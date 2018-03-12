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Замглавы МО РФ: Контракты на серийное производство комплексов "Авангард" уже заключены
Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов рассказал о новейшей системе «Авангард», активно обсуждаемой с момента упоминания о ней в ходе послания президента Федеральному собранию. В интервью газете «Красная звезда» Юрий Борисов заявил, что контракт на производство гиперзвукового стратегического комплекса «Авангард» военным ведомством уже заключен.
Из заявления заместителя министра обороны:
Напомним, что ранее в зарубежных (да и не только зарубежных) СМИ были опубликованы комментарии политиков и военных специалистов, заявивших, что заявления о гиперзвуковом стратегическом комплексе «Авангард» могут быть «блефом». При этом в США тут же запросили дополнительное финансирование у конгресса на развёртывание орбитального радара «в качестве ответа на новые вызовы со стороны русских».
Прокомментировал замминистра обороны и боевые лазерные комплексы, появившиеся на вооружении у РФ:
Из заявления заместителя министра обороны:
Система "Авангард", о которой говорил президент, хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи.
Напомним, что ранее в зарубежных (да и не только зарубежных) СМИ были опубликованы комментарии политиков и военных специалистов, заявивших, что заявления о гиперзвуковом стратегическом комплексе «Авангард» могут быть «блефом». При этом в США тут же запросили дополнительное финансирование у конгресса на развёртывание орбитального радара «в качестве ответа на новые вызовы со стороны русских».
Прокомментировал замминистра обороны и боевые лазерные комплексы, появившиеся на вооружении у РФ:
О лазерном оружии говорить можно много, и о нём давно сняты фильмы, написаны фантастические книжки, все об этом знают. Но то, что эти системы стали поступать на вооружение, - это действительно реалии сегодняшнего дня. С прошлого года на вооружение поступили лазерные комплексы, которые дают возможность обезоруживать потенциального противника и поражать все те объекты, которые служат целью.
Использованы фотографии: YouTube
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