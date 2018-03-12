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Владимир Путин рассказал о причинах гибели К-141 "Курск"
Президент России Владимир Путин сделал заявление по поводу причин гибели подводной лодки «Курск». По словам президента России, причиной трагического происшествия с подводным атомоходом стало «неудовлетворительное состояние Вооружённых сил» в те годы.
РИА Новости приводит словам главы государства:
Такое заявление президент сделал в интервью для фильма «Путин», в котором интервьюером выступал журналист ВГТРК Андрей Кондрашов.
Президент коснулся и некоторых деталей:
Владимир Путин напомнил тогда о своём трудном разговоре с родственниками моряков «Курска», когда пообещал им поднять субмарину со дна Баренцева моря.
Атомная подводная лодка К-141 "Курск" затонула в ходе проведения учений 12 августа 2000 года. Погибли 118 моряков.
РИА Новости приводит словам главы государства:
После развала Советского Союза у нас возникли огромные сложности и в экономике, и в социальной сфере, и в армии, разумеется, это все не могло армии не коснуться. Трагедия "Курска" — это проявление общего состояния Вооружённых сил в те времена.
Такое заявление президент сделал в интервью для фильма «Путин», в котором интервьюером выступал журналист ВГТРК Андрей Кондрашов.
Президент коснулся и некоторых деталей:
Причина трагедии установлена — в торпедном отсеке произошел взрыв, пожар, детонация боезапаса, практически лопнул корпус подлодки.
Владимир Путин напомнил тогда о своём трудном разговоре с родственниками моряков «Курска», когда пообещал им поднять субмарину со дна Баренцева моря.
Атомная подводная лодка К-141 "Курск" затонула в ходе проведения учений 12 августа 2000 года. Погибли 118 моряков.
Использованы фотографии: Википедия
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