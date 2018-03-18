Владивосток — главная русская крепость на Дальнем Востоке

Владивосток, вид на восточную часть города, 1894 год

Береговая батарея № 319 «Безымянная» на 9-дюймовых береговых пушек образца 1867 года

Форт "Русский"

Батарея № 355 на десять 11-дюймовых мортир образца 1877 года

Ворошиловская батарея»

Источники информации:

https://dv.land/history/vladivostokskaya-krepost?utm_source=tass&utm_medium=banner&utm_campaign=banner_240_400

http://fortvl.ru/kratkaya-istoriya-vozniknoveniya-i-razvitiya-kompleksa-vladivostokskoy-kreposti.html

http://www.fegi.ru/primorye/geogr/krepos.htm

https://ria.ru/vl/20130830/959580091.html

Материалы из открытых источников

Владивосток — важный российский город и порт на Дальнем Востоке. Он был основан в 1860 году, как военный пост «Владивосток», в 1880 году получил статус города. На протяжении всего времени своего существования Владивосток называли «крепостью». При этом ни зубчатые стены, ни высокие оборонительные башни, ни многочисленные бастионы никогда не окружали этот русский город. На протяжении всего своего существования — это была крепость нового времени — венец фортификационного искусства прошлого века, комбинация из железа, бетона и мощной береговой артиллерии.Оборонительные сооружения, которые создавались вокруг Владивостока десятилетиями для защиты города от атак с суши и с моря, так ни разу и не стали участниками серьезных боевых столкновений с противником. Однако их роль в укреплении российского влияния в этом регионе трудно переоценить. Именно мощь владивостокских укреплений одним своим присутствием сдерживала потенциального агрессора, который просто не решался напасть на «крепость» Владивосток.Официально Владивосток был объявлен крепостью 30 августа 1889 года, о чем ровно в полдень того же дня возвестил выстрел пушки, установленной на сопке Тигровой. При этом Владивостокская крепость является самым большим в мире фортификационным сооружением, из всех морских крепостей страны лишь она была внесена в список уникальных исторических памятников ЮНЕСКО. «Крепость» занимала более 400 квадратных километров площади на земле и под землей. В состав крепости в разное время входило до 16 фортов, порядка 50 береговых артиллерийских батарей, десятки различных капониров, 8 подземных казарм, 130 различных укреплений, до 1,4 тысячи орудий.Сам Владивосток отличался выгодным географическим расположением. Расположенный на полуострове Муравьёва-Амурского город омывается водами Амурского и Уссурийского заливов, входящих в акваторию залива Петра Великого Японского моря. Помимо этого, в состав города сегодня входят около 50 островов, крупнейшим из которых является остров Русский общей площадью 9764 га. Площадь остальных островов в общей сложности составляет 2915 га. Также особенностью местности в городе и его окрестностях является наличие большого количества сопок. Самой высокой точкой в исторической части города является сопка Орлиное гнездо (199 метров). Самой высокой точкой на территории городского округа в современных границах является безымянная гора высотой 474 метра (в народе называется Синяя сопка).На первом этапе своего развития Владивостокская крепость сталкивалась с двумя основными проблемами: удаленностью от остальной империи и как следствие трудностями с доставкой строительных материалов и квалифицированной рабочей силы. Второй проблемой, которая висела над крепостью на протяжении практически всего ее существования, было недофинансирование работ. И если с первой проблемой стало легче после открытия Транссиба и привлечения местной рабочей силы (китайцы, корейцы), то недостаток финансирования, по сути, так и не удалось преодолеть, что не помешало построить укрепленный форпост на Дальнем Востоке. Городу, уже исходя из его географического расположения, была уготована судьба форпоста России на побережье Тихого океана, береговой крепости. Само название города созвучно с выражением Владей востоком, что наиболее полно отражает роль и значение города и крепости для нашей страны.В первый период своей истории Владивосток не имел надежной защиты и укреплений. Даже спустя 20 лет после основания серьезной защиты города с моря и суши просто не существовало. Совсем юный на тот момент город прикрывали лишь 4 укрепления и около 10 береговых батарей, все они были выполнены из дерева и земли. Из технических новинок, которые появились здесь достаточно быстро, можно было выделить несколько мощных электрических прожекторов, которые разместили на берегах бухты Золотой Рог в 1885 году для ведения огня в ночное время суток. Данные прожектора стали первым примером применения электричества во Владивостоке.Слабость укреплений города и порта не была следствием недооценки его роли или небрежности. Просто для XIX века слишком далеко от России располагался этот город, отделенный от центральных губерний страны огромной территорией Сибири и непроходимой Амурской тайгой. Для того чтобы попасть во Владивосток в те годы, нужно было 2-3 месяца плыть на пароходе из портов Черного моря или Балтики буквально через половину земного шара. В таких условиях любое строительство в городе, особенно такое трудозатратное и материалоемкое, как возведение мощных укреплений, становилось очень дорогим и сложным. Возведение в городе современных укреплений по оценкам 1883 года стоило 22 миллиона рублей единовременно и до 4 миллионов рублей ежегодно, для сравнения все расходы на образование в Российской империи составляли в тот период чуть более 18 миллионов рублей. Неудивительно, что Владивосток был официально объявлен крепостью только 30 августа 1889 года, тогда же он получил свой крепостной флаг.Уже в следующем году здесь началось строительство бетонных укреплений. При этом к строительным работам привлекались иностранные наемные рабочие из числа китайцев и корейцев. Любопытно отметить, что первым потенциальным противником новой российской крепости считался нередкий для этих мест туман (в таких условиях батареи на сопках просто не видели, куда стрелять). Помимо тумана в потенциальные враги был зачислен могущественный британский флот, а также многочисленная армия Китая. Японию как серьезного противника России в тот период военные просто не рассматривали.Весной 1893 года во Владивосток на пароходе «Москва» прибыла первая «минная рота» - военная часть, предназначенная для постановки подводных морских мин. Гарнизон крепости к тому моменту составляли всего три пехотных батальона - два в самом городе и один на острове Русском. Основной задачей крепости уже тогда была защита русского флота, укрывшегося в бухте Золотой Рог от атак с моря и суши. Систему обороны крепости составляли три основных элемента. Во-первых, расположенные на островах и во Владивостоке береговые батареи, которые должны были не допустить обстрела бухты со стороны моря. Во-вторых, прикрытые данными батареями подводные минные заграждения. В-третьих, целая цепь сухопутных укреплений, которые пересекали полуостров Муравьева-Амурского и защищали флот от атаки и обстрела со стороны суши.Отсутствие финансирования длительное время мешало начать постройку наиболее мощных укреплений. Вместо запланированных 4 миллионов рублей в год на строительство выделялось в лучшем случае 2 миллиона рублей. В тот момент царское правительство увлеклось проектом освоения арендованного Порт-Артура, который считался более перспективной базой для русского флота на Тихом океане, чем Владивосток. Поэтому последний финансировался по остаточному принципу. Сказывалась и нехватка русских строителей, что заставляло массово привлекать к работам китайцев. В свою очередь, это очень плохо сказывалось на секретности. Разведки Китая и Японии отлично знали о расположении владивостокских укреплений.На заре XX века Владивостокская крепость включала в свой состав 3 форта, 9 полевых укреплений (редутов, люнетов и др.), 20 сухопутных и 23 береговых батареи. В то же время к началу Русско-японской войны далеко не все объекты крепости были готовы в полной мере, не хватало орудий. Гарнизон крепости, не считая артиллеристов, состоял из двух пехотных полков - в городе и на острове Русском.В годы Русско-японской войны состоялся боевой дебют крепости. Уже через месяц после начала войны - 22 февраля 1904 года в 13:30 отряд из пяти броненосных крейсеров японской эскадры приступил к обстрелу города. Японцы хорошо знали расположение русских береговых батарей, поэтому вели огонь с наиболее безопасной для себя позиции со стороны Уссурийского залива. Так как корабли боялись подойти к крепости поближе, они стреляли издалека, причинив минимальный ущерб. В городе от их огня погиб один человек, а также загорелось здание 30-го Восточно-Сибирского полка. Обстрел продолжался 50 минут и не причинил флоту и крепости никакого вреда, правда, и сами японские корабли не встретили отпора.При всех своих недостатках недостроенная крепость сыграла свою роль, японцы даже не думали о высадке на юге Приморья. При этом в годы войны гарнизон крепости был увеличен сразу в 5 раз, также вокруг Владивостока было возведено большое количество полевых укреплений. После завершения войны, в которой Россия потеряла Порт-Артур, Владивосток стал не только единственной крепостью и военно-морской базой страны на Тихом океане, но и единственным оборудованным портом России, расположенным на Дальнем Востоке, что сразу же увеличило важность города.После войны первым главнокомандующим крепости стал генерал Владимир Ирман, который в ходе обороны Порт-Артура отличился своим личным героизмом и умелым командованием войсками. Именно он назначил на командные должности во Владивостокской крепости офицеров, имевших богатый опыт обороны Порт-Артура. Именно под их руководством начались работы по созданию наиболее мощных и современных на тот момент времени укреплений, которые строились с учетом опыта, полученного во время обороны Порт-Артура.В период с 1910 по 1916 год крепость была кардинальным образом усилена по проекту, который был разработан коллективом военных инженеров под руководством инженер-генерала А. П. Вернандера. При этом план модернизации Владивостокской крепости стоил огромных денег - более 230 миллионов рублей или более 10 процентов от ежегодной суммы всех доходов Российской империи. В то же время сразу после войны удалось выделить только 10 миллионов рублей, а за последующие 10 лет еще 98 миллионов рублей золотом.В ходе работ было построено несколько новых фортов и опорных пунктов. Было вновь построено или реконструировано более 30 береговых батарей, возведено 23 береговых противодесантных капонира, построено 13 тоннельных пороховых погребов, аэродром на Второй речке, казематированный мясохолодильник на Первой речке, более 200 километров шоссированных дорог. Строящиеся в крепости новые укрепления имели большое количество казематов и подземных укрытий, толщина бетонных перекрытий, уложенных по стальным швеллерам на асфальтобетонной прослойке, достигала 2,4-3,6 метра, что обеспечивало надежную защиту даже при обстреле укреплений орудиями калибра 420 мм. При этом конфигурация создаваемых фортов точно соответствовала рельефу местности, форма которого не видоизменялась, а огневые сооружения были специально рассредоточены на большой площади, что серьезно затрудняло пристрелку артиллерии противника.Перестроенная крепость должна была стать самой сильной в мире. Планировалось, что только с суши ее прикроет 1290 орудий, а со стороны моря - 316, в том числе 212 орудий крупного калибра. Помимо этого, планировалось широко использовать для обороны крепости отлично зарекомендовавшие себя пулеметы - всего 628 пулеметов в специально подготовленных защищенных бункерах.К началу Первой мировой войны на строительстве Владивостокской крепости трудилось до 12 тысяч наемных рабочих из центральных регионов Российской империи и тысячи китайцев и корейцев. По соображениям секретности военные старались отказаться от привлечения к строительству иностранной рабочей силы, но в Приморье все еще ощущался недостаток русского населения и, как следствие, рабочих рук. Сложность строительных работ требовала от военных инженеров использования самого современного оборудования, которое ранее не применялось в нашей стране: пневматические отбойные молотки, электрические бетономешалки и подъемные лебедки, первые в мире грузовые автомобили марки «Бенц» и многое другое. В наиболее труднопроходимых местах были организованы подвесные канатные дороги (в таком масштабе они использовались впервые в мире) и временные узкоколейные рельсовые пути. При этом специально для доставки тысяч тонн цемента, щебня и песка на форты от ж/д станции Вторая речка специально была построена железнодорожная ветка, которая существует и сегодня.Все новые укрепления Владивостокской крепости были очень сложными инженерными сооружениями. Для того чтобы лучше понять объем строительных работ, представьте, что форт «Пётр Великий», расположенный на горе Варгина, вместил в себя несколько скрытых в скальной толще этажей, более 3,5 километров подземных коммуникаций с бетонными сводами толщиной до 4,5 метров. Только постройка этого форта обошлась российской казне в сумму более 3 миллионов рублей. К моменту начала Первой мировой войны большой казарменный фонд крепости мог свободно вместить гарнизон до 80 тысяч человек.Начавшаяся Первая мировая война серьезно затормозила процесс постройки фортов во Владивостоке, а революция 1917 года привела к остановке всех работ. Последовавшие затем несколько лет гражданской войны и иностранной интервенции, а также хаотическая смена власти в регионе превратили мощнейшую российскую крепость в набор заброшенных укреплений и разграбленных складов. Когда в 1922 году японские интервенты окончательно покинули Приморье, они подписали с Дальневосточной республикой соглашение о «демилитаризации» Владивостокской крепости. С ее батарей и фортов было демонтировано все артиллерийское вооружение, казалось, крепость исчезла навсегда.Но в действительности ее начали активно восстанавливать уже в начале 1930-х годов, когда Япония захватила китайскую Манчжурию, а СССР обрел у своих дальневосточных границ очень агрессивного и сильного соседа. Это отлично понимало советское руководство, начался процесс возрождения крепости. Уже в 1932 году старые крепостные позиции на островах и возле бухты Золотой Рог получили первые 7 тяжелых батарей. Одним из людей, кто занимался возрождением крепости был комиссар Семён Руднев, который в будущем прославиться в годы Великой Отечественной войны как герой партизанского движения.Одновременно на юге Приморья создавалось большое количество бетонированных пулеметных точек на случай возможной войны с Японией. К примеру, чтобы защитить непосредственно Владивосток планировалось возвести 150 бетонных дотов с пулеметным или пушечным вооружением. ДОТы возводились и на островах для прикрытия береговых батарей от возможного десанта.Так как советский флот практически не имел боевых кораблей на Тихом океане и был не в состоянии противостоять японскому флоту, который к тому моменту уже являлся одним из сильнейших в мире, вооружение Владивостокской крепости начали усиливать мощной береговой артиллерией. Уже в 1932 году здесь начали строить батареи новых 180-мм пушек, способных забрасывать 97-килограммовые снаряды на 37 километров. Это позволяло орудиям, размещенным на островах Русский и Попова, перекрыть огнем Амурский и Уссурийский заливы, прикрыв все подступы к городу с моря.Вся тяжелые батареи постройки 1930-х годов были установлены на закрытых позициях. Они были оснащены большим количеством подземных и бетонных сооружений и укрытий, обеспечивавших защиту погребов с боеприпасами и силовых станций от обстрела тяжелой артиллерии, бомбардировок с воздуха, использования отравляющих газов. Предусматривалась также система аварийного орошения погребов при угрозе возгорания или взрыва боезапаса. Командные пункты новых батарей были построены на существенном удалении от огневых позиций. Как правило, они были связаны с батареями специальными подземными галереями (потернами). В отличие от дореволюционного периода, на этот раз все военные объекты строили исключительно солдаты. Только к постройке подсобных сооружений и казарм привлекались наемные рабочие корейцы и китайцы, которых в те годы еще достаточно много проживало на территории Приморья.В 1934 году Владивостокская крепость получила свою самую мощную батарею в истории. В юго-восточной части острова Русский появился настоящий «подземный линкор» - две вращающихся трехорудийных башни с пушками калибра 305-мм. Детали данной батареи были произведены на заводах Ленинграда с использованием пушек и башен от еще царского линкора «Полтава». Наиболее мощная батарея крепости получила № 981 и собственное название «Ворошиловская батарея», в честь наркома обороны СССР. Непотопляемый линкор на острове Русском был не по зубам даже самому мощному флоту, а его снаряды, весившие 470 кг, могли преодолевать 30 километров. Неслучайно данная артиллерийская батарея оставалась на службе более 60 лет, вплоть до конца XX века.К началу Великой Отечественной войны Владивостокская крепость в официальных документах именовалась БО ГВМБ ТОФ. За этой длинной аббревиатурой скрывалась - Береговая оборона главной военно-морской базы Тихоокеанского флота. При этом еще дореволюционные укрепления и форты использовались как позиции для зенитной артиллерии, склады и командные пункты. Даже самые мощные укрепления Севастополя и Кронштадта не могли тогда сравниться с Владивостоком. В 1941 году возрожденная крепость насчитывала более 150 тяжелых пушек и полусотни береговых батарей, а также большое количество противодесантных батарей и пулеметных точек. Вместе с минными заграждениями и авиацией все это образовывало на морских подступах к городу непреодолимую преграду для японского флота. Мощь «Владивостокской крепости» называют одним из факторов, который не позволил Японии, несмотря на союз с гитлеровской Германией, напасть на Советский Союз.Весной 1945 года во Владивостокской крепости были установлены первые артиллерийские радиолокационные станции, которые позволяли пушкам вести меткий огонь в тумане и в ночные часы. Хотя Владивосток так никогда и не был атакован войсками и флотом противника, несколько пушек, входивших в систему обороны города, все-таки поучаствовали во Второй мировой войне. В августе 1945 года батарея №250, расположенная на острове Фуругельма, вела огонь на пределе своей дальности по позициям японских войск на территории Кореи, поддерживая наступление советских войск.Завершение Второй мировой войны, а затем и новая эра ракетного и ядерного оружия, казалось, навсегда оставят артиллерийскую крепость в прошлом. В 1950-60 годы практически всю артиллерию, за исключением наиболее мощных батарей, просто списали в металлолом. Однако о крепостных укреплениях пришлось вспомнить уже в 1969 году, после того как отношения между СССР и Китаем резко ухудшились, а на острове Даманском прошли настоящие бои. Владивосток начали в экстренном порядке готовить к обороне на случай наступления многомиллионной китайской армии. Так в 1970 году был образован ВЛОР - Владивостокский оборонительный район, настоящий преемник владивостокской крепости.На старых батареях начали устанавливать самые современные пушки, к примеру, 85-мм полуавтоматические орудия, которые беглым огнем должны были уничтожать атакующие массы китайской пехоты. Всего в 1970-е годы в окрестностях города восстановили или построили более 20 стационарных «крепостных» артиллерийских батарей. В качестве укреплений «Владивостокской крепости» были использованы даже старые тяжелые танки ИС-2 периода Великой Отечественной войны, они были врыты в землю и защищены бетоном. Такие импровизированные ДОТы прикрывали, к примеру, шоссе Владивосток-Хабаровск в районе города Артём.Отдельные пулеметные точки в окрестностях города продолжали строить даже летом 1991 года. Однако распад Советского Союза предопределил судьбу данной крепости. Последние выстрелы ее морских орудий прозвучали в 1992 году. Тогда во время учений знаменитая «Ворошиловская батарея» выпустила 470-кг снаряд, который отклонился от заданной цели всего на 1,5 метра, что является просто отличным показателем даже для современной ракетной техники.Официальная история Владивостокской крепости окончательно завершилась 30 июля 1997 года, когда расположенный на территории острова Русский «подземный линкор» был окончательно выведен из состава Вооруженных Сил Российской Федерации и переоборудован в музей. Таким образом закончилась история Владивостокской крепости, которая являлась наиболее мощной твердыней в российской истории. Еще один музей был открыт 30 октября 1996 года во Владивостоке на территории крепостной батареи Безымянная, здесь был открыт музей с одноименным названием «Владивостокская крепость», посвященный ее истории.Сегодня крепость является уникальным памятником, который признают одним из наиболее интересных и посещаемых объектов Владивостока. Ее форты, береговые батареи, капониры и иные сооружения раскинулись на огромной территории вокруг города и непосредственно в его границах. Если вы будите во Владивостоке, обязательно выкройте время на осмотр тех объектов, которые сегодня доступны для посещения туристами, а если вы увлекайтесь военной историей вы обязательно познакомитесь с грандиозными фортификационными сооружениями одной из самых сильных крепостей в мире.