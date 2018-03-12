10:01 12 марта
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Замглавы МО РФ: Контракты на серийное производство комплексов "Авангард" уже заключены

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов рассказал о новейшей системе «Авангард», активно обсуждаемой с момента упоминания о ней в ходе послания президента Федеральному собранию. В интервью газете «Красная звезда» Юрий Борисов заявил, что контракт на производство гиперзвукового стратегического комплекса «Авангард» военным ведомством уже заключен.

Из заявления заместителя министра обороны:
Система "Авангард", о которой говорил президент, хорошо испытана. Не без труда она создавалась, потому что температура на поверхности боевого блока достигает двух тысяч градусов. Он действительно летит в плазме. Поэтому проблема управления этим объектом и вопросы защиты стояли очень остро, но решения были найдены. Практические испытания этой системы подтвердили реализуемость выбранного подхода. Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи.


Замглавы МО РФ: Контракты на серийное производство комплексов "Авангард" уже заключены



Напомним, что ранее в зарубежных (да и не только зарубежных) СМИ были опубликованы комментарии политиков и военных специалистов, заявивших, что заявления о гиперзвуковом стратегическом комплексе «Авангард» могут быть «блефом». При этом в США тут же запросили дополнительное финансирование у конгресса на развёртывание орбитального радара «в качестве ответа на новые вызовы со стороны русских».

Прокомментировал замминистра обороны и боевые лазерные комплексы, появившиеся на вооружении у РФ:
О лазерном оружии говорить можно много, и о нём давно сняты фильмы, написаны фантастические книжки, все об этом знают. Но то, что эти системы стали поступать на вооружение, - это действительно реалии сегодняшнего дня. С прошлого года на вооружение поступили лазерные комплексы, которые дают возможность обезоруживать потенциального противника и поражать все те объекты, которые служат целью.

Использованы фотографии: YouTube
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Комментарии 27

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  1. 210окв Сегодня, 07:00
    Ну,в добрый путь.."Авангард"может запросто агрессора превратить не то что в арьергард,но и в пыль
    210окв
    1. Spartanez300 Сегодня, 07:05
      Надо побольше "блефа" для наших вооруженных сил , что же запрыгали раз это блеф .
      Spartanez300
      1. Касым Сегодня, 07:10
        Интересно. Раньше США создавало ударное вооружения, а СССР старался больше оборонительными системами (ПВО, ПКР) заниматься. Теперь роли поменялись. Россия показывает наступательные типы, а штаты собрались заниматься "противодействием". hi
        Касым
        1. Alex-a832 Сегодня, 07:24
          Цитата: Касым
          Интересно. Раньше США создавало ударное вооружения, а СССР старался больше оборонительными системами (ПВО, ПКР) заниматься. Теперь роли поменялись. Россия показывает наступательные типы, а штаты собрались заниматься "противодействием". hi

          Если Вы о прорыве в стратегических ядерных вооружениях - так мы всегда в них старались опередить США, чтобы держать паритет и мир. А в остаьном расклад не изменился: США как работали с перекосом на наступательные, так и работают, а у нас уклон на оборону. Их ПРО двойного назначения, об этом тоже забывать не стоит. В чистом виде оборонительное привязано намертво к родной земле, кроме шахт МБР, конечно. А рядом с нами американской родиной и не пахнет..
          Alex-a832
        2. 30 вис Сегодня, 08:04
          Лучшая защита ,это нападение !
          30 вис
          1. taiga2018 Сегодня, 08:47
            Цитата: 30 вис
            Лучшая защита ,это нападение !

            мы готовы к миру!
            taiga2018
            1. DMB_95 Сегодня, 08:59
              Цитата: taiga2018
              мы готовы к миру!

              Для надёжного Мира оружия нужно больше , чем для Войны .
              DMB_95
  2. a.s.zzz888 Сегодня, 07:04
    Вот и быстренько закрутили действо - без раскачек и рассусоливаний! Это радует! good
    a.s.zzz888
    1. Romario_Argo Сегодня, 07:42
      Радует, что мы фактически вышли из договора РСМД?
      т.к. РС-26 Рубеж она же Авангард, как ракета-носитель летает и на 2000 км., а с гиперзвуковым блоком имеет межконтинентальную дальность
      Вопрос в другом, почему все молчат? У США видимо тоже есть какой то подобный "скелет в шкафу"?
      Romario_Argo
      1. Арон Заави Сегодня, 07:49
        Цитата: Romario_Argo
        Радует, что мы фактически вышли из договора РСМД?
        т.к. РС-26 Рубеж она же Авангард, как ракета-носитель летает и на 2000 км., а с гиперзвуковым блоком имеет межконтинентальную дальность
        Вопрос в другом, почему все молчат? У США видимо тоже есть какой то подобный "скелет в шкафу"?

        А куда им торопиться? Они обладают достаточным потенциалом что бы уничтожить не только РФ, но и весь мир, как впрочем и Россия . Так что они пока хотят закончить реформирование армии и флота, а ядерные носители будут меняться в следующем десятилетии .
        Арон Заави
        1. cniza Сегодня, 08:24
          Так их никто и не торопит , они сами засуетились , их попросили быть скромнее и уважать интересы других , закрепив все это в договоре и не более.
          cniza
      2. NKT Сегодня, 07:53
        Откуда вы знаете про 2000км?
        NKT
        1. Romario_Argo Сегодня, 08:03
          24 октября 2012 года РС-26 был проведён третий пуск с полигона Капустин Яр по внутренней трассе до полигона Сары-Шаган - 2090 км.
          Romario_Argo
          1. NKT Сегодня, 08:24
            В договоре о РСМД сказано о ликвидации ракет наземного базирования средней (1000-5500км) и меньшей (500-1000км) дальности.

            Если ракета летает на (1000-9000км), она разве попадает в выше перечисленные диапазоны?

            Или если она летает (1км-13000км)?
            NKT
      3. DMB_95 Сегодня, 09:07
        Цитата: Romario_Argo
        Радует, что мы фактически вышли из договора РСМД?
        т.к. РС-26 Рубеж она же Авангард, как ракета-носитель летает и на 2000 км., а с гиперзвуковым блоком имеет межконтинентальную дальность

        Из него и надо выйти , т.к. Штаты нарушают Договор в одностороннем порядке . А "Авангард" по своим характеристикам не попадает под РСМД .
        DMB_95
      4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:42
        Romario_Argo Сегодня, 07:42Вопрос в другом, почему все молчат?

        Корвалолом отпаиваются... bully
        a.s.zzz888
  3. Геркулесыч Сегодня, 07:11
    Тут уже ломают копья, наивно утверждая что ракеты комплексов "Авангард " и "Искандер "одно и тоже, только разница в носителе, и движке! Так вот, господа наивные чукотские юноши, "Искандер "тут вообще не у дел! "Авангардные " ракеты созданы с нуля, по другим технологиям, и то что они внешне похожи, и размер близок, так это в первую очередь ттх комплекса и возможности существуемых носителей, коим изначально и планировался Миг31!
    Геркулесыч
    1. Яро Полк Сегодня, 07:28
      Может вы "Кинжал"-имеете ввиду под брюхом Миг, а не Авангард?
      Яро Полк
    2. BIP PS FSB RF Сегодня, 07:29
      На МиГ-31 вообще-то не Авангард, а Кинжал. fool Пособирали все в кучу, а теперь разобраться не можете в своих фантазиях.
      BIP PS FSB RF
    3. Чичиков Сегодня, 07:35
      По большому счету, какая нам разница, чем, как и в каком месте выскочка получит пилюлю! Главное, как в у юристов, - не в наказании дело, а в его неотвратимости!
      Чичиков
  4. tchoni Сегодня, 07:46
    Сперва прокатываем общественность с арматами, истребителями пятого поколения, мистралями-фрегатами,а потом рисуем ужасного качества мультики на коленке... и теперь вынужденны миру доказывать, что
    Скажу больше, мы имеем контракт на серийное производство этих систем. Так что это никакой не блеф, а реальные вещи.
    tchoni
    1. rotmistr60 Сегодня, 08:10
      рисуем ужасного качества мультики на коленке...
      А вы хотели "Звездные войны" Лукаса посмотреть? И как лично вас прокатили с "Арматами" и истребителями 5 поколения? Не раскрывают гостайну, не допускают к испытаниям...? Те, кто этим занимается не считают, что их "прокатили".
      rotmistr60
      1. tchoni Сегодня, 09:44
        Вам напомнить про ИЗНАЧАЛЬНЫЕ сроки принятия на вооружение "арматы" и т-50? Армату в войска обещали с 15 года... Т-50 то же до 20 50 штук грозились принять.... А потом упссс - КОРРЕКЦИЯ ПЛАНОВ...
        Берем теперь "сармат" Бросковые испытания должны были срстоятьсяв ноябре 15 ... состоялись в декабре 17...
        А что до "
        Цитата: rotmistr60
        А вы хотели "Звездные войны" Лукаса посмотреть?

        Такя вамтак скажу. Лукас в 80 м году , не имея 3дмакса, сделал лучше, чем наши "МУЛЬТИКИ ДЛЯ ПРЕЗИДЕНТА" в 2018м. За сим думайте... Если мы МУЛЬТИК ДЛЯ ПРЕЗИЛЕНТА СДЕЛАТЬ НЕ МОЖЕМ, то откуда там ракеты то возьмуться)
        tchoni
    2. 30 вис Сегодня, 08:10
      Не верят ,а почему ! Мультики .. Нет оружия есть мультики ... А иначе ,что ? Иначе очень страшно ! Это ,как страус ,ему страшно ,а он фигак бошку в песок . Нет врага! Он его не видит .. А задница снаруже ,подходи пользуй! И тут задница ...наверху ,голова в песке . А иначе признать перед всем миром ,что России сильна ,мощна , ни кого не боится ,а бояться приходиться "партнёрам " ,чей сияющий город на холме ......"
      30 вис
  5. Дормидонт Сегодня, 07:54
    Для наши западных и ближневосточных партнёров никаких ракет не жалко
    Дормидонт
  6. krokodil25 Сегодня, 08:55
    Цитата: Romario_Argo
    т.к. РС-26 Рубеж она же Авангард,

    Авангард это гиперзвуковой блок а не ракета в данном случае.
    krokodil25
  7. Aleksandr21 Сегодня, 09:00
    Хорошая новость, в плане повышения обороноспособности нашей страны. Вот только интересно, какие сроки поставки Авангарда на вооружение ? В этом году уже можно ждать ? Раз уж есть контракт на серийное производство... или лет через 5 ?
    Aleksandr21
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