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Знакомьтесь: пожизненный китайский председатель
Товарищ Си Цзиньпин отныне может править китайским государством бессрочно. Ограничений, ранее установленных конституцией, больше нет. Поправки в конституцию одобрило Всекитайское собрание народных представителей.
Как сообщает немецкое издание «Bild», китайский лидер отныне имеет право оставаться у власти неограниченное время. Специальная поправка к конституции была одобрена Всекитайским собранием народных представителей. За неё высказалось практически абсолютное большинство голосов.
Как отмечает «ИноТВ», Всекитайское собрание народных представителей сняло ограничения по срокам для председателя КНР. Китайские депутаты в Китае приняли поправку к конституции. Прежде глава государства мог рассчитывать только на два срока, по 5 лет каждый.
Недавно Центральная комиссия Коммунистической партии КНР предложила отменить эти ограничения. Заранее было ясно, что депутаты, заседающие во Всекитайском собрании, предложение это одобрят.
И вот результат: из почти трёх тысяч депутатов за изменение конституции проголосовало 2958. Только двое были против, всего трое воздержались.
Отмена ограничений должна послужить обеспечению авторитета не только самого Си Цзиньпина, но и руководства ЦК Коммунистической партии Китая. Кроме того, инициатива призвана укрепить национальную систему управления.
Напомним, товарищ Си не первое десятилетие является одним из самых влиятельных китайских политиков. И недаром конституционные перемены иностранные эксперты находят кульминационным пунктом для Си Цзиньпина, который устремился к единоличной власти. Тот же «Bild» припоминает, что в своё время товарищ Си пытался вообще «упразднить укоренившуюся в государстве систему коллективного управления»: он назначал сам себя руководителем комитета государственной безопасности, финансов, экономических реформ и др. Это означало, что реальную власть в стране потерял второй человек в правящей партии, премьер Госсовета Ли Кэцян. Премьер Госсовета в КНР — это, между прочим, глава китайского правительства.
Несмотря на предсказуемость решения народных представителей, многие китайцы шокированы самой инициативой Центрального комитета КПК и её последствиями. Противники «неограниченного» Си видят впереди возвращение к насилию времён товарища Мао. Вдобавок людям не нравится пропаганда: чуть не каждый день гостелевидение крутит фильмы, где китайцы восхваляют своего великого председателя.
Китайский лидер Си Цзиньпин
Как сообщает немецкое издание «Bild», китайский лидер отныне имеет право оставаться у власти неограниченное время. Специальная поправка к конституции была одобрена Всекитайским собранием народных представителей. За неё высказалось практически абсолютное большинство голосов.
Как отмечает «ИноТВ», Всекитайское собрание народных представителей сняло ограничения по срокам для председателя КНР. Китайские депутаты в Китае приняли поправку к конституции. Прежде глава государства мог рассчитывать только на два срока, по 5 лет каждый.
Недавно Центральная комиссия Коммунистической партии КНР предложила отменить эти ограничения. Заранее было ясно, что депутаты, заседающие во Всекитайском собрании, предложение это одобрят.
И вот результат: из почти трёх тысяч депутатов за изменение конституции проголосовало 2958. Только двое были против, всего трое воздержались.
Отмена ограничений должна послужить обеспечению авторитета не только самого Си Цзиньпина, но и руководства ЦК Коммунистической партии Китая. Кроме того, инициатива призвана укрепить национальную систему управления.
Напомним, товарищ Си не первое десятилетие является одним из самых влиятельных китайских политиков. И недаром конституционные перемены иностранные эксперты находят кульминационным пунктом для Си Цзиньпина, который устремился к единоличной власти. Тот же «Bild» припоминает, что в своё время товарищ Си пытался вообще «упразднить укоренившуюся в государстве систему коллективного управления»: он назначал сам себя руководителем комитета государственной безопасности, финансов, экономических реформ и др. Это означало, что реальную власть в стране потерял второй человек в правящей партии, премьер Госсовета Ли Кэцян. Премьер Госсовета в КНР — это, между прочим, глава китайского правительства.
Несмотря на предсказуемость решения народных представителей, многие китайцы шокированы самой инициативой Центрального комитета КПК и её последствиями. Противники «неограниченного» Си видят впереди возвращение к насилию времён товарища Мао. Вдобавок людям не нравится пропаганда: чуть не каждый день гостелевидение крутит фильмы, где китайцы восхваляют своего великого председателя.
Обозревал и комментировал Олег Чувакин
— специально для topwar.ru
— специально для topwar.ru
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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