Японские пистолеты-пулеметы Кидзиро Намбу

Японское ручное огнестрельное оружие первой половины XX века сильно отличается от европейского или оружия из США. Эти отличия заметны даже по внешнему виду и эргономике, хотя казалось бы, не инопланетяне, все те же две руки и две ноги, а если говорить о конструкции, то остается только поражаться тем решениям, которые были применены и восхищаться мастерством токарей и фрезеровщиков того времени.Несмотря на конструкцию японского огнестрельного оружия и некоторые весьма спорные решения, нельзя говорить, что японские оружейники были далеки от современного видения того или иного класса оружия и его реализации за пределами страны. Помимо значительных отличий можно наблюдать и схожесть, как с наиболее удачными европейскими образцами, так и с популярными моделями оружия из США, но со своими уникальными особенностями и решениями.Наиболее значимый вклад в развитие японского огнестрельного оружия внес Кидзиро Намбу. Тот самый конструктор, спроектировавший пулемет Type 11, который не только имел оригинальную систему питания, но и любил иногда нежно покусывать пулеметный расчет за пальцы при перезарядке. Говорят так «нежно», что иногда пальцы отделялись от их владельца. В данной статье попробуем познакомиться с оружием менее агрессивным и более компактным, а именно с пистолетами-пулеметами Кидзиро Намбу.Один из первых японских пистолетов-пулеметов появился в 1927 году. С первого взгляда на это оружие можно безошибочно определить под влиянием какого пистолета-пулемета Намбу спроектировал свой ПП. В ходе командировки в США, конструктор познакомился с тогда еще совсем новым оружием, пистолетом-пулеметом Томпсона. Будучи впечатленным высокой огневой мощью и стабильностью ПП при ведении автоматического огня, конструктор решил создать свой вариант «Томми-Гана» для японской армии, лишенный недостатков своего американского прародителя, но при этом сохранивший все его достоинства.Начинание было более чем похвальным, но как всегда были свои «но». В 1927 году на вооружении армии Японии стоял пистолетный патрон 8х22 Nambu. Сказать, что данный боеприпас был далеко не .45АСР – значит не сказать ничего. Единственное, что есть общего у боеприпасов, это дозвуковая скорость пули.В гильзу длиной 21,85 миллиметра помещалась пуля массой от 6,4 до 6,7 грамма с реальным калибром 8,18 миллиметра. Эту пулю, из ствола пистолета Type 14, пороховой заряд разгонял до 325 метров в секунду, то есть кинетическая энергия пули равнялась 350 Джоулям. Как это отразилось на характеристиках пистолета-пулемета, разберемся чуть ниже.Нужно отметить, что японский патрон оценили в Европе, по крайней мере, ходят такие слухи в оружейных кругах, но не как основной боеприпас, а как патрон для специального оружия. Так, можно встретить упоминания о создании пистолетов с приборами бесшумной стрельбы для спецслужб под данный боеприпас, правда «вживую» это оружие видели единицы. Так что, вполне возможно, что больше нескольких единиц пистолетов выпущено не было, если они вообще существовали именно под японский патрон, аналогичных по характеристикам европейских боеприпасов было более чем достаточно. Но вернемся к пистолету-пулемету Кадзиро Намбу 1927 года.Система автоматики пистолета-пулемета построена по принципу использования энергии отдачи со свободным затвором. Выстрел производится с закрытого затвора, что положительно сказывается на ведении одиночного огня. Ударно-спусковой механизм позволяет производить как одиночные выстрелы, так и стрелять «очередью». В общем, принципиально ничего нового у данного ПП не найти.Если говорить о внешнем виде оружия, то, в первую очередь, в глаза бросается «фирменный» изогнуты приклад. С таким прикладом с легкостью можно было отказаться от пистолетной рукояти, но она все же присутствует. Сразу же над ней расположен переводчик режимов огня, он же переключатель предохранителя. Рядом с ним размещена рукоять для взведения затвора, которая, что интересно для того времени, при стрельбе оставалась неподвижной. Прицельные приспособления представлены регулируемым целиком и мушкой.Отдельного внимания достоин дисковый магазин. Видимо, Кадзиро Намбу не понравилась процедура снаряжения магазинов «Томми-Гана», потому он нашел свой метод облегчения и ускорения этого процесса. В магазин оружия патроны укладывались в металлических пластинах-лентах. На каждой такой пластине размещалось 10 патронов. Так как боеприпасы были просто зажаты в ленте, то принцип подачи патронов в патронник не изменился, боеприпасы просто выталкивались вперед из пластины затвором. Сама же пластина выползала с левой стороны оружия и просто выпадала после использования всех патронов в ней. Снаряжение магазинов осуществлялось путем вставки пластин с патронами поочередно, без разборки «диска».На всех изображениях данного оружия дисковые магазины имеют достаточно большой вырез, через который видна металлическая лента для боеприпасов. Не совсем понятно, было ли это финальным решением или же все-таки присутствовала крышка, которая закрывала этот вырез. Не нужно быть конструктором, чтобы понять, что грязь и земля, которая попадет в это достаточно крупное окно, с легкостью приведут к отказам, даже такого простого по конструкции оружия.По разным данным магазин пистолета-пулемета мог вмещать 5 или 6 лент с боеприпасами, быстрее всего такая разбежка объясняется созданием нескольких вариантов магазинов. Помимо дискового магазина, пистолет-пулемет мог питаться и из коробчатого двухрядного магазина вместимостью 25 патронов.Общая длина оружия составляла 690 миллиметров при массе 3,3 килограмма без патронов. Масса снаряженного дискового магазина была более одного килограмма.Как известно, характеристики любого оружия определяются в первую очередь используемым боеприпасом. Несопоставимые по своим характеристикам патроны 8х22 Nambu и .45АСР сделали несопоставимыми по боевой эффективности и пистолеты-пулеметы. Однако, там где у одного есть минусы, у другого легко находятся плюсы. Более «слабый» патрон позволил сделать затворную группу оружия простой и легкой в отличие от американского прародителя. Патрон обладал настильной траекторией полета, отдача при стрельбе была значительно меньше, хотя о какой отдаче может быть вообще речь при таких массах. Главным же недостатком японского пистолета-пулемета было невысокое останавливающее действие при попадании, но это, обратно же, в сравнении с .45АСР.Финал для первого японского пистолета-пулемета Кадзиро Намбу оказался вполне очевидным для того времени. Скорострельность в 600 выстрелов в минуту показалась командованию избыточной и вообще бесполезным перерасходом боеприпасов. Даже после того как конструктор уменьшил скорострельность оружия вдвое, пистолет-пулемет не был принят на вооружение уже по причине дороговизны при производстве.Несмотря на неудачу со своим вариантом «Томми-Гана» Конструктор не остановился и продолжил работу над созданием японского пистолета-пулемета. Как и любой конструктор, Кадзиро Намбу был в курсе, какие образцы оружия создаются и принимаются на вооружение в других странах, а значит только вопрос времени, когда до военных чиновников дойдет необходимость наличия собственного ПП.А ждать, как оказалось, пришлось недолго. Уже в 30-х годах были закуплены несколько сотен пистолетов-пулеметов МР.28/II, соответственно была поставлена задача сделать такое же, но лучше и дешевле. Были сформированы технические требования для нового оружия. Планировалось разработать три модели пистолетов-пулеметов, Nambu Model 1 первая из них.На основе все того же боеприпаса 8х22 Nambu был разработан ПП, который по своим решениям может заткнуть за пояс многие более поздние европейские разработки, но как всегда в японском оружии, есть ряд своих «но».В первую очередь в глаза бросается пистолетная рукоятка, которая повернута в «неправильную» сторону. Подобное решение сейчас можно встретить у спортивного оружия. Объективно, держать значительно удобнее, хоть и непривычно, а вот как стрелять, вопрос спорный. Второй интересный момент в этом пистолете-пулемете, обратно же касается рукоятки, в которую вставляется изогнутый магазин вместимостью 50 патронов. Можно сказать, что Кадзиро Намбу один из первых применил такое решение в пистолетах-пулеметах, что привело к сокращению общей длины оружия при сохранении достаточной длины ствола. И обратно же, нельзя не обратить внимание на возможность попадания грязи в магазин оружия, зато визуально можно определить сколько патронов осталось.Если говорить о конструкции пистолета-пулемета Nambu Model 1, то и тут не все так просто. Основой стала система автоматики со свободным затвором, выстрел производится с открытого затвора, вроде бы пока все привычно и относительно дешево. Но, для того чтобы снизить темп огня в тыльной части ПП размещен пневматический демпфер. А вот возвратную пружину конструктор почему-то расположил вокруг ствола, объединив ее с затворной группой при помощи длинных тяг. Несмотря на долы на самом стволе оружия, навряд ли возвратная пружина долго сохраняла бы свои свойства при интенсивной стрельбе, а соответственно и нагреве.Общая длина оружия составляла 620 миллиметров, масса без патронов 2,8 килограмма, скорострельность – 500 выстрелов в минуту.Несмотря на то, что и данный пистолет-пулемет не был принят на вооружение, он получил хотя бы минимальное распространение. Так, Японский Императорский флот заказал небольшую партию данных ПП. Кроме того эти пистолеты-пулеметы проходили испытания в Великобритании, как оружие для экипажей бронетехники, где был получен отказ в виду слабого боеприпаса и ряда других недостатков, касающихся, в том числе, и эргономики.Как было сказано выше, планировалось разработать и выпустить три модели пистолетов-пулеметов. Вторым вариантом этого оружия должен был стать, по современной классификации, автомат. Новое оружие могло бы похвастаться и новым боеприпасом, а именно патроном 6,5х30. Согласен, до промежуточного патрона немного не дотягивает, но это уже и не пистолетный патрон. Предполагалось, что новый боеприпас будет снаряжаться веретенообразной пулей массой более 7 грамм, которая должна была лететь со скоростью около 600 метров в секунду. В процессе разработки нового боеприпаса были испробованы различные варианты пуль, разных калибров и форм, пока не был найдет окончательный вариант. И оставалось всего ничего – сделать под данный патрон оружие, но командование посчитало, что принимать на вооружение еще один тип патронов непозволительная роскошь и потому проект был закрыт.Данный пистолет-пулемет был создан в соответствии с третьим вариантом ПП для японской армии. Видя бесперспективность создания более сложных образцов оружия, Кадзиро Намбу видимо, решил сделать максимально простое и дешевое изделие, напоминающее своим внешним видом и устройством европейские модели ПП. Так в 1939 году появился окончательный вариант пистолета-пулемета под обозначением Type 100.Навряд ли этот пистолет-пулемет можно было бы назвать интересным, если бы не странные требования к нему. Так данный ПП комплектовался сошками и штыком, и если второе еще более или менее вещь полезная, то для чего сошки – остается загадкой. Примечательно, что была версия оружия для десантников, которая отличалась складывающимся вбок прикладом.Оружие представляет собой пистолет-пулемет с автоматикой, построенной на принципе использования энергии отдачи при свободном затворе. Выстрел происходит с открытого затвора, режим огня только один – автоматический. Магазины вместимостью 30 патронов присоединяются с левой стороны оружия. Другими словами получился вполне себе «классический» европейский пистолет-пулемет, простой в эксплуатации и дешевый в производстве. Но и это не заставило командование в срочном порядке вооружить свою армию данным оружием. Только в 1942 году, когда уже преимущества ПП мог не увидеть только слепой или дурак, была дана отмашка на массовое производство этого пистолета-пулемета. К 1945 году значительно снизив общее качество продукции, и еще больше упростив конструкцию в 1944 году, удалось создать около 30 тысяч единиц оружия, что, по меркам военного времени, очень небольшое количество.Вариант пистолета-пулемета 1942 года имел длину 890 миллиметров и вес без патронов 3,8 килограмма. Его скорострельность составляла 450 выстрелов в минуту. Вариант упрощенный 1944 года имел длину 900 миллиметров при массе 3,4 килограмма, при этом его скорострельность составляла уже 800 выстрелов в минуту. Оба варианта питались патронами 8х22 Nambu.В конце хотелось бы сделать вывод о том, что перспективные проекты пистолетов-пулеметов разбивались о твердолобость и недальновидность военных чиновников, но это будет только одна сторона медали. Назвать пистолеты-пулеметы, предшествовавшие Type 100, интересными и во многих моментах опередившими на десятилетия свое время, безусловно, можно. Тем не менее, если смотреть на эти образцы оружия объективно, то навряд ли их можно было бы назвать хорошим оружием, с которым можно было бы воевать. Отдельные открытые узлы конструкции, которые будто специально созданы для сбора грязи, не всегда правильные технические решения, все это делает представленные выше пистолеты-пулеметы «сырыми» и абсолютно непригодными для вооружения полноценной армии. Пожалуй единственный стоящий проект, который закрыли, был связан с новым боеприпасом и оружием для него, хотя и там есть вероятность, что оружие оказалось бы излишне «японским».