13:14 12 марта
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НАТО создает зону «военного Шенгена»

Руководство НАТО создает в ЕС зону «военного Шенгена», призванную максимально ускорить переброску войск к границам России, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны РФ Александра Фомина.



Новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого "военного Шенгена". Суть его состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ,
сказал Фомин в интервью газете «Красная звезда».


Он добавил, что сегодня альянс «отрабатывает вопросы трансатлантической переброски воинских формирований НАТО, на территории Европы в различных районах создаются запасы вооружений, военной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества».

На сегодняшний день создан тыловой запас, необходимый для оперативного развертывания дополнительной группировки войск, в десятки раз превышающей размещенный в Европе контингент США. Для организации приема, развертывания и размещения воинских контингентов созданы восемь координационных центров в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии,
рассказал Фомин.

Напомним, идея создания «военного Шенгена» принадлежит экс-командующему сухопутными войсками США в Европе Бену Ходжесу. Он заявлял, что союзнические войска должны перемещаться по территории континента «столь же быстро, как и мигранты» без получения дополнительных разрешений от властей стран ЕС.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. собаковод Сегодня, 10:48
    И как это сочитается с их утверждением, что НАТО не против России?
    собаковод
    1. vorobey Сегодня, 10:57
      Цитата: собаковод
      Для организации приема, развертывания и размещения воинских контингентов созданы восемь координационных центров в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии,


      Никак...да и не интересно нам это...цитата.-" Для организации приема, развертывания и размещения воинских контингентов созданы восемь координационных центров в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии,"

      Ребята просто не знают что планом стратегической обороны западных рубежей..как раз по этим странам предусмотрено строительство великого противотанкового рва силами ведомства Шойгу
      vorobey
      1. собаковод Сегодня, 11:43
        Цитируйте правильно!
        собаковод
    2. Чёрный Сегодня, 10:58
      Вот так вот НАТО тихой сапой подмяло под себя гражданские структуры ЕС и уже делает разного рода политические заявления, а учитывая , что НАТО - это прежде всего США, можно смело сказать, что американцы хотят поставить полтитику ЕС под ПОЛНЫЙ контроль....что бы там не возникали против пошлин, санкций и прочей деятельности smile
      Чёрный
    3. dorz Сегодня, 10:59
      Цитата: собаковод
      И как это сочитается с их утверждением, что НАТО не против России?

      Новое российское вооружение нисколько не осадило натовцев. В министерстве обороны США заявили о бесполезности нового российского ядерного оружия. Позицию озвучил его руководитель Джеймс Мэттис. На сложившийся в мире военный баланс это вооружение никак не влияет.
      Пора применять новые разработки с ядерными зарядами в Сирии.
      dorz
      1. vorobey Сегодня, 11:06
        Цитата: dorz
        Цитата: собаковод
        И как это сочитается с их утверждением, что НАТО не против России?

        Новое российское вооружение нисколько не осадило натовцев. В министерстве обороны США заявили о бесполезности нового российского ядерного оружия. Позицию озвучил его руководитель Джеймс Мэттис. На сложившийся в мире военный баланс это вооружение никак не влияет.
        Пора применять новые разработки с ядерными зарядами в Сирии.


        ну да ну да... они вон и насчет Ына утверждали что его кнопка меньше и тоньше.... так что... посмотреть будем.что дальше
        vorobey
      2. Чёрный Сегодня, 11:08
        Цитата: dorz
        Новое российское вооружение нисколько не осадило натовцев. В министерстве обороны США заявили о бесполезности нового российского ядерного оружия. Позицию озвучил его руководитель Джеймс Мэттис. На сложившийся в мире военный баланс это вооружение никак не влияет.

        Осадило....А то что Мэттис заявляет - дык это для американского обывателя-налогоплательщика. Типо, продолжайте платить( и как можно больше), а то мы вас не защитим.
        Пора применять новые разработки с ядерными зарядами в Сирии.

        надеюсь, это шутка winked
        Чёрный
      3. Сибирский цирюльник Сегодня, 11:10
        Пора, так пора! На клавиатуре много кнопок- нажимайте!)))
        Приятно, сидя на диване, "бомбить" ядреными батонами всё и вся)))
        А, по теме: точки опоры созданы, теперь работают над логистикой.. Создание условий для оперативного развертывания, налицо.. Нехорошие новости..
        Сибирский цирюльник
    4. svp67 Сегодня, 12:08
      Цитата: собаковод
      И как это сочитается с их утверждением, что НАТО не против России?

      А никак... Нам то же надо так действовать, объявить, что все наше переоснащение вооружением, все эти "Кинжалы", "Авангарды", "Статусы" не против НАТО, а против "сомалийских пиратов" или ДАИШ. И посылать всех, в марианскую впадину.
      svp67
  2. Охотовед 2 Сегодня, 10:48
    Столь же быстро как мигранты??? belay Отличный - пример для подражания! good wassat
    Охотовед 2
  3. Дормидонт Сегодня, 10:49
    Не шенген, а лепрозорий
    Дормидонт
  4. Alex-a832 Сегодня, 10:51
    США разрушают экономические связи с ЕС и при этом стремятся к упрочнению связей и открытости границ для НАТО. С логикой у исключительных последнее время совсем плохо... что не может не радовать.
    Alex-a832
    1. NEOZ Сегодня, 11:00
      Цитата: Alex-a832
      С логикой у исключительных

      если вы не видите логики, то это не значит, что ее нет! возможно, вы обладаете не всей информацией!
      NEOZ
  5. котовский Сегодня, 10:56
    созданы восемь координационных центров в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии,
    Это видимо те,кого совсем не жалко.. winked
    В ненужные страны, свезли ненужный военный мусор.
    котовский
    1. штрафбат Сегодня, 11:09
      свезли ненужный военный мусор
      .....
      да похоже, не весь.....
      штрафбат
  6. sib.ataman Сегодня, 10:56
    Обросла Гейропа жиром, давно ни от кого дюлей не получала. А эти новообращенцы не помнят добра русского солдата-освободителя, желают испытать праведный гнев русской армии. Мы им поможе. А этих хитроделанных провокаторов из-за лужи, ВВП предупредил уже, что за чужими спинами не отсидятся!.
    sib.ataman
    1. Hariton Laptev Сегодня, 11:05
      Да они все воевали в составе гитлеровской германии, ну если только поляков не было. НИ чему опыт предков не научил.
      Hariton Laptev
  7. rotmistr60 Сегодня, 11:22
    Европу давно встряхнуть пора. Пока это начали делать американцы сначала с мигрантами, потом с обязательными 2%, теперь со свободой передвижения войск и с введением пошлин. Другое дело, что этот "военный Шенген" опять же направлен против нас.
    rotmistr60
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