06:08 12 марта
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Владимир Путин рассказал о причинах гибели К-141 "Курск"

Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу причин гибели подводной лодки «Курск». По словам президента России, причиной трагического происшествия с подводным атомоходом стало «неудовлетворительное состояние Вооружённых сил» в те годы.

РИА Новости приводит словам главы государства:
После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армии не коснуться. Трагедия "Курска" — это проявление общего состояния Вооружённых сил в те времена.


Такое заявление президент сделал в интервью для фильма «Путин», в котором интервьюером выступал журналист ВГТРК Андрей Кондрашов.


Владимир Путин рассказал о причинах гибели К-141 "Курск"


Президент коснулся и некоторых деталей:
Причина трагедии установлена — в торпедном отсеке произошел взрыв, пожар, детонация боезапаса, практически лопнул корпус подлодки.


Владимир Путин напомнил тогда о своём трудном разговоре с родственниками моряков «Курска», когда пообещал им поднять субмарину со дна Баренцева моря.

Атомная подводная лодка К-141 "Курск" затонула в ходе проведения учений 12 августа 2000 года. Погибли 118 моряков.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 12

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  1. svp67 Сегодня, 05:41
    Трагедия "Курска" — это проявление общего состояния Вооружённых сил в те времена.
    А систематическое падение наших самолетов сейчас это ЧТО?
    Причина трагедии установлена — в торпедном отсеке произошел взрыв, пожар, детонация боезапаса, практически лопнул корпус подлодки.
    Все вроде правильно, логично и последовательно, но не понятно, что же послужило причиной первого взрыва.
    svp67
    1. Умник Сегодня, 05:44
      Это значит летать стали больше чем в 90 е.
      Умник
      1. андрей юрьевич Сегодня, 05:47
        Владимир Путин рассказал о причинах гибели К-141 "Курск"
        очень тонко рассказал,ничего не сказав...
        андрей юрьевич
        1. svp67 Сегодня, 05:51
          Цитата: андрей юрьевич
          очень тонко рассказал,ничего не сказав...

          Политик. И все же это лучше, чем : "Она утонула"
          svp67
      2. svp67 Сегодня, 05:47
        Цитата: Умник
        Это значит летать стали больше чем в 90 е.

        Это просто отлично, но вот вопрос, а больше ли чем в 80-е? И на сколько поменялся парк транспортных самолетов с 80-х годов? Что это не кто не понимал или специально саботировал? Почему был дан "зеленый свет" уже "чужим" АНам, и перекрыт путь "родным" Ту, Ил, Як?
        svp67
        1. Умник Сегодня, 05:51
          Путину конечно страна досталась не позавидуешь, разруха, нищета, впк присмерти, армия голодная, чеченская война, теракты, курск. Конечно его речь в дагестане в 1999 году
          Умник
          1. svp67 Сегодня, 05:56
            Цитата: Умник
            Конечно его речь в дагестане в 1999 году

            Да когда МОЛОДЕЦ, тогда МОЛОДЕЦ. Лишний пример, что как кризис-менеджер он на своем месте, но в Государстве надо работать планово и главное контролировать выполнение своих решений и жестко спрашивать с нерадивых. А вот тут ПРОБЛЕМЫ. Почему то не желают наказывать тех кто "косячит", простите за вульгаризм. Примеров то этому уже не менее десятка и это то, что всем видно, а сколько скрыто.
            svp67
    2. кедр Сегодня, 05:57
      Забыли ещё систематическое столкновения наших автомобилей присовокупить на наших дорогах, а там нашего народу гибнет в сто раз больше...
      И кстати осветите заодно статистику пожаров, взрывов, выходов из строя спутниковой группировки и падения метеоритов... Да и ЖКХ ещё...
      Очень интересно...
      кедр
      1. svp67 Сегодня, 06:07
        Цитата: кедр
        Забыли ещё систематическое столкновения наших автомобилей присовокупить на наших дорогах, а там нашего народу гибнет в сто раз больше...

        В ТЫСЯЧУ раз больше. Но не надо размазывать вопрос. Проблемы с транспортом все же иные. Там причиной ДТП по техническому состоянию автомобиля - менее десяти процентов. И средний возраст авто 12 лет и то благодаря Дальнему Востоку, а так чуть меньше 10. В авиации и ракетостроении дело иное.
        svp67
  2. Горный стрелок Сегодня, 05:48
    Никаких сенсационных откровений. Головотяпство и нарушение регламентов... Которое накапливалось годами. И обещание поднять лодку, которое было ВЫПОЛНЕНО... Оружие опасно. И обращаться с ним надо аккуратно и бережно...
    Горный стрелок
    1. svp67 Сегодня, 05:52
      Цитата: Горный стрелок
      Головотяпство и нарушение регламентов...

      А объявлено КТО ПОНЕС НАКАЗАНИЕ за это или списали на всеобщий бардак?
      svp67
  3. Ураган70 Сегодня, 06:07
    svp67
    "...Все вроде правильно, логично и последовательно, но не понятно, что же послужило причиной первого взрыва..."

    А вы хотите понять причину, задавая вопросы на ВО? Может попытаться что то сделать своей головой, например прочитать это:
    "АПРК «Курск». 10 лет спустя. Факты и версии." Лежит и ждет вас на рояллибе...
    Если, как обычно у диванных аналитиков, у вас возникнут подозрение, что в данном труде вам вешают лапшу и обманывают, то скачать и прочитать еще пару, только для начала узнайте личность автора, чтобы не нарваться на заведомого фантаста! И я уверен, будет вам счастье! Не нужно ждать официала, не тот случай, кроме трагедии экипажа, есть еще и секретность особенностей конструкции субмарины...
    Ураган70
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