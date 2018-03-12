10:02 12 марта
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Украина предложила Австралии построить космодром

Австралийское издание West Australian публикует материал, в котором говорится о предложении украинского правительства по сотрудничеству в ракетно-космической отрасли. Речь идёт о предложении Украины по строительству космодрома в районе авиабазы Кёртин на западе Австралии.

В материале говорится, что Украина «может помочь австралийцам осуществить давнюю мечту о строительстве собственной стартовой площадки для пусков космических аппаратов».

В интервью австралийскому изданию посол Украины Николай Кулинич заявил о том, что у Украины в арсенале есть соответствующие технологии, а также история участия в глобальной ракетно-космической гонке.


Украина предложила Австралии построить космодром


Кулинич:
Это предложение носит реальный характер. Если договорённости будут достигнуты, Украина может начать работу хоть завтра. Мы предлагаем своих людей, свой опыт, а Австралия может предложить территорию (под будущий космодром).


На сегодняшний день известно, что Украина запрашивает 500 тыс. долларов на технико-экономическое обоснование строительства.
Австралийский сенатор Линда Рейнолдс заявила, что власти страны рассматривают украинские предложения.

Рейнолдс:
Мы рассматриваем поступившее от украинского правительства предложение. Если в итоге проект будет реализован, то стартовая площадка станет отличной возможностью для вывода на орбиту космических аппаратов стран Юго-Восточной Азии.

Использованы фотографии: Укринформ
11

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 65

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. собаковод Сегодня, 06:33
    Почему нет? Вот танк, обещанный американцам допилят и...
    собаковод
    1. Chertt Сегодня, 06:36
      Одна космическая держава у другой, хочет пол ляма выпросить.
      Chertt
      1. собаковод Сегодня, 06:41
        Chertt Сегодня,
        Одна космическая держава у другой, хочет пол ляма выпросить
        Ну вторые, в отличии от первых, в рванье, с протянутой рукой, по миру не шлындают.
        собаковод
        1. Chertt Сегодня, 06:46
          Цитата: собаковод
          Ну вторые, в отличии от первых, в рванье, с протянутой рукой, по миру не шлындают.

          Да этому "спальному району планеты", вообще сидеть спокойно надо. А то китайцы, своими блудливыми глазками, в ту сторону поглядывать стали
          Chertt
          1. 210окв Сегодня, 06:59
            А почему бы им и не поучаствовать?Австралийцам?Правда они рискуют связавшись с украинцами от космоса получить дырку от бублика..
            Цитата: Chertt
            Цитата: собаковод
            Ну вторые, в отличии от первых, в рванье, с протянутой рукой, по миру не шлындают.

            Да этому "спальному району планеты", вообще сидеть спокойно надо. А то китайцы, своими блудливыми глазками, в ту сторону поглядывать стали
            210окв
            1. Chertt Сегодня, 07:05
              Цитата: 210окв
              Правда они рискуют связавшись с украинцами от космоса получить дырку от бублика..

              Вы недооцениваете скакунов. Австралийцы не только дырку от бублика получат, но и головную боль, скандалы и разбирательства в судах
              Chertt
              1. karish Сегодня, 07:09
                Цитата: Chertt
                Вы недооцениваете скакунов. Австралийцы не только дырку от бублика получат, но и головную боль, скандалы и разбирательства в суда

                А что такого сложного в строительстве космодрома ?
                С точки зрения ракетостроения у Украины опыт есть - КБ Южное.
                А все остальное , стартовый стол и тех помещения ? Что такого сложного ?
                karish
                1. Голован Джек Сегодня, 07:21
                  Цитата: karish
                  А что такого сложного в строительстве космодрома ?

                  Александр, прекращайте...
                  С самого утра, и такие подачи laughing good laughing
                  Плохо Вы к людям относитесь... некачественно stop
                  Голован Джек
                  1. Дормидонт Сегодня, 07:42
                    А как по мне - так хорошая хуцпа. Задорная
                    Дормидонт
                2. Chertt Сегодня, 07:22
                  Цитата: karish
                  А что такого сложного в строительстве космодрома ?

                  БТРы, по еще Советской документации сделать, тоже ничего сложного. А в Ирак поставили с задержкой, ржавые и с трещинами. И еще десятки, подобных примеров
                  Chertt
            2. spech Сегодня, 07:35
              Правда они рискуют связавшись с украинцами от космоса получить дырку от бублика..

              Не просто дырку, а чёрную дыру от бублика в которой пропадут ВСЕ выделенные бабки drinks
              spech
            3. avt Сегодня, 08:43
              Цитата: 210окв
              А почему бы им и не поучаствовать?

              Ага - бразилам типа уже построили... bully Теперь на очереди австралопитеки . Эх-х-х-х! Жаль на беду шумероукров у пингвинов грошей нема, а то бы и им в Антарктиде построить предложили.
              avt
          2. Маки Авелльевич Сегодня, 07:22
            Украина предложила Австралии построить космодром


            для того чтоб пострить Космодром надо сначала чтоб Цирк уехал и освободил площядь под стройку.
            Маки Авелльевич
      2. krops777 Сегодня, 07:34
        Все сводится лишь к одному где б срубить еще бабла на халяву, ахрессор и МВФ больше не кормят.
        krops777
    2. Spartanez300 Сегодня, 06:59
      Вряд ли Австралия будет доверять строительство укропам , какой у них сейчас опыт и технологии это же просто смешно .
      Spartanez300
      1. Чичиков Сегодня, 07:25
        Цитата: Spartanez300
        Вряд ли Австралия будет доверять строительство укропам , какой у них сейчас опыт и технологии это же просто смешно .

        Ну, почему смешно? Древние украинцы выкопали Черное море, изобрести колесо, научили египтян строить пирамиды...да мало ли чего они еще умеют. Технологии, давно уже заменены, полит технологиями!
        Чичиков
        1. собаковод Сегодня, 07:44
          Чичиков
          Ну, почему смешно? Древние украинцы выкопали Черное море, изобрести колесо, научили египтян строить пирамиды...да мало ли чего они еще умеют. Технологии, давно уже заменены, полит технологиями!
          Вы не упомянули китайские иероглифы! А ещё укрошумеры грунт из котлована под Чёрное море вывозили по всему материку, так появились Кавказские горы и Памир. wassat
          собаковод
    3. Xaron-A Сегодня, 07:48
      Да уж... Без лоха и жизнь плоха!
      Xaron-A
    4. сибиралт Сегодня, 08:24
      Ну, ну. Украина построит в Австралии космодром около аэропорта, а Маск будет им поставлять свои ракеты, причем, своим ходом. recourse Неужто вскоре на Луне объявятся кенгуру с украинскими пастухами? belay
      сибиралт
  2. Дормидонт Сегодня, 06:34
    Для звездолётов с аннигиляционными двигателями.
    Дормидонт
    1. Uncle Lee Сегодня, 06:50
      Круче ! С фотонными !
      Uncle Lee
  3. nPuBaTuP Сегодня, 06:35
    Украина запрашивает 500 тыс. долларов на технико-экономическое обоснование строительства.

    Сильно укракаклы предлагают:)....
    nPuBaTuP
    1. Дормидонт Сегодня, 06:42
      Пятьсот тонн баксов за клочок туалетной бумаги с нечитаемыми мовнымикаракулями
      Дормидонт
  4. Балу Сегодня, 06:35
    Украина предлагает Австралии построить космодром? belay
    Анекдот дня! laughing
    Балу
    1. Вежливый Лось Сегодня, 06:44
      Цитата: Балу
      Украина предлагает Австралии построить космодром? belay
      Анекдот дня!

      Напрасно смеетесь. Без космодрома межпланетный шахматный конгресс не возможен.
      Вежливый Лось
      1. Балу Сегодня, 06:46
        Цитата: Вежливый Лось
        Цитата: Балу
        Украина предлагает Австралии построить космодром? belay
        Анекдот дня!

        Напрасно смеетесь. Без космодрома межпланетный шахматный конгресс не возможен.

        А, так они еще у инопланетян инвестиций требуют, тренеров по шахматам обещают. Одену очки, еще раз прочитаю сообщение.
        Балу
        1. Серж Горелый Сегодня, 07:02
          А шо ржёте? Пока кляты москали по деревьям сидели, гарные хлопчики из отряда астрокозакив гетьмана Стецько Полупоносенко Сириус штурмовали и цыбулю на Марсе сеяли!!
          Серж Горелый
          1. Дормидонт Сегодня, 07:44
            И на луну первыми по веревочным лестницам лазали
            Дормидонт
  5. faiver Сегодня, 06:39
    ну да, украина давно себя зарекомендовала как очень надежный партнер laughing
    faiver
  6. Стройбат запаса Сегодня, 06:39
    А что там с танками для Тайланда? Уже все поставлены и бороздят просторы?
    И с космодромом то же будет laughing
    "У вас на стройке несчастные случаи были? -Будут!"(с) "Приключения Шурика"
    Стройбат запаса
    1. svp67 Сегодня, 06:47
      Цитата: Стройбат запаса
      А что там с танками для Тайланда? Уже все поставлены и бороздят просторы?

      Злой Вы....у людей же "форс-мажор" им деньги нужны, а Вы такие вопросы задаете.
      Я еще удивлен, что в срыве тайского контракта Украина еще наш Газпром не обвинила и не затребовала с него за это многомиллиардную компенсацию, но думаю, что еще не вечер....
      svp67
  7. Alex-a832 Сегодня, 06:42
    Украине главное аванс получить, а там - хоть не рассветай. Учитывая баланс сил и средств, Украина стремиться быть "мозгами" данного проекта, так как ни "рук", ни "ног" в наличии нема. Да и "мозги" под вопросом. Сдаётся мне, что разводят австрийцев...
    Alex-a832
    1. Дормидонт Сегодня, 07:45
      Требовать от голодомордорцев возврата аванса - не толерантно
      Дормидонт
  8. svp67 Сегодня, 06:45
    В материале говорится, что Украина «может помочь австралийцам осуществить давнюю мечту о строительстве собственной стартовой площадки для пусков космических аппаратов».
    Будет смешно, если Австралия согласится. Они так тщательно следят за эмиграцией в свою страну, месяцами отфильтровывая приезжающих в лагерях, вне материковой территории страны, а тут украинцев к себе пустят....как их потом по всему континенту то отлавливать?
    svp67
    1. Fil743 Сегодня, 07:00
      И главное зачем? У Австралии есть свой космодром - Вумера, в 70-х его использовали для запуска высотных ракет и, если мне не изменяет мой склероз, пару раз выводили спутники. Его надо расконсервировать да подшаманить чуть-чуть. Тем более, что австралийцы хотят вроде занять нишу производства и запуска именно легких РН, типа Электрон.
      Fil743
      1. svp67 Сегодня, 07:14
        Цитата: Fil743
        И главное зачем?

        Ну украинцы Вам ответили бы : "Очень деньги нужны"
        svp67
      2. Вежливый Лось Сегодня, 07:23
        Цитата: Fil743
        И главное зачем?

        Как зачем? Вся Украина уже в космодромах. Строить больше негде. Космодромостроительная отрасль загибается. Вот и приходится проводить экспансию. А откуда начинать, как не из Австралии. Родина кенгуру, как-никак. А зачем этот космодром Австралии? Та шоб було...
        Вежливый Лось
    2. Вежливый Лось Сегодня, 07:06
      Цитата: svp67
      Будет смешно, если Австралия согласится.

      Будет вдвойне смешно, если Австралия внесет предоплату. Если это случится, то я до конца своих дней буду пребывать в абсолютной уверенности, что я знаю самую ЛОХовскую страну на планете.
      P.S. Оцените, как далеко может завести человечество, в лице одной, отдельно взятой страны, великая шахматная идея, летящая на крыльях укротехнологии строительства космодромов, помноженной на тысячелетний опыт протоукров.
      Вежливый Лось
  9. ul_vitalii Сегодня, 06:50
    Киев - Васюки. Вся Украина исключительно Остапы Бендеры, а в Сиднее похоже проклюнулся Киса Воробьянинов. smile
    ul_vitalii
    1. Дормидонт Сегодня, 07:47
      Скорее - не Остапы Бендеры, а шимоны бандеры
      Дормидонт
  10. Геркулесыч Сегодня, 06:51
    А почему так мелко -космодром? А чего не сразу звездрдром, и дюжину галактических крейсеров в придачу? lol Австралийцы покажут себя неумными, если клюнут на эту сказку. Пускай укроинцы у себя в Чернобыле космодром сбацают -за все бабло ! !! wassat
    Геркулесыч
  11. a.s.zzz888 Сегодня, 06:53
    Украина может начать работу хоть завтра. Мы предлагаем своих людей, свой опыт,
    ..
    По распилу бабла! laughing
    a.s.zzz888
    1. Балу Сегодня, 08:10
      Цитата: a.s.zzz888
      Украина может начать работу хоть завтра. Мы предлагаем своих людей, свой опыт,
      ..
      По распилу бабла! laughing

      По изучению черных дыр-масштабно, эпохально, грандиозно... fellow трагикомедия, как и все происходящее на Украине.
      Балу
  12. ibn.shamai Сегодня, 06:57
    А где они людей то возьмут? Все спецы давно в Польше клубнику собирают! lol tongue
    ibn.shamai
    1. Балу Сегодня, 08:11
      Цитата: ibn.shamai
      А где они людей то возьмут? Все спецы давно в Польше клубнику собирают! lol tongue

      Отзовут ради истьиического события yes
      Балу
  13. Metallurg_2 Сегодня, 06:58
    На сегодняшний день известно, что Украина запрашивает 500 тыс. долларов на технико-экономическое обоснование строительства

    Хохлы уже не знают, у кого и как денег выпросить...
    Metallurg_2
  14. Ferdinant Сегодня, 07:05
    $500тыс.Порошенко на Мальдивы потратил.
    Ferdinant
    1. Дормидонт Сегодня, 07:48
      Для хорошего человека не жалко
      Дормидонт
  15. лысова Сегодня, 07:05
    --- " ... а Австралия может предложить территорию (под будущий космодром)." и кенгуру с сумками наполненными деньгами. Они ещё о космосе слышали, может и там можно как то нагадить.
    лысова
  16. gukoyan Сегодня, 07:05
    А)
    Космическая держава же, я совсем и забыл что Руина каждый день в космос летает)
    gukoyan
  17. Jovanni Сегодня, 07:06
    Отличная идея, отличная! Украинское правительство... Это гройсманы недоученные идеи подкидывают? А какой это свой опыт они предлагают? Проклятого советского прошлого? Ведь только тогда умели строить, а с тех пор только рушат... А 500 лямов как раз пойдут на фанеру. Чтоб на ней потом над Канберрой пролетать...
    Jovanni
  18. rotmistr60 Сегодня, 07:07
    история участия в глобальной ракетно-космической гонке.
    Вот именно только история и осталась и ту украинцы всеми силами стирают, но когда светит денежка вспоминают.
    rotmistr60
  19. askort154 Сегодня, 07:08
    12.04. 2011 г. Украина договорилась с Бразилией о совместном строительстве космодрома в Бразилии с готовностью в 2014 году . Уже 2018-й, где космодром, Микола ?
    Теперь такой же будет в Австралии ?! Оказывается, ещё есть лохо-государства на Земле, которые ведутся на хохло-приманку. fool
    askort154
  20. Govorun Сегодня, 07:14
    Украина предложила Австралии построить космодром
    Да в принципе то все ЗА,только вопрос в том ,А КТО ПЛАТИТ за праздник?! И тут у "незалежной" случился feel о-О...
    Govorun
    1. лысова Сегодня, 07:26
      Ну как кто ?!, - общество по охране животных. Петарды к хвосту удобно привязывать, да и прыгает по родственному.
      лысова
  21. Алексей N Сегодня, 07:21
    Мне понравилось , дайте два.
    Щаз одни пойдут искать оборудование для стартово- заправочных комплексов для ЖРД , вторые - гроши.
    Лет через 30-40 доберутся собственно до ракет, которые без российских комплектующих тоже не сделать.
    Прикинь, горизонты планирования в 50-100 лет. Я охреневаю, дорогая редакция, от масштаба интеллекта у чубатых.
    Алексей N
    1. Дормидонт Сегодня, 07:50
      Грешно над убогими смеяться
      Дормидонт
  22. Moskovit Сегодня, 07:48

    Мелко плавает Австралия. Какой космодром. Надо сразу строить звезду смерти. Инженеры азова за небольшую предоплату могут помочь с чертежами. Но с 10 до 19, пока работает магазин лего.
    Moskovit
  23. sgr291158 Сегодня, 08:04
    Не вздумайте связываться, это же Украина. Вы же потом еще и должны будите.
    sgr291158
  24. raw174 Сегодня, 08:13
    Украина может начать работу хоть завтра. Мы предлагаем своих людей, свой опыт, а Австралия может предложить территорию (под будущий космодром).

    А кто платить будет?.. Главный вопрос не раскрыт.
    raw174
  25. HAM Сегодня, 08:23

    ОДИН ИЗ ВАРИАНТОВ КОСМОДРОМА ЗА500000ДОЛЛАРОВ!
    Оригинал в Широком Лане!
    HAM
  26. Silvestr Сегодня, 09:19
    неужто решили лохов среди кенгуру найти?Думают, что об их, украинцев, уникальных возможностях все украсть, просрать кенгурятники не знают?Только пусти их на континент- веками их отлавливать будут.
    Silvestr
  27. Вольнопёр Сегодня, 09:20
    Цитата: Балу
    Украина предлагает Австралии построить космодром? belay
    Анекдот дня! laughing

    А чё такова?! Вы просто не в курсе последних открытий нэзалэжних учёных.
    Вольнопёр
  28. злой пиннокио Сегодня, 09:39
    а я незнал что австралия а тем более украина великая космическая держава
    злой пиннокио
  29. morpogr Сегодня, 09:47
    Дайте грошей и мы вам откроем путь в далёкие космические миры. И даже предложим своих укронавтов. И передовые космочовны. laughing
    morpogr
Картина дня