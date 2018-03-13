Шестерка козырных карт в стратегическом преферансе (часть 3)



Вот на этом кадре виден отход этого самого хвостовика Вот на этом кадре виден отход этого самого хвостовика



"Кинжал" на подвеске



Он же, но в воздухе "Кинжал" на подвескеОн же, но в воздухе

Слухи о "Искандере" на самолете", в общем, ходили, хотя и смутные. Хотя, поговаривают, что фото МиГ-31 с подвешенными макетами попадали в Сеть, но их удавалось "выпилить" сразу. В целом, не исключено, что наши "потенциальные партнеры" из-за океана об изделии этом что-то знали. И даже наверняка знали что-то, но то ли не придали значения информации, то ли информации оказалось мало для анализа, то ли посчитали за "дезу". Потому что в известном основополагающем документе "Обзор ядерной политики-2018" в числе ядерных угроз есть и "Статус-6", и "Сармат", и даже Су-57, и разные корейские и китайские поделки, но ничего похожего на гиперзвуковую управляемую ракету (ГЗУР) "Кинжал" нет.То, что эта ракета создана на базе одной из БР (точнее, квазибаллистических маневрирующих ракет) официально оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" - ясно сразу. Потому что, раз вы видите зверя размером примерно с кошку и выглядящего, как кошка, то это и есть одна из пород кошек. Так и с "Кинжалом" - его размеры и формы почти точно совпадают с одним из вариантов ракет "Искандера" - примерно 7.7м длины, хотя вес, который официально заявлен, больше, чем у наземного варианта - 5т при 800кг БЧ против 3.8т при 480кг БЧ. Впрочем, кто сказал, что эти данные правильные? Пока что видно, что размерность совпадает, а значит схож и вес. Разве что у "Кинжала" (точнее, ракеты комплекса "Кинжал") есть конический по форме хвостовик, который отделяется вскоре после отцепа ракеты, перед запуском двигателя.Заявлена дальность порядка 2000км при скорости около 10М и совершении маневра по курсу и высоте (чего бы "Кинжалу" это не уметь - "Искандер" ведь умеет), возможность поражения наземных и морских целей обычными или специальной БЧ. Такой прирост дальности в сравнении с официально имеющей 500км дальность квазибаллистической ракетой "Искандера-М" объяснить можно несколькими причинами. Это и старт с воздушного носителя, происходящий в неплотных слоях атмосферы, а не с земли, да еще и солидное приращение как по высоте (а МиГ-31 может забраться и за 20км), так и по скорости, особенно если носитель опять-таки МиГ-31 - у него 3000км/ч максимальной скорости. Также дальность может вырасти еще и за изменения состава твердого топлива. Ну и из-за того, что аэробаллистической ракете не нужно вписываться официально в рамки пока еще действующего Договора РСМД ("пока" потому, что действия обеих сверхдержав могут привести к тому, что он может стать историей в ближайшие годы), и конструкторы могут задействовать скрытые в конструкции резервы.Носителем "Кинжала" на данный момент является тяжелый скоростной перехватчик ПВО МиГ-31БМ или БСМ, причем эти модификации с самого начала, оказывается, "затачивали" и под это грозное оружие. В дальнейшем носителем могут стать и Су-57, и Су-34/34М, и Су-35С, и, может, Ту-22М3М. Хотя испытывали "Кинжал" и с более старых версий МиГ-31, переоборудованных под него. Испытания проводились в ГЛИЦ на Ахтубе, как и положено. Так, на первом видео в Послании Путина ракету нес ахтубинский борт МиГ-31, с бортовым номером "592"- примечательная машина. Она из самых первых серий и первой была оснащена системой дозаправки в воздухе, на ней ее и испытывали для этого типа самолета. Даже была первой над Северным полюсом, причем даже не над одним - и над географическим и над геомагнитным. Работала и по многим другим программам, и вот жива до сих пор и работает по "Кинжалу". Объявлено, что система несет опытно-боевое дежурство в Южном военном округе. Но МиГ-31 в округе в линейных частях сейчас пока нет. Но ларчик открывается просто. В более полном видео от МО РФ, где ракету куда более полно демонстрируют, и показан и пуск, носителем являются машины МиГ-31БМ также ахтубинского ГЛИЦ, и аэродром, это отлично видно, тоже Ахтуба. То есть пока что опытно-боевой эксплуатацией комплекса занимаются в ГЛИЦ, в дальнейшем, как положено, его передадут для освоения, войсковых испытаний и наработки тактики применения в Липецкий авиацентр, точнее, в его филиал в Саваслейке, где такие же МиГ-31БМ, ну а потом и в линейные авиачасти. Как сообщено в том же видео, с начала года экипажи совершили более 250 полетов и подготовлены в полном объеме к решению задач по предназначению в любую погоду и время суток. И в любом заданном районе - вроде Восточного Средиземноморья, надо понимать.Причем с "Кинжалом" возникла путаница - его начали путать с другими изделиями. Так, новый Главком ВКС генерал-полковник Суровикин назвал "Кинжал" индексом Х-47М2 (или же просто Х-47, а "М2" случайно приписали интервьюеры, спутав с УР "воздух-воздух" малой дальности Р-74М2), назвав совершенно другие массу и размеры изделия. Весьма вероятно, что речь шла о другом изделии, предположительно известном как "изделие 75", разработки совместно головным предприятием АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в Королеве и ГосМКБ «Радуга» в Дубне. Эта ГЗУР - противокорабельная ракета также с возможностью поражения наземных целей, со скоростью то ли 6, то ли более 8М, длиной порядка 6м, массой более 1.5 тонн и дальностью порядка 1500км при пуске по высотному профилю. О ней информация начала просачиваться в СМИ еще до раскрытия информации о "Кинжале". Возможно, индекс Х-47 относится к ней. ГЗУР эта оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем и оснащается комбинированной активно-пассивной радиолокационной головкой самонаведения, предположительно - развитием ГСН ПКР Х-35У "Уран-У". Сообщалось, что и эта ракета в районе 2020г. будет производиться темпом «до 50 изделий в год» (как и "Кинжал"), очевидно, она также сейчас проходит испытания. Но и эта гиперзвуковая УР/КР/ПКР у нас не последняя. Есть еще ПКР оперативного назначения "Циркон-С", создаваемая для кораблей и подлодок ВМФ, и, очевидно, береговых ПКРК. И глубокая модернизация стареньких ПКР Х-22М, по сути, новая ракета в похожем корпусе, Х-32, уже принятая на вооружение бомбардировщиков Ту-22М3/М3М. Она также может считаться "практически гиперзвуковой" . Зачем нам такой "зоопарк" гиперзвуковых ракет? Очевидно, потому, что назначение и возможности у них, все же, разные. Аэробаллистический "Кинжал" может совершать маневры, но, очевидно, что крылатые "Циркон" и Х-47 (условно) могут это выполнять лучше или имеют возможность полета по маловысотной траектории, чего "брат Искандера" лишен. Ну и возможности разных предприятий по насыщению арсеналов столь нужными изделиями, по сути, нивелирующими любое военно-морское, например, преимущество противника, если не сказать больше - тоже ограничены. А несколько коопераций сдадут в год суммарно больше изделий. К тому же, "Кинжал" производится базе "Искандера" - отлично отработанного в производстве и выпускающегося широкой серией. В год сдают 2 бригадных комплекта, это минимум 60-70, а то и 100 ракет должно быть, учитывая, что в бригаде 12 АПУ по 2 ракеты, да еще нужен запас в арсеналы и для боевой подготовки. К тому же, наземные "Искандеры" производить будут еще недолго - дооснастят ракетные бригады во всех армиях и в армейских корпусах, и на этом все пока что. Мощности высвободятся - вот их и займут "Кинжалом".Объявленная Президентом КР с ядерным двигателем и неограниченной дальностью, безусловно - главный сюрприз. Поначалу многие даже не могли понять, как подобное изделие вообще можно создать, но затем быстро вспомнились старые проекты. Например, советские проекты 50-х годов крылатой и баллистической межконтинентальных ракет с ядерными ракетными двигателями. Из этих проектов в итоге родился космический ядерный ракетный двигатель РД-0410 в 80-х годах. Он был испытан, правда не на полный цикл работы, и сейчас разработаны и его "наследники". В США же был проект SLAM - гигантской КР неограниченной дальности с 14-26 термоядерными БЧ мощностью 1Мт. Дальность этой разработки компании Vought планировалась на высоте 300м аж в 21.3 тыс.км, а на высоте 10700м - 182тыс. км! При скоростях 3.5-4.2М в зависимости от профиля полета. Конечно, подобные параметры были недостижимы при тогдашнем уровне технологий, и проект закрыли к 1964г. В том числе и потому, что МБР и БРПЛ позволяли добиться тех же целей, но куда быстрее и надежнее на тот момент, и были достаточно отработаны. У американцев тогда уже были МБР "Титан-1", "Титан-2", "Минитмен-1", развернуты были БРПЛ "Поларис" А1, А2 и А3. Однако прототипы ЯРД испытаны были, с максимальным достигнутым результатом в виде полной мощности в 513 МВт и тяги 160кН, но не более 5 минут - и то, было только одно такое испытание.А вот в России создали КР вполне нормальных габаритов, судя по аэродинамике, дозвуковую или околозвуковую. Она имеет внизу основного корпуса цилиндрический длинный отсек, видимо, с реакторной установкой. Принцип получается дозвуковой прямоточный воздушно-реактивный, а рабочее тело, разумеется, воздух. То есть ядерный ПВРД (ЯПВРД). Этот воздух поступает в двигатель, сжимается его диффузором, затем ядерная топливная сборка неизвестной конструкции его разогревает, он расширяется и выбрасывается через сопло. Нарисовать такой двигатель несложно, а вот реализовать - как раз наоборот. Возможен и турбореактивный принцип, просто вместо камеры сгорания - "атомная грелка".Разработчика изделия можно попробовать угадать. Есть предположения, что им является ОКБ "Новатор" - разработчик и известной нынче КР 3М14 "Калибр" (точнее, нескольких модификаций "Калибра"), и ПКР 3М54, и КР наземного базирования комплекса "Искандер-М" - 9М728 и 9М729. Дело в том, что и ракета выглядит похожей на остальные "новаторские" изделия, и в открытой документации у них недавно был раскрыт индекс 9М730. Что это - неизвестно, возможно, это и есть прототип летающей ядерной "печки" для набегающего воздуха, запускаемой, на данный момент, с наземной пусковой установки.Пишущие о том, что новая КР в процессе испытаний создает сильный радиоактивный след - неправы. Небольшая активация воздуха, конечно, будет. Но, учитывая скорость "продувки" и время пребывания воздуха в двигателе, активация воздуха будет очень маленькой. Также, нейтроны из активной зоны из атмосферного азота-14 будут производить радиоактивный углерод-14 со периодом полураспада 5730 лет. Он дает бета-распад, то есть достаточно безопасный, и превращается в стабильный азот-14. Даже попав в организм человека, создает достаточно небольшую дозу внутреннего облучения в сравнении со многими другими изотопами, вроде калия-40. И этого самого углерода-14 в стратосфере и верхней тропосфере и так немеряно - он образуется в результате поглощения тепловых нейтронов ядрами азота, которые возникают при взаимодействии космических лучей с атмосферой планеты. Производят этот радиоактивный углерод и тепловые электростанции, особенно угольные (это к вопросу о "экологически чистых" электромобилях, которые надо заряжать от сети, питаемой ТЭС). То есть, активный след нашей КР с ЯЭУ будет в атмосфере почти незаметен и ушерба атмосфере и экологии почти никакого. Если, конечно, не считать того, что ядерный реактор при попадании в цель разрушится, поэтому вряд ли у этой КР будет какая-то еще БЧ, кроме вариантов термоядерной. Но это в случае, если топливные сборки герметичны, а если не совсем, что возможно у экспериментальных установок, то какие-то небольшие следы и других изотопов возможны. Вероятно, недавние стенания в западной прессе по поводу мнимой аварии в России и выбросы якобы рутения связаны именно с тем, что тогда проводились испытания прототипа системы и "партнеры" что-то заподозрили, оценив информацию о прилете самолетов Росатома на северные аэродромы, вместе с самолетами командно-измерительного комплекса.Для чего нужна такая система? Ведь у нас и так самые дальнобойные КР в мире, такие как неядерная Х-101 и ядерная Х-102, с дальностями, как сообщают от 4500 до 5500км. Ими можно практически с нашей территории стрелять с бомбардировщиков. Так зачем нам ракеты неограниченной дальности? Во-первых, такие ракеты могут не прорываться через ПВО, они все и любые очаги ПВО попросту обойдут, учитывая ее слабость и в Западной Европе, и в США - сплошных зон там попросту не будет. Во-вторых, они способны барражировать подолгу, в том числе за десятки часов до открытия боевых действий могут занять позиции в малонаселенных и неприкрытых ПВО районах, а оттуда выйти к целям, получив сигнал со спутника (понятно, что это лишь предположение). Разумеется, говоря о "неограниченной дальности", никто не подразумевает полеты неделями, но на несколько десятков часов рассчитывать, наверное, можно. Также несостоятелен упрек, что, мол, раз новая КР дозвуковая, то она сразу и уязвима для ПВО. Да, действительно, КР в обычном оснащении для современной эшелонированной интегрированной ПВО, да в сочетании со средствами РЭБ, не являются столь опасной угрозой, как были лет так 30 назад. Но даже в РФ такая плотная ПВО далеко не везде, а у наших потенциальных противников и подавно, не говоря уж о другом уровне самих систем. Но КР со специальными БЧ куда опаснее, т.к. всего одна ошибка стоит неизмеримо дороже.Кроме того, такая система оружия может стать хорошим козырем на возможных переговорах. Но это в случае, если наши заокеанские визави вообще способны вернуться в адекватное состояние и о чем-то там серьезно договариваться. В чем есть сомнения, пока не видно, что американское руководство, несмотря на ряд щелчков по носу, вроде проигранной нам с треском гиперзвуковой гонки, начатой самими же США, способно отойти от дешевых методов в политике, сходных с методиками мелкоуголовных распальцованных"братков" в кожаных турецких куртках и трениках из начала 90-х годов. Не хватает им, понимаешь ли, адекватной оценки реальности.