , - "вся рота шагает не в ногу, - кроме меня"!
    Чичиков
    1. фигвам Сегодня, 18:34
      Опять этот клоун всезнайка, единственный в стране кто что-то знает о ракетах))))
      фигвам
      1. ОБЕРЕГ Сегодня, 18:46
        Цитата: фигвам
        Опять этот клоун всезнайка, единственный в стране кто что-то знает о ракетах))))

        Их Задорнов называл точным словом-КОЕКАКЕР. То есть человек думает,что он специалист,а на самом деле банальный и весьма посредственный блогер,гоняющийся за лайками и подписками.
        ОБЕРЕГ
        1. svp67 Сегодня, 19:02
          Цитата: ОБЕРЕГ
          Их Задорнов называл точным словом-КОЕКАКЕР.

          Вообще то КОЕКАКЕРЫ это от Стругацких.
          svp67
      2. svp67 Сегодня, 19:02
        Цитата: Чичиков
        Как уже надоели, эти правильные гуру

        Цитата: фигвам
        Опять этот клоун всезнайка

        Особенно этот в "балаклаве"... Не буду на счет данного случая говорить, но про танки он такую "пургу", с умным видом прогнал.... Что я сразу понял квалификацию этого "эксперта"
        svp67
    2. Артек Сегодня, 18:37
      острое национальное-кинжал в ж_опу.
      Вообще таже советская гипер Галя ХА90



      имела острый нос ,что бы ,как то преодолевать разогрев носа,а кинжал таких особенностей не имеет,так что насколько такая форма носа может соответствовать гиперу -не известно.
      Та же Спираль Миг105,тоже лаптеобразная форма ,тоже имеет особенную форму.


      ну ,а Кинжял ,такую форму не имеет,как бы Владимира Владимировича нашего не ввели в заблуждение.
      Артек
      1. svp67 Сегодня, 19:11
        Цитата: Артек
        ну ,а Кинжял ,такую форму не имеет

        Слушайте, вот Вы о чем? Вы по форме носа, что определить пытаетесь?
        Даже если взять Ваш пример, то этот "лапоточек", орбитальный самолет "Спираль" должен был выводится на орбиту с помощью гиперзвукового самолета-разгонщика (ГСР) "50-50". Вот общий вид "Спирали", какой формы нос у гиперзвукового самолета-разгонщика?

        svp67
  2. Влад Морозов Сегодня, 18:10
    Рассуждайте, мистер сколько угодно, но всех деталей вам не узнать в силу недоступности обычным лузерам, даже пусть знающим начальные п познания
    Влад Морозов
  3. Просто человек Сегодня, 18:31
    Куда не плюнь, в эксперта критика попадешь. Но почему-то это всегда касается только российского оружия. А когда таких "экспертов" тыкаешь в очевидные факты иностранного дерьма, но широко разрекламированного, такой вой поднимается, этого не может быть, вы все врёте.
    Просто человек
  4. aleksanderfomin0789 Сегодня, 18:47
    действительно надоел начал смотреть услышал про подвески медичи и не стал дальше смотреть досвидания экспет
    aleksanderfomin0789
  5. Bronevick Сегодня, 19:02
    Вас же просили больше не выкладывать сюда материалы данного автора, да и сам автор не в восторге от этого.
    Bronevick
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