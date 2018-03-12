10:00 12 марта
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К концу 2020 года число контрактников в ВДВ составит 80 процентов

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков в интервью газете «Красная звезда» рассказал о планах по дальнейшему росту процента контрактников в ВДВ. По словам генерала Сердюкова, до конца 2020 года планируется довести процент контрактников в Воздушно-десантных войсках до 80-ти.

Из заявления командующего ВДВ:
На сегодняшний день в войсках проходят военную службу по контракту на должностях сержантов и солдат свыше 30 тысяч военнослужащих, это более 70% от общего количества военнослужащих ВДВ. К исходу 2020 года Воздушно-десантные войска будут укомплектованы военнослужащими по контракту на 80 процентов.


К концу 2020 года число контрактников в ВДВ составит 80 процентов



Отмечено, что контрактники в ВДВ принимаются в первую очередь на должности, связанные с эксплуатацией современных образцов вооружений и военной техники, требующие наличия определённого багажа умений и навыков. Это могут быть навыки работы со средствами РЭБ, системами связи, навыки по обслуживанию и эксплуатации беспилотных летательных аппаратов и др.

Напомним, что президент страны ранее сообщал о сохранении в ВС РФ смешанного принципа формирования войск. При сохранении системы призыва число контрактников в ближайшие годы будет расти.

Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 6

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  1. Геркулесыч Сегодня, 06:53
    Я надеюсь, что этот Сердюков просто однофамилец, и порядочный военный человек! !! hi
    Геркулесыч
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 06:55
    К концу 2020 года число контрактников в ВДВ составит 80 процентов

    Ну так и правильно, чему можно научить солдатика за 1 год срочной службы? request
    a.s.zzz888
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 07:45
      Ну так и правильно, чему можно научить солдатика за 1 год срочной службы?


      Профессиональная армия это конечно хорошо...но в полномасштабной войне ее хватит месяца на три...дальше начнутся трудности с живой силой...кадровиков выбьют в кровопролитных боях а кто же придет им на смену?...историю первых месяцев ВОВ надо помнить всегда.
      Тот же ЛЕХА
  3. Серж Горелый Сегодня, 07:21
    Уже который год, с конца 90-х одна и та же песня! Единственно кто перешёл на контракт- погранцы. Сколько нервов съела ФЦП по переводу на контракт?
    Серж Горелый
    1. raw174 Сегодня, 08:10
      Цитата: Серж Горелый
      Уже который год, с конца 90-х одна и та же песня! Единственно кто перешёл на контракт- погранцы. Сколько нервов съела ФЦП по переводу на контракт?

      Так ведь нет задачи на 100% переход на контракт и это правильно. Призыв должен быть обязательно! А погранцы - всё же не армия... Лично знаю много погранцов (живу в приграничном районе), скажу вам товарищи, такая армия нас не защитит, контрактники первыми с рубежей свалят и не скрывают этого...
      raw174
  4. MoJloT Сегодня, 09:55
    За бугром контрактник это человек убивающий за деньги, у нас контрактник это тот же солдат которому просто приплачивают.
    MoJloT
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