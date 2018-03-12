Запад — «мир-вампир»

80 лет назад, 12 марта 1938 года, германские войска вторглись в Австрию. Австрийские войска получили приказ не оказывать сопротивление. Новое австрийское правительство Зейсс-Инкварта вынесло решение о присоединении Австрии к Германии.14 марта Гитлер подписал указ об объединении Австрии с Третьим рейхом. Англия и Франция, бывшие гарантами независимости Австрии, фактически ничего не предприняли, чтобы её защитить. Английское и французские правительства только передали ноты протеста, в которых осуждалось «давление» Германии на Австрию. Эти ноты носили показной характер, поэтому Берлин их спокойно проигнорировал. Это было связано с тем, что хозяева Франции, Англии и США в это время, по сути, сделали всё чтобы сдать Гитлеру почти всю Европу (в конце концов сдали даже Францию).Хозяева Запада испугались советского проекта, основанного на социальной справедливости, этике совести, обществе служения и созидания. Гитлеру позволили и помогли подмять под себя большую часть Европы, и негласно дали понять, что «второго фронта» в этот раз не будет. Германия может спокойно разделаться с советской Россией, получить за счёт неё «жизненное пространство» и раз и навсегда решить для Запада «русский вопрос» — уничтожить русский суперэтнос.После распада Австро-Венгерской империи в результате Первой мировой войны на политической карте Европы появилось австрийское государство. Раньше Вена и Берлин соперничали за лидерство на территории Германии. С рождением Второго рейха (1871 год) Берлин смог возглавить большую часть германских земель. Однако империя Габсбургов ещё имела силу за счёт славянских, венгерских, итальянских и других земель. В 1919 году Вена утратила большую часть территории, населения и ресурсов. Австрия стала слабым государством, утратившим большую часть промышленных мощностей и сельскохозяйственных угодий. Неудивительно, что движение за воссоединение германского народа, оказавшегося в двух государствах — Германии и Австрии, было весьма сильным. Особенно в период непосредственно после войны, когда народ испытал огромное потрясение после краха империи Габсбургов, поражения в войне и развала прежнего образа жизни, когда Вена и Австрия перестали быть центром огромной европейской империи. В 1930-е годы, когда жизнь постепенно наладилась и память об империи стала уходить в прошлое, идея аншлюса с нацистской Германией стала терять прежнюю популярность.Движение за воссоединения искусственно сдерживалось странами-победительницами. В текстах Версальского и Сен-Жерменского договоров (1919 г.) и Женевских протоколов (октябрь 1922 г.) были статьи, запрещавшие аншлюс. В марте 1931 года правительства Германии и Австрии выступили с предложением о таможенном союзе. Однако страны-победительницы воспротивились этому. Таким образом, пока хозяевам Запада нужна была слабая, униженная Германия, они мешали объединению Берлина и Вены. И они имел все возможности и далее сдерживать стремление реваншистских кругов в Германии.Но мировая ситуация в корне изменилась. СССР показывал фантастические результаты в деле развития страны и народа. Россия не погибла после мировой войны, двух революций и смуты, став колонией Запада, а возродилась как птица феникс. Она показала миру новый проект развития – альтернативный западному. Справедливый, «солнечный» проект будущей человеческой цивилизации, где обычный человек является не «двуногим орудием» и животным-потребителем, а творцом, создателем новой реальности. Ситуация была крайне опасной для хозяев Запада. Рушился их «новый мировой порядок» — рабовладельческий, кастовый мир, с разделением людей на касту «избранных» и касты рабов и обслуги (в том числе интеллектуальную).Запад постоянно расширялся и процветал до конца XIX – начала XX вв., когда его потряс первый тяжелый кризис. Чтобы решить проблемы была организована мировая война. Она позволила обрушить Российскую, Германскую, Австро-Венгерскую и Турецкую империи, попировать за их счёт, освоить их обломки.Однако трофеи подходили к концу, Россию полностью уничтожить и колонизировать не удалось, и в 1930-е годы Западный мир снова оказался на пороге жесткого кризиса. Кризис особенно сильно поразил Соединенные Штаты, которые в это время становились экономическим, военным и политическим лидером западного мира. Оказались втянутыми в трясину кризиса Англия и Франция. Германия, Италия и Япония пострадали меньше. Хозяевам Запада нужна была «большая жертва», чтобы за счёт неё продлить существование и одновременно завершить процесс порабощения планеты, человечества, раз и навсегда установить свой мировой порядок – неорабовладельческую цивилизацию. Для этого нужно было убить и ограбить СССР-Россию. Одновременно снова стравить русских с немцами и японцами, удавить конкурентов в самом западном проекте – Германию и японскую цивилизацию на Востоке, которая провела модернизацию на основе западных достижений науки и техники, но сохранила собственную идентичность. Попутно сохранить контроль над огромным Китаем и Индией. Кроме того, США и Англия стремились превратить Европу (Старый свет) в поле боя, чтобы одержать вверх над старыми европейскими домами, включая древний «командный пункт» Запада – Рим.США и Англия отказываются от политики политического, военного и экономического подавления Германии. Они тайно поддерживают Гитлера и его партию, приводят их к вершине власти. Германии позволяют восстановить военно-промышленный, экономический потенциал. Германии позволяют нарушать условия Версальской системы, хотя вплоть до обрушения Франции имелись все дипломатические, военные и экономические возможности, чтобы остановить агрессию и экспансию Третьего рейха. В итоге Берлину начинают скармливать европейские государства, которые наивно считали что являются «партнерами» и союзниками Парижа и Лондона. Гитлеру позволят практически всё, чтобы он начал новый «натиск на Восток» объединенной Европы во главе с Германией. Схожую политику хозяева Запада вели также в отношении Италии и Японии, позволяя итальянским фашистам разбойничать в бассейне Средиземного моря, а японским милитаристам в зоне Тихого океана и на Дальнем Востоке.. В результате Германия и Япония либо вообще исчезали с мировой арены, либо оставались в кране ослабленном виде. К примеру, у англосаксов были планы расчленения Германии, полной ликвидации её экономического потенциала. И только жесткая позиция Москвы в 1945 году позволила сохранить Германию.Неудивительно, что долгое время на Западе не видели ничего плохого и ужасного в итальянском фашизме и германском нацизме. Они лишь продолжали западную традицию расизма, социального дарвинизма и их основу – протестантскую и ветхозаветную идеологию с разделением людей на «избранных» (богатых) и «неудачников-недочеловеков». Гитлер долгое время был самым популярным политиком в Западной Европе. Фашизм и нацизм должны были помочь в борьбе с рабочим и коммунистическим движением в Европе, выкорчевать «красную чуму».В силу этих соображений хозяева Франции, Англии и США пожертвовали национальными интересами своих стран (в частности, Гитлеру отдали Францию) ради наднациональных, глобальных интересов. Хозяева Парижа, Лондона и Вашингтона сделали всё, чтобы утопить попытки Москвы создать систему коллективной безопасности в Европе. Чтобы Германия, Италия и Япония смогли спокойно реализовать планы по подготовке к большой войне. Чтобы натравить Германию и Японию на СССР, западные державы проводили политику «невмешательства», попустительства агрессии Рима, Берлина и Токио.Очевидно, что Гитлер и его окружение хорошо понимали, что Франция, Англия и США боятся «коммунистической угрозы» больше, чем фашизма и нацизма.Было очевидно, что англо-франко-американские «умиротворители» попытаются сговориться с Берлином сначала за счёт слабых государств Европы, а затем России. Германии позволят расширять «жизненное пространство» на Восток.Первой целью для германского фюрера стали Австрия и Чехословакия. Захват самых развитых обломков бывшей Австро-Венгерской империи позволял решить проблему единства германской нации и создать стратегическую базу для дальнейшей экспансии. Гитлер верно просчитал, что хозяева Англии и Франции уже списали Австрию и Чехословакию. Поэтому в Берлине были уверены, что если соответствующим образом подготовить и найти подходящий повод для германского вторжения в Австрию и Чехословакию, то оно сойдёт им с рук безнаказанно.Англия в это время поддерживала курс на соглашения с Германией. Заключив с германским правительством в 1935 году морское соглашение, Лондон начал пересмотр в пользу Берлина ограничительных военных статей Версальского договора. Лондон выражал готовность предоставить новые долгосрочные займы и договориться о разграничении сфер влияния и рынков сбыта. Такая попытка была сделана британским МИД через промышленника Рикенса в начале 1937 года. В беседе с послом Германии в Австрии фон Папеном Рикенс развивал идею включения Рейха в мировое хозяйство путем предоставления ей рынков сбыта и долгосрочного займа на льготных условиях для стабилизации германской экономики. Займ предоставлялся сроком примерно на 40 лет с незначительной процентной ставкой и частично давался золотом, чтобы обеспечить стабильность марки. В странах, где германский рынок сокращался, предлагалось снизить пошлины. Также Германии обещали урегулирование колониального вопроса, чтобы с одной стороны не нарушить интересов Британии, а с другой – коллективно компенсировать Германию на западном побережье Африки. Кроме того, Лондон мог дать согласие на таможенную унию между Германией и Австрией.В мае 1937 года к власти в Англии пришел Невиль Чемберлен. Основной курс его внешней политики сводился к тому, чтобы добиться замирения с Германией и Италией и создать пакт четырех. Особой заботой британского премьера было достижение широкого англо-германского соглашения. Ради этого в Германию был направлен в ноябре 1937 года лорд Галифакс. Встреча Гитлера и Галифакса состоялась в Оберзальцберге 19 ноября 1937 года. Лондон одобрял политику Гитлера по ликвидации демократии и разгрому рабочего движения. По словам Галифакса, Германия «по праву может считаться бастионом Запада против большевизма». Английское правительство отмечало «великие заслуги фюрера» и предлагало создать условия для «всестороннего и откровенного обсуждения всех вопросов, интересующих две страны». Галифакс завил, что «не должна исключаться никакая возможность изменения существующего положения…». Англия выражала согласие удовлетворить притязания Гитлера за счёт Австрии, Чехословакии и Данцига при условии, что перекройка политической карты Европы в пользу Германии пройдёт «мирным путем» и постепенно. Однако Гитлер хотел большего – решение колониального вопроса в пользу Германии. А это для Англии был больной вопрос. Поэтому сразу добиться соглашения не удалось.Однако эти переговоры дали Гитлеру понять, что Лондон готов отдать Германии Австрию, Чехословакию и Данциг. Очевидно, что Англия также будет рада, если Германия пойдёт дальше на Восток, чтобы сразиться с «большевизмом». Франция же, без поддержки, Англии, также не будет противиться расширению германской сферы влияния.Поэтому Берлин начал говорить тоном ультиматумов. 26 января 1938 года в беседе с английским послом Гендерсоном немецкий министр иностранных дел Нейрат заявил, что Германия не потерпит вмешательства Англии в отношения с Австрией. Лондон промолчал на это вызывающее заявление Нейрата, хотя имел все основания отклонить его, сославшись на статьи Версальского и Сен-Жерменского соглашений. Берлин в это время не мог подтвердить свои слова военной мощью. Более того, Лондон закрыл глаза на заключение Берхтесгаденского протокола от 12 февраля 1938 года, по которому австрийский канцлер Шушниг фактически подписал капитуляцию Вены. Несмотря на требование Гитлера включить в состав Рейха 10 млн. немцев, проживающих вне пределов Германии, Чемберлен продолжил политику «умиротворения».Жители Вены приветствуют Адольфа ГитлераПродолжение следует…