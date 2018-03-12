13:10 12 марта
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В Киеве хотят заставить жителей Крыма и Донбасса просить прощения

Депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара в разговоре с RT раскритиковал законопроект бывшего депутата Верховной рады Андрея Сенченко, согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева. Одна из статей документа предлагает таким «категориям» жителей Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные «преступления».

В Киеве хотят заставить жителей Крыма и Донбасса просить прощения


Действия Сенченко являются проявлением высшей степени маразма. Его заявление просто говорит о том, что на Украине уже наблюдается настоящая агония относительно каких-либо инициатив в отношении республики Крым, потому что они в преддверии предвыборной кампании на Украине всё больше прибегают к крымскому вопросу. Крым — неотъемлемая, составная часть Российской Федерации
— сказал он.


Депутат подчеркнул, что такие заявления со стороны Украины «говорят об окончательной потере здравого смысла в отношении России и Крыма».

Также данный законопроект прокомментировал полпред самопровозглашённой Донецкой народной республики в контактной группе по Донбассу Денис Пушилин, который заявил, что ничего общего с реальностью данный законопроект не имеет и назвал его "некими больными фантазиями Сенченко".

Ранее Сенченко подготовил законопроект «О прощении», который, по его замыслу, коснётся тех, кто ведёт деятельность в интересах «государства-агрессора», под которым в Киеве подразумевают Россию. Вместо уголовного наказания Сенченко предложил ограничить «раскаявшихся» жителей Крыма и Донбасса в гражданских правах, например, запретить им работать в органах власти и участвовать в выборах. Предполагается, что заявления о прощении должны рассматривать украинские суды.

Использованы фотографии: РИА Новости Украина
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Комментарии 34

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  1. Чёрный Сегодня, 10:40
    Все эти бредовые законы говорят только об одном - Донбасс Киеву не нужен. Киевская хунта делает всё , что бы показать, что ждёт жителей ЛДНР в случае , если Киев сумеет восстановить там совою фашистскую власть. Так что все эти "миротворцы" , обсе и т д. лишь ширма для новых преступлений.
    Чёрный
    1. Кроу Сегодня, 10:42
      Цитата: Чёрный
      Все эти бредовые законы говорят только об одном - Донбасс Киеву не нужен.

      Нужен, но только на коленях. Как и Украина России.
      Кроу
      1. Teberii Сегодня, 10:43
        А еще хотят космодром в Австралии построить.
        Teberii
        1. vorobey Сегодня, 10:49
          Цитата: Teberii
          А еще хотят космодром в Австралии построить.


          а нафига кенгуру космодром?
          vorobey
          1. Piramidon Сегодня, 10:52
            Цитата: vorobey
            а нафига кенгуру космодром?

            Ну, Вы их совсем возвеличили. Они даже на тушканчиков не тянут. Что то типа кузнечиков.
            Piramidon
          2. LSA57 Сегодня, 11:02
            Цитата: vorobey
            а нафига кенгуру космодром?

            в уркаину прыгать. там трава вкуснее laughing
            LSA57
        2. Чёрный Сегодня, 10:52
          Цитата: Teberii
          А еще хотят космодром в Австралии построить.

          Ты хочешь сказать, что Украина космодромы не строит? А не строит потому что неспособна? А неспособна, потому что потеряла авиакосмическую промышленность? Ах ты сепар! laughing
          Чёрный
      2. Piramidon Сегодня, 10:50
        Цитата: Кроу
        Нужен, но только на коленях.

        Он им нужен вообще БЕЗЛЮДНЫМ.
        Piramidon
        1. Монос Сегодня, 12:28
          согласно которому жители Крыма и Донбасса должны просить прощения у Киева

          Ну, не знаю... Жители Донбасса и Крыма какие-то несговорчивые. Хохлам надо к профессионалам обратиться. Например к Ли́и Меджи́довне Ахеджаковой. Она с удовольствием за всех прощение попросит. smile
          Монос
      3. LSA57 Сегодня, 11:01
        Цитата: Кроу
        Нужен, но только на коленях. Как и Украина России.

        надо им напомнить
        LSA57
        1. revnagan Сегодня, 11:49
          Художественный фильм!Вы ещё тут кадры из "Красной жары" приведите"...С Ван-Даммом в роли офицера КГБ.
          revnagan
          1. LSA57 Сегодня, 11:53
            Цитата: revnagan
            Художественный фильм

            не приползали, когда их турки вырезАли?
            LSA57
          2. andrewkor Сегодня, 13:03
            Шварцнегером,уважаемый,Ван-Дамм в 1988г.ещё под стол пешком ходил!
            andrewkor
      4. annodomene Сегодня, 11:09
        По поводу уркаины - у нас и своих помоек хватает. Пока... Т.ч. лично мне уркаина не нужна в каком бы то ни было виде.
        annodomene
      5. kvarfax Сегодня, 11:10
        Вы чушь городите. В России никогда не требовали чтобы Украина встала на колени. Она сама туда стремится... хотя такими темпами может и на пузе растянуться...
        kvarfax
      6. 30 вис Сегодня, 12:21
        Цитата: Кроу
        только на коленях. Как и Украина России.

        А зачем России раб ! России нужен друг! Вы путаете психологию " партнёров " с Русским восприятием мира .
        30 вис
    2. vorobey Сегодня, 10:45
      Цитата: Чёрный
      Все эти бредовые законы говорят только об одном - Донбасс Киеву не нужен.


      Это говорит о том что дедушка Ленин был неправ... насчет кухарки и государства..
      vorobey
      1. volodya Сегодня, 10:53
        Ну это они здорово погорячились! Как бы самим извинятся непришлось.
        volodya
  2. MoJloT Сегодня, 10:41
    В Киеве хотят заставить жителей Крыма и Донбасса просить прощения

    Такое возможно только в больных фантазиях наркомана со стажем ...
    MoJloT
    1. pjastolov Сегодня, 10:45
      Цитата: MoJloT
      Такое возможно только в больных фантазиях наркомана со стажем ...

      ия думаю - стажа ему не занимать, с детства, с начала на травке сидел, потом колеса и машинки
      pjastolov
    2. LNR(ЛНР) Сегодня, 10:54
      Как у вас тут все сложно,на этом сайте....Какое-то Г...сказало что-то, а вы с радостью Кучу Г сделали... what
      LNR(ЛНР)
      1. avt Сегодня, 11:07
        Цитата: LNR(ЛНР)
        Как у вас тут все сложно,на этом сайте....

        Верю,вот верю что трудно из виртуального свидомого шумероукрского мира вернуться к объективной реальности .
        Цитата: LNR(ЛНР)
        Какое-то Г...сказало что-то, а вы с радостью Кучу Г сделали...

        Такое же
        Цитата: LNR(ЛНР)
        Какое-то Г...

        Нам с нашего ТВ ещё в 2013 говорило о том , что онижедети и никаких таких бандеровцив нет и в помине ,что русский язык запрещать не будуть , шо гишторию Отечественной войны никто переписывать не будет и так далее , вплоть до того , что вы воюете с ахрессором , о чём ДВАЖДЫ законом рады поведали себе , правда ахрессор на войну так и не пришёл. Ну и не раз
        Цитата: LNR(ЛНР)
        .Какое-то Г...
        Рассказывало , как ,,сепары" сами себя обстреливают, а до этого в Одессе сами себя и сожгли , а пото-о-о-ом ...вроде как никого там и не было , только бурятские десантники из бронетанковой дивизии алтайской милиции. Так что это ваше
        Цитата: LNR(ЛНР)
        .Какое-то Г...
        резко воняет и причём потом сбывается всё о чём воняет.
        avt
        1. LNR(ЛНР) Сегодня, 12:39
          AVT-- с чего вы взяли что я живу в *виртуального свидомого шумероукрского мира*.Глазки,воин- света открой!))) Мне что ваше ТВ говорит глубоко насра.... у меня свои глаза есть и Мозг,в отличии от других...По поводу *агрессора* это тебе лучше видно,я не видел хоть и живу в ЛНР....
          Теперь по поводу*сепары* сами себя обстреливают- смешно ей богу с вас.....А вот что *сепары* по своим стреляли-знаю...Или ты думаешь в ЛНР и ДНР высокодуховне люди воюют...Там уважаемый, столько бывших зеков-мама не горюй.... Я вам больше скажу- вы просто смешной дядька-герой за клавиатурой....Мы таких перевидели уххх сколько,сейчас у вас в России живут )))
          LNR(ЛНР)
      2. vasya.pupkin Сегодня, 12:27
        Цитата: LNR(ЛНР)
        Как у вас тут все сложно,на этом сайте....Какое-то Г...сказало что-то, а вы с радостью Кучу Г сделали... what

        Весна! Адреналин зашкаливает.Подожди,сейчас кастрюлеголовые подтянутся/Антарес и др./-вот начнется месиво...
        vasya.pupkin
        1. LNR(ЛНР) Сегодня, 12:42
          Вася пупкин,сам то откуда? Ты видно сам из ....кастрюлеголовых ,хотя мне кажется просто очередной ака воин...Ты *лейтенант* спесь сбрось,ты же просто интернетовский лейтенант и только так пытающийся добиться своей *значимости*...))) Пук сделай
          LNR(ЛНР)
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 10:42
    Токо сначала надо "провинившихся" к покорности привести , а уж затем наказание придумывать... Неумный)))думкою богатие..
    КВУ-НСвД
  4. Дормидонт Сегодня, 10:43
    Влажные свидомитские несбыточные мечты. Но история повторится
    Дормидонт
    1. Sverdlov Сегодня, 11:05
      Любимый фильм. И к украинцам нелюбви не испытываю. Гоголь - любимый писатель. Пришли козаки за защитой, а кузнец за черевичками. Те и другой получили желаемое...
      Sverdlov
  5. Humans War Сегодня, 10:44
    Конченные недоумки...
    Humans War
  6. Alex-a832 Сегодня, 10:46
    По этой же логике укробандеровская власть может требовать от Польши извинений за "волынскую резню". Театр абсурда продолжается...
    Alex-a832
  7. sgr291158 Сегодня, 11:00
    Во их прет то от безысходности.
    sgr291158
  8. Sverdlov Сегодня, 11:01
    Про войну, вообще, будет?
    Sverdlov
  9. Симаргл Сегодня, 11:02
    Одна из статей документа предлагает таким «категориям» жителей Крыма и Донбасса признать свою вину, раскаяться и извиниться за совершенные «преступления».
    Вина одна: не дошли до Куева... или Львова?...
    Симаргл
  10. sib.ataman Сегодня, 11:10
    Улеглись под матрасию, широко раскинув конечности, и полагают, что за ними должны последовать и все остальные! То ли сала объелись свидомые, и мозги заплыли жиром, если вообще когда-нибудь были? То ли горилки оппились, и белочки заскакали в догонку за чёртиками? В любом слущае-палата N 6, смирительная рубашка и семиведёрная клизма для промывки мозгов! В противном случае только серый галстук для укрепления шеи!
    sib.ataman
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