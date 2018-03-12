Владимир Путин рассказал о причинах гибели К-141 "Курск"

После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армии не коснуться. Трагедия "Курска" — это проявление общего состояния Вооружённых сил в те времена.

Причина трагедии установлена — в торпедном отсеке произошел взрыв, пожар, детонация боезапаса, практически лопнул корпус подлодки.