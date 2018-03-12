Как вместо Крыма попасть на «Миротворец»

«Он отказал в моей просьбе, обвинив меня в политической шизофрении. Очень не хочется отвечать высшему должностному лицу суверенного государства в духе «сам такой», но задумайтесь: украинские власти воспрепятствовали единственному российскому политику, поддержавшему их национальный суверенитет. У кого из нас шизофрения?»

Противники украинского майдана и пришедшего на его волне режима уже четыре года пытаются найти дно, до которого упала Украина, но каждый раз «стучат снизу». Зато есть у нынешней украинской власти и поклонники в лице российских либералов. Вот им-то Киев преподнес хороший урок: если очень сильно ратовать за интересы Украины, можно попасть… на печально известный сайт «Миротворец» - рядом с активными «колорадами» и «ватниками». Разве не обидно душе либерала?Среди кандидатов в президенты России есть и те, что выступают за отторжение от страны важной части территории вместе с жителями, — Крыма. Земли, воссоединенной не только с огромным трудом, но и с необычайной радостью как для крымчан, так и для большинства людей с материка. Трудно сказать, на что рассчитывают такие кандидаты, но все-таки и у них есть свой круг сторонников.Один из таких кандидатов — известная своей скандальностью телеведущая Ксения Собчак. То ли она хотела угодить либеральной части общества, то ли официальному Киеву, но пошла дальше банальных либеральных сказочек о статусе Крыма (их и Явлинский любит рассказывать). Ксюша решила быть последовательной и принципиальной: спросить у Украины разрешения посетить Крым, поскольку считает полуостров украинской территорией. Направила в украинское посольство соответствующее обращение. О чем сообщила в эфире «Эха Москвы»: «Если я поеду в Крым, то только через Украину. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда».Казалось бы, и Украине предоставился неплохой шанс поддержать «своего» человека во «вражеской» России, который желал бы решить крымский вопрос в пользу Киева. Но… Вместо этого украинская власть в очередной раз продемонстрировала глубину своего падения. Глава МИД Украины Павел Климкин не оценил душевного порыва неистовой Ксении. Он назвал этот порыв «политической шизофренией».А вот и реакция самой Собчак на слова Климкина:Действительно, есть повод недоумевать. Уж как старалась угодить, а получился такой конфуз!Только ярлык «политической шизофренички» - не единственное последствие этого демарша для самой Собчак. В результате вместо Крыма она попала прямиком на сайт «Миротворец». Это случилось после того, как выяснилось: ранее Собчак посещала полуостров. И это случилось уже после присоединения Крыма к России — в апреле 2014 года. И тогда разрешения у Киева не просила.«Смягчающие обстоятельства» типа либеральных взглядов, поддержки майдана, позиции по поводу возвращения Крыма Украине «не катят». Создатели «Миротворца» снисхождения не знают и исключений не делают. Так что, ежели против Собчак возбудят уголовное дело за призывы к отделению части российской территории, то и политического убежища на Украине попросить будет теперь сложнее.А, собственно, перед кем именно хотела выслужиться Ксения? Перед либеральным электоратом? Да сколько там его, того электората! Перед майданными властями Украины? Ну, так и получила отлуп. А может, перед теми, кто стоит за майданными властями Украины? Вот это вероятнее всего. Только вот на днях специальный представитель Госдепартамента США Курт Волкер выступил с предложением о введении персональных санкций за посещение Крыма. Так что теоретически теперь сторонница возврата Крыма Украине может и под эти санкции попасть.Собчак — не единственная, чьи иллюзии разрушил сайт «Миротворец». Даже актриса Лия Ахеджакова, которая постоянно каялась и просила у Украины прощения, оказалась разочарованной после того, как на «Миротворец» попала ее подруга, актриса Алиса Фрейндлих (вместе с несколькими другими артистами). И не только на «Миротворец», но и в черные списки украинского министерства культуры. Ахеджакова обозвала украинские власти «дураками» и «идиотами». Правда, встает проблема, кем можно назвать тех, кто все эти годы поддерживал майданную хунту и извинялся перед ней по каждому поводу и без повода. Ну да ладно, опустим данный вопрос.Дело в том, что Собчак и прочие российские либералы столкнулись именно с тем, о чем мы говорим уже четыре года.Только вряд ли она это осознает в полной мере, как, впрочем, и другие поклонники всякого рода майданов. А если и поймут, то постараются не показать и вида: как же, такой миф разрушается!