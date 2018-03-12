К концу 2020 года число контрактников в ВДВ составит 80 процентов

На сегодняшний день в войсках проходят военную службу по контракту на должностях сержантов и солдат свыше 30 тысяч военнослужащих, это более 70% от общего количества военнослужащих ВДВ. К исходу 2020 года Воздушно-десантные войска будут укомплектованы военнослужащими по контракту на 80 процентов.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков в интервью газете «Красная звезда» рассказал о планах по дальнейшему росту процента контрактников в ВДВ. По словам генерала Сердюкова, до конца 2020 года планируется довести процент контрактников в Воздушно-десантных войсках до 80-ти.Из заявления командующего ВДВ:Отмечено, что контрактники в ВДВ принимаются в первую очередь на должности, связанные с эксплуатацией современных образцов вооружений и военной техники, требующие наличия определённого багажа умений и навыков. Это могут быть навыки работы со средствами РЭБ, системами связи, навыки по обслуживанию и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и др.Напомним, что президент страны ранее сообщал о сохранении в ВС РФ смешанного принципа формирования войск. При сохранении системы призыва число контрактников в ближайшие годы будет расти.