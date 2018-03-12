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В ЛНР рассказали о бесчинствах украинских националистов на Донбассе
Власти Луганской республики продолжают фиксировать рост преступлений, совершаемых националистами в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов «никак не реагируют на заявления местных жителей о многочисленных бесчинствах киевских националистов».
Ранее Марочко сообщал, что «правосеки» пытались проникнуть на территорию республики. Группа численностью пять-семь человек была обнаружена военнослужащими Народной милиции.
Так, третьего марта в населенный пункт Золотое Попаснянского района прибыло подразделение националистов "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в количестве до 20 человек. Сразу же карателями начался террор местного населения: занятие домов и мародерство, вывешивание на зданиях своих флагов,рассказал подполковник.
По его словам, сотрудники правоохранительных органов «никак не реагируют на заявления местных жителей о многочисленных бесчинствах киевских националистов».
Ранее Марочко сообщал, что «правосеки» пытались проникнуть на территорию республики. Группа численностью пять-семь человек была обнаружена военнослужащими Народной милиции.
Противник, поспешно отступая, оставил флаг с символикой ДУК "Правый сектор". На этот раз боестолкновения удалось избежать,уточнил представитель военного ведомства.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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