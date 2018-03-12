10:05 12 марта
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Знакомьтесь: пожизненный китайский председатель

Товарищ Си Цзиньпин отныне может править китайским государством бессрочно. Ограничений, ранее установленных конституцией, больше нет. Поправки в конституцию одобрило Всекитайское собрание народных представителей.


Китайский лидер Си Цзиньпин


Как сообщает немецкое издание «Bild», китайский лидер отныне имеет право оставаться у власти неограниченное время. Специальная поправка к конституции была одобрена Всекитайским собранием народных представителей. За неё высказалось практически абсолютное большинство голосов.


Как отмечает «ИноТВ», Всекитайское собрание народных представителей сняло ограничения по срокам для председателя КНР. Китайские депутаты в Китае приняли поправку к конституции. Прежде глава государства мог рассчитывать только на два срока, по 5 лет каждый.

Недавно Центральная комиссия Коммунистической партии КНР предложила отменить эти ограничения. Заранее было ясно, что депутаты, заседающие во Всекитайском собрании, предложение это одобрят.

И вот результат: из почти трёх тысяч депутатов за изменение конституции проголосовало 2958. Только двое были против, всего трое воздержались.

Отмена ограничений должна послужить обеспечению авторитета не только самого Си Цзиньпина, но и руководства ЦК Коммунистической партии Китая. Кроме того, инициатива призвана укрепить национальную систему управления.

Напомним, товарищ Си не первое десятилетие является одним из самых влиятельных китайских политиков. И недаром конституционные перемены иностранные эксперты находят кульминационным пунктом для Си Цзиньпина, который устремился к единоличной власти. Тот же «Bild» припоминает, что в своё время товарищ Си пытался вообще «упразднить укоренившуюся в государстве систему коллективного управления»: он назначал сам себя руководителем комитета государственной безопасности, финансов, экономических реформ и др. Это означало, что реальную власть в стране потерял второй человек в правящей партии, премьер Госсовета Ли Кэцян. Премьер Госсовета в КНР — это, между прочим, глава китайского правительства.

Несмотря на предсказуемость решения народных представителей, многие китайцы шокированы самой инициативой Центрального комитета КПК и её последствиями. Противники «неограниченного» Си видят впереди возвращение к насилию времён товарища Мао. Вдобавок людям не нравится пропаганда: чуть не каждый день гостелевидение крутит фильмы, где китайцы восхваляют своего великого председателя.

Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 58

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  1. Chertt Сегодня, 07:47
    Как сообщает немецкое издание «Bild», китайский лидер отныне имеет право оставаться у власти неограниченное время.

    Что это, все вдруг озаботились китайской конституцией? А немцам с их "сгнившей но не умершей" мадам Канцлерин, вообще молчать надо
    Chertt
    1. андрей юрьевич Сегодня, 07:57
      Знакомьтесь: пожизненный китайский председатель
      что то,мне напоминает..
      андрей юрьевич
      1. cniza Сегодня, 08:18
        Да и становится грустно , а самое интересное , что США это нравится и они втихую будут поддерживать культ личности в Китае.
        cniza
        1. Чёрный Сегодня, 09:14
          Цитата: cniza
          , а самое интересное , что США это нравится и они втихую будут поддерживать культ личности в Китае.

          Им не просто нравится - Трамп уже недвусмысленно намекает, что это ему нравится и что Америке тоже следовало подумать над этим вопросом.
          Чёрный
      2. 210окв Сегодня, 08:28
        Я поддерживаю решения китайских товарищей..Заслужил.Во всем.Во внутренней политике,экономике,внешней политике.Нашим бы рукамиводителям подучиться!
        Цитата: андрей юрьевич
        Знакомьтесь: пожизненный китайский председатель
        что то,мне напоминает..
        210окв
        1. Вас Влад Сегодня, 08:37
          Цитата: 210окв
          Нашим бы рукамиводителям подучиться!

          Да,да, пусть подучатся у Китая, как вложения в облигации казначейства США делать! hi
          Да и ещё, пусть тоже не забудут подучится как на первое в мире место выйти, по долгам. wink
          Вас Влад
          1. cariperpaint Сегодня, 09:21
            ага. их вложения в эти бумаги им дикий рычаг на штаты дает.
            cariperpaint
            1. Дедушка Евгений Сегодня, 09:42
              В случае серьёзных разногласий между США и КНР этот рычаг американцы помножат на ноль и Китай останется с фантиками. К слову облигации выгодны пока по ним ~2 процента годовых.
              Дедушка Евгений
              1. cariperpaint Сегодня, 09:57
                это смотря кто первым начнет) выкинут эти 8 процентов на рынок там мало не покажется всем.
                cariperpaint
        2. НасРать Сегодня, 08:41
          Цитата: 210окв
          Я поддерживаю решения китайских товарищей..


          Товарищи - это при социализме и коммунизме!! В Китае оголтелый капитализм... а теперь ещё и с примесью императора!!! wassat
          Когда пришел Си - он старую номенклатуру пустил в утиль и дал новую кровь в управление государством.... теперь как будет? Посмотрим.... Тюрьмы в Китае переполнены от коррупционеров...
          НасРать
          1. Комментарий был удален.
        3. Галеон Сегодня, 09:22
          Цитата: 210окв
          Я поддерживаю решения китайских товарищей..Заслужил.Во всем.Во внутренней политике,экономике,внешней политике.Нашим бы рукамиводителям подучиться!

          Если наши подучатся и на пожизненное пойдут, тогда уж точно крепостных будут брать. Деревеньки загнулись, так городами.
          Галеон
        4. Стирбьорн Сегодня, 09:48
          Цитата: 210окв
          Я поддерживаю решения китайских товарищей..Заслужил.Во всем.Во внутренней политике,экономике,внешней политике.Нашим бы рукамиводителям подучиться!

          Спорно все, во первых он только первый 5летний срок свой отработал еще, а во-вторых чем Дэн Сяопин или Ху Цзиньтао хуже были?! Что в Китае талантливые управленцы, после Си перевелись? А так прямой путь к деспотии, куда выведет, неизвестно
          Стирбьорн
      3. ротмистр Сегодня, 09:00
        Цитата: андрей юрьевич
        Знакомьтесь: пожизненный китайский председатель
        что то,мне напоминает..

        Сталина он вам напоминает, надеюсь на это. Хотя может и Брежнева.
        ротмистр
    2. предки с Дона Сегодня, 08:05
      Это внутреннее дело Китая, если их устраивает руководитель, то это больше никого не должно волновать, пусть в своих "демократических" носах ковыряют.
      предки с Дона
    3. сибиралт Сегодня, 08:11
      Проголосовавшие против и воздержавшиеся получили на это письменное указание от самого Си. Иначе бы им головы не сносить. lol
      сибиралт
      1. donavi49 Сегодня, 09:15
        Скорей всего 1 против - сам Си.
        Вот второго против явно ищут, врага народа этакого. laughing
        donavi49
        1. Дедушка Евгений Сегодня, 09:52
          Второй Ли Кэцян...
          Дедушка Евгений
    4. avt Сегодня, 08:40
      Цитата: Chertt
      Что это, все вдруг озаботились китайской конституцией? А немцам с их "сгнившей но не умершей" мадам Канцлерин, вообще молчать надо

      bully Сравнили хрeн ...с пальцем .
      Цитата: предки с Дона
      Это внутреннее дело Китая, если их устраивает руководитель,

      Вот как раз ЭТО уже не внутреннее дело ! Китайская элита мобилизовалась и 11 марта де юро оформилась к прыжку в Большую Игру как Игрок и центр силы .Следующий шаг, естественно мирный, про военный не говорим, продвижение юаня как резервной валюты Мира.
      avt
  2. Vard Сегодня, 07:47
    Вообще то единственные люди которые не придадут свою страну, это те которым она реально принадлежит... Администраторы они приходят и уходят... а если ты пожизненно, то это твоё и гадить уже не будешь...
    Vard
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:00
      а если ты пожизненно, то это твоё и гадить уже не будешь...


      Все так ...а вдруг ГЕНСЕК впадет в 90 лет в старческий маразм и начнет страдать болезнью Альцгеймера... what и на очередной сессии компартии КНР начнет чудить...что делать то китайцы будут с этой напастью. what
      Тот же ЛЕХА
      1. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:07
        Тот же ЛЕХА .
        а вдруг ГЕНСЕК впадет в 90 лет в старческий маразм и начнет страдать болезнью Альцгеймера..
        Он будет жить вечно.И вообще он практически святой laughing
        Наблюдатель2014
      2. Dreamboat Сегодня, 08:47
        Возможность неограниченного количества переизбраний не означает пожизненность правления.
        Это в США, где власть узурпирована политической номенклатурой из объединенной консервативно-демократической партии, а президенты-болванчики особо ни на что ее влияют, их власть вечна.
        Dreamboat
    2. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:05
      Vard
      Вообще то единственные люди которые не придадут свою страну, это те которым она реально принадлежит... Администраторы они приходят и уходят... а если ты пожизненно, то это твоё и гадить уже не будешь...
      Ну или бесхребетным царём быть .Николая второго забыли?
      Наблюдатель2014
    3. Serg65 Сегодня, 08:05
      Цитата: Vard
      а если ты пожизненно, то это твоё и гадить уже не будешь...

      what Хрущев и Горбачев то же ведь рассчитывали на пожизненное!!!
      Serg65
      1. предки с Дона Сегодня, 08:08
        Так надо было удовлетворить их ожидание, с Хрущевым опоздали, а вот Горбачева вполне еще можно осудить на пожизненное, доказательств преступлений достаточно. С большой долей вероятности он и его подельник Яковлев были завербованы иностранными разведками, по Яковлеву точно есть неопровержимые доказательства. Крючков предоставлял отчет в Политбюро .
        предки с Дона
        1. Serg65 Сегодня, 08:11
          Цитата: предки с Дона
          Так надо было удовлетворить их ожидание

          laughing Как там у классика.....вот деревня, да ктож их посадит, они же ГЕНСЕКИ!!!
          Serg65
          1. предки с Дона Сегодня, 08:18
            Этот "классик" сам сбежал на Запад сделав там операцию по исправлению внешности, да и Горбачев какой сейчас ГЕНСЕК, человек который знал все высшие секреты государства сейчас проживает за бугром, за одно это на кол посадить следовало.
            предки с Дона
  3. К0щей Сегодня, 07:48
    честно говоря удивляет, ведь когда они разрабатывали свою полит. систему, специально решили ограничить сроки правления первого лица гос-ва, чтобы как у нас в СССР с генсеками не получилось.
    К0щей
    1. Хагалаз Сегодня, 08:07
      Цитата: К0щей
      честно говоря удивляет, ведь когда они разрабатывали свою полит. систему, специально решили ограничить сроки правления первого лица гос-ва, чтобы как у нас в СССР с генсеками не получилось.

      У меня есть предположение, что грядут или очень вероятны события, в условиях которых процесс смены власти не лучшим образом может сказаться на стабильности государства.
      Хагалаз
  4. Дормидонт Сегодня, 07:52
    Император вернулся. Плачьте, стенайте, общечеловеки
    Дормидонт
    1. Victor BG Сегодня, 08:47
      Выборы каждые 5 лет не отменили как бы....
      Victor BG
  5. кобальт Сегодня, 07:54
    Был товарищь Си Дзиньпин стал император Си Дзиньпин, история Китая идет по кругу.
    кобальт
    1. donavi49 Сегодня, 09:17
      Ага - следующий шаг провозглашение империи Дзинь и основание имперской династии. laughing
      donavi49
  6. Jovanni Сегодня, 07:57
    Да Бог с ними, с китайцами. Им там в Китае видней. Не одна тысяча лет стране, разберутся. Нам бы тут у себя как-то бы наладить нормальную жизнь...
    Jovanni
    1. Serg65 Сегодня, 08:07
      Цитата: Jovanni
      Нам бы тут у себя как-то бы наладить нормальную жизнь...

      recourse В землянке живёте и с хлеба на воду перебиваетесь???
      Serg65
      1. Jovanni Сегодня, 08:34
        Цитата: Serg65
        В землянке живёте и с хлеба на воду перебиваетесь???

        Да нет, спасибо советской власти, родителям малогабаритку дала бесплатно, в ней и живу. Ну а на покушать самому удается заработать. В дополнение к пенсии, которой как раз на хлеб и воду бы хватало. Но не об этом печаль моя, дорогой коллега. Вот сейчас выборы на носу, и Президент наш одной из самых главных проблем обозначил "ножницы" между самыми богатыми, и нищими. Беда в том, что не в первый раз он это отмечает. Перед выборами, как правило. А мне отчего-то при таких его словах всякие рожы чубайсовосечинодерибасковские мерещатся. Как ржут они над нами, и над словами его...
        Jovanni
        1. Вас Влад Сегодня, 08:47
          Цитата: Jovanni
          В дополнение к пенсии, которой как раз на хлеб и воду бы хватало.

          А сколько у вас пенсия 700 рублей или минимальная?
          Вас Влад
          1. Jovanni Сегодня, 09:54
            А сколько у вас пенсия 700 рублей или минимальная?

            Мне сарказм Ваш непонятен. Слава Богу за 43 года трудового стажа (с перерывом на срочную службу в армии) не может быть пенсия минимальная. Но и депутатом или судьей я тоже не был. Так что начальная моя пенсия - 12490 руб. С голоду и от жажды не помираю. Только мы всё же не животные, которым достаточно еды, питья, ну и, может быть норы над головой. У человека запросы побольше. Я вот, например, Родину свою люблю, и поездить по ней хотел бы. На Байкале побывать, на Курилах. В Большом театре. Но увы...
            Jovanni
  7. Чичиков Сегодня, 08:01
    Для стабильного и гарантированного воплощения долгосрочных программ так и нужно. Правильно сделали! А то, каждые пять лет, кто-то хочет "порулить", да еще ядерной державой, да еще в угоду своим спонсорам - политические пройдохи и стритрейсеры!
    Чичиков
    1. Тот же ЛЕХА Сегодня, 08:12
      Для стабильного и гарантированного воплощения долгосрочных программ так и нужно.

      Товарищ Си Цзиньпин мудрый человек ...себе будущее обеспечил... а также всей своей родне.
      Сдается мне что мы присувствуем при историческом событии образования династии СИ...
      да здравствует великий император СИ.
      Тот же ЛЕХА
      1. Чичиков Сегодня, 09:10
        Китай, из задрипанной страны, которая еще тридцать лет назад выплавляла метал в десятках тысячах сельских горнах, гоняла воробьев, - чтобы не сожрали урожай и где мотороллер считался роскошью, под руководством "императоров" и стараниями трудолюбивого народа, превратился в одного из лидеров мировой индустрии.
        Чичиков
  8. svp67 Сегодня, 08:08
    Товарищ Си Цзиньпин отныне может править китайским государством бессрочно.
    Китай быстро на новый уровень ИМПЕРИИ перешел, интересно США когда за ними последуют?
    svp67
    1. karish Сегодня, 08:17
      Цитата: svp67
      Товарищ Си Цзиньпин отныне может править китайским государством бессрочно.
      Китай быстро на новый уровень ИМПЕРИИ перешел, интересно США когда за ними последуют?

      США никогда не последуют
      Любое пожизненное правление ведёт к деградации и застою.
      тк себя он то же окружит кучкой преданных друзей - которые то же будут сидеть пожизненно . а они вслед окружат себя такими же ( у каждого свой круг 0 - нарушатся социальные лифты т.к вся система будет заточена на одну цель - сохранения себя . своих привелегий и привелегий своего круга.
      Ничего хорошего из этого не выдет.
      karish
      1. svp67 Сегодня, 08:51
        Цитата: karish
        Ничего хорошего из этого не выдет.

        Но это исторический путь любой Империи, а США это ИМПЕРИЯ, в самом чистом виде.
        Цитата: karish
        США никогда не последуют

        В свое время в республиканском Риме, то же так думали, как и в республиканской Франции...
        svp67
      2. Хагалаз Сегодня, 08:53
        И действительно! Теневым образом власть в Европе осуществляют кланы, которые имеют многовековую историю. Деградация их общества очевидна. СШАшный президент является практически номинальной фигурой, реально политику формируют другие не сменяемые структуры. Результат тот же.
        Хагалаз
      3. Дормидонт Сегодня, 09:33
        Любое пожизненное правление ведёт к деградации и застою.
        Спасибо за шутки юмора с утра пораньше.
        Лизке лондонобадской напишите
        Дормидонт
  9. Million Сегодня, 08:11
    У нас в России тоже самое,только неофициально)))
    Million
    1. Serg65 Сегодня, 08:32
      Цитата: Million
      У нас в России тоже самое,только неофициально)))

      tongue И слава Богу!
      Serg65
  10. samarin1969 Сегодня, 08:13
    И как это китайские товарищи забыли попросить разрешения у "мировой общественности". request wink
    Молодцы!!!... Пекин - не Белград, бомбить не будут. (Даже если на избирательных участках не будет видеокамер).
    samarin1969
  11. seos Сегодня, 08:30
    Несмотря на предсказуемость решения народных представителей, многие китайцы шокированы самой инициативой Центрального комитета КПК и её последствиями.
    Сказано как будто Си какой то узурпатор...
    Китайцы счастливы, что он у власти, народ его любит и вполне логично, что лидер с его навыками и талантами должен править всю жизнь. Под его правлением Китай вышел на 1 место по экономике, поднялся в военном и политическом смысле.
    seos
  12. demo Сегодня, 08:42
    Китайцы отдают себе отчет в том, что окружающий их мир далеко не безопасен как для Китая, так и для китайцев.
    Три тысячи человек проголосовали за сохранение "статуса кво".
    Такая страна как Китай, если пойдет в разнос, создаст столько проблем всем соседям,среди которых и РФ, что мало не покажется.на
    Только представьте себе на минутку поток беженцев в 10-15 миллионов человек на наш Дальний восток. Что будем делать?
    А представьте себе все прелести переходного периода, если возобладают "демократические ценности" (лихие 90-е в России). Триады в Китае сегодня находятся в жесткой узде.
    Именно в такие периоды преступность старается сделать так, чтобы ей ничто не угрожало.
    Представили себе миллионные банды у соседей.
    Ни продавать, ни покупать.
    И поток наркоты из Китая в РФ.
    Так что пусть товарищ Си сидит на своем месте.
    Нам спокойней будет.
    demo
  13. Салют Сегодня, 08:42
    как это не похоже на Россию..
    Салют
  14. ЖИГАН Сегодня, 09:11
    Скорее всего отравят no
    ЖИГАН
    1. Дормидонт Сегодня, 09:35
      Если либерастов отлавливать и отстреливать, ничего не случится
      Дормидонт
  15. Moskovit Сегодня, 09:29
    Недавно смотрел сюжет про историю Китая, там мужчина рассказывал, что лет 30 назад для него было счастьем купить новые носки. А сейчас глядя на Китай, хочется просто....В любом крупном китайском городе столько небоскребов, что Москва-сити кажется убогой деревней по сравнению с ними. Я уже не беру Шанхай или Гуанджоу.
    Общаясь с китайцами, я понял, что как люди с имперским мышлением, они уважают только сильных личностей, поэтому им нужен царь и император. Поэтому они любят Путина. А до альцгеймера Си не доживет как политик. Сейчас там множество сильных кланов и как только потеряешь хватку- сразу на пенсию.
    Moskovit
  16. Palagecha Сегодня, 09:34
    Давно и у нас пора сделать так,но гораздо лучше.Отменить сроки для президента и Путин пусть правит до конца и назначить пожизненно премьером Медведева.Тогда у нас наступят покой,стабильность и уверенность завтрашнем дне.Как было при СССР.Лежит на сберкнижке 12000 рублей-они и завтра будут лежать.И ты знал,что ничего не изменится и ждал далекое прекрасное будущее.Так и сейчас надо.Вечером ложишься и знаешь,что завтра таким же нищим и проснешься.И никто тебе не кидает глупые заманухи про десятилетия побед и прекрасное будущее поколений.
    Palagecha
  17. Razvedka_Boem Сегодня, 09:39
    Один пояс, один путь. Логичное продолжение стратегии.
    Razvedka_Boem
  18. Лесс Сегодня, 09:46
    Знакомьтесь: пожизненный китайский председатель

    Лесс
  19. Ниточкин Сегодня, 10:04
    Типичная журнашлюшная подача новостей. Зажарить до подгорелой корки, чтобы запашку побольше было, и подать к столу - нате, жрите горяченькое. Тьфу.
    Отменили ограничение по двум срокам подряд. Саму возможность выборов каждые 5 лет не отменяли.
    Ниточкин
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