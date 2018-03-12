Украина предложила Австралии построить космодром

Это предложение носит реальный характер. Если договорённости будут достигнуты, Украина может начать работу хоть завтра. Мы предлагаем своих людей, свой опыт, а Австралия может предложить территорию (под будущий космодром).

Мы рассматриваем поступившее от украинского правительства предложение. Если в итоге проект будет реализован, то стартовая площадка станет отличной возможностью для вывода на орбиту космических аппаратов стран Юго-Восточной Азии.