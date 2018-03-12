13:07 12 марта

Проект «ЗЗ». Путин не уйдёт. И не надейтесь!

Ни в США, ни в Европе не сомневаются: 18 марта россияне снова выберут Путина. Наблюдатели находят предстоящее голосование театром абсурда. Другие говорят, что «диктатор лёгкой весовой категории» со своего поста уйти не может, ибо считает, что его личное выживание и выживание России — единое целое. Иные западные историки, специализирующиеся на России, уверены, что Путин будет находиться на посту столько, сколько ему самому будет нужно.



Уйдёт ли из Кремля когда-нибудь Владимир Путин? А сможет ли? Даже если захочет?


На этот вопрос попытался ответить Тунку Варадараджан (Tunku Varadarajan) в «The Wall Street Journal».

Результаты грядущих выборов, считает автор, «известны заранее». И недаром Стивен Коткин (Stephen Kotkin) отмечает, что переизбрание Путина «предопределено». Это «лишнее свидетельство российского губительного застоя».

Коткин — историк, специализирующийся на России, автор книги «Сталин: в ожидании Гитлера, 1929-1941». Это уже вторая книга трёхтомника «биографии советского диктатора», указывает автор статьи. В сравнении со Сталиным нынешний Путин — «диктатор лёгкой весовой категории». Коткин даже не берётся их сравнивать: приравнивать Путина к Сталину смысла нет, ибо тот Советский Союз, которым Сталин управлял до смерти, воплощал контроль «над одной шестой частью суши на планете», и это не говоря о странах-спутниках как в Европе, так и в Азии. Коммунистические партии вели свои дела во многих странах, выполнявших волю СССР, во Франции, в Италии, даже в США. Кроме того, на пике развития, в 1980-х гг., экономика СССР была мощной: составляла около трети американской экономики. Сегодня же экономика РФ равняется 1/15 американской экономики. Россия весьма слаба, полагает историк, и она «продолжает слабеть». Недавно она находилась на восьмом месте среди самых сильных мировых экономик, но теперь «занимает не то двенадцатое, не то тринадцатое место» («места» эти зависят от оценочных критериев). Если Путин просидит в Кремле ещё парочку сроков, иронизирует историк, то Россия «уже не сможет попасть и в первую двадцатку».

Российская ситуация представляется Коткину не вполне обычной. Историк выделяет у России «стремление к особой миссии в мире», которое является основой национальной культуры. И «режим Путина» есть наследник такой миссии. Поэтому Путин не может вот так запросто взять да отказаться от этих представлений.

Кстати, не одна Россия такова. Из крупнейших держав нынче ощущают «предопределение от бога» также США и Китай.

Но если и есть у России особая миссия, она не в состоянии её реализовать, убеждён Коткин. Москва уже смирилась с подъёмом Пекина. Но вот Запад… Коткин говорит, что тактика Путина направлена на «ускорение процесса разложения Запада». Путин не «взламывал выборы в США», зато «взломал американский социальный дискурс». Москва дискредитировала Х. Клинтон и заодно американскую демократию через поток компромата.

По-видимому, Путин допускает, что Россия может выжить лишь «в ущерб Западу». Этим Коткин объяснил и особую патриотичность Путина. Помимо веры в исключительность, путинская версия патриотизма построена на «выживании его личного режима». Его выживание и выживание страны суть «одно и то же». Только едва ли такое видение «соответствует долгосрочным интересам» России, иронизирует историк.

Соединение личного и не-личного ставит Россию в «порочный круг» и обрекает на застой. Доказательств более чем достаточно. Для России характерно заметное сокращение человеческого капитала. По словам Коткина, от 5 до 10 миллионов россиян сегодня живут за пределами бывшего СССР. И это преуспевающие люди: они получают за границей примерно на двадцать процентов больше, чем составляет средний доход граждан тех стран, которые оказались конечным пунктом для переехавших россиян. Историк говорит, что эти люди — талантливые, образованные и предприимчивые. Он лично знает некоторых: они работают в Принстонском университете.



Путин непременно победит на выборах 18 марта, считает историк. Отсюда вопрос: а не останется ли Путин, как и Сталин, главой государства до смерти?

Следует ответ: Владимир Путин «останется в Кремле столько времени, сколько ему понадобится, ежели только его не убьют при государственном перевороте».

Да и есть ли у Путина выбор? Историк в этом сильно сомневается. Сможет ли Путин уйти, ежели того захочет? Едва ли: ведь он сам чрезмерно персонифицировал свой режим. А режимы автократов часто становились жертвами собственных «успехов». Они успешно подавляли инакомыслие в своих странах, и это означало, насколько плохо они знали свой народ. И вряд ли Путин может уйти «мирно» на покой: фактически он представляет собой лидера «фракции», контролирующей в стране «власть и богатство». «Фракции» нужно, чтобы Путин оставался у руля: таким образом её участники сохранят своё богатство.

Кристиан Эш (Christian Esch) написал для немецкого издания «Der Spiegel» материал под броским заголовком: «Das System Putin». Он пишет о том же, о чём и предыдущий автор, чей материал рассмотрен в обзоре: 18 марта в России пройдут выборы, и «новым президентом» опять станет нынешний. За почти два десятилетия Путин «полностью подчинил» себе Россию, и предстоящее голосование — «самое абсурдное».



За восемнадцать лет правления Путин «воистину сросся с собственной страной». И «выборы России не требуются». Соответствующего мнения, ехидничает Эш, «придерживается и сам Путин». Ведь он «ни разу не участвовал» в предвыборных дебатах.

«Стабильность» и «национальная гордость» — вот посылы «системы Путина». Инструментами же для достижения «стабильности» избраны «ложь и сила». Пресловутого ощущения стабильности на самом деле нет. В последний срок Путина рубль потерял половину стоимости по отношению к евро, а реальные доходы населения снижаются на протяжении четырёх лет. По открытым официальным данным, двадцать два миллиона русских людей прозябают в бедности. Да и сам Путин уже не тот: он изменился в 2012 году, ибо испугался уличных протестов, предшествовавших его возвращению в Кремль. Затем политических противников Кремля объявили «внутренними врагами», «пятой колонной», «иностранными агентами». «Система Путина» стала одновременно популистской и репрессивной. Популизм особенно заметен во внешней политике: Крым, Сирия и др. Российские граждане могут гордиться величием страны, правда, как раз за счёт упомянутой «стабильности», в том числе за счёт уровня личного благосостояния.

Российской экономике хорошо бы пройти модернизацию, но как? Нет ни реформ, ни вложений в систему образования. А ещё мешает изоляция от Запада. «Кремниевая долина» в Сколково попросту не состоялась, это архитектурная имитация, а иной раз «трамплин» для тех, кто стремится покинуть страну и рвануть на Запад.



Это трагедия Путина: он консервирует собственную власть и тем самым мешает альтернативным вариантам развития. Такими действиями Путин, считает Эш, выбивает почву из-под ног и у оппозиции, и у собственных сторонников.

Подобной «стратегией» Путин мешает самому важному — развитию России после Путина.

Беда Путина в том, что он счёл себя незаменимым.

* * *


Россия оказалась в лабиринте «стабильности». Видимо, выхода оттуда не знает и сам Путин. По крайней мере, именно такой вывод можно сделать после знакомства с мнениями западных экспертов.

Наблюдая за чужой страной, за её предвыборной кампанией, заграничные специалисты по России не видят у неё того самого светлого будущего, к которому некогда призывали советские генсеки. И исторические основания для этого у них есть: если после брежневского «застоя» СССР просуществовал лишь несколько лет, то сколько продержится после путинской «стабильности» Россия, которая, по словам иных аналитиков, уже сейчас не живёт, а «выживает»?

Однако мы возразим западным экспертам и историкам уже одним тем фактом, что президента в России избирает народ. Демократия! Если народное доверие к Путину до сих пор стоит высоко, значит, он заслужил своё право быть президентом. И быть им снова и снова. Мы ведь сами этого хотим, не так ли?
Автор: Олег Чувакин

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Мнение редакции "Военного обозрения" может не совпадать с точкой зрения авторов публикаций

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Комментарии 100

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 09:48
    Путин не уйдёт. И не надейтесь!
    а никто не надеется. всё решено. лишь бы правительство либеральное сменил,и то ладно...но голосовать за него не буду.пенсия не позволяет...
    андрей юрьевич
    1. Silvestr Сегодня, 09:55
      Цитата: андрей юрьевич
      лишь бы правительство либеральное сменил

      а если -нет. Тогда как вы оцените его?
      Silvestr
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:00
        Цитата: Silvestr
        Цитата: андрей юрьевич
        лишь бы правительство либеральное сменил

        а если -нет. Тогда как вы оцените его?

        андрей юрьевич
        1. Silvestr Сегодня, 10:01
          мне понравилось, спасибо за фотку
          Silvestr
          1. Alena Frolovna Сегодня, 11:07
            андрей юрьевич
            но голосовать за него не буду, пенсия не позволяет...


            При других эта пенсия будет ещё меньше или её не будет совсем...
            Об этом не задумывались?

            А ещё начнутся лихие 90-е и никто за вашу жизнь не даст и полушки, слишком тупое и чванливое рвётся к власти, чтобы уничтожить Россию навсегда. А где будут жить ваши дети и внуки? И будут ли они жить вообще?

            Своим этим высказыванием вы мне напоминаете сволоту, плюющую в след Победителям, которые лишили этих отщепенцев возможности пить баварское.

            Стыдно, батенька. Страна у нас одна и я не хочу, чтобы в ней хозяйничало отребье.
            Alena Frolovna
            1. Silvestr Сегодня, 11:28
              Цитата: Alena Frolovna
              При других эта пенсия будет ещё меньше или её не будет совсем...

              пенсии отменяют?
              Цитата: Alena Frolovna
              А ещё начнутся лихие 90-е и никто за вашу жизнь не даст и полушки, слишком тупое и чванливое рвётся к власти,

              вы с ними в тесных связях и все знаете о темном их прошлом?

              Цитата: Alena Frolovna
              Своим этим высказыванием вы мне напоминаете сволоту, плюющую в след Победителям, которые лишили этих отщепенцев возможности пить баварское.


              вы в полном здравии?
              Silvestr
              1. nadezhiva Сегодня, 11:54
                Silvestr, да бросьте пургу гнать. У нас, в России, любая вошь может оголтело орать практически любой бред, истошно вереща, что именно она представляет мнение народа. Ваша картинка нелепа и неуместна, как минимум. И никто водомётами/газом этих визжащих не разгоняет. Привезут в автозаке в отдел, составят протокол... Скучно даже. То ли дело в супер-пупер ультрадемократичных Европе и Америке. Любо-дорого посмотреть, как водомётами демонстантов разгоняют. Вот это я понимаю... "ДЕМОКРАТИЯ".
                nadezhiva
                1. Silvestr Сегодня, 11:57
                  вы о чем? Картинка как о том. чего хотят некоторые господа-товарищи
                  Silvestr
                  1. nadezhiva Сегодня, 12:08
                    У нас с начала нулевых рот не затыкают, не закрывают и не зашивают laughing И даже в дурку не сдают, хотя по мне это уже перебор. Высказываются все, кто с аргументами, но чаще - без. Поэтому в беседе фотожаба рожи с молнией на месте рта выглядит глуповато и не корректно.
                    nadezhiva
            2. Sverdlov Сегодня, 11:39
              Ой, блин, да сейчас в стране хозяйнячает отребье. И не первый раз на Руси.
              Sverdlov
            3. Был Мамонт Сегодня, 11:54
              Цитата: Alena Frolovna
              Стыдно, батенька.

              Стыдно должно быть платить такие пенсии.
              Был Мамонт
    2. К.А.С Сегодня, 10:39
      и что сменят правительство сегодня, у вас пенсия завтра больше будет?
      А чем вам либералы не нравятся? Россия без массовых расстрелов. убийства своих граждан, голодоморов, массовых репрессий, железного занавеса. потихоньку становится развитым государством не только с передовой армией, но и достойным уровнем жизни населения!!!
      Наверно вы как истинный коммунист против либералов, потомучто: хотите крови, расстрелов, казней врагов народа прилюдно. высылки несогласных. вооруженную до зубов армию с нищим населением?
      Цитата: андрей юрьевич
      .но голосовать за него не буду.пенсия не позволяет...

      честно говоря не понял, почему размер пенсии не позволяет, у нас что голосование платное?
      К.А.С
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:41
        Цитата: К.А.С
        и что сменят правительство сегодня, у вас пенсия завтра больше будет?
        А чем вам либералы не нравятся? Россия без массовых расстрелов. убийства своих граждан, голодоморов, массовых репрессий, железного занавеса. потихоньку становится развитым государством не только с передовой армией, но и достойным уровнем жизни населения!!!
        Наверно вы как истинный коммунист против либералов, потомучто: хотите крови, расстрелов, казней врагов народа прилюдно. высылки несогласных. вооруженную до зубов армию с нищим населением?
        Цитата: андрей юрьевич
        .но голосовать за него не буду.пенсия не позволяет...

        честно говоря не понял, почему размер пенсии не позволяет, у нас что голосование платное?

        fool ...
        андрей юрьевич
        1. К.А.С Сегодня, 10:58
          Дорогой андрей юрьевич laughing laughing tongue wassat
          К.А.С
      2. rotmistr60 Сегодня, 11:43
        К.А.С
        А чем вам либералы не нравятся?
        Так они в 90-е показали себя во всей красе и сегодня финансово-экономический блок правительства работает в поте лица на запад. А уж если послушать на ТВ и почитать в СМИ об их "искренней любви" к стране и народу, то временами жалеешь о том, что не хватает железной руки.
        rotmistr60
  2. turbris Сегодня, 09:50
    Очень старается Олег Чувакин перед выборами, но мне не интересно мнение какого то Коткина и тем более Кристиана Эша, чего он там пишет для немецкой публики. А вот почему именно их озвучивает на сайте ВО автор понятно!
    turbris
    1. котовский Сегодня, 09:55
      Цитата: turbris
      А вот почему именно их озвучивает на сайте ВО автор понятно!

      Нужно знать,что думает враг. hi
      котовский
      1. Silvestr Сегодня, 10:19
        Цитата: котовский
        Нужно знать,что думает враг.

        Silvestr
    2. Silvestr Сегодня, 09:59
      Цитата: turbris
      Очень старается Олег Чувакин перед выборами

      уж как старается "1 канал " и "Россия"!
      Вчера включил: аж до тошноты противно смотреть на лизоблюдов- "все отлично, все хорошо, еще немного!"
      Показали бы месячные очереди к врачам в поликлинике, обычную, а не подобранную, больницу. Вот тогда бы и было объективное мнение. А так- наперстночники.
      Silvestr
      1. Лесс Сегодня, 10:34
        Цитата: Silvestr
        Показали бы месячные очереди к врачам в поликлинике,

        А вы сами те очереди видели? Которые месячные?
        Лесс
        1. dobryKot pitersciy Сегодня, 10:53
          Я видел. И не месячные, а полуторомесячные. Это в питере. А если к специалисту, например к гемологу, полгода ребенка не могли записать, пошли платно делать.
          dobryKot pitersciy
      2. Балу Сегодня, 10:41
        Цитата: Silvestr
        Показали бы месячные очереди к врачам в поликлинике, обычную, а не подобранную, больницу. Вот тогда бы и было объективное мнение. А так- наперстночники.

        О как смело, правду матку...не в бровь а в глаз...
        очереди-потому что врачей не хватает-ВВП виноват, или местная власть, местные депутаты? winked
        больничка плохенькая-кто виноват ВВП или местная власть? Местьной власти денег не хватает? Почему не просят, куда обращались?
        Вот такие как вы все ждут: барин приедет-порядок навиде. А сами то что, чего ждете? Что сделали, чтоб улучшить вокруг себя, на своем месте? И так по всей стране чисто совковое мышление: я что ли? мне больше всех надо? все плохо... все воруют...
        Думайте, делайте, шевелитесь. Не прилетит волшебник на вертолете и феи не будет.
        Балу
        1. Silvestr Сегодня, 11:13
          Цитата: Балу
          очереди-потому что врачей не хватает-ВВП виноват, или местная власть, местные депутаты?

          а разве местная власть работает не на основе федеральных законов? Или по всей стране- отсебятина?
          Silvestr
          1. nadezhiva Сегодня, 12:15
            Опять... Кошка бросила котят.... Это Путин виноват. Не надоело? Silvestr, реально, ВВП за всё в ответе? За каждого чиновника?
            nadezhiva
            1. Silvestr Сегодня, 12:28
              Цитата: nadezhiva
              Это Путин виноват. Не надоело? Silvestr, реально, ВВП за всё в ответе?

              за главное в стране- армию, здравоохранение и образование- ДА!
              А по-вашему как? Власть взял и ни за что не отвечает?
              Silvestr
              1. Балу Сегодня, 12:47
                Silvestr, я понял, только вы один знаете кто виноват и что делать. Ну их всех, давайте вас в президенты. Вы как справитесь, сможете, не подведете?
                Балу
              2. nadezhiva Сегодня, 12:50
                Не передёргивайте. Он отвечает. До уровня Иосифа Виссарионовича пока не дотягивает, но всех, кто был после и переплюнул, и перешагнул. Кстати, Ваш "русский" режет глаз.
                nadezhiva
          2. Squelcher Сегодня, 12:40
            А местная власть, откуда с Марса прилетела?Вы ещё скажите , что в плохой работе ЖКХ Путин виноват.
            Squelcher
          3. sapporo1959 Сегодня, 13:04
            Путин в Москве,ну а там бояре собаки.Ну в Москве разве же углядишь,когда то лимпиада,что чемпионат,то госдеп напугать.Не успевает лидер,для того и двадцать лет еще надо..А там смотришь уже и в курс дела войдет наконец то,и бояр собак прям в ссылку в Лондон иль Париж..Пускай собаки маются.
            sapporo1959
        2. Sverdlov Сегодня, 11:47
          Суд - самое крупное организованное преступное сообщество в России. Попробуй добиться соблюдения закона.
          https://m.vk.com/id453567502
          Sverdlov
        3. Sasha_Sar Сегодня, 11:47
          Вы это серьезно? Или прикололись? Ваши претензии могут быть обоснованы тогда, когда у нас выборы будут честными и независимыми, а пока выборы у нас фарс, все вопросы к "гаранту". Кто у нас 18 лет выстраивал "вертикаль"? Я?! Почему ВВП выдвинул моего "губера" на второй срок при его фактической поддержке 15% населения, у него 50% обеспечения врачами, 1 тыс вакансий. При з/п врача 25-30 тыс на 1,5-2 ставки. У мед. сестры до 20 тыс. Мэра города,после выборов губернатора сняли с должности за фальсификации и давление на ИК, всех глав ИК поснимали, на всю страну прославились, а выборы легитимные? А мэр сейчас "руководит" центром метрологии и стандартизации, это КАК Карл?
          Sasha_Sar
        4. faiver Сегодня, 11:48
          а вы не подскажете что надо делать?
          faiver
      3. ОБЕРЕГ Сегодня, 10:53
        Цитата: Silvestr
        Показали бы месячные очереди к врачам в поликлинике, обычную, а не подобранную, больницу. Вот тогда бы и было объективное мнение. А так- наперстночники.

        Во все времена есть люди недовольные властью. Какой бы хороший правитель не был бы,все равно будут недовольные,плакальщики и проклинающие власть. В России это было всегда...впрочем,как и везде.
        А теперь по существу вопроса. Господа недовольные,Путин взял страну в каком состоянии? Аргумент плакальщиков,-мол Сталин за 20 лет страну поднял и вывел в мировые лидеры.А вам напомнить какой ценой и какие меры он вводил для того,чтоб получить такой результат? Вам,радеющим прежде всего за свой карман,захотелось опять в колхозы,получать трудодни,и получать еду по карточкам?
        20 лет ,чтоб реанимировать такую страну как Россия мало. И когда сидящие тут господа рыдают про маленькие зарплаты,хочется им сказать-не устраивает зарплата,работайте больше и будет вам больше зарплата. Благо возможностей заработать сейчас много.
        По поводу -
        Цитата: Silvestr
        Показали бы месячные очереди к врачам в поликлинике,

        А при Ельцине было иначе? Вам все надо подать сейчас и сразу...я не защищаю Путина,а просто по человечески офигеваю с таких плакальщиков,которые клянут власть,работают на низкооплачиваемой работе ,при этом даже и не думают заработать где-то больше,но при этом,у них во всем Путин виноват. Вы выглядите жалко и комично,господа. И я почему-то уверен,что вы всей толпой пойдете голосовать за Грудинина. Который ,конечно,решит вопрос с очередями в поликлиниках,с дет.садами,школами и тд...но напомню,торгаш у власти ничего хорошего стране принести не может по определению,тк его Родина там,где прибыль. Достаточно глянуть на того же Парашенко,который гребет деньги лопатой,а на Украину ему плевать с большой колокольни.
        По поводу -"зачем нам армия,лучше эти деньги отдать на образование и медицину".
        Ливия была самой успешной страной того региона,с хорошей медициной,образованием,заработками...но Каддафи мало заботился об армии и чем это закончилось?
        ОБЕРЕГ
        1. Балу Сегодня, 11:05
          Цитата: Silvestr
          Показали бы месячные очереди к врачам в поликлинике,

          А при Ельцине было иначе?


          При ельцигне я приходил на сутки в трахпункт мне давали пару перчаток и 5 пленок. А за сутки 80-100 человек. Иногда приходилосбь за гипсом и бинтами посылать в ближайшую аптеку в т.ч. и ночью.
          Проблем в стране много, а плакальщикам загрудиницам советую внимательно оценить как изменилась жизнь, жилищно-бытовые условия у них самих и их близких, на работе.
          Балу
          1. faiver Сегодня, 11:49
            внимательно оценил - херово
            faiver
            1. Балу Сегодня, 12:48
              Цитата: faiver
              внимательно оценил - херово

              Не верю, очки протрите или сходите к окулисту.
              Балу
              1. faiver Сегодня, 12:54
                это вам надо очки розовые снять hi
                faiver
          2. Silvestr Сегодня, 12:03
            Цитата: Балу
            При ельцигне я приходил на сутки в трахпункт мне давали пару перчаток и 5 пленок

            а у нас всего хватало
            Silvestr
            1. Squelcher Сегодня, 12:44
              И где счастье было такое???
              При Ельцине мы, на полном гос обеспечении к стыду сказать, курсантами за собаками ходили на стройку, есть нечего было, от слова вообще.
              Squelcher
        2. с-т Petrov Сегодня, 11:10
          И я почему-то уверен,что вы всей толпой пойдете голосовать за Грудинина


          Вы погорячились про толпу. На сельской дискотеке народу бывает больше, чем на митинге-тусовке за председателя в 14 миллионной столице. Проголосует конечно больше - чем эта "толпа" - но все равно это уровень погрешности.

          А как славно мне адепты расписывали как за Грудинина весь ютуб и интернет и сайт ВО. Ну это от большого ума, как не крути. Оказалось что основная массовка в интернете - боты.
          Такой вот кандидат. Группы вконтакте с ботами купил, а толку - 0. Весь Ютуб собой завалил потратив на это хороший бюджет - и в Москве вот собралась погрешность на выхлопе. Э - эффективность. Он еще Путину что-то про того эффективность рассказывает, критикует, ставят в пример себя и "свои" мысли - даже не смешно.



          Ливия была самой успешной страной того региона


          да поискать надо такой регион, где Ливийская социальная политика не была бы примером.
          с-т Petrov
        3. Mestny Сегодня, 11:19
          Цитата: ОБЕРЕГ
          просто по человечески офигеваю с таких плакальщиков,которые клянут власть,работают на низкооплачиваемой работе ,при этом даже и не думают заработать где-то больше,но при этом,у них во всем Путин виноват.

          Они не господа.
          Они товарищи. Они уверены, что все люди равны. Что надо всё взять и поделить поровну.
          Эти бредни про равенство тысячелетиями гуляют на просторах цивилизаций. Однако НИ ОДНО общество так и не смогло построить общество равенства, по причине отсутствия такового у их членов в силу природного свойства случайных мутаций, хотя бы.
          так что только и оставалось таким товарищам использовать тягу к справедливости у малообразованных народных масс для достижения своей власти и благополучия.
          Честное слово, капитализм в этом смысле честнее. Никто ничего не скрывает - вот есть дураки, вот умные. Вот волки, а вот овцы. Как в природе всё и существует.
          Mestny
          1. Silvestr Сегодня, 12:34
            Цитата: Mestny
            Честное слово, капитализм в этом смысле честнее. Никто ничего не скрывает - вот есть дураки, вот умные. Вот волки, а вот овцы. Как в природе всё и существует.

            хорошие слова. Тогда надо ВВП честно об этом сказать, а не обещать.
            "У нас есть уникальный шанс в ближайшее десятилетие кардинально решить жилищную проблему. Считаю этот вопрос наиболее важным как для Правительства, так и для руководителей регионов"-это из обращения к ФС в 2012г. Выполнено?
            А так все ждут от него только хорошее, а хорошее -только для господствующего класса. Остальным - веник. Честным надо быть и не обещать неосуществимое.
            Silvestr
        4. Silvestr Сегодня, 11:22
          Цитата: ОБЕРЕГ
          Господа недовольные,Путин взял страну в каком состоянии?

          и в каком состоянии была медицина? Я работал в это время могу сказать, вы то знаете?
          Цитата: ОБЕРЕГ
          20 лет ,чтоб реанимировать такую страну как Россия мало.

          если реанимация заключается сокращении больниц, то это не реанимация. Через нашу реанимацию за прошлый год прошло на 1 тысячу больных больше. С чего бы это? Численность населения прежняя и поступивших в реанимацию больше и умерших больше. Ответьте, знаток медицины!
          Цитата: ОБЕРЕГ
          И я почему-то уверен,что вы всей толпой пойдете голосовать за Грудинина

          а я почему то уверен, что такие толпой пойдут голосовать за единственного, а когда попадут в жернова обстоятельств- будут кричать "А меня за що?".
          Цитата: ОБЕРЕГ
          зачем нам армия,лучше эти деньги отдать на образование и медицину".

          простите, а что, это несовместимые вещи? Или армия или здравоохранение? Может нажать бы на олигархов- каждый бы по ракете купил для страны?Или денег все-таки нет в стране?

          Цитата: ОБЕРЕГ
          Каддафи мало заботился об армии и чем это закончилось?

          а СССР мало заботился об армии и чем это закончилось?
          Silvestr
          1. ОБЕРЕГ Сегодня, 11:34
            Цитата: Silvestr
            и в каком состоянии была медицина? Я работал в это время могу сказать, вы то знаете?

            После развала СССР?При Ельцине? Вы хотите сказать,что с медициной в то время было все хорошо? Простите,вы точно жили в то время?

            Цитата: Silvestr
            Численность населения прежняя и поступивших в реанимацию больше и умерших больше. Ответьте, знаток медицины!

            Извините,возраст поступивших какой и в каких регионах больше? Или вы за всю Россию говорите,знаток медицины? В реанимацию поступают по разным причинам,и это не только инфаркты и инсульты,уважаемый.Не надо тень на плетень сейчас наводить. На пример от автоаварий.

            Цитата: Silvestr
            а я почему то уверен, что такие толпой пойдут голосовать за единственного, а когда попадут в жернова обстоятельств- будут кричать "А меня за що?".

            За 20 лет этого не говорил,почему должен сказать сейчас? Я работаю,не скулю про маленькую зарплату,и радуюсь тому,что нет этого бардака как при ЕБН,с челноками,Черкизоном,братвой и диким капитализмом,а так же радуюсь тому,что над головой мой семьи мирное небо. И за это я благодарен Путину.
            Цитата: Silvestr
            а СССР мало заботился об армии и чем это закончилось?

            Вот вот...СССР то разрушен не извне ,а изнутри. А теперь вопрос-а кем он был разрушен изнутри? И сразу находится ответ-такими господами,которые сейчас,думая о своем шкурном интересе ,пойдут голосовать за Грудинина.
            ОБЕРЕГ
            1. nadezhiva Сегодня, 12:24
              СССР то разрушен не извне ,а изнутри. А теперь вопрос-а кем он был разрушен изнутри? И сразу находится ответ-такими господами,которые сейчас,думая о своем шкурном интересе ,пойдут голосовать за Грудинина.
              Самое смешное, что это правда. То поколение, что развалило Союз, ноя про 200 сортов колбасы и кефира, которых у нас не было тогда на полках... сейчас пойдёт голосовать за Грудина, сколотившего состояние на афёрах с землями Подмосковья и впаривающего всем про клубнику. Столько лет прошло, а ума не прибавилось, к сожалению.
              nadezhiva
            2. Silvestr Сегодня, 12:53
              Цитата: ОБЕРЕГ
              Вы хотите сказать,что с медициной в то время было все хорошо?

              человек мог попасть на койку и лечиться. Сейчас на койку попасть проблема. На 2015г. число больничных коек сократилось с 1,67 млн. до 1,22 млн (уровень 1932 г.)
              Цитата: ОБЕРЕГ
              Или вы за всю Россию говорите,знаток медицины?

              я пишу как раз о своем. А вот когда некоторые начинают свидетельстовать о "отличном" здравоохранении в масштабе всей стране- вот тогда и хочется возразить
              Цитата: ОБЕРЕГ
              В реанимацию поступают по разным причинам,и это не только инфаркты и инсульты,уважаемый.Не надо тень на плетень сейчас наводить. На пример от автоаварий.

              существуют устоявщиеся для каждого ареала показатели травматизма, заболеваемости. Они могут колебаться, но не в значительным размерах. Из такого же исходит МЗ РФ.
              А значительный рост поступления в реанимацию обусловлен либо очагом повышенной заболеваемости\травматизма и\ли\вместе с плохой работой первичного звена медицинской помощи. Это звено может работать плохо из-за: перегрузки, несовершенства организации и пр. В простом- это выражается в том, больной не может в силу разных причин попасть к врачу.
              Но если в 2000 каждая поликлиника за смену принимала в среднем 166 человек, то в 2015 году уже 208 человек. Норма приема- 10 минут на человека. Прикиньте: за 10 минут выслушать, осмотреть, посмотреть анализы (если есть) осмыслить и назначить лечение, выписать рецепты и все это занести в компьютер. Попробуйте это сделать сами за 10 минут.
              Вот потому- то выросла смертность на дому в 2015 году на 5,5% в целом по России, на 72% в Москве, 75% в Волгоградской области, 153% в Ленинградской области и 161% в Новгородской области.
              Цитата: ОБЕРЕГ
              Я работаю,не скулю про маленькую зарплату,

              вы так о себе? Я о зарплате врачам ничего не писал. Лично у меня зарплата достойная.А кроме зарплаты на работе вам ничего не надо?
              Цитата: ОБЕРЕГ
              СССР то разрушен не извне ,а изнутри. А теперь вопрос-а кем он был разрушен изнутри?

              так кем он был разрушен изнутри? Просветите.
              Silvestr
      4. с-т Petrov Сегодня, 11:07
        Показали бы месячные очереди к врачам в поликлинике,


        живые?

        Вчера включил: аж до тошноты противно смотреть на лизоблюдов


        но ты был стойкий, надеюсь? Или заблевал всё как обычно?

        с-т Petrov
      5. Mestny Сегодня, 11:31
        уж как старается "1 канал " и "Россия"!
        Вчера включил: аж до тошноты противно смотреть на лизоблюдов- "все отлично, все хорошо, еще немного!"

        Это называется административный ресурс.
        Он таким образом используется в процессе выборов во всех демократических странах, и разумеется в России тоже.
        С другой стороны никто не запрещает говорить обратное в демократической стране. Никто, обратите внимание не закрывает СМИ, не препятствует вою в интернете про плохого Путина.
        Это и есть свобода слова.
        Да и, кто же виноват, что выступления противников власти чаще всего напоминают бред не очень здоровых людей? Неужели опять власть?
        Mestny
  3. andrej-shironov Сегодня, 09:54
    Так если бы народ Путина выбирал было бы понятно! Увы это не так. Поэтому олигархитет и выберет снова его.
    andrej-shironov
    1. RedFox11 Сегодня, 10:07
      Все мания заговоров преследует, у коммунистов своя социологическая служба которая делает опросы ,почитайте на сайте КПРФ,такие же проценты у Путина по их опросам как и у ВЦИОМ.
      RedFox11
      1. андрей юрьевич Сегодня, 10:39
        на Ютюбе,полно роликов,как в разных городах страны,зазывал на выборы от "едра" гонят чуть ли не "сцаными тряпками"-вот показатель...
        андрей юрьевич
        1. nadezhiva Сегодня, 12:33
          андрей юрьевич, ну нельзя верить тому что пишут на заборах и выкладывают в сети. Ну Вы же умный человек! Ну могут срочников тех же отправить голосовать. Это криминал? Их и в баню строем отправляют. На выборах-то что не так? За голосующих избирателей бюллетени заполняют? Или напроверку заполненные требуют сдать?
          nadezhiva
    2. Балу Сегодня, 10:45
      Цитата: andrej-shironov
      Так если бы народ Путина выбирал было бы понятно! Увы это не так. Поэтому олигархитет и выберет снова его.

      Поинтересуйтесь источниками финансирования кандидатов в президенты и станет ясно чьи они клоуны и почему пока нужен ВВП, а не медийная курица из Дома-2 и уж конечно не владелец золотых слитков на 5 кг в швейцарском банке.
      Балу
      1. Silvestr Сегодня, 11:25
        Цитата: Балу
        не владелец золотых слитков на 5 кг в швейцарском банке.

        отчего ж его ну ни как не снимут с выборов? Уже столько накопали- в тайгу пора, а он - в президенты?
        Silvestr
        1. с-т Petrov Сегодня, 11:37
          отчего ж его ну ни как не снимут с выборов?


          проще поржать с адептов, посчитав голоса за него. Я бы еще и второе кольцо ФСО вокруг него выстроил. Он должен показать себя на выборах, считаю
          с-т Petrov
      2. 16112014nk Сегодня, 12:12
        Цитата: Балу
        конечно не владелец золотых слитков на 5 кг в швейцарском банке.

        У небезызвестного гражданина Улюкаева при обыске нашли 2 золотые монеты по 3 кг и 4 золотые - по 1 кг. Вот такие
        Поболе 5 кг будет. И хотел прикупить ещё 5 килограммовую.И был уважаемым человеком. Чем же Грудинин хуже Улюкаева ?
        16112014nk
        1. с-т Petrov Сегодня, 12:21
          тем что Улюкаев сидит в строгом режиме и сидеть ему еще не один год, а Грудинин пока нет wassat

          Министра посадили и до этого дело дойдет. wassat
          с-т Petrov
        2. Балу Сегодня, 12:52
          Цитата: 16112014nk
          И хотел прикупить ещё 5 килограммовую.И был уважаемым человеком. Чем же Грудинин хуже Улюкаева ?

          Улюкаев круче Грудинина, все как один, голосуем за Грудинина и Собчак! Ура товарищи! Весь мир разрушим , потом построим.
          Балу
  4. Тот же ЛЕХА Сегодня, 09:54
    Если народное доверие к Путину до сих пор стоит высоко, значит, он заслужил своё право быть президентом. И быть им снова и снова.

    Всем хорош ВВП...прекрасно помню из какой ямы он вытащил нашу страну...когда в КРЕМЛЕ властвовал злой гений жуликов всех времен и народов Борис Абрамович Березовский когда казалось что государству под названием Россия наступает конец...когда казалось что мы были в одном шаге от судьбы ЮГОСЛАВИИ.
    Но Слава Богу как всегда в самый тяжелый момент в нашей стране нашелся человек способный взять на себя ответственность и сдвинувший наше государство от края пропасти.
    Единственная у меня к нему претензия это недостаточное его внимание к нашей экономике к тем людям которые слишком много беспредельничают с пенсиями...с налогами...неправедными законами...здесь я не могу понять его действий.
    Но все равно надеюсь что ВВП в случае избрания его президентом найдет правильный баланс и точку опоры в нашей экономике...поживем увидим.
    Тот же ЛЕХА
    1. Mestny Сегодня, 11:05
      У нас выхода иного пока нет.
      Ну вот, ежели угодно:
      Mestny
    2. Sasha_Sar Сегодня, 12:05
      Главная ошибка Березовского и его заклятого друга Гусинского, чуть не забыл Ходора, была в том, что они покусились на власть. А если бы тихо мирно сдали свои "медиа" государству (газпрому), жили бы до сих пор в России матушке и не надо было в Лондон эмигрировать. Платили бы "десятину" , как платит г-н Фридман, Авен, Потанин. Только один Березевский "плохо кончил", остальные живут не бедствуют.
      Sasha_Sar
  5. котовский Сегодня, 09:58
    Ах если бы за словоблудие ломали колени бейсбольной битой..
    Маджумдары,Варадараджаны..прям боливуд какой то..
    котовский
  6. RedFox11 Сегодня, 09:58
    Смысл западной пропаганды псевдо историков, если убрать Путина встать на четвереньки, раздвинуть булки, запад нам даст и технологии и инвестиции и заживём мы припеваючи, эти историки забывают правда рассказать, что запад ввел санкции чтобы задушить нашу экономику и писать подобные статейки как плохо живётся и как будет хорошо на четвереньках.Ну ничего ресурсы кончаются и даже МЭА на побегушках у США делает прогноз о нефти по 200 через 20 лет,у России самые большие потенциально неразведанные запасы, население растет бешенным темпом на планете, ресурсов на всех не хватит,посмотрим кто будет в заднице по итогу.
    RedFox11
    1. Sasha_Sar Сегодня, 12:09
      Весь вопрос в том, что эти ресурсы "мимо кассы". Простому народу от этих ресурсов ни холодно не жарко. Ну будет нефть 200 $, а нам то, что с этого. г-н Сечин начнет делиться со мной? Не уверен. Может акциз снизят? С чего бы?
      Sasha_Sar
  7. ИмПерц Сегодня, 10:02
    Путин конечно победит, но интересен тот, кто закончит забег на втором месте.
    И мой расклад:
    Путин - президент;
    Кириенко - премьер-министр;
    Грудинин - вице-премьер или министр сельского хозяйства)))
    ИмПерц
    1. Mestny Сегодня, 11:07
      Я, кстати был бы рад, если бы за Грудинина проголосовало не 1-5%, а процентов 20.
      Неплох был бы и второй тур.
      Mestny
      1. ИмПерц Сегодня, 11:26
        Цитата: Mestny
        за Грудинина проголосовало не 1-5%, а процентов 20.

        15-25%.
        Я думаю в этих пределах будет.
        До второго тура не дойдёт, слишком большая разница в весе.
        Если Путин уйдёт, то второй тур вполне возможен.
        ИмПерц
        1. с-т Petrov Сегодня, 11:33
          15-25%.
          Я думаю в этих пределах будет.


          это вы решили посмотрев на масштабные митинги за грудинина по всей стране? laughing

          70 избирателей на митинге за грудинина на средний город - это конечно сила.

          25% - это каждый четвертый за Грудинина. Это не серьезно и слишком толсто
          с-т Petrov
        2. Mestny Сегодня, 11:33
          Если уйдёт - второй тур между кем и кем? Между Грудининым и Собчак? Тогда я проголосую за Грудинина без сомнений.
          А пока он не ушёл - буду голосовать за Путина.
          Mestny
      2. Sasha_Sar Сегодня, 12:12
        Согласен на 100%. Если Грудинин наберет 25-30%, кое кто начнет "чесать репу" и вот тогда есть надежда, что жить станет веселее.
        Sasha_Sar
  8. turbris Сегодня, 10:15
    [quote=котовский]Нужно знать,что думает враг.[/quot
    Для этого, кроме обзоров Чувакина, имеется еще куча блогеров, мнение которых нисколько нет отличается от того, что думают и говорят враги за бугром.
    turbris
    1. Silvestr Сегодня, 10:21
      Цитата: turbris
      что думают и говорят враги за бугром.

      а либеральное правительство - враг? Если "да"-тогда почему оно не за бугром?
      Silvestr
      1. проходящий Сегодня, 11:24
        а либеральное правительство - враг? Если "да"-тогда почему оно не за бугром?

        Оно, вахтовым методом,зарабатывает! hi
        проходящий
    2. котовский Сегодня, 10:31
      Я так понимаю,что Олег лишь передает нам то,что о нас думают.
      Последний абзац прочитайте получше.. hi
      котовский
  9. turbris Сегодня, 10:22
    Цитата: Silvestr
    Показали бы месячные очереди к врачам в поликлинике, обычную, а не подобранную, больницу. Вот тогда бы и было объективное мнение. А так- наперстночники.

    Тут хоть свои, а Чувакин забугорных наперсточников собирает для создания атмосферы на выборах у нас в России. А насчет поликлиник, я не знаю где вы обитаетесь, но нет проблем записаться к врачу по интернету или в электронной очереди в большинстве городов России, до вас еще значит блага цивилизации не дошли или ваша информация устарела, а вы так и продолжаете постить одно и тоже.
    turbris
    1. Silvestr Сегодня, 10:30
      Цитата: turbris
      электронной очереди в большинстве городов России

      г. Пушкино или г. Реутов. Милости просим. Забейте любую поликлинику России и почитайте отзывы
      Цитата: turbris
      блага цивилизации не дошли

      наша сегодняшняя медицина- это не уровень цивилизации
      Цитата: turbris
      а вы так и продолжаете постить одно и тоже.

      просто я работаю в медицине и все вижу своими глазами
      Silvestr
  10. Гардамир Сегодня, 10:47
    хорошо что не уйдёт., а то бы чубайсу грефу кудрину шувалову набиуллиной дворковичу бы работу искать а то посадили бы а так всё хорошо
    Гардамир
  11. Лесс Сегодня, 10:48
    Забавно просто... Куда не посмотри, везде Путина со Сталиным сравнивают... Не в пользу Путина конечно... Вероятно потому, что по итогам результаты правления Сталина были самыми масштабными и впечатляющими, по сравнению с остальными правителями России с 1900 года... С другими не сравнивают, сравнивают со Сталиным... Может потому, что результаты правления Путина проигрывают только при сравнении с результатами Сталина? В остальных случаях "выигрывают"? Сколько их было, правителей? Николай, Ленин, Сталин, Хрущёв, Брежнев, Андропов, Черненко, Горбачёв, Ельцин, Путин, Медведев... И Путин проигрывает только Сталину...
    Так получается?
    Лесс
    1. Mestny Сегодня, 11:11
      Те, для кого "мало Сталин" совсем не хотят узнать - а какие усилия понадобились для таких успехов. В каких условиях жили люди? Как строили?
      А самое главное - согласны ли они сами жить в таких условиях, и работать при этом в таких объёмах?
      Жители современных российских городов с удобствами - и вдруг в бараки и с лопатой по 12 часов в день ударного труда?
      Да не смешите!
      Mestny
      1. Лесс Сегодня, 11:18
        Однако ж сравнивают)
        Цитата: Mestny
        Да не смешите!

        Самому смешно)
        Лесс
  12. Lantau Сегодня, 10:51
    Очень тонко подмечено.... Россия оказалась в лабиринте "стабильности".
    Lantau
    1. Mestny Сегодня, 11:22
      Конечно, для некоторых было бы значительно лучше, если бы она оказалась в лабиринте революций, как Украина.
      Mestny
  13. Alex66 Сегодня, 10:51
    Путин эффективно отстаивает интересы российской буржуазии, поэтому его терки с западом, поэтому Крым наш, а вот Донбас был бы перебор, после этого ему с западом не договориться. А народ нужен для продолжения борьбы по признанию наших буржуев ихними. После мы не нужны начнутся гей парады, беженцы, ювенальщики...
    Alex66
  14. Mestny Сегодня, 11:01
    Цитата: andrej-shironov
    Так если бы народ Путина выбирал было бы понятно! Увы это не так. Поэтому олигархитет и выберет снова его.

    Проблема таких как вы в том, что для вас народ это не вообще народ, а строго определённая его часть, исповедующая ваши бредни про социализм и справедливое общество.
    Остальное для вас не народ. И если ваши придут к власти, они этот неправильный народ будут рубить с плеча, как неправильный.
    Ключевое тут - рубить с плеча. Опять всё ломать с миллионными жертвами.
    Понимаете ли вы. что сейчас никто не предоставит России времени на очередную революцию? Что никто не будет больше стоять, и терпеливо ждать, пока мы тут построим справедливость, опять восстановим промышленность и уровень жизни, сравнивая его по столетней традиции с 2013 годом?
    Вокруг России капитализм, который костями ляжет, но не даст построить тут в России никакого СССР 2.0
    Мы должны выжить в принятых нами правилах игры в 1991 году. А для этого, как бы это ни было кому то неприятно пока кроме Путина не справится никто.
    Mestny
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:27
      Понимаете ли вы.


      он вообще мало что понимает, судя по его опусам. бесполезное дело писать ему посты. Это же Андрейка - человек не платящий налоги, плачущий на форуме о том, что его дочке идти в магазин - не денег на еду и плачет о ужасающийся инфраструктуре, медицине и прочим делам, на которые нормальные люди платят налоги.

      Он сидит на форуме и переживает о том, что дочке нет покушать wassat . Гордится тем что не платит налоги и пишет слезливые опусы в любой теме.

      В армии не служил - поэтому пишет только там, где речь о политике. Остальные темы ВО - не для него.

      Говорит и милиция не нужна ему, он сам. И армия ему видимо не нужна - он тоже сам сможет защитить свою голодную дочь

      Все это в его истории тут на сайте есть. Все посты записаны. Личность можно проанализировать.

      В общем такие персонажи у меня на особом счету тут.
      с-т Petrov
    2. Sverdlov Сегодня, 12:04
      Три раза ХА!
      путин ставленник олигархов которые просто качают ресурсы и деньги за бугор.
      На остальной пипл ему плевать. Нас уже оккупировали, как и всю ёропу...
      Sverdlov
      1. с-т Petrov Сегодня, 12:16
        путин ставленник олигархов которые просто качают ресурсы и деньги за бугор.


        Памаги Ходорковскому в своей борьбе со ставленником олигархов, чтоб он разрешил и дальше вывозить все за кордон, но без уплаты налогов, по старой и доброй схеме Юкоса и на радость западу.

        Смешные борцуны, такое ощущение что они думают что вся Россия забыла про семибанкирщину и про то, кто вывез страну из того дерьма, заставив платить налоги алегархов

        Ставленник алегархов. Ага.

        P.S. Ручечку то верните (с)

        с-т Petrov
  15. сталевар Сегодня, 11:15
    Сразу себя царём бы объявил, честнее было бы. За что людей из танков расстреляли в 1993г.
    сталевар
    1. Mestny Сегодня, 11:24
      В России не монархия. Объявить себя царём - нарушить Конституцию.
      Он же не коммунист какой, что бы Конституцию отменить, а себя назначить генеральным секретарём?
      Mestny
      1. faiver Сегодня, 12:00
        полковник кгб и не коммунист? вы сами то себе верите? laughing
        faiver
        1. Mestny Сегодня, 13:01
          Разумеется верю.
          На данный момент Путин не состоит ни в партии КПРФ, ни в какой другой соответствующего толка.
          Mestny
  16. сталевар Сегодня, 11:36
    Если бы Путин был гарантом Конституции, то четвёртый раз в президенты не баллотировался. Окружение у него "Денег нет, но ВЫ держитесь", заменить не кем!
    сталевар
    1. с-т Petrov Сегодня, 11:43
      Если бы Путин был гарантом Конституции, то четвёртый раз в президенты не баллотировался. Окружение у него "Денег нет, но ВЫ держитесь", заменить не кем!


      1 предложение - чушь. Стоит только прочесть текст в конституции.

      Пункт 3 статьи 81 запрещает одному и тому же человеку занимать должность президента РФ более 2-х сроков подряд.


      2 предложение - чушь слепленная из двух вырванных из контекста фраз.

      Наверное тяжело таким жить? Зарплата маленькая? В школе ставили одни двойки? Виноват конечно Путин в том что ты есть такой, какой ты есть и что прочитав 2 строки текста, ты сделал неправильные выводы

      В общем стандартная ситуация у нашей оппозиции.
      с-т Petrov
  17. sib.ataman Сегодня, 11:50
    Понаберут разных полугрмотных туземцев из разных джунглей, и вот они начинают камлать над кофейной гущей! Пустобрёхи подзаборные! За миску протухшей чечевичной похлёбки и маму продадут. Чревовещатели провинциального балагана!
    sib.ataman
  18. Sverdlov Сегодня, 12:13
    Цитата: Mestny
    Цитата: andrej-shironov
    Так если бы народ Путина выбирал было бы понятно! Увы это не так. Поэтому олигархитет и выберет снова его.

    Проблема таких как вы в том, что для вас народ это не вообще народ, а строго определённая его часть, исповедующая ваши бредни про социализм и справедливое общество.
    Остальное для вас не народ. И если ваши придут к власти, они этот неправильный народ будут рубить с плеча, как неправильный.
    Ключевое тут - рубить с плеча. Опять всё ломать с миллионными жертвами.
    Понимаете ли вы. что сейчас никто не предоставит России времени на очередную революцию? Что никто не будет больше стоять, и терпеливо ждать, пока мы тут построим справедливость, опять восстановим промышленность и уровень жизни, сравнивая его по столетней традиции с 2013 годом?
    Вокруг России капитализм, который костями ляжет, но не даст построить тут в России никакого СССР 2.0
    Мы должны выжить в принятых нами правилах игры в 1991 году. А для этого, как бы это ни было кому то неприятно пока кроме Путина не справится никто.

    Да, нам уже приносили "демократию" на штыках антанты теже американцы.
    А никого другого американцы до власти у нас и не допустят... Помните горбача? Рейган и Тэттчер его одобрили. Поэтому и двинули его старпёры. Пошерстите инет...
    Sverdlov
    1. с-т Petrov Сегодня, 12:19
      Пошерстите инет...


      к выборам подтянулись аналитики wassat
      с-т Petrov
    2. Mestny Сегодня, 13:03
      Зачем?
      Я имею иногда возможность "пошерстить" архивы. Припасть так сказать к первоисточнику.
      Mestny
  19. Tektor Сегодня, 12:22
    Сакральность запада для России после 1991 года базировалась на трёх фундаментальных либеральных ценностях: демократии, священности права частной собственности и независимости судебной системы. И что мы имеем на сейчас? Под демократией в штатах понимается борьба между кланами, которые отражают интересы несменяемых "мафиозных" авторитетов. А в остальном мире демократия означает: возможность приведение к власти проплаченных наймитов, которые контролируются кукловодами из штатов.
    "Священное" право частной собственности было полностью дискредитировано, когда под разными предлогами заставляли делиться горе-воров награбленным. А на Кипре вкладчиков банка заставили своими средствами спасать банк: делиться, чтобы что-то поиметь в будущем.
    Ну и независимый суд остался в прощлом после вердикта Стокгольмского арбитража: все признали его политическим решением. Адиос, амигос.
    Tektor
    1. Mestny Сегодня, 13:05
      Теперь это уже не важно.
      Реальность как таковая сложилась, и мы в ней должны жить. Придумывать, как нам в ней сделать лучше для себя без катастроф, революций и войн у стен Москвы.
      А не заниматься бреднями про повторное построение СССР
      Mestny
  20. Radikal Сегодня, 13:02
    Цитата: Alena Frolovna
    андрей юрьевич
    но голосовать за него не буду, пенсия не позволяет...


    При других эта пенсия будет ещё меньше или её не будет совсем...
    Об этом не задумывались?

    А ещё начнутся лихие 90-е и никто за вашу жизнь не даст и полушки, слишком тупое и чванливое рвётся к власти, чтобы уничтожить Россию навсегда. А где будут жить ваши дети и внуки? И будут ли они жить вообще?

    Своим этим высказыванием вы мне напоминаете сволоту, плюющую в след Победителям, которые лишили этих отщепенцев возможности пить баварское.

    Стыдно, батенька. Страна у нас одна и я не хочу, чтобы в ней хозяйничало отребье.

    А где, кем был Гарант в эти годы, и чем занимался? winked wassat
    Radikal
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