Немецкий депутат рассказал, как относятся к Порошенко в Германии

Ну, у нас (в Германии) говорят дипломатично: что он мог бы в театре играть без проблем,

Время Порошенко, по моему мнению, прошло. Я думаю, там уже, за кулисами, или нашли, или ищут, кто заменит Порошенко,

Никто ничего не поставит: ни гривну, ни евро, ни рубль,