13:15 12 марта
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В ЛНР рассказали о бесчинствах украинских националистов на Донбассе

Власти Луганской республики продолжают фиксировать рост преступлений, совершаемых националистами в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя Народной милиции ЛНР Андрея Марочко.



Так, третьего марта в населенный пункт Золотое Попаснянского района прибыло подразделение националистов "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в количестве до 20 человек. Сразу же карателями начался террор местного населения: занятие домов и мародерство, вывешивание на зданиях своих флагов,
рассказал подполковник.


По его словам, сотрудники правоохранительных органов «никак не реагируют на заявления местных жителей о многочисленных бесчинствах киевских националистов».

Ранее Марочко сообщал, что «правосеки» пытались проникнуть на территорию республики. Группа численностью пять-семь человек была обнаружена военнослужащими Народной милиции.

Противник, поспешно отступая, оставил флаг с символикой ДУК "Правый сектор". На этот раз боестолкновения удалось избежать,
уточнил представитель военного ведомства.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 28

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  1. Чёрный Сегодня, 10:24
    Власти Луганской республики продолжают фиксировать рост преступлений, совершаемых националистами в Донбассе
    вот то то и оно, что просто продолжают ФИКСИРОВАТЬ...Пора бы и более жёстко отвечать.В конце концов мирнеы устали от войны, террора и обстрелов, а защитить их не могут ( или не хотят)
    Чёрный
    1. Alex-a832 Сегодня, 10:42
      Цитата: Чёрный
      , а защитить их не могут ( или не хотят)

      Скорее и могут и хотят, но для обомнованности применения силы нет подходящей ситуации, как была с Ю.Осетией. Власти США опасаются того же сценария, поэтому тянут резину, своему халую Порошенко команду "фас" не дают, только подогревают конфликт и баламутят народ в ЛДНР, что их Россия бросила. Для матрасов действия нациков - это помощь в поддержании атмосферы ненависти и страха. К сожалению, эта тягомотина на руку США, а не нам.
      Alex-a832
  2. LiSiCyn Сегодня, 10:26
    Начнут, не начнут?
    Когда начнут ?
    Я все, на ОИ ждал... Не збылся прогноз... Сегодня 12-ое, до 18-го немного осталось.
    Притихли с.... angry
    LiSiCyn
  3. MoJloT Сегодня, 10:35
    Каратели, мародеры, убийцы, насильники, полицаи, удобрение, грязь из под ногтей, как хотите... Но националисты, Эренст как волчок в гробу.
    MoJloT
    1. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:28
      это даже не националисты,а дегенераты умственно отсталые,посмотрите на эти глаза,это не человек,двуногое животное,которое кроме как жрать,гадить,разрушать и убивать больше ничего не может,и изменить этих больных уже не реально.
      Ратник с пулеметом
      1. Николай Фёдоров Сегодня, 12:57
        Цитата: Ратник с пулеметом
        это даже не националисты,а дегенераты умственно отсталые,посмотрите на эти глаза,это не человек,двуногое животное,которое кроме как жрать,гадить,разрушать и убивать больше ничего не может,и изменить этих больных уже не реально.

        Да, ладно уж, чего в женские эмоции впадать? Глаза такие, глаза сякие... Нормальные глаза. У меня такие же, у моих товарищей такие же. Мы вообще сильно одинаковые и не отличаемся друг от друга. Мы один народ, и не деться от этого никуда.
        Но при этом меня всегда удивляет другое. Удивляет именно то, что при всей нашей внешней одинаковости, некоторые из нас творят невообразимые зверства и гадости. Хрупкая девушка с лучистыми от радости и невинности глазками может оказаться циничным убийцей и поразить своей жестокостью матёрого старого зэка-рецидивиста...
        Николай Фёдоров
  4. adma Сегодня, 10:37
    вывешивание на зданиях своих флагов,

    О! Вот это действительно бесчинство так бесчинство. Прямо бесчинство в кубе!
    adma
    1. LNR(ЛНР) Сегодня, 10:48
      Я бы убрал вашу *ухмылку*,если бы *вы* на меня глянул не так....Чтобы вы,родимый* сказали бы если вокруг вас стоят отморозки и с оружием в руках....Кричать ,что вы всех *убьёте или поставите на место* не катит...Попробуй разобраться со своими черножоп.... жителями !
      LNR(ЛНР)
      1. собаковод Сегодня, 10:52
        Не надо здесь хай разводить! Уважайте друг друга! Зубки и в личке поточить можно!
        собаковод
        1. LNR(ЛНР) Сегодня, 10:57
          А где *хай*? Я написал типа,что Может сделать житель против дебила с ружьем для которого человек просто кусок мяса.......Так что- зубки,разводить и остальное это уже к собаководам...)))
          LNR(ЛНР)
          1. annodomene Сегодня, 11:11
            Для начала вы этих сами вырастили. А со своими черно..., это самое, как-нибудь разберемся.
            annodomene
            1. LNR(ЛНР) Сегодня, 12:46
              если у меня висит флаг Украины,это еще не значит что я против Украины....У меня жена украинка.... А по поводу *вырастили*- уважаемый,вам сколько лет?
              LNR(ЛНР)
          2. Ратник с пулеметом Сегодня, 11:30
            в таких ситуациях еще несчастные случаю подходят,если напролом опасно.
            Ратник с пулеметом
          3. собаковод Сегодня, 11:40
            LNR(ЛНР) Сегодня, 10:48 ↑ Новый
            Я бы убрал вашу *ухмылку*,если бы *вы* на меня глянул не так....Попробуй разобраться со своими черножоп.... жителями !
            Мало походит на вежливую беседу.
            То, что безоружный против дебила с ружьём ничего сделать не может, мы знаем.
            Если есть претензии ко мне - в личку. Отвечу.
            собаковод
            1. adma Сегодня, 12:47
              Цитата: собаковод
              Если есть претензии ко мне

              Вряд ли будут. Очередной диванный э́ксперт. Пару много, а выхода - ноль. Ему только и остаётся - "да я бы", "да мне бы", " за тобой уже выехали".
              adma
              1. LNR(ЛНР) Сегодня, 13:07
                adma - ну,судя по вашему званию капитана,вы еще не эксперт,но уже низкоприлокненный перед высшем начальством для повышения звания.... Уважаемый, если бы у меня был Афтомат и я был бы бандеровцем- вы бы ,уважаемый- и без *бы*...Сколько ваших ребят в начале войны приезжали- 99% ушли ))) А какие казаки были, а какие кавказцы были!!!))))
                LNR(ЛНР)
                1. adma Сегодня, 13:08
                  Деточка, у вас в очередной раз отменили уроки в связи с похолоданием?
                  wink
                  adma
            2. LNR(ЛНР) Сегодня, 12:59
              Вы извините,но *Я бы убрал вашу *ухмылку*,если бы *вы* на меня глянул не так. и ТАК ДАЛЕЕ* я писал не вам.Личка мне ваша не нужна....Писать вам и доказывать что я не бандеровец и ненавижу их,а вы плохо понимающий смысл написанного-мне не интересны в *личке* Без обид
              ПиСи-*против дебила с ружьём ничего сделать не может, мы знаем*- знать и чувствовать ствол на своём животе,согласитесь это разное? Так что,мы друг друга не поймем....Вы правдолюбом РФ,я говорю правду со стороны жителя ЛНР и без украс всё как есть...
              LNR(ЛНР)
      2. adma Сегодня, 12:40
        Цитата: LNR(ЛНР)
        Я бы убрал вашу *ухмылку*,если бы *вы* на меня глянул не так.

        А ты меня забодай laughing
        adma
        1. LNR(ЛНР) Сегодня, 13:01
          Фуууу, у вас тут видно такие урапатритоты,что если что-то не по вашему пишут- Сразу становитесь в позу....... Если бы ( повторяю,если бы я был бандеровец) вы переходили на украинскую сторону и что-то мне в вас не понравилось.... ваш смайлик был бы СОВЕРШЕННО другой и в другом месте....
          LNR(ЛНР)
          1. adma Сегодня, 13:06
            Цитата: LNR(ЛНР)
            Если бы

            А ты меня забодай - два!
            laughing
            adma
  5. КВУ-НСвД Сегодня, 10:38
    Противник, поспешно отступая, оставил флаг с символикой ДУК "Правый сектор". На этот раз боестолкновения удалось избежать,
    Да кому эта тряпка нужна ? Окружить надо было и половину положив при сопротивлении , оставшихся направить на бессрочное и широко освещаемое мытьё общественных сортиров в Луганске ..Тем более , что находились на территории ЛНР...
    КВУ-НСвД
    1. LNR(ЛНР) Сегодня, 10:51
      При всей моей ненависти к этой бандеровской мрази...там такие же славяне и у них есть своя ,в их понимании,Родина. Воевать они умеют,не надо слушать пропаганду на тв...Я каждый месяц хожу на *ту* сторону и вижу всё своими глазами...
      LNR(ЛНР)
      1. annodomene Сегодня, 11:13
        Могу только посочувствовать и пожелать успехов в Ваших операциях. Серьезно, без тени сарказма.
        annodomene
        1. LNR(ЛНР) Сегодня, 12:49
          Интересно,каких это *ваших операциях*? Я хочу сказать,что и украинские мрази умеют воевать.....
          LNR(ЛНР)
  6. sib.ataman Сегодня, 11:17
    Отмороженные гер-р-рои! Типичнейшая бандеровская практика "прессовать" мирное население. Ну кошка скребет на свой хребет, а эти уже давно на военно-полевой трибунал нагеройствовали.
    sib.ataman
  7. Антарес Сегодня, 11:53
    пункт Золотое

    очередной эпизод информационной войны.
    Золотое- это контрольный пункт въезда-выезда. ЛНР и до этого "не возлюбила" его. Стороны неоднократно жалуются. Одни жалобы -что противник срывает работу-другие жалуются что не разминировано. В общем все нормально. У Марочко сегодня по графику рассказы о "страшном Правом секторе". А Золотое-готовый материал.
    Особенно порадовало что Правый сектор заходит ЛНР и они его мужественно выгоняют...он бежит роняя знамена. Видать на марше шли--со знаменами....
    Антарес
    1. LNR(ЛНР) Сегодня, 12:53
      Золотое-самое удачное для пенсионеров,но *правители* не хотят открывать...Бизнес етить их в рот...
      А пропаганда -это Сила, украинскую пропаганду начинает догонять пропаганда РФ...Уважаемые,перед тем как писать мне гневное и обидное подумайте......
      LNR(ЛНР)
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