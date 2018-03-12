10:01 12 марта

Как вместо Крыма попасть на «Миротворец»

Противники украинского майдана и пришедшего на его волне режима уже четыре года пытаются найти дно, до которого упала Украина, но каждый раз «стучат снизу». Зато есть у нынешней украинской власти и поклонники в лице российских либералов. Вот им-то Киев преподнес хороший урок: если очень сильно ратовать за интересы Украины, можно попасть… на печально известный сайт «Миротворец» - рядом с активными «колорадами» и «ватниками». Разве не обидно душе либерала?



Среди кандидатов в президенты России есть и те, что выступают за отторжение от страны важной части территории вместе с жителями, — Крыма. Земли, воссоединенной не только с огромным трудом, но и с необычайной радостью как для крымчан, так и для большинства людей с материка. Трудно сказать, на что рассчитывают такие кандидаты, но все-таки и у них есть свой круг сторонников.


Один из таких кандидатов — известная своей скандальностью телеведущая Ксения Собчак. То ли она хотела угодить либеральной части общества, то ли официальному Киеву, но пошла дальше банальных либеральных сказочек о статусе Крыма (их и Явлинский любит рассказывать). Ксюша решила быть последовательной и принципиальной: спросить у Украины разрешения посетить Крым, поскольку считает полуостров украинской территорией. Направила в украинское посольство соответствующее обращение. О чем сообщила в эфире «Эха Москвы»: «Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда».

Казалось бы, и Украине предоставился неплохой шанс поддержать «своего» человека во «вражеской» России, который желал бы решить крымский вопрос в пользу Киева. Но… Вместо этого украинская власть в очередной раз продемонстрировала глубину своего падения. Глава МИД Украины Павел Климкин не оценил душевного порыва неистовой Ксении. Он назвал этот порыв «политической шизофренией».

А вот и реакция самой Собчак на слова Климкина:

«Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в политической шизофрении. Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет. У кого из нас шизофрения?»


Действительно, есть повод недоумевать. Уж как старалась угодить, а получился такой конфуз!

Только ярлык «политической шизофренички» - не единственное последствие этого демарша для самой Собчак. В результате вместо Крыма она попала прямиком на сайт «Миротворец». Это случилось после того, как выяснилось: ранее Собчак посещала полуостров. И это случилось уже после присоединения Крыма к России — в апреле 2014 года. И тогда разрешения у Киева не просила.

«Смягчающие обстоятельства» типа либеральных взглядов, поддержки майдана, позиции по поводу возвращения Крыма Украине «не катят». Создатели «Миротворца» снисхождения не знают и исключений не делают. Так что, ежели против Собчак возбудят уголовное дело за призывы к отделению части российской территории, то и политического убежища на Украине попросить будет теперь сложнее.

А, собственно, перед кем именно хотела выслужиться Ксения? Перед либеральным электоратом? Да сколько там его, того электората! Перед майданными властями Украины? Ну, так и получила отлуп. А может, перед теми, кто стоит за майданными властями Украины? Вот это вероятнее всего. Только вот на днях специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер выступил с предложением о введении персональных санкций за посещение Крыма. Так что теоретически теперь сторонница возврата Крыма Украине может и под эти санкции попасть.

Собчак — не единственная, чьи иллюзии разрушил сайт «Миротворец». Даже актриса Лия Ахеджакова, которая постоянно каялась и просила у Украины прощения, оказалась разочарованной после того, как на «Миротворец» попала ее подруга, актриса Алиса Фрейндлих (вместе с несколькими другими артистами). И не только на «Миротворец», но и в черные списки украинского министерства культуры. Ахеджакова обозвала украинские власти «дураками» и «идиотами». Правда, встает проблема, кем можно назвать тех, кто все эти годы поддерживал майданную хунту и извинялся перед ней по каждому поводу и без повода. Ну да ладно, опустим данный вопрос.

Дело в том, что Собчак и прочие российские либералы столкнулись именно с тем, о чем мы говорим уже четыре года. На Украине пришли к власти не демократы. На Украине дорвались до власти неофашисты. Только вряд ли она это осознает в полной мере, как, впрочем, и другие поклонники всякого рода майданов. А если и поймут, то постараются не показать и вида: как же, такой миф разрушается!
Автор: Елена Громова


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Комментарии 21

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  1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:26
    Пиарится, эта прокладка в женском обличьи, и ума - пополам того что у неё есть, и у чугункина. request А вообще поделом ей, заполучила то - чего и заслуживает, только маловато! bully
    a.s.zzz888
    1. Chertt Сегодня, 06:50
      Вот уникальный , конечно, человек. Может Ксюше. с ее умственными способностями, в президенты укРуины баллотироваться ?
      Chertt
      1. a.s.zzz888 Сегодня, 06:58
        Chertt Сегодня, 06:50 ↑ Новый
        Вот уникальный , конечно, человек. Может Ксюше. с ее умственными способностями, в президенты укРуины баллотироваться ?

        Юлька ей патлы выдерет! laughing
        a.s.zzz888
        1. Chertt Сегодня, 07:02
          Цитата: a.s.zzz888
          Юлька ей патлы выдерет!

          А мы, нашей "лошадушке" стакан с кислотой подарим )))
          Chertt
          1. СРЦ П-15 Сегодня, 08:42
            Цитата: Chertt
            А мы, нашей "лошадушке" стакан с кислотой подарим

            Только не в стакане - разобьёт! lol
            СРЦ П-15
          2. a.s.zzz888 Сегодня, 09:24
            Chertt Сегодня, 07:02 ↑ Новый
            Цитата: a.s.zzz888
            Юлька ей патлы выдерет!
            А мы, нашей "лошадушке" стакан с кислотой подарим )))

            А если в приступе ярости выпьет? Опять на Кремль повесят, как в наглии, где уже обвиняют нас что траванули папу с дочей. bully
            a.s.zzz888
  2. Балу Сегодня, 06:37
    Курицу крымчане пустили бы в Крым?
    А еще она оказывается специалист по переработке мусора, все знает! С такой красотой и таким умом-в Президенты Украины, куда ж еще. lol
    Балу
  3. собаковод Сегодня, 06:45
    Похоже на анекдот... про анекдот! Абсурд попросил абсурд об абсурде. Абсурд отказал... Трагедия о комедии.
    собаковод
  4. Uncle Lee Сегодня, 06:58
    А мне нравится ! И Ксюша и Лиечка получили по сусалам ! И поделом !
    Uncle Lee
  5. Yngvar Сегодня, 07:46
    Сильнейший кандидат в президенты! Правда Россия для неё заканчивается (по её же словам) в Москве, все остальные "замкадыши"!!! Какой ей Крым, без намордника на улицу то выпустить страшно...
    Yngvar
  6. rotmistr60 Сегодня, 07:51
    Разве не обидно душе либерала?
    А есть ли душа у "либерала" проживающего в России и каждый день обливающего грязью эту страну? Жалкие люди с мелкой душонкой насквозь пропитанной "свободой" стяжательства, подлости и предательства. Тьфу!
    rotmistr60
  7. svp67 Сегодня, 08:14
    Как вместо Крыма попасть на «Миротворец»
    Да ладно в "Миротворец", она попала в полную ЗДЦ... так отчаянно старалась в неё попасть и тут всё, свершилось - попала. Чем она недовольно то? Цеж "перэмога", а почему она о "зраде" то кричит? Полный сюр
    svp67
  8. Мур Сегодня, 08:24
    А, собственно, перед кем именно хотела выслужиться Ксения? А может, перед теми, кто стоит за майданными властями Украины? Вот это вероятнее всего.

    Возможно, но несколько по другим причинам. Те, "кто стоит за" - люди умные, тёртые и не станут серьёзно ставить на скандальную особу мажорного происхождения, по совместительству ещё "любительницу" детей и героиню роликов про собственные пьяные дебоши.
    ИМХО, вся эта её бадяга с выдвижением в президенты имеет цель придать мероприятию побольше абсурда и, соответственно, продемонстрировать его ничтожность.
    Мур
  9. Салют Сегодня, 08:27
    все равно буду голосовать за Ксению, она новый человек, старые политики-клоуны надоели
    Салют
    1. Шмель_3 Сегодня, 08:57
      Салют Сегодня, 08:27
      Ваш пост, надеюсь, стеб. Кудрин, по вашему, тоже "старый" политик.
      Форумчане, пожалуйста не примите мой пост за агитацию Кудрина!
      Шмель_3
      1. Шмель_3 Сегодня, 09:11
        Форумчание. простите, я про Грудинина!!! ошибся!!
        Шмель_3
    2. Вояка Гамильтон Сегодня, 09:12
      Ксюшку на царствие ! Поддерживаю ! good
      Вояка Гамильтон
      1. Вояка Гамильтон Сегодня, 09:16
        Тыр-тыр-тыр ! Она - наш новый камандыр ! good
        Вояка Гамильтон
  10. сибиряк1965 Сегодня, 08:57
    Последнее время сплошные приятные вести. Ахеджакова, Собчак. Ну я думаю все равно эти дамы не поймут, что они для западных проженных "хозяев жизни" только блохастые шавки, которых и погладить стремно, а уж если тявкать начинают не в тему - то только пинком, чтоб знали свое истинное место.
    сибиряк1965
    1. Семен1972 Сегодня, 09:31
      Цитата: сибиряк1965
      что они для западных проженных "хозяев жизни" только блохастые шавки

      Ну во-первых, товарищ "сибиряк1965" (по факту подмосковье1988??) тянете вы на школоту....на сайте много офицеров, сам офицер в запасе и не так мы научены, что бы женщин оскорблять, за такое по лицу бьем. Понятие "вежливые люди" школоте нынешней мало известно. А во-вторых Запад давно на коммунистов, у которых счета на Западе ставит, а не на два процента правых. Образование школоте не позволяет глобально смотреть. И в третьих, если чушь писАть, то выслужиться не получится, как был никем, так и останешься.
      Семен1972
  11. BAI Сегодня, 09:30
    Этой "новости" 100 лет в обед. Личное мнение относительно этого события как-то поздно созрело.
    BAI
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