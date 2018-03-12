13:15 12 марта
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Немецкий депутат рассказал, как относятся к Порошенко в Германии

Председатель фракции партии «Левые» в регионе Оснабрюк (ФРГ) и руководитель проекта «Народная дипломатия» Андреас Маурер во время скайп-конференции на канале «Open Ukraine» рассказал, как в Германии относятся к Петру Порошенко, передает РИА Новости.



Маурер заметил, что уже «никого не удивляет тот факт, что на Украине Порошенко называют клоуном».


Ну, у нас (в Германии) говорят дипломатично: что он мог бы в театре играть без проблем,
сказал депутат.

По его словам, президента Украины «уже никто не воспринимает всерьез».

Время Порошенко, по моему мнению, прошло. Я думаю, там уже, за кулисами, или нашли, или ищут, кто заменит Порошенко,
добавил Маурер.

Политик отметил также, что «сейчас уже никто не будет делать ставку» на действующего украинского президента.

Никто ничего не поставит: ни гривну, ни евро, ни рубль,
подчеркнул он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 50

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  1. Чёрный Сегодня, 09:42
    Клоун он и в германии клоун....По мнению Германии свин жирок уже нагулял - осталось его пустить на мясо. Ждут подходящего праздника" laughing
    Чёрный
    1. Teberii Сегодня, 09:48
      Значит немцы сами в поиске нового кандидата .Надоел хуже редьки.
      Teberii
      1. Кроу Сегодня, 09:56
        Никто ничего не поставит: ни гривну, ни евро, ни рубль

        Ещё бы, столько долларов профукали.
        Кроу
    2. maxim947 Сегодня, 09:49
      Политик рассказал, как относятся к Порошенко в Германии

      Также, как и к Ельцину - смешно, противно, но очень удобно в плане управления с целью достижения своих государственных интересов. И пользовать его и страну, будут до тех пор, пока сами украинцы терпят.
      maxim947
      1. Хагалаз Сегодня, 09:57
        А я устал - я ухожу, будет))?
        Хагалаз
        1. maxim947 Сегодня, 09:58
          ))) это уже если разрешат ввыйти.
          А самое лучшее это смертельный удар током через мышку, возложение вины на русских хакеров и получение на выходе "мученика", еще площадь в Брюсселе можно его именем назвать))
          maxim947
          1. Хагалаз Сегодня, 10:15
            Представляете, кондитерский бренд Порошен)))? В честь безвинно убиенного хероя?
            Хагалаз
        2. Стас Снежин Сегодня, 10:18
          Петрило, как и Горбачёв, сделает своё дело и свалит жить подальше..
          Стас Снежин
          1. Ушлый_башкорт Сегодня, 11:36
            Это если успеет. Его просто объявят агентом Путина и сами же свидомые будут его по нэзалэжной гонять. Трат со стороны запада минимум, а эффекту максимум. Ну лично я бы так сделал.
            Ушлый_башкорт
            1. Вежливый Лось Сегодня, 12:04
              Цитата: Ушлый_башкорт
              Его просто объявят агентом Путина и сами же свидомые будут его по нэзалэжной гонять.

              В этом случае у Януковича появится новый сосед по коммуналке. Пьющий, но зато с бабками.
              Цитата: Ушлый_башкорт
              Трат со стороны запада минимум, а эффекту максимум.

              Действительно, затрат практически никаких, но в положительном эффекте я не уверен. Пеце для получения вида на жительство придется деньгами конкретно поделиться и на камеру много чего рассказать интересного.
              Мое предположение: если Пецу и уйдут с поста, то только ногами вперед, героем, жизнь свою положившим за европейские ценности и процветание Незалэжной.
              Вежливый Лось
              1. Ушлый_башкорт Сегодня, 13:00
                Так я про то и говорю, не добежит он до ВПП, раньше грохнут как предателя идей революции гнидности.
                Ушлый_башкорт
    3. сибиралт Сегодня, 10:11
      Теперь у Запада поставить нового Порошенко уже не получится. Печлька, однако! Вся надежда на ЛДНР.winked
      сибиралт
    4. Влад Морозов Сегодня, 12:48
      Мне тоже кажется, что его уберут и разделит участь Березовского, Родченкова и прочих сакральных жертв
      Влад Морозов
  2. pjastolov Сегодня, 09:43
    Никто ничего не поставит: ни гривну, ни евро, ни рубль,
    значит повесят
    pjastolov
    1. vorobey Сегодня, 09:46
      Цитата: pjastolov
      Никто ничего не поставит: ни гривну, ни евро, ни рубль,
      подчеркнул он


      ага... бакс животворящий.. laughing
      vorobey
      1. pjastolov Сегодня, 09:49
        Цитата: vorobey
        ага... бакс животворящий..

        ну уже не совсем животворящий, заплесневел он немножко, аот пеца его и дезинфицировал
        pjastolov
  3. LSA57 Сегодня, 09:46
    Ну, у нас (в Германии) говорят дипломатично: что он мог бы в театре играть без проблем,

    а он марионеткой и играет. и кукловод известен
    LSA57
    1. pjastolov Сегодня, 09:58
      Цитата: LSA57
      и кукловод известен

      вот скорее всего кукловода и хотят подвинуть, немцы есть немцы
      pjastolov
      1. LSA57 Сегодня, 10:05
        Цитата: pjastolov
        вот скорее всего кукловода и хотят подвинуть, немцы есть немцы

        да вроде как кукловод у них один. старушка тоже на верёвочках, хоть и хочет казаться независимой. но золотой запас страны у кукловода, да и территория практически под оккупацией. куда уж тут дёргаться request
        LSA57
        1. pjastolov Сегодня, 10:12
          Цитата: LSA57
          куда уж тут дёргаться

          к гинекологу laughing
          pjastolov
          1. LSA57 Сегодня, 10:16
            Цитата: pjastolov
            к гинекологу

            поздно. request на таких сроках, вмешательство опасно для жизни lol
            LSA57
            1. pjastolov Сегодня, 10:37
              Цитата: LSA57
              на таких сроках, вмешательство опасно для жизни

              предлагаете кесарево? и в бокс?
              pjastolov
              1. LSA57 Сегодня, 10:43
                Цитата: pjastolov
                предлагаете кесарево? и в бокс?

                сразу бокс с кличко, за пост марионетки laughing
                LSA57
                1. pjastolov Сегодня, 10:51
                  Цитата: LSA57
                  сразу бокс с кличко, за пост марионетки

                  с кем? с Псаки?
                  pjastolov
                  1. LSA57 Сегодня, 10:59
                    Цитата: pjastolov
                    с кем? с Псаки?

                    лучше с маккейном laughing
                    LSA57
                    1. pjastolov Сегодня, 11:10
                      Цитата: LSA57
                      лучше с маккейном

                      у них разные умственные весовые категории - у маккейна он высох еще во въетнаме
                      pjastolov
                      1. LSA57 Сегодня, 11:16
                        Цитата: pjastolov
                        у них разные умственные весовые категории - у маккейна он высох еще во въетнаме

                        а у кличко отбит. так что всё рОвно
                        LSA57
      2. Alex-a832 Сегодня, 10:05
        Цитата: pjastolov
        Цитата: LSA57
        и кукловод известен

        вот скорее всего кукловода и хотят подвинуть, немцы есть немцы

        Для фрицев кукловод не по зубам, так как по совместительству это чужой банк, в котором хранятся их надежды на возврат золотого запаса lol
        Alex-a832
        1. pjastolov Сегодня, 10:11
          Цитата: Alex-a832
          в котором хранятся их надежды на возврат золотого запаса

          надежды уже не хранятся - их даже не допустили на него посмотреть request
          pjastolov
        2. LSA57 Сегодня, 10:17
          Цитата: Alex-a832
          в котором хранятся их надежды на возврат золотого запаса

          если он ещё там есть, в чём сами немцы сильно сомневаются. им даже не разрешают не него поглядеть
          LSA57
          1. Alex-a832 Сегодня, 11:07
            Цитата: pjastolov
            надежды уже не хранятся - их даже не допустили на него посмотреть

            Цитата: LSA57
            если он ещё там есть, в чём сами немцы сильно сомневаются. им даже не разрешают не него поглядеть


            Всё так, но признать это или пойти на принцип и потребовать возврат золотишка через суд будет последней ошибкой фрау Меркель. В первом случае её сожрут сами немцы, а во втором, как вариант, её застигнут при попытке износиловать носильщика в номере гостиницы в любой "нейтральной" матрасам стране lol
            Поэтому немецкие "надежды" продолжают храниться в матрасной кладовке lol
            Alex-a832
  4. a.s.zzz888 Сегодня, 09:46
    Клоуны уже не котируются у немцев...пецьке приговор подписали... bully
    a.s.zzz888
    1. Ст.пропорщик Сегодня, 10:03
      Немецкий политик уровня невысокого, ещё может говорить правду, и ничего ему за это не будет.Главному на окраине замену нашли, теперь надо дождаться момента с умным выражением лица его заменить. Политика дело не быстрое.
      Ст.пропорщик
  5. Дормидонт Сегодня, 09:47
    Как прикажут хозяева, так и будут относиться
    Дормидонт
  6. злой пиннокио Сегодня, 09:47
    если он клоун должен тогда в цирке быть а не в кресле президента
    злой пиннокио
    1. LSA57 Сегодня, 10:07
      Цитата: злой пиннокио
      если он клоун должен тогда в цирке быть а не в кресле президента

      он на месте. там сплошной цирк. представлены все артисты циркового искусства
      LSA57
      1. злой пиннокио Сегодня, 10:09
        нет не все билетера нет кто билеты продает
        злой пиннокио
  7. HAM Сегодня, 09:51
    Как показывает практика "клоуны" самые живучие.Он вам(немцам)ещё будет показывать фиги из Испании или Мальдив.. laughing
    HAM
  8. Humans War Сегодня, 09:53
    Время Петушенко проходит, как говорится цирк уехал клоуны остались, цена этому цирку сотни а то и тысячи человеческих жизней, только цена за что? За полное безумие.
    Так главное клоуны то остались, да и потом обьявились и клоуноводы из за океана, кто то же должен следить за бесхозными клоунами.
    Петушенко может может и скоро отправится на задворки но миссию по внедрению безумия выполнил.
    Humans War
  9. КОТ БАЮН Сегодня, 09:58
    При таких внешних долгах как у Юкрейн, уже совершенно без разницы кто именно там президент. Страну слили и загнали в долги. Кто именно - и так понятно. Тот кто получает сейчас проценты по кредитам с тех и спрашивать нужно.... А Петюня... предатель он и в Африке предатель... Называйте его клоуном или как-то еще.. Разницы нет.
    КОТ БАЮН
  10. ИмПерц Сегодня, 10:04
    Ждём второго пришествия Януковича?!
    Или (что более правдоподобно) Юлия Владимировна с косой всё-таки взойдёт на Олимп?
    ИмПерц
    1. LiSiCyn Сегодня, 10:16
      Цитата: ИмПерц
      Или (что более правдоподобно) Юлия Владимировна с косой всё-таки взойдёт на Олимп?

      Как бы, не Наливайченко ??
      Карта нациков, до конца не разыграна... Авакяна не поставят, фамилия не та...
      А тут, "равнение" на Путина, человек из "их" конторы... Герой майдана.
      LiSiCyn
      1. ИмПерц Сегодня, 11:34
        Цитата: LiSiCyn
        Как бы, не Наливайченко ?

        Много разных предположений бродило и бродит. И Наливайченко в том числе.
        Но Тимошенко мне кажется более реальным претендентом.
        А так время покажет.
        Посмотрим)
        ИмПерц
  11. Джентельмен Сегодня, 10:12
    финита ла комедия.ужас в том,что крики граждан Украины о помощи "Единой Европы", не привели к успеху, лишь к провалу. дальше будет очередной майдан,очередная истерика.
    Джентельмен
  12. Волька Сегодня, 10:23
    уже отработанный материал, в навоз гада...
    Волька
  13. rocket757 Сегодня, 10:25
    Как неожиданно! Их сукин сын, шоб они там не говорили!
    rocket757
  14. sgr291158 Сегодня, 11:07
    Открываются глазки по маленьку.
    sgr291158
  15. Orionvit Сегодня, 11:08
    Время Порошенко, по моему мнению, прошло
    Приехали, а признать, что четыре года назад, глядя на украину занимались политическим она....змом слабо? Теперь когда "любимая жена" запада не забеременела, вдруг дружно глянули на Россиию. А вот не обломится вам, как говорится не тот квартал.
    Orionvit
  16. rotmistr60 Сегодня, 11:10
    Время Порошенко, по моему мнению, прошло
    Может и прошло и возможно замену нашли, а толку? Украина прогнила до основания и уже захлебывается в русофобии. Кто бы не пришел на смену этому коверному, результат будет один - антиРоссия. И немцы приложили к этому руку.
    rotmistr60
  17. sib.ataman Сегодня, 12:03
    Как относятся к Свинопетриле? Да никак! Он не ихний, не ме-е-естный. Одним словом-козёл опущенец! Какой там ближайший праздник? К курам этот байран? С него и начнут! Эх, не расчитал Абгхаша!
    sib.ataman
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