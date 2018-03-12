В Киеве хотят заставить жителей Крыма и Донбасса просить прощения

Действия Сенченко являются проявлением высшей степени маразма. Его заявление просто говорит о том, что на Украине уже наблюдается настоящая агония относительно каких-либо инициатив в отношении республики Крым, потому что они в преддверии предвыборной кампании на Украине всё больше прибегают к крымскому вопросу. Крым — неотъемлемая, составная часть Российской Федерации

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT раскритиковал законопроект бывшего депутата Верховной рады Андрея Сенченко, согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева. Одна из статей документа предлагает таким «категориям» жителей Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные «преступления».— сказал он.Депутат подчеркнул, что такие заявления со стороны Украины «говорят об окончательной потере здравого смысла в отношении России и Крыма».Также данный законопроект прокомментировал полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин, который заявил, что ничего общего с реальностью данный законопроект не имеет и назвал его "некими больными фантазиями Сенченко".Ранее Сенченко подготовил законопроект «О прощении», который, по его замыслу, коснётся тех, кто ведёт деятельность в интересах «государства-агрессора», под которым в Киеве подразумевают Россию. Вместо уголовного наказания Сенченко предложил ограничить «раскаявшихся» жителей Крыма и Донбасса в гражданских правах, например, запретить им работать в органах власти и участвовать в выборах. Предполагается, что заявления о прощении должны рассматривать украинские суды.