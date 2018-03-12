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Немецкий депутат рассказал, как относятся к Порошенко в Германии
Председатель фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк (ФРГ) и руководитель проекта «Народная дипломатия» Андреас Маурер во время скайп-конференции на канале «Open Ukraine» рассказал, как в Германии относятся к Петру Порошенко, передает РИА Новости.
Маурер заметил, что уже «никого не удивляет тот факт, что на Украине Порошенко называют клоуном».
По его словам, президента Украины «уже никто не воспринимает всерьез».
Политик отметил также, что «сейчас уже никто не будет делать ставку» на действующего украинского президента.
Маурер заметил, что уже «никого не удивляет тот факт, что на Украине Порошенко называют клоуном».
Ну, у нас (в Германии) говорят дипломатично: что он мог бы в театре играть без проблем,сказал депутат.
По его словам, президента Украины «уже никто не воспринимает всерьез».
Время Порошенко, по моему мнению, прошло. Я думаю, там уже, за кулисами, или нашли, или ищут, кто заменит Порошенко,добавил Маурер.
Политик отметил также, что «сейчас уже никто не будет делать ставку» на действующего украинского президента.
Никто ничего не поставит: ни гривну, ни евро, ни рубль,подчеркнул он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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