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США при помощи Грузии хотят проинспектировать с воздуха Абхазию и Южную Осетию
CША рассчитывают с помощью Грузии проинспектировать с воздуха Абхазию и Южную Осетию в ходе проверочных полетов по договору по открытому небу (ДОН), передает РИА Новости сообщение военно-дипломатического источника.
Москва и Тбилиси 26 февраля в Вене начали обсуждение находящихся под угрозой срыва полетов в рамках договора по открытому небу. При этом, как отметил источник, «за Грузией стоят США».
Реализация ДОН находится в текущем году под угрозой срыва в связи с тем, Грузия не желает открывать свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения.
Ранее источник сообщал также, что РФ с 1 января ограничила число аэродромов, которые можно использовать американским наблюдателям.
По его словам, речь, в частности, шла о намерении американцев закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.
Пока решение по возобновлению полетов не удается принять. Грузия закрыла свое воздушное пространство для российских самолетов. При этом США с помощью Грузии хотят провести инспекцию с воздуха Абхазии, Южной Осетии и прилегающих к ним пограничных районов России, несмотря на то, что Абхазия и Южная Осетия являются независимыми государствами и не участвуют в договоре по открытому небу,рассказал источник агентству.
Москва и Тбилиси 26 февраля в Вене начали обсуждение находящихся под угрозой срыва полетов в рамках договора по открытому небу. При этом, как отметил источник, «за Грузией стоят США».
Реализация ДОН находится в текущем году под угрозой срыва в связи с тем, Грузия не желает открывать свое воздушное пространство для российских самолетов наблюдения.
Ранее источник сообщал также, что РФ с 1 января ограничила число аэродромов, которые можно использовать американским наблюдателям.
Число доступных для США аэродромов с 1 января будет сокращено. Речь идет о приведении перечня аэродромов в соответствие с договором. Такой шаг является зеркальным в ответ на заявленные США меры в отношении России, которые также планируется ввести с января,заявлял собеседник в конце прошлого года.
По его словам, речь, в частности, шла о намерении американцев закрыть для российских наблюдателей воздушное пространство над Аляской, Гавайями и ограничить дальность полетов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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