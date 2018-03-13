11:42 13 марта

Чему и как учат в ПТУ имени Сколково?

Так уж повелось, что приучили нас платить за любые инициативы в разработке «не имеющего аналогов». А мы вроде как и не против. Ведь дело-то праведное, страну развиваем-с. И развивается наша страна в техническом направлении. Показывают нам (не всегда) изобретения и даже слово для этого подобрали красивое — «инновации». Это сокращенное «неимеющееаналоговвмире».

Откуда исходит большая часть «прорывов», думаю, рассказывать не надо. Великое место с подпольной кличкой «наукоград» регулярно радует нас новостями и заявлениями об очередном изобретении, полезность которых граничит с психоневрологической диспансеризацией.

Здесь у нас суперэкзоскелет «Экзоатлет» для МЧС, заказ на который выиграл НИИ механики МГУ в 2011 году. Правда, в 2013 уже появилась коммерческая организация, которая до настоящего момента продает медицинские версии для инвалидов по сходной цене 1,5 млн. руб. Ценник для обычного рядового гражданина, учреждениям — дороже. Заказ для МЧС так и не выполнен, к слову.


Нам обещают мопед-«айфон», компьютер из «волшебной пыли» и составляют список профессий будущего, тратя на всё это очень приличные деньги.

Но поводом для статьи стали не эти грустные моменты. С особой любовью лучшие умы отнеслись к нашему будущему — детям, а точнее, школьникам. Нам показали уникальный планшет для ученика, разработанный совместно с «Роснано». Кто не в курсе — это тормознутая электронная книга, в которой сэкономили на всем. Планшетом назвать язык не поворачивается. От качественного продукта тут только цена под 20 тысяч рублей.

В принципе, и с этим можно смириться, но от того, какой интернет-проект запустил «Технополис» для школьников, волосы встают дыбом не только на загривке. Знакомьтесь: проект «ЯКласс».



Портал, предназначенный для создания уникальных тестов для каждого ученика. Тут господа из Сколково тоже пролетают, идея не нова. Данный способ дополнительного обучения уже был опробован в станах Европы с 2009 года. Это Литва, Латвия, Эстония, Великобритания, Словакия.

В 2013 году компания Vesna Investment вложила 2 миллиона долларов в развитие этой системы в России. И довольно успешно. В начале 2015 года уже Moscow Seed Found выделяет 12 миллионов рублей на расширение портала по всей стране. По статистике на 2016 год, более 500 000 учеников пользуются этой системой.

И вроде бы все хорошо, и вроде бы снова страну с колен поднимаем силами могучих менеджеров Сколково. Вот только при более близком рассмотрении хочется рыдать. Достаточно изучить список предметов:

Чему и как учат в ПТУ имени Сколково?


Список однозначно бедноват. С другой стороны, будущий гражданин, который знает историю, литературу и правовые основы своего государства, не нужен. Ему не надо думать, за него уже подумали, не зря же зарплаты по полмиллиона получают. Толпа без образования – это даже не население, это стадо. Тупое и подконтрольное. Отдельный метеорит в сторону Министерства образования и науки. В этом они преуспели.

Но и это еще не все. Давайте посмотрим, какие же «дополнительные» тесты нам предлагают ученые менеджеры, которые считают, что подобное нововведение обязательно поднимет уровень образованности в стране.



Для начала может показаться, что это «утка». Честно признаться, поверить в это сложно. Проверяем мобильное приложение. И что видим?



Хотелось бы отдельно обратить внимание, в какие средства выливается это нам, налогоплательщикам. К слову, расчетный бюджет к 2020 году, в момент подписания приказа президентом Медведевым, составлял 125,2 миллиарда рублей. (Федеральный закон Российской Федерации №244-ФЗ «Об инновационном центре „Сколково“» был подписан президентом РФ Д. А. Медведевым 28 сентября 2010 г.) Будем честными, из открытых источников известно, что пока администраторам Сколково уложиться в бюджет не удалось. При этом сколковские вымогатели постоянно получают инвестиции от коммерческих фондов.

Вот и получается, что мы сами проплачиваем деградацию наших детей и, соответственно, будущего всей страны. Карусель маразма только начинает раскручиваться, этот же проект запущен уже и в Армении, и в Беларуси. Не хотелось бы воочию увидеть результаты такого образования.

Но пока за Сколково и «Роснано» стоит все та же фигура Чубайса, надеяться на прогресс не стоит. Не для того поставлен как бы господин Чубайс.
Автор: Роман Кривов


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Комментарии 36

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  1. андрей юрьевич Сегодня, 06:55
    Чему и как учат в ПТУ имени Сколково?
    -ПИЛИТЬ !
    андрей юрьевич
    1. Ингвар 72 Сегодня, 07:07
      Вся страна считает Чубайса вором и предателем, и только Путин считает его эффективным менеджером! laughing
      Наверное что то не знаем. bully
      Ингвар 72
      1. Chertt Сегодня, 07:33
        Цитата: Ингвар 72
        Наверное что то не знаем

        Тут, без шуток, ситуация мистическая. Связка Путин-Чубайс, это даже не абсурд, это какая то параллельная вселенная.
        Chertt
        1. андрей юрьевич Сегодня, 07:49
          Цитата: Chertt
          это какая то параллельная вселенная.

          андрей юрьевич
        2. Greenwood Сегодня, 08:45
          Лично я не вижу здесь никакой мистики. Путин - человек из Ельцинской команды, подтянутый Собчаком и Березовским с одобрения того же Чубайса. И то, что он стараниями пиарщиков выстроил себе образ крутого спасителя России за эти 18 лет, не отменяет предыдущего факта и факты поддержки им людей из этой команды. Но у нас к сожалению значительная часть населения отделяет хорошего Путина от плохих олигархов, воров-министров и мультимиллиардеров-глав госкорпораций.
          Greenwood
      2. сибиралт Сегодня, 09:13
        Этот планшет нужно обменять у Медведева на подавреный ему айфон, может поумнеет? winked
        сибиралт
      3. RedFox11 Сегодня, 10:14
        За 10 лет корпорация Роснано создала 95 предприятий и 15 наноцентров «с нуля»
        Споры о том, какую роль должно играть государство в создании инновационной экономики, не прекращаются годами. Объективно оценить российский опыт госинвестиций в хайтек можно на примере сформированного чуть более 10 лет назад РОСНАНО.
        Создание корпорации «Роснанотех» в 2007 году обошлось казне в 130 млрд рублей. Альтернативой этому решению было пополнение Резервного фонда. Сейчас, конечно, эти деньги Минфину бы не помешали, но надолго ли бы их хватило? Если учесть, что расходы федерального бюджета в «трехлетке» с 2017 по 2019 год заложены на уровне 16 трлн рублей, то 130 млрд рублей стране хватило бы на три дня.
        Последние три года компания отчитывалась о прибыли по МСФО. Это значит, что многие проекты оказались успешными, прибыль от их реализации окупила остальные инвестиции. Официальные данные свидетельствуют о том, что за 10 лет Группа создала 95 предприятий и 15 наноцентров, построенных РОСНАНО по большей части «с нуля». Годовой оборот портфельных компаний превышает 350 млрд, а за 10 лет достиг 1,4 трлн рублей. Только в виде налогов в бюджеты разных уровней государство к концу 2016 года получило от портфельных компаний 80 млрд рублей. В этом году эта цифра должна достигнуть 104 млрд рублей. Еще год-два, и первоначальные вложения окупятся только за счет налоговых поступлений.
        Впрочем, для государства финансовая отдача не должна играть и никогда не играла определяющую роль. Куда важнее сопутствующие эффекты, например, создание рынка нанотехнологической продукции. По данным исследовательской компании DISCOVERY Research Group, его объем в России составляет 4,4 трлн рублей. Но насколько качество и технологический уровень отечественной наноиндустрии сопоставим с мировыми аналогами? По данным РОСНАНО, в среднем около 20% продукции портфельных компаний идет на экспорт. Согласно отчету за 2016 год этот показатель составил 53 млрд рублей, а если сложить этот показатель за несколько лет, то получится 136 млрд рублей. Эта цифра — объективный показатель того, что построенные РОСНАНО предприятия способны успешно конкурировать на мировом рынке.
        Еще один любопытный показатель из категории сопутствующих эффектов — 33,4 млрд рублей, которые проектные компании РОСНАНО направили на научные исследования. Частные вложения в НИОКР не только отрадны сами по себе, но и служат доказательством, что игроки сравнительно молодой наноиндустрии намерены играть «в долгую».
        Скептики утверждают, что без частных инвесторов инновационную экономику не построить. Руководство РОСНАНО с этим не спорит. Новая бизнес-модель предусматривает инвестирование через фонды, которые формируются, в том числе, за счет средств частных инвесторов. К концу 2017 года создано 7 новых фондов. За два года от сторонних инвесторов привлечены рекордные 49 млрд рублей. В этом году РОСНАНО планирует довести общий объем привлеченных инвестиций в новые фонды до 60 млрд рублей.
        За деньги, которые государство могло бы «проесть» за три дня, страна получила механизм, способный генерировать налоги, инновационные решения, создавать десятки тысяч высококвалифицированных рабочих мест. На фоне 10-летней стагнации российской экономики, которая фактически совпала по времени с существованием РОСНАНО, результат выглядит совсем неплохо.
        RedFox11
        1. ССИ Сегодня, 10:50
          Цитата: RedFox11
          За 10 лет корпорация Роснано создала 95 предприятий и 15 наноцентров «с нуля»

          Прошу прощения, это хорошо или плохо? И того, что Роснано произвело, хватит для нас, грешных???
          ССИ
      4. Влад Петров Сегодня, 10:58
        Чубайс (чубысь по-украински бесёнок рыжий) — в мифологии маленький зловредный домовый дух в образе пузатой рыжей крысы "с лицом вроде человеческого". Крыса рыжая в год рыжей собаки
        Влад Петров
  2. кедр Сегодня, 08:03
    Цитата: андрей юрьевич
    Чему и как учат в ПТУ имени Сколково?
    -ПИЛИТЬ !


    Что за инфантильность? Все взрослые люди давно знают, что Чубайс поставлен США смотрящим в Россию.
    Пока Путин не выдавит США из России Чубайс будет её серым кардиналом и частым гостем на разных бильдербергских, западных посиделках.
    Россия платит США дань по МИЛЛИАРДУ зелени в день, часть этих денег США тратят на антироссийскую пропаганду в СМИ, на подпитку пятой колонны, НКО, в том числе и Чубайсу, которого Штаты для отвода глаз посадили на Сколково. Странно, что вы этого не знаете...
    Зрим в корень. Такова плата за сданный в девяностых Бобом, другом Билла, суверенитет России.
    Суверенитет. Россия. Путин!
    кедр
    1. Tatanka Yotanka Сегодня, 08:29
      Цитата: кедр
      Пока Путин не выдавит США из России

      18 лет давил не получилось, думаете за 6 додавит?
      получается великий шахматист со взглядом тигра, поставивший кинжалом,сарматом,цирконом США на колени,возративший Крым,
      Цитата: кедр
      платит США дань

      Цитата: кедр
      Суверенитет. Россия. Путин!

      пока это пожелания
      Tatanka Yotanka
      1. Greenwood Сегодня, 08:48
        Представляете, каких пределов достигает уровень идиоти...эээ...ура-патриотизма у путиноидов?! Пишут, что Россия - колония США и прославляют человека, который поддерживает такое развитие дел. Рукалицо!!!
        Greenwood
        1. свободный Сегодня, 11:38
          Цитата: Greenwood
          Представляете, каких пределов достигает уровень идиоти...эээ...ура-патриотизма у путиноидов?! Пишут, что Россия - колония США и прославляют человека, который поддерживает такое развитие дел. Рукалицо!!!

          Да нет,тут уж ногалицо просится!А если серьезно мне кажется кедр то того, засланный казачек.
          свободный
    2. Ромей Сегодня, 09:22
      Цитата: кедр

      Что за инфантильность? Все взрослые люди давно знают, что Чубайс поставлен США смотрящим в Россию.
      Пока Путин не выдавит США из России Чубайс будет её серым кардиналом и частым гостем на разных бильдербергских, западных посиделках.
      Россия платит США дань по МИЛЛИАРДУ зелени в день, часть этих денег США тратят на антироссийскую пропаганду в СМИ, на подпитку пятой колонны, НКО, в том числе и Чубайсу, которого Штаты для отвода глаз посадили на Сколково. Странно, что вы этого не знаете...
      Зрим в корень. Такова плата за сданный в девяностых Бобом, другом Билла, суверенитет России.
      Суверенитет. Россия. Путин!

      Как то намедни, в минуту досуга, после фееричных выступлений кедра, решил полюбопытствовать откуда берутся столь мощные старики-гиганты мысли. Ниточка логично привела к некоему Е.Федорову, отпетому едерасу и главе т.н. НОД. Посмотрев несколько его пламенных спичей в том же духе со всякими там "суверенитет, Россия, Путин" и манерой держаться на публике в дебатах. еще раз искренне поржал и начал приходить к выводу о вялотекущей шизофрении персонажа, сплотившим вокруг себя городских сумашедших. Однако при изучении биографии оказалось, что это чудо одно время было членом комитета по бюджету и налогам в Думе. А там придурков не держат. При более внимательном отношении к сабжу оказалось, что оный как ниточка за иголочкой тянулся, угадайте за кем? Вы не поверите. За А.Б. Чубайсом.

      Так, что зрим в корень!!! Не так ли дорогой кедр или как там вас в миру?
      Ромей
  3. andrej-shironov Сегодня, 09:02
    Так не может власть тронуть рыжего! Ибо она (власть) вассал запада. А рыжий смотрящий за вассалитетом.
    andrej-shironov
  4. Невеселый Сегодня, 09:02
    Практика показывает, что ЛЮБОЕ перераспределение, осуществляемое государственными чиновниками является неэффективным и обогащает не общество, а перераспределяющих.
    Для сравнения - частная школа "Летово" за 50 млн. долларов.

    http://www.forbes.ru/milliardery/319459-otkrytoe-
    prostranstvo-zachem-vadim-moshkovich-stroit-nekom
    mercheskuyu-chastnuyu-s
    Невеселый
    1. К.А.С Сегодня, 09:47
      то что вы написали
      Цитата: Невеселый
      Практика показывает, что ЛЮБОЕ перераспределение, осуществляемое государственными чиновниками является неэффективным и обогащает не общество, а перераспределяющих.

      это либерастия! коментаторы на ВО вообщето горой стоят за гос регулирование, что бы государство строило школы заводы параходы, и чиновники распределяли деньги по справедливости!!
      К.А.С
      1. Невеселый Сегодня, 10:33
        В принципе, государственный механизм может быть эффективным, НО! для этого государство должно быть по сути своей частной компанией одной семьи,то есть монархией. Для примера - скандинавские государства, ближневосточные монархии. hi
        В противном случае даже высший чиновника (Президент) по сути выступает временщиком-управляющим, которому практически невозможно удержаться от присвоения национального благосостояния. И за неимением контролирующего субъекта (народ субъектом являться не может) воровство его будет оставаться ненаказанным до тех пор, пока его не ниспровергнет другой кандидат на место управляющего или через выборные процедуры, или через переворот.
        Невеселый
  5. aybolyt678 Сегодня, 09:14
    В России производится крупноузловая сборка иномарок. Исключающая труд отечественных конструкторов и инженеров. Они не востребованы. Откуда взяться науке???
    aybolyt678
    1. Невеселый Сегодня, 09:27
      Сырьевой колонии Еврорайха (де-факто) наука не по статусу. По сути, "Гитлер победил":
      1) Белоруссия и Украина отделены от России
      2) Образование, наука, здравоохранение в руинах
      3) Идет тихий геноцид русского народа (на одних только дорогах гибнет до 30 тыс. человек ежегодно
      4) Экономика России - сырьевой придаток Евросоюза + отверточная сборка; станкостроение, машиностроение по сути отсутствуют
      5) Функции правоохранительных органов ограничиваются карательными, протестные акции фактически запрещены, людей подвергают уголовному преследованию за инакомыслие
      6) Страной правит бессменный гауляйтер, которому "нет альтернативы", выборы являются не механизмом легальной трансляции власти, а несмешным фарсом
      Список можно продолжать...
      Невеселый
      1. К.А.С Сегодня, 10:14
        1. и что в этом плохого?
        2. это только у таких как Вы все быстро из руин восстает, побалтал и готово!
        3. стесьняюсь спросить а на дорогах только русские гибнут или попадаются калмыки дагестанцы украинцы и прочие?
        4.без комментариев! редкая глупость, учите матчасть. многие станки оборудование делаются в России! (по поводу комплектующих этих станков привезли японскийц станок так он собран из агрегатов собранных совсего мира). Вы когда про Евросоюз говорите то создается впечатление, что РФ придаток каких нибудь прибалтик.
        5. запрещены протестные акции аля майдан (как и во всех нормальных странах). про преследованию за инокомысление наверно вот про этого "Егор Савин: ещё «жертва режима Путина» от «Радио Свобода»" https://topwar.ru/137539-egor-savin-esche-zhertva
        -rezhima-putina-ot-radio-svoboda.html
        6. только не понял вы это про Китай, Германию, или Англию? не думаете что Путину доверяют, и россиянам нравится стабильность? Достаточно экспериментов
        Вы когда список будете продолжать, то не забудьте и про другие страны упомянуть а то создается впечатление что в россии руских геноцидят. а в германии где немцев разбавляют арабами нет! А ваш флажок соответствует вашему местоположению?
        К.А.С
        1. sergo1914 Сегодня, 10:31
          Цитата: К.А.С
          1. и что в этом плохого?
          2. это только у таких как Вы все быстро из руин восстает, побалтал и готово!
          3. стесьняюсь спросить а на дорогах только русские гибнут или попадаются калмыки дагестанцы украинцы и прочие?
          4.без комментариев! редкая глупость, учите матчасть. многие станки оборудование делаются в России! (по поводу комплектующих этих станков привезли японскийц станок так он собран из агрегатов собранных совсего мира). Вы когда про Евросоюз говорите то создается впечатление, что РФ придаток каких нибудь прибалтик.
          5. запрещены протестные акции аля майдан (как и во всех нормальных странах). про преследованию за инокомысление наверно вот про этого "Егор Савин: ещё «жертва режима Путина» от «Радио Свобода»" https://topwar.ru/137539-egor-savin-esche-zhertva
          -rezhima-putina-ot-radio-svoboda.html
          6. только не понял вы это про Китай, Германию, или Англию? не думаете что Путину доверяют, и россиянам нравится стабильность? Достаточно экспериментов
          Вы когда список будете продолжать, то не забудьте и про другие страны упомянуть а то создается впечатление что в россии руских геноцидят. а в германии где немцев разбавляют арабами нет! А ваш флажок соответствует вашему местоположению?


          Гениально. Попытка опровержения убеждает нас, что образование поднялось с колен и устремилось к звездам. "побалтал", "стесьняюсь", "совсего"... Это не руки и не Т9. Это - мозг.
          P.S. В русском языке существуют знаки препинания и алгоритмы их расстановки. И это не хаотично разбросанные по тексту символы.
          sergo1914
          1. Невеселый Сегодня, 10:51
            Гениально. Попытка опровержения убеждает нас, что образование поднялось с колен и устремилось к звездам. "побалтал", "стесьняюсь", "совсего"... Это не руки и не Т9. Это - мозг.

            Похоже, "ольгинцам" платят совсем мало, раз привлечь к работе получается только вот такой вот "контингент" hi
            Невеселый
        2. Невеселый Сегодня, 10:46
          Ладно, покормим ольгинских троллей.
          1. и что в этом плохого?

          То, что разрушен некогда единый рынок, а миллиноы русских людей подвергнуты украинизации/змагаризаци, будучи отторгнуты от русской культуры и русской нации.
          2. это только у таких как Вы все быстро из руин восстает, побалтал и готово!

          18 лет уже из руин восстанавливаете, экономика все это время только упрощалась.
          стесьняюсь спросить а на дорогах только русские гибнут

          Мой комментарий не про дороги, а про тихий геноцид. Как видно из приведенной ниже карты, рост населения идет практически ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО в национальных республиках, русские буквально ВЫМИРАЮТ.

          многие станки оборудование делаются в России!

          Примеры можете привести?
          запрещены протестные акции аля майдан

          Любые акции запрещены, кроме проправительственных, и на те людей приходится сгонять насильно/за деньги. Такова реальность.
          не думаете что Путину доверяют, и россиянам нравится стабильность?

          "Россиянам" может и нравится "стабильность" - почему бы не нравиться тому, чего нет, тем, кого нет. Русским же выбора не предоставляют в принципе.
          Невеселый
    2. К.А.С Сегодня, 09:52
      у меня веста. она сделана не нашими конструкторами, инженерами? не нашими рабочими?
      по поводу крупноузловой сборки! поинтересуйтесь таким понятием как локализация и выяните какой процент на наших заводах где собирают иномарки.
      К.А.С
      1. Greenwood Сегодня, 10:29
        Цитата: К.А.С
        у меня веста.
        Сочувствую. lol У нас бы вас насмех подняли.
        Greenwood
        1. К.А.С Сегодня, 10:57
          у нас это где?
          и в чем сочувствие? я доволен как слон. не пропержаная бу, а новая,. да и не дорогая.
          К.А.С
  6. Monster_Fat Сегодня, 09:27
    Странно то, что все до сих пор верят в то, что Путин-одинокий воин, "хороший, добрый царь", "вот донесет до него народ свои чаяния и он все изменит"... И это несмотря на то, что сам Путин не раз повторял во всеуслышанье то, что он не отвечает за экономическое развитие страны и что его обязанность- быть просто, гарантом Конституции-то есть следить за тем, чтобы Россия не отклонялась от капиталистического пути развития, не имела бы никакой государственной идеологии и опиралась на либеральные ценности-все. Не раз он говорил, что по всем экономическим вопросам надо обращаться к Премьеру и к Правительству, а не к Президенту.
    Monster_Fat
  7. RedFox11 Сегодня, 10:19
    За 10 лет корпорация Роснано создала 95 предприятий и 15 наноцентров «с нуля»
    Споры о том, какую роль должно играть государство в создании инновационной экономики, не прекращаются годами. Объективно оценить российский опыт госинвестиций в хайтек можно на примере сформированного чуть более 10 лет назад РОСНАНО.
    Создание корпорации «Роснанотех» в 2007 году обошлось казне в 130 млрд рублей. Альтернативой этому решению было пополнение Резервного фонда. Сейчас, конечно, эти деньги Минфину бы не помешали, но надолго ли бы их хватило? Если учесть, что расходы федерального бюджета в «трехлетке» с 2017 по 2019 год заложены на уровне 16 трлн рублей, то 130 млрд рублей стране хватило бы на три дня.
    Последние три года компания отчитывалась о прибыли по МСФО. Это значит, что многие проекты оказались успешными, прибыль от их реализации окупила остальные инвестиции. Официальные данные свидетельствуют о том, что за 10 лет Группа создала 95 предприятий и 15 наноцентров, построенных РОСНАНО по большей части «с нуля». Годовой оборот портфельных компаний превышает 350 млрд, а за 10 лет достиг 1,4 трлн рублей. Только в виде налогов в бюджеты разных уровней государство к концу 2016 года получило от портфельных компаний 80 млрд рублей. В этом году эта цифра должна достигнуть 104 млрд рублей. Еще год-два, и первоначальные вложения окупятся только за счет налоговых поступлений.
    Впрочем, для государства финансовая отдача не должна играть и никогда не играла определяющую роль. Куда важнее сопутствующие эффекты, например, создание рынка нанотехнологической продукции. По данным исследовательской компании DISCOVERY Research Group, его объем в России составляет 4,4 трлн рублей. Но насколько качество и технологический уровень отечественной наноиндустрии сопоставим с мировыми аналогами? По данным РОСНАНО, в среднем около 20% продукции портфельных компаний идет на экспорт. Согласно отчету за 2016 год этот показатель составил 53 млрд рублей, а если сложить этот показатель за несколько лет, то получится 136 млрд рублей. Эта цифра — объективный показатель того, что построенные РОСНАНО предприятия способны успешно конкурировать на мировом рынке.
    Еще один любопытный показатель из категории сопутствующих эффектов — 33,4 млрд рублей, которые проектные компании РОСНАНО направили на научные исследования. Частные вложения в НИОКР не только отрадны сами по себе, но и служат доказательством, что игроки сравнительно молодой наноиндустрии намерены играть «в долгую».
    Скептики утверждают, что без частных инвесторов инновационную экономику не построить. Руководство РОСНАНО с этим не спорит. Новая бизнес-модель предусматривает инвестирование через фонды, которые формируются, в том числе, за счет средств частных инвесторов. К концу 2017 года создано 7 новых фондов. За два года от сторонних инвесторов привлечены рекордные 49 млрд рублей. В этом году РОСНАНО планирует довести общий объем привлеченных инвестиций в новые фонды до 60 млрд рублей.
    За деньги, которые государство могло бы «проесть» за три дня, страна получила механизм, способный генерировать налоги, инновационные решения, создавать десятки тысяч высококвалифицированных рабочих мест. На фоне 10-летней стагнации российской экономики, которая фактически совпала по времени с существованием РОСНАНО, результат выглядит совсем неплохо.
    RedFox11
    1. К.А.С Сегодня, 10:50
      статья поверхностная, рассчитанная на людей котрым лень проверять информацию, и интересоваться деталями и отчетами главное указать на воровство диванным экономистам и патриотам!
      Спасибо вам за развернутый комментарий!!! ну думаю он роли не сыграет! люди в основном падки на простое и понятное. а Выпро какието инвестиции, портфели. нанотехнологии! нужно проще что бы порадовать обывателя-воровская власть, украл, ЕГЭ отстой, молодеж тупая, Чубайс вредитель!!!
      в начале статьи автор сыплет цифрами например что экзоскелет стоит 1,5 млн рублей и это недостаток. хочу у местных экпердов спросить а сколько должен стоить высокотехнологичный продукт в начале своего производства?
      К.А.С
    2. aybolyt678 Сегодня, 11:19
      Цитата: RedFox11
      На фоне 10-летней стагнации российской экономики, которая фактически совпала по времени с существованием РОСНАНО, результат выглядит совсем неплохо.

      чего то лазаю по инету ищу эффективные нанопредприятия но попадаются больше Онанорезультаты
      aybolyt678
  8. kaschey Сегодня, 10:36
    Песню лисы Алисы и кота Базилио помните?
    Про "поле чудес" в "стране дураков"........
    Вот ОНО.....
    kaschey
  9. nikvic46 Сегодня, 10:47
    Цитата: К.А.С
    то что вы написали
    Цитата: Невеселый
    Практика показывает, что ЛЮБОЕ перераспределение, осуществляемое государственными чиновниками является неэффективным и обогащает не общество, а перераспределяющих.

    это либерастия! коментаторы на ВО вообщето горой стоят за гос регулирование, что бы государство строило школы заводы параходы, и чиновники распределяли деньги по справедливости!!

    А Вы назовите хоть одно государство,где все пущено на самотек.В США Резервный фонд отчитывается через каждые двенадцать дней. Каждый цент учитывается.А мы имеем огромную орду чиновников,а деньги текут мимо нашего Резервного
    Фонда.
    nikvic46
    1. Невеселый Сегодня, 10:55
      Ну отчего же, счетная палата проводит ревизии, выявляет миллиардные недостачи/"неэффективное использование средств", а вот дальше "стопмашина" - уголовные дела не возбуждаются или спускаются на тормозах, виновных если и находят, то дают совсем смешные сроки и те "условно".
      В общем, проблема в безнаказанности.
      Невеселый
  10. nikvic46 Сегодня, 11:16
    Учиться у других стран не зазорно.Такая политика была со времен Петра и царицы Елизаветы,когда посылали за границу
    талантливых ребят, не взирая на происхождение.Искать таланты надо в народе.Позор. У нас из выпускников только пять
    процентов находят работу, да и то не специальности.А остальные,как повезет. И это выпускники престижных ВУЗов.
    nikvic46
  11. Балу Сегодня, 11:31
    Но пока за Сколково и «Роснано» стоит все та же фигура Чубайса, надеяться на прогресс не стоит. Не для того поставлен как бы господин Чубайс.

    Возразить нечего. Ситуация со школьным образованием и учебниками напрягает. Надо возвращаться к советской системе.
    Балу
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