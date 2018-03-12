Почему «Кинжал» не является гиперзвуковым

11 марта Минобороны опубликовало новые кадры испытаний "гиперзвуковой ракеты" Х-47М2 "Кинжал", чем возобновило споры о новой российской разработке.



На кадрах видно, что на МиГ-31 исчезли точки подвески для ракеты класса "воздух-воздух" Р-33 как за передней стойкой, так и как раз в том месте, где теперь находится какая-то ниша. Судя по всему, она была сделана специально для размещения оперения ракеты "Кинжал". В противном случае, она просто бы не поместилась "под брюхом" у МиГа. Собственно, в этом нет ничего удивительного, ведь 31-ый изначально является перехватчиком, а не носителем оружия класса "воздух-поверхность".



Специально под Х-47М2 был разработан новый массивный узел подвески, что говорит о большой массе изделия. Скорее всего, часть МиГ-31 из состава ВКС России будут переделаны в носителей баллистических ракет воздушного старта. Возможно, в будущем он получит отдельную модификацию, к примеру МиГ-31К.











