Технические подробности: ракета с ядерным двигателем

Первая стадия — отрицание

Ядерные космические реакторы — внеземная форма смерти. При потере управления “падающая звезда” не исполняла желаний, но могла отпустить “счастливчикам” их грехи.

Не можешь найти работу? Умножь время на мощность!

(Сборник универсальных советов.)

"Полигон-401", испытания ядерного ПВРД

“Вы развиваете свои антиракетные системы. Дальность антиракет возрастает, точность увеличивается, это оружие совершенствуется. Поэтому нам нужно адекватно отвечать на это, чтобы мы могли преодолевать систему не только сегодня, но и завтра, когда у вас появится новое оружие.”

С использованием материалов:

Air&Space Magazine (апрель-май 1990)

The Silent War, автор John Craven