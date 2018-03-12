13:11 12 марта

Россия готова к глобальному суициду США

Президент США Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты, неоднократно заявлял, что в случае его избрания Америка будет говорить с миром с позиции силы.

Спустя год в Вашингтоне пришло понимание того, что это невозможно не только в случае с Россией, но и теперь в случае с Китаем. За последнее десятилетие армии этих стран настолько нарастили свои возможности, что война со Штатами станет суицидом для последних. По крайней мере, это утверждение на 100% верно как итог конфликта с нашей страной.

1 марта текущего года этот факт стал еще более явным. Представленное Путиным оружие мгновенно изменило стратегический расклад сил в мире. Несколько сенаторов США уже потребовали от Госдепа начать переговоры с Россией, понимая, что если не остановить развитие подобных военных технологий, то еще через 5-7 лет наша страна оставит Америку далеко позади.




5

Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Комментарии 6

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. Dashout Сегодня, 09:32
    Достал уже этот шантаж США, их грязные ходы... Каинисты!
    Я думаю, что в ближайшем времени у России появятся много союзников. Почему:? Путин в своей речи сказал, что Россия надежно защитит и себя, и союзников
    Dashout
    1. андрей юрьевич Сегодня, 09:50
      Россия готова к глобальному суициду США
      мало того что "загнивают" и вообще штатам-"капец",так ещё и суицидники... беда... recourse lol
      андрей юрьевич
  2. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:35
    Несколько сенаторов США уже потребовали от Госдепа начать переговоры с Россией


    Здесь таится опасность для нашей страны снова оказаться в дуракаx как это произошло при Горбачеве...ни в коем случае нельзя заключать договор с американцами не обеспечив себе 100-процентную безопасность.
    Нельзя давать американцам ни малейшего шанса в будущем шантажировать нашу страну с помощью каких либо договоров.
    Тот же ЛЕХА
    1. ОБЕРЕГ Сегодня, 10:57
      Цитата: Тот же ЛЕХА
      Здесь таится опасность для нашей страны снова оказаться в дуракаx как это произошло при Горбачеве...ни в коем случае нельзя заключать договор с американцами не обеспечив себе 100-процентную безопасность.

      Договор договору рознь...нельзя заключать договоры на заведомо невыгодных для нас условиях. Хотя,американцы редко вообще придерживаются договоренностей. Достаточно глянуть на договор о хим.оружии. Мы это оружие уничтожили,а США нет.
      ОБЕРЕГ
  3. ИмПерц Сегодня, 09:35
    Как давно я не видел Киселёва)))
    Совпадение?
    Не думаю)))
    ИмПерц
  4. sib.ataman Сегодня, 12:11
    Диагноз окончательный и обжалованию не подлежит-палата N 6, смирительная рубашка, 7-ведёрная клизма и абязательная стерилизация, чтоб такие больше не плодились!
    sib.ataman
Картина дня