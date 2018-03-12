06:12 12 марта
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В МО РФ рассказали о планах по началу утилизации МБР "Воевода"

В оборонном ведомстве рассказали о планах по межконтинентальным баллистическим ракетам «Воевода». Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью ведомственной газете «Красная звезда» сообщил о том, что в планах у МО – полная замена этих МБР на новейшие ракеты «Сармат». Из заявления Юрия Борисова:
На вооружении российской армии есть жидкостная тяжёлая ракета, которая имеет достаточно серьёзную энергетику и позволяет выводить большой объём нагрузки. Про эту стратегическую ракету все хорошо наслышаны, и у нас она прозвана "Воевода", а на Западе её называют "Сатана". Она разработана ещё в середине 1980-х годов и стоит на боевом дежурстве, но время проходит, технологии двигаются вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнём утилизировать эту ракету.


По словам Юрия Борисова, российская промышленность готова к производству достаточного количества ракет «Сармат» - в рамках государственного оборонного заказа.

Замглавы Минобороны России отметил, что все практические, научно-технические и производственные проблемы уже пройдены.


Кадры с испытаний МБР «Сармат» были продемонстрированы несколько дней назад в ходе послания президента РФ Федеральному собранию.

В МО РФ рассказали о планах по началу утилизации МБР "Воевода"


«Сармат» - ракетный комплекс 5-го поколения. Разработчиком является ГРЦ им.Макеева.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 4

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  1. svp67 Сегодня, 06:00
    В свете последних "ракетопадов", думаю был бы смысл использовать ""утилизируемые" ракеты для запуска нужных спутников военного и гражданского назначения. Все же эти ракеты еще советские и делались, на значительно более высоком уровне контроля за качеством. Тем более, что вариант переделки "Воеводы" под ракету-носитель есть
    svp67
    1. андрей юрьевич Сегодня, 06:05
      Цитата: svp67
      использовать ""утилизируемые" ракеты для запуска нужных спутников военного и гражданского назначения

      есть ещё вариант...но думаю он не понравится американцам... feel
      андрей юрьевич
      1. svp67 Сегодня, 06:09
        Цитата: андрей юрьевич
        есть ещё вариант...но думаю он не понравится американцам...

        Думаю, что данный, предложенный "вариант" не устроит ВЕСЬ СВЕТ, как то возвращаться в каменный век большой охоты нет.
        svp67
        1. андрей юрьевич Сегодня, 06:11
          Цитата: svp67
          Цитата: андрей юрьевич
          есть ещё вариант...но думаю он не понравится американцам...

          Думаю, что данный, предложенный "вариант" не устроит ВЕСЬ СВЕТ, как то возвращаться в каменный век большой охоты нет.

          то есть,в "сталкера" играть не будем... stop
          андрей юрьевич
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