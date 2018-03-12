Замглавы МО РФ: Контракты на серийное производство комплексов "Авангард" уже заключены

Система "Авангард", о которой говорил президент, хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи.

О лазерном оружии говорить можно много, и о нём давно сняты фильмы, написаны фантастические книжки, все об этом знают. Но то, что эти системы стали поступать на вооружение, - это действительно реалии сегодняшнего дня. С прошлого года на вооружение поступили лазерные комплексы, которые дают возможность обезоруживать потенциального противника и поражать все те объекты, которые служат целью.