"Соратник" глазами противника

Совсем недавно концерн «Калашников» опубликовал результаты зимних испытаний целого ряда новых изделий, в том числе и двух боевых роботов: «Соратник» и «Нахлебник», на одном из подмосковных полигонов.Испытания, конечно же, кончились успешно (трудно, кстати, припомнить, чтобы когда-нибудь сообщалось о неуспешных испытаниях), и было сообщено, что новые боевые роботы могут действовать в зимних условиях, и взаимодействовать с пехотинцами при штурме зданий.БАС-01Г БМ "Соратник" на испытаниях в зимних условияхРазвитие боевой робототехники в России представляет весьма большой интерес для меня. Очевидно ведь, что многочисленная орда роботов сметет на поле боя любого противника. Автономные боевые ударные машины, на мой взгляд, откроют новую страницу и в истории вооружений, и в истории войн, поскольку такие машины полностью изменят характер боя и войны в целом. Однако же, до сих пор в России не создано ни одного образца или прототипа, который можно было бы назвать автономной боевой ударной машиной без малейших натяжек.Впрочем, ладно. Концерн «Калашников», равно как и другие разработчики и производители боевых роботов в России, делают свою продукцию исходя из четко определенной концепции боевого применения роботов. Судя по всему, идеями «похода к последнему морю» лавы автоматических боевых машин, они не увлекаются. Потому, оценивать их продукцию с точки зрения других концепций применения боевых роботов, по большому счету, бессмысленно.Можно рассмотреть тот же БАС-01Г БМ «Соратник» с точки зрения той концепции, в рамках которой он разработан. Это машина непосредственной огневой поддержки пехоты при штурме, зачистке, различных спецоперациях – своего рода передвижной и стреляющий бронещит для пехоты или спецназа, как и видно на фотографии с испытаний.Поскольку некоторый личный опыт говорит за то, что отечественные концерны совершенно не восприимчивы к критике своей продукции, ни к дружеской, ни к конструктивной, то, думается, можно прибегнуть к постановке такого интеллектуального эксперимента: посмотреть на «Соратник» глазами противника. Что предпринять, как отбиться от этого чуда современной военной техники? Тем более, эксперимент этот приближен к реальной обстановке, поскольку противник должен будет разрабатывать методы противодействия, имея самый минимум информации о новой технике, ну вот, примерно, как и мы – самое краткое описание и несколько фотографий.Концерн «Калашников» может думать, что угодно, но противник, бесспорно, такую работу проведет и попытается определить еще до первого боя, где у «Соратника» есть уязвимые места, чем из наличного арсенала его можно взять и как. Если от критики на словах еще можно отмахнуться или отмолчаться, то вот противник несомненно, подтвердит правильность своих выводов уничтожением этого боевого робота на поле боя.Первое, что бросается в глаза, так это то, что «Соратник» - большая и весьма заметная на поле боя машина. У той ее модификации, которая испытывалась в зимних условиях (с башней для АГ-17А и ПКТМ, а также для блока оптики), высота более двух метров, что хорошо видно по тому, насколько башня возвышается над пехотинцами. Если мы примем средний рост пехотинцев в 170 см, то общая высота машины составит порядка 2,3 метров. Примерно, как у Т-90.Из этого следует то, что машину с такими габаритами по высоте будет весьма трудно замаскировать и на поле боя она будет, скорее всего, хорошо различимой. Даже в том случае, когда боевого робота будут использовать в качестве пассивной огневой точки (такая возможность предусмотрена), то окапывание машины потребует усилий и времени, и все равно башня будет возвышаться над позицией, демаскируя ее.Почему бы не сделать боевого робота по возможности более плоским, а вооружение устанавливать на поднимающемся кронштейне? Плоская, с небольшой высотой (около метра или чуть более того) машина будет поддаваться маскировке несравненно лучше, чем это бронебашенное чудище. Хорошая маскировка и внезапный огонь – это уже половина успеха в бою.Второй вывод из общего обозрения машины – она, вероятнее всего, бронированная. Из чего это следует? Во-первых, общие габариты машины не так, чтобы велики: длина примерно 2,5 метров, ширина – 2 м, высота корпуса (без башни) около 1 метра. Во-вторых, основную часть заброневого объема занимает двигатель. Скорее всего, это что-то распространенное, например, дизель УТД-20С от БМП-2. Его размеры как раз позволяют втиснуть дизель в такой корпус (длина – 79 см, ширина – 115 см, высота 74 см). Часть корпуса также занимает трансмиссия, а в надгусеничных полках, должно быть, топливные баки. Вес машины около 7 тонн. Двигатель с трансмиссией – примерно тонна, гусеницы – примерно по 500 кг каждая, вместе с колесами и траками с подвеской в сумме около полутора тонн. Ну и еще башня потянет на 500-600 кг. Итого, на корпус приходится примерно четыре тонны веса. Примерно подсчитаем площадь бронирования (она получилась примерно 15,5 кв. метров), и определим какой вес приходится на этот квадратный метр. Подсчет дает 258 кг стали на кв. метр. Если посмотреть таблицу стандартов стальпроката, то такой вес на кв. метр стального листа соответствует толщине 33 мм.С учетом всех помарок и погрешностей столь приблизительного расчета, можно принимать, что «Соратник» имеет толщину бронирования не менее чем 30 мм, и его лобовые проекции корпуса точно должны иметь такое бронирование.Из общей оценки боевого робота очевидно, что стрелковое оружие не годится. Больше шансов у крупнокалиберных пулеметов. Из ДШК можно попробовать патроном 12,7 БС с дистанции примерно 400-500 метров пробить лоб корпуса, может и получится, хотя и без особой гарантии. Но если достигнуто пробитие, то, вероятнее всего, будет поражен дизель и боевой робот будет обездвижен.Несмотря на то, что ДШК и другие крупнокалиберные пулеметы, вероятнее всего, не смогут взять «Соратник» в лоб корпуса, это вовсе не означает, что они бесполезны. Напротив даже, крупнокалиберный пулемет вероятнее всего будет поражать робота в борта, и особенно башню, которая вряд ли имеет толстую броню. Поскольку корпус вероятнее всего, занят дизелем, то механизм и электромоторы поворота башни явно расположены в ее нижней части.Итого, огнем из крупнокалиберного пулемета можно поразить: борт машины над траками (поражение двигателя), надгусеничные полки (поражение топливных баков), нижняя часть башни (поражение механизма поворота башни), а также верхняя часть башни (поражение оптического блока и механизмов наведения оружия). Практически выходит, что длинная очередь из ДШК или чего-то подобного в середину боковой проекции вероятнее всего приведет к выходу боевого робота из строя.Наиболее уязвимые места БМ "Соратник": А - наиболее выгодная зона обстрела из крупнокалиберного пулемета, Б - незащищенная подвеска направляющего колеса, В - башня, уязвимая для поражения ручными гранатами (на фото другая модификация боевого робота, без защитных щитков на башне)Гранатометы разных типов, начиная с РПГ-7, конечно, поразят боевого робота, что в лоб, что в борт. Их бронепробиваемости вполне достаточно для уверенного поражения. Попадание кумулятивной гранаты примерно в центр лобовой или боковой проекции несомненно приведет к уничтожению боевой машины.Поскольку боевой робот, судя по испытаниям, предполагается использовать в качестве передвижного щита для пехоты (что, в общем, соответствует обычной практике применения бронетехники в городском бою), то целесообразнее, при обнаружении, обстреливать боевого робота несколькими выстрелами или залпом из гранатометов. Это приведет к уничтожению или повреждению робота, и разгонит пехоту, прячущуюся за ним.Поражение боевого робота минами и гранатами, вероятнее всего можно ожидать в городском бою. Ручные гранаты, такие как Ф-1, вполне могут применяться против боевого робота, если есть возможность сближения на дистанцию броска. Наиболее уязвимая часть «Соратника», которую можно поразить ручными гранатами, это башня и расположенное в ней оборудование. Если бросить несколько гранат, целясь так, чтобы граната попала в верх башни или взорвалась над нею, можно побить оптику и повредить механизмы наведения оружия. Осколки также разгонят пехоту, прячущуюся за ним.Для близкого боя надо отметить еще одну уязвимость боевого робота – незащищенный узел подвески направляющего колеса, который прекрасно виден на любой фотографии боевого робота. Это конструктивный дефект, явно ставший следствием экономии и сокращении веса машины. Сравнительно несильного взрыва перед боевым роботом, в том числе и ручной гранаты или противопехотной мины, вполне достаточно, чтобы сбить это направляющее колесо или, по крайней мере, повредить его, что приведет к обездвиживанию машины. Лист низа лобовой части корпуса выступит при взрыве экраном, который направит ударную волну к этим ничем не защищенным направляющим колесам.На этом фото хорошо видно, насколько уязвимо направляющее колесо гусеницы боевого робота.Очень неплохим средством против такого боевого робота, особенно в условиях тактики, продемонстрированной на полигоне, будет миномет. Обстрел из миномета должен отрезать пехоту от боевого робота, чтобы потом его можно было расстрелять из гранатометов или крупнокалиберного пулемета. Если минометный расчет и наводчик – хорошие, то можно попробовать добиться прямого попадания в башню. Думается, что попадания 82-мм мины в башню «Соратника» будет вполне достаточно, чтобы робот утратил свою боевую ценность.Вывод из такого рассмотрения боевого робота «Соратник» с точки зрения противника оказывается довольно интересным. Все, что сказано выше – это следствие визуального ознакомления с машиной, буквально по нескольким фотографиям и открыто опубликованным справочным данным. От этого боевого робота довольно легко отобьется любое пехотное подразделение, имеющее на вооружении противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы или минометы, не говоря уже о чем-то более серьезном. Довольно дорогая и сложная машина представляет серьезную опасность лишь для тех, кто вооружен только стрелковым оружием (но и то, в бою может подвернуться случай удачно метнуть гранату).Так что, позволительно полагать, что сколько-нибудь организованного и вооруженного противника подобный боевой робот не испугает, и против него быстро будут найдены средства и способы противодействия. Разрабатывать и испытывать можно все, что угодно, но вряд ли «Соратник» и ему подобные боевые роботы станут настолько эффективны, что принесут революцию в ведении боевых действий.