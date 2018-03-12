10:02 12 марта
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США при помощи Грузии хотят проинспектировать с воздуха Абхазию и Южную Осетию

CША рассчитывают с помощью Грузии проинспектировать с воздуха Абхазию и Южную Осетию в ходе проверочных полетов по договору по открытому небу (ДОН), передает РИА Новости сообщение военно-дипломатического источника.



Пока решение по возобновлению полетов не удается принять. Грузия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. При этом США с помощью Грузии хотят провести инспекцию с воздуха Абхазии, Южной Осетии и прилегающих к ним пограничных районов России, несмотря на то, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми государствами и не участвуют в договоре по открытому небу,
рассказал источник агентству.


Москва и Тбилиси 26 февраля в Вене начали обсуждение находящихся под угрозой срыва полетов в рамках договора по открытому небу. При этом, как отметил источник, «за Грузией стоят США».

Реализация ДОН находится в текущем году под угрозой срыва в связи с тем, Грузия не желает открывать свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения.

Ранее источник сообщал также, что РФ с 1 января ограничила число аэродромов, которые можно использовать американским наблюдателям.

Число доступных для США аэродромов с 1 января будет сокращено. Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января,
заявлял собеседник в конце прошлого года.

По его словам, речь, в частности, шла о намерении американцев закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 21

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  1. предки с Дона Сегодня, 08:25
    Так они вроде уже проводили наземную совместную "инспекцию" в 2008 году, и их вояж закончился для них печально. В порту Поти много тогда амеровского имущества нам досталось, помню как они канючили вернуть им "хамеры".
    предки с Дона
    1. cniza Сегодня, 08:33
      Их интерес заглянуть поглубже в Россию , а Абхазия и Ю.О. только предлог.
      cniza
    2. сибиралт Сегодня, 08:44
      Абхазия и ЮО признанные Россией республики, и им никто не запрещает иметь свои системы ПВО. Так что, у не прошенных "инспекторов" могут случиться проблемы. winked
      сибиралт
  2. pjastolov Сегодня, 08:32
    речь, в частности, шла о намерении американцев закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.
    а с какого перепугу их вообще пускать? или после послания у них началось недержание recourse
    pjastolov
    1. LSA57 Сегодня, 08:46
      Цитата: pjastolov
      а с какого перепугу их вообще пускать?

      да есть такое понятие в международных отношениях как Договор
      Москва и Тбилиси 26 февраля в Вене начали обсуждение находящихся под угрозой срыва полетов в рамках договора по открытому небу.

      мы не полосатые, слово держим
      LSA57
      1. pjastolov Сегодня, 09:05
        Цитата: LSA57
        да есть такое понятие в международных отношениях как Договор

        так это когда есть отношения.......
        мы не полосатые, слово держим

        вот в этом и проблема - надо не держать, а делать то что выгодно, глядишь после этого, у некоторых, и мозги думать начнут
        pjastolov
        1. LSA57 Сегодня, 09:10
          Цитата: pjastolov
          вот в этом и проблема - надо не держать, а делать то что выгодно,

          а разве соблюдать договор и держать своё слово это не дело? в мире всё видят, с кем можно иметь дело, а скем нельзя, вот это и выгодно. а про мозги у некоторых, отдельный разговор
          LSA57
          1. pjastolov Сегодня, 09:16
            Цитата: LSA57
            вот это и выгодно.

            и что с грузинами выгодно? американские базы под боком? или мандарины?
            pjastolov
            1. LSA57 Сегодня, 09:25
              Цитата: pjastolov
              и что с грузинами выгодно?

              выгодно договор соблюдать
              американские базы под боком?

              ну и куда эту грузию деть? подальше по карте отодвинуть? соседей не выбирают.
              или мандарины?

              так мы с ними вроде почти не торгуем
              LSA57
              1. pjastolov Сегодня, 09:33
                Цитата: LSA57
                ну и куда эту грузию деть? подальше по карте отодвинуть? соседей не выбирают.

                я бы посоветовал, Сергей hi да боюсь - забанят
                pjastolov
                1. LSA57 Сегодня, 09:39
                  Цитата: pjastolov
                  я бы посоветовал, Сергей

                  я бы тоже переселили их, и не только их, ближе к преисподней, но увы request
                  будем терпеть. Взаимно hi
                  LSA57
      2. сибиралт Сегодня, 09:16
        В любом договоре есть основное положение о прекращении (приостановлении) его исполнения сторонами. Одним из пунктов является - невыполнение обязательств одной из сторон. В таком случае договор автоматически, как минимум, приостанавливает свое действия для других сторон. А в дальнейшем идет урегулирование спора в порядке установленном договором.hi
        сибиралт
        1. LSA57 Сегодня, 09:41
          Цитата: сибиралт
          А в дальнейшем идет урегулирование спора в порядке установленном договором.

          да об этом и разговор, пытаемся договориться request причём ключевое слово, ПЫТАЕМСЯ
          LSA57
  3. Наблюдатель2014 Сегодня, 08:33
    Зачем этот договор нужен? Всё равно этот договор уже куцый
    Ранее источник сообщал также, что РФ с 1 января ограничила число аэродромов, которые можно использовать американским наблюдателям.

    закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.
    Наблюдатель2014
    1. LSA57 Сегодня, 08:48
      Цитата: Наблюдатель2014
      Зачем этот договор нужен?

      так из него никто не выходил, значит надо хоть и куцый, но соблюдать
      Реализация ДОН находится в текущем году под угрозой срыва в связи с тем, Грузия не желает открывать свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения.

      а вот если не пустят, тогда можно и послать лесом
      LSA57
  4. taiga2018 Сегодня, 08:39
    для этого нужна помощь не Грузии,а России,неужели США "не было дома" в 2008 году...
    taiga2018
  5. rotmistr60 Сегодня, 09:03
    несмотря на то, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми государствами и не участвуют в договоре по открытому небу
    А американцам какая разница? Они захотели - выложи и положи и ни как иначе. Если американская журналистка при интервью ВВП удивлялась и не могла понять почему Россия не хочет подстраиваться под американское правосудие и законодательство, то что уж говорить об американских генералах.
    rotmistr60
  6. Влад Морозов Сегодня, 09:14
    Опять суют свой длинный нос! Ладно поляков, румын тупоголовых подставили под удар ЯО России. Но Грузины то, надеюсь с головой на плечах?!
    Влад Морозов
    1. амурец Сегодня, 09:46
      Цитата: Влад Морозов
      Ладно поляков, румын тупоголовых подставили под удар ЯО России. Но Грузины то, надеюсь с головой на плечах?!

      Такой-же головой, как у румын и поляков тупоголовых.
      амурец
  7. Дормидонт Сегодня, 09:30
    Пора бы инспекторам начать разбиваться по техническим причинам
    Дормидонт
  8. Волька Сегодня, 09:48
    может посветить им, а то неровен час в горах заблудятся, всякое бывает...
    Волька
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