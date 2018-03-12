В МО РФ рассказали о планах по началу утилизации МБР "Воевода"

На вооружении российской армии есть жидкостная тяжёлая ракета, которая имеет достаточно серьёзную энергетику и позволяет выводить большой объём нагрузки. Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она прозвана "Воевода", а на Западе её называют "Сатана". Она разработана ещё в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнём утилизировать эту ракету.

В оборонном ведомстве рассказали о планах по межконтинентальным баллистическим ракетам «Воевода». Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью ведомственной газете «Красная звезда» сообщил о том, что в планах у МО – полная замена этих МБР на новейшие ракеты «Сармат». Из заявления Юрия Борисова:По словам Юрия Борисова, российская промышленность готова к производству достаточного количества ракет «Сармат» - в рамках государственного оборонного заказа.Замглавы Минобороны России отметил, что все практические, научно-технические и производственные проблемы уже пройдены.Кадры с испытаний МБР «Сармат» были продемонстрированы несколько дней назад в ходе послания президента РФ Федеральному собранию.«Сармат» - ракетный комплекс 5-го поколения. Разработчиком является ГРЦ им.Макеева.