10:05 12 марта

"Соратник" глазами противника

Совсем недавно концерн «Калашников» опубликовал результаты зимних испытаний целого ряда новых изделий, в том числе и двух боевых роботов: «Соратник» и «Нахлебник», на одном из подмосковных полигонов.

Испытания, конечно же, кончились успешно (трудно, кстати, припомнить, чтобы когда-нибудь сообщалось о неуспешных испытаниях), и было сообщено, что новые боевые роботы могут действовать в зимних условиях, и взаимодействовать с пехотинцами при штурме зданий.

"Соратник" глазами противника

БАС-01Г БМ "Соратник" на испытаниях в зимних условиях


Развитие боевой робототехники в России представляет весьма большой интерес для меня. Очевидно ведь, что многочисленная орда роботов сметет на поле боя любого противника. Автономные боевые ударные машины, на мой взгляд, откроют новую страницу и в истории вооружений, и в истории войн, поскольку такие машины полностью изменят характер боя и войны в целом. Однако же, до сих пор в России не создано ни одного образца или прототипа, который можно было бы назвать автономной боевой ударной машиной без малейших натяжек.

Впрочем, ладно. Концерн «Калашников», равно как и другие разработчики и производители боевых роботов в России, делают свою продукцию исходя из четко определенной концепции боевого применения роботов. Судя по всему, идеями «похода к последнему морю» лавы автоматических боевых машин, они не увлекаются. Потому, оценивать их продукцию с точки зрения других концепций применения боевых роботов, по большому счету, бессмысленно.

Можно рассмотреть тот же БАС-01Г БМ «Соратник» с точки зрения той концепции, в рамках которой он разработан. Это машина непосредственной огневой поддержки пехоты при штурме, зачистке, различных спецоперациях – своего рода передвижной и стреляющий бронещит для пехоты или спецназа, как и видно на фотографии с испытаний.

Поскольку некоторый личный опыт говорит за то, что отечественные концерны совершенно не восприимчивы к критике своей продукции, ни к дружеской, ни к конструктивной, то, думается, можно прибегнуть к постановке такого интеллектуального эксперимента: посмотреть на «Соратник» глазами противника. Что предпринять, как отбиться от этого чуда современной военной техники? Тем более, эксперимент этот приближен к реальной обстановке, поскольку противник должен будет разрабатывать методы противодействия, имея самый минимум информации о новой технике, ну вот, примерно, как и мы – самое краткое описание и несколько фотографий.

Концерн «Калашников» может думать, что угодно, но противник, бесспорно, такую работу проведет и попытается определить еще до первого боя, где у «Соратника» есть уязвимые места, чем из наличного арсенала его можно взять и как. Если от критики на словах еще можно отмахнуться или отмолчаться, то вот противник несомненно, подтвердит правильность своих выводов уничтожением этого боевого робота на поле боя.

Общие впечатления

Первое, что бросается в глаза, так это то, что «Соратник» - большая и весьма заметная на поле боя машина. У той ее модификации, которая испытывалась в зимних условиях (с башней для АГ-17А и ПКТМ, а также для блока оптики), высота более двух метров, что хорошо видно по тому, насколько башня возвышается над пехотинцами. Если мы примем средний рост пехотинцев в 170 см, то общая высота машины составит порядка 2,3 метров. Примерно, как у Т-90.

Из этого следует то, что машину с такими габаритами по высоте будет весьма трудно замаскировать и на поле боя она будет, скорее всего, хорошо различимой. Даже в том случае, когда боевого робота будут использовать в качестве пассивной огневой точки (такая возможность предусмотрена), то окапывание машины потребует усилий и времени, и все равно башня будет возвышаться над позицией, демаскируя ее.
Почему бы не сделать боевого робота по возможности более плоским, а вооружение устанавливать на поднимающемся кронштейне? Плоская, с небольшой высотой (около метра или чуть более того) машина будет поддаваться маскировке несравненно лучше, чем это бронебашенное чудище. Хорошая маскировка и внезапный огонь – это уже половина успеха в бою.

Второй вывод из общего обозрения машины – она, вероятнее всего, бронированная. Из чего это следует? Во-первых, общие габариты машины не так, чтобы велики: длина примерно 2,5 метров, ширина – 2 м, высота корпуса (без башни) около 1 метра. Во-вторых, основную часть заброневого объема занимает двигатель. Скорее всего, это что-то распространенное, например, дизель УТД-20С от БМП-2. Его размеры как раз позволяют втиснуть дизель в такой корпус (длина – 79 см, ширина – 115 см, высота 74 см). Часть корпуса также занимает трансмиссия, а в надгусеничных полках, должно быть, топливные баки. Вес машины около 7 тонн. Двигатель с трансмиссией – примерно тонна, гусеницы – примерно по 500 кг каждая, вместе с колесами и траками с подвеской в сумме около полутора тонн. Ну и еще башня потянет на 500-600 кг. Итого, на корпус приходится примерно четыре тонны веса. Примерно подсчитаем площадь бронирования (она получилась примерно 15,5 кв. метров), и определим какой вес приходится на этот квадратный метр. Подсчет дает 258 кг стали на кв. метр. Если посмотреть таблицу стандартов стальпроката, то такой вес на кв. метр стального листа соответствует толщине 33 мм.

С учетом всех помарок и погрешностей столь приблизительного расчета, можно принимать, что «Соратник» имеет толщину бронирования не менее чем 30 мм, и его лобовые проекции корпуса точно должны иметь такое бронирование.

Чем взять?

Из общей оценки боевого робота очевидно, что стрелковое оружие не годится. Больше шансов у крупнокалиберных пулеметов. Из ДШК можно попробовать патроном 12,7 БС с дистанции примерно 400-500 метров пробить лоб корпуса, может и получится, хотя и без особой гарантии. Но если достигнуто пробитие, то, вероятнее всего, будет поражен дизель и боевой робот будет обездвижен.

Несмотря на то, что ДШК и другие крупнокалиберные пулеметы, вероятнее всего, не смогут взять «Соратник» в лоб корпуса, это вовсе не означает, что они бесполезны. Напротив даже, крупнокалиберный пулемет вероятнее всего будет поражать робота в борта, и особенно башню, которая вряд ли имеет толстую броню. Поскольку корпус вероятнее всего, занят дизелем, то механизм и электромоторы поворота башни явно расположены в ее нижней части.

Итого, огнем из крупнокалиберного пулемета можно поразить: борт машины над траками (поражение двигателя), надгусеничные полки (поражение топливных баков), нижняя часть башни (поражение механизма поворота башни), а также верхняя часть башни (поражение оптического блока и механизмов наведения оружия). Практически выходит, что длинная очередь из ДШК или чего-то подобного в середину боковой проекции вероятнее всего приведет к выходу боевого робота из строя.


Наиболее уязвимые места БМ "Соратник": А - наиболее выгодная зона обстрела из крупнокалиберного пулемета, Б - незащищенная подвеска направляющего колеса, В - башня, уязвимая для поражения ручными гранатами (на фото другая модификация боевого робота, без защитных щитков на башне)

Гранатометы разных типов, начиная с РПГ-7, конечно, поразят боевого робота, что в лоб, что в борт. Их бронепробиваемости вполне достаточно для уверенного поражения. Попадание кумулятивной гранаты примерно в центр лобовой или боковой проекции несомненно приведет к уничтожению боевой машины.

Поскольку боевой робот, судя по испытаниям, предполагается использовать в качестве передвижного щита для пехоты (что, в общем, соответствует обычной практике применения бронетехники в городском бою), то целесообразнее, при обнаружении, обстреливать боевого робота несколькими выстрелами или залпом из гранатометов. Это приведет к уничтожению или повреждению робота, и разгонит пехоту, прячущуюся за ним.
Поражение боевого робота минами и гранатами, вероятнее всего можно ожидать в городском бою. Ручные гранаты, такие как Ф-1, вполне могут применяться против боевого робота, если есть возможность сближения на дистанцию броска. Наиболее уязвимая часть «Соратника», которую можно поразить ручными гранатами, это башня и расположенное в ней оборудование. Если бросить несколько гранат, целясь так, чтобы граната попала в верх башни или взорвалась над нею, можно побить оптику и повредить механизмы наведения оружия. Осколки также разгонят пехоту, прячущуюся за ним.
Для близкого боя надо отметить еще одну уязвимость боевого робота – незащищенный узел подвески направляющего колеса, который прекрасно виден на любой фотографии боевого робота. Это конструктивный дефект, явно ставший следствием экономии и сокращении веса машины. Сравнительно несильного взрыва перед боевым роботом, в том числе и ручной гранаты или противопехотной мины, вполне достаточно, чтобы сбить это направляющее колесо или, по крайней мере, повредить его, что приведет к обездвиживанию машины. Лист низа лобовой части корпуса выступит при взрыве экраном, который направит ударную волну к этим ничем не защищенным направляющим колесам.


На этом фото хорошо видно, насколько уязвимо направляющее колесо гусеницы боевого робота.

Очень неплохим средством против такого боевого робота, особенно в условиях тактики, продемонстрированной на полигоне, будет миномет. Обстрел из миномета должен отрезать пехоту от боевого робота, чтобы потом его можно было расстрелять из гранатометов или крупнокалиберного пулемета. Если минометный расчет и наводчик – хорошие, то можно попробовать добиться прямого попадания в башню. Думается, что попадания 82-мм мины в башню «Соратника» будет вполне достаточно, чтобы робот утратил свою боевую ценность.
Вывод из такого рассмотрения боевого робота «Соратник» с точки зрения противника оказывается довольно интересным. Все, что сказано выше – это следствие визуального ознакомления с машиной, буквально по нескольким фотографиям и открыто опубликованным справочным данным. От этого боевого робота довольно легко отобьется любое пехотное подразделение, имеющее на вооружении противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы или минометы, не говоря уже о чем-то более серьезном. Довольно дорогая и сложная машина представляет серьезную опасность лишь для тех, кто вооружен только стрелковым оружием (но и то, в бою может подвернуться случай удачно метнуть гранату).

Так что, позволительно полагать, что сколько-нибудь организованного и вооруженного противника подобный боевой робот не испугает, и против него быстро будут найдены средства и способы противодействия. Разрабатывать и испытывать можно все, что угодно, но вряд ли «Соратник» и ему подобные боевые роботы станут настолько эффективны, что принесут революцию в ведении боевых действий.
Автор: Дмитрий Верхотуров


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Комментарии 11

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  1. TarIK2017 Сегодня, 06:54
    Насколько я понимаю, тактика применения робота примерно такая же как у БТР, БМП на поле боя. Т.е. если это общевойсковой бой без применения танков, то пехота идет впереди, а робот на небольшом расстоянии позади обеспечивает огневое прикрытие. Если же ведется контртеррористическая операция по захвату отдельно стоящего строения, то да, солдаты могут использовать "соратника" как подвижный щит. Точно так же как прикрываются броней все тех же БМП, БТР при штурме.
    И кстати вышеуказанные аппараты куда более уязвимы в силу больших габаритов, чем у робота. И в случае поражения из гранатомета или миномета минимум три человека (командир машины, стрелок и мехвод) могут погибнуть или получить тяжелые ранения. В робота несмотря на его достаточно большие габариты (но все равно меньшие, чем у вручную управляемых бронемашин) попасть все таки сложнее. Да и управляющий им персонал гарантировано выживет.
    Если ваши предположения насчет лобовой брони в 30мм верны, то 12,7 мм пулемет пулей бз не возьмет его даже в упор, тут разве что КПВ справится с его 14,5мм и то не факт. Боковая же броня у БМП и БТР держит максимум пулю 7,62×54 и как-то не спешит от них отказываться. Так что, мне кажется, при правильном использовании робот может замещать собой легкую бронетехнику, и при этом обеспечивать весь тот же функционал, но без риска потери управляющего ним персонала...
    TarIK2017
    1. alstr Сегодня, 08:17
      Соглашусь: Самое главное - это правильное применение. Надо понимать, что робототехника имеет свои ограничения и она не все сильна и неявляется панацеей для всего.

      В свое время практику проходил в НИИ РТК (это где манипулятор к Бурану делали). Так вот старожили рассказали, что в результате неправильного применения робототехники в Чернобыле, все их проекты были заморожены.
      Кроме того, как ни странно, но жизнь человека стоила дешевле робота (((( Т.е. выплаты по смерти при исполнении стоило дороже примитивного робота. Поэтому соответствущие ведомства были не заинтересованы в развитии робототехники.
      Все это было в 98 г. Но сюдя по всему сейчас все же значительно лучше стало в этой отрасли.
      alstr
      1. Torsion Сегодня, 08:46
        Все-таки в Чернобыле роботы не воевали, а скорее спасали. У нас всегда так, что соорудить машину для убийства проще и дешевле, чем для защиты и спасения.
        Torsion
      2. Torsion Сегодня, 08:55
        И, да, кстати. Жизнь человека, вернее сам человек, стоит очень и очень дорого. Вопреки расхожему мнению. Посчитайте сами во сколько обойдется подготовка пожарного, медика, снайпера, сапера и т.д. Просто со временем, рано или поздно, роботы и машины "поумнеют" и заменят людей. Тем более в таком не простом деле, как убийства друг друга. wink
        Torsion
    2. seos Сегодня, 09:44
      БМП 1 и 2 держат 12,7 мм в борт с 300м, пуля Б-32. (указанно в ТЗ на разработку БМП) У БМП-3 брони еще больше.
      Насчет Соратника если во лбу 30мм то это хороший результат .... Современные марки брони имеют хорошую устойчивость... На днях читал про противопульную броню НАТО, там 2 листа, из брони средней и высокой твердости, хитрым способом сплавляли друг с другом и на выходе получалась броня которая держала Б-32 7.62Х54 с 50 метров, толщина 10,5 и при толщине 29мм с 50 метров держала Б-32 14.5 мм
      seos
  2. Torsion Сегодня, 08:00
    При таком научно-технический развитии что-либо делать компактным вообще смысла нет. Любой объект виден роботом, который нашпигован современными средствами обнаружения, за десятки километров. Тактика засады не подойдет для боёв между машинами.
    Torsion
  3. san4es Сегодня, 09:02
    Бронированная гусеничная машина «Соратник» предназначена для ведения разведки и ретрансляции, патрулирования и охранения территорий и важных объектов, разминирования и разграждения. Комплекс может использоваться в качестве машины огневой поддержки или войсковой разведки, а также для подвоза боеприпасов и ГСМ, эвакуации раненных и сторожевого охранения.
    Комплекс обладает защищенными средствами и системами связи, и техническим зрением. Способен работать в пассивном режиме до 10 суток и обнаруживать цели на расстоянии до 2500 метров.
    Комплекс, вес которого не превышает 7000 кг, способен развивать скорость до 40 км/час, обладая запасом хода до 400 км. При дистанционном управлении и прямой радиовидимости радиус действия машины составляет до 10 км. Пульты управления машиной могут устанавливаться в любую технику. Кроме того, предусмотрен малогабаритный, полнофункциональный, носимый пульт управления.


    Предоставлено видео с полевых испытаний роботизированного комплекса «Соратник» проводившихся в Сирии специалистами Сил специальных операций. soldier
    Опубликовано: 19 янв. 2018 г.
    san4es
  4. Симаргл Сегодня, 09:27
    Цитата: Дмитрий Верхотуров
    Во-вторых, основную часть заброневого объема занимает двигатель. Скорее всего, это что-то распространенное, например, дизель УТД-20С от БМП-2.
    Давайте сравним: БМП-2 - 220кВт/14т=65 км/ч, тогда Соратник будет способен на 100 км/ч. Скорее, там что-то до 100 кВт. А если ещё и гибрид (тогда очень экономен в пассивном режиме, да и тихий).
    Цитата: Дмитрий Верхотуров
    Примерно подсчитаем площадь бронирования (она получилась примерно 15,5 кв. метров), и определим какой вес приходится на этот квадратный метр. Подсчет дает 258 кг стали на кв. метр. Если посмотреть таблицу стандартов стальпроката, то такой вес на кв. метр стального листа соответствует толщине 33 мм.
    На фото видно, что лобовой лист 10-12 мм. Предположу, что или с массой ошибка (до 3 т, скорее), или броня дифференцирована и тогда там от 5-8 до 50-60 мм, или батареи тяжёлые.
    Симаргл
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 09:29
    Наземный беспилотник для прикрытия атакующей пехоты огнём и бронёй вещь нужная и уж всяко лучше , чем для тех же целей рисковать экипажем того же бэтера...Про бронирование - по мне прикрывает пехоту не хуже любой лёгкой бронетехники , уничтожить робота не легче , чем БТР , а скорее даже сложнее из-за меньших размеров .. Почитать автора , так ему беспилотная армата нужна с габаритами "ниже травы" ..Пока создали вот это , а потом появится что-то лучше ... Нормальный процесс и радует , что он идёт..
    КВУ-НСвД
  6. Глушь Сегодня, 09:30
    Сыроватая ещё конструкция, только по газону и ровным полигонам годная. На мой дилетантский взгляд куча недостатков, некоторые автор статьи упомянул:
    1_Слабая ходовая (пули, растяжки его обездвижат).
    2_Плохая устойчивость. Заедет в невидимую оператору колею, траншею, яму и ляжет на бок.
    3_Никакая защита антенн, оптики, оружия. Не забываем правило: "бей по приборам наблюдения, бей по стволу орудия, бей по ходовой"))). Если болтающиеся антенны умудряются отстреливать, то тут вообще раздолье.
    Вывод: нужен только против одиночных слабовооруженных террорюг. Хотя против них лучше несколько умных собачек в какой нибудь броньке.
    Этому аппарату нужны колеса, по максимуму управляемые и ведущие (чтобы не терял полностью подвижность при повреждениях), изменяемый просвет (подстраиваться под местность), хорошо бронированный корпус (как панцирь у черепахи, с полностью убирающимися в него оборудованием), возможность полностью автономного ( по программе) движения без участия оператора, дымовое оборудование, картечь\шрапнель какая-нибудь, дополнительная оптика на выдвижной штанге (выглядывать из складок местности или из-за угла.
    Как то так. Сейчас это просто пулемет с моторчиком.
    Глушь
  7. SerB60 Сегодня, 09:36
    "Соратник" - нормальное название для боевого робота, а вот во втором названии кто себя увековечить захотел? Первая строка статьи.
    SerB60
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