В ЛНР рассказали о бесчинствах украинских националистов на Донбассе

Так, третьего марта в населенный пункт Золотое Попаснянского района прибыло подразделение националистов "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) в количестве до 20 человек. Сразу же карателями начался террор местного населения: занятие домов и мародерство, вывешивание на зданиях своих флагов,

Противник, поспешно отступая, оставил флаг с символикой ДУК "Правый сектор". На этот раз боестолкновения удалось избежать,