США при помощи Грузии хотят проинспектировать с воздуха Абхазию и Южную Осетию

Пока решение по возобновлению полетов не удается принять. Грузия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. При этом США с помощью Грузии хотят провести инспекцию с воздуха Абхазии, Южной Осетии и прилегающих к ним пограничных районов России, несмотря на то, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми государствами и не участвуют в договоре по открытому небу,

Число доступных для США аэродромов с 1 января будет сокращено. Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января,