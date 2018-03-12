Россия готова к глобальному суициду США

Президент США Дональд Трамп, еще будучи кандидатом в президенты, неоднократно заявлял, что в случае его избрания Америка будет говорить с миром с позиции силы.



Спустя год в Вашингтоне пришло понимание того, что это невозможно не только в случае с Россией, но и теперь в случае с Китаем. За последнее десятилетие армии этих стран настолько нарастили свои возможности, что война со Штатами станет суицидом для последних. По крайней мере, это утверждение на 100% верно как итог конфликта с нашей страной.



1 марта текущего года этот факт стал еще более явным. Представленное Путиным оружие мгновенно изменило стратегический расклад сил в мире. Несколько сенаторов США уже потребовали от Госдепа начать переговоры с Россией, понимая, что если не остановить развитие подобных военных технологий, то еще через 5-7 лет наша страна оставит Америку далеко позади.











