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Украина предложила Австралии построить космодром
Австралийское издание West Australian публикует материал, в котором говорится о предложении украинского правительства по сотрудничеству в ракетно-космической отрасли. Речь идёт о предложении Украины по строительству космодрома в районе авиабазы Кёртин на западе Австралии.
В материале говорится, что Украина «может помочь австралийцам осуществить давнюю мечту о строительстве собственной стартовой площадки для пусков космических аппаратов».
В интервью австралийскому изданию посол Украины Николай Кулинич заявил о том, что у Украины в арсенале есть соответствующие технологии, а также история участия в глобальной ракетно-космической гонке.
Кулинич:
На сегодняшний день известно, что Украина запрашивает 500 тыс. долларов на технико-экономическое обоснование строительства.
Австралийский сенатор Линда Рейнолдс заявила, что власти страны рассматривают украинские предложения.
Рейнолдс:
В материале говорится, что Украина «может помочь австралийцам осуществить давнюю мечту о строительстве собственной стартовой площадки для пусков космических аппаратов».
В интервью австралийскому изданию посол Украины Николай Кулинич заявил о том, что у Украины в арсенале есть соответствующие технологии, а также история участия в глобальной ракетно-космической гонке.
Кулинич:
Это предложение носит реальный характер. Если договорённости будут достигнуты, Украина может начать работу хоть завтра. Мы предлагаем своих людей, свой опыт, а Австралия может предложить территорию (под будущий космодром).
На сегодняшний день известно, что Украина запрашивает 500 тыс. долларов на технико-экономическое обоснование строительства.
Австралийский сенатор Линда Рейнолдс заявила, что власти страны рассматривают украинские предложения.
Рейнолдс:
Мы рассматриваем поступившее от украинского правительства предложение. Если в итоге проект будет реализован, то стартовая площадка станет отличной возможностью для вывода на орбиту космических аппаратов стран Юго-Восточной Азии.
Использованы фотографии: Укринформ
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