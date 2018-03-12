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НАТО создает зону «военного Шенгена»
Руководство НАТО создает в ЕС зону «военного Шенгена», призванную максимально ускорить переброску войск к границам России, передает РИА Новости сообщение замминистра обороны РФ Александра Фомина.
Он добавил, что сегодня альянс «отрабатывает вопросы трансатлантической переброски воинских формирований НАТО, на территории Европы в различных районах создаются запасы вооружений, военной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества».
Напомним, идея создания «военного Шенгена» принадлежит экс-командующему сухопутными войсками США в Европе Бену Ходжесу. Он заявлял, что союзнические войска должны перемещаться по территории континента «столь же быстро, как и мигранты» без получения дополнительных разрешений от властей стран ЕС.
Новым приоритетом деятельности военно-политического руководства НАТО стало совершенствование логистической и транспортной инфраструктуры внутри Европы, создание так называемого "военного Шенгена". Суть его состоит в максимальном сокращении времени переброски войск в направлении российских границ,сказал Фомин в интервью газете «Красная звезда».
Он добавил, что сегодня альянс «отрабатывает вопросы трансатлантической переброски воинских формирований НАТО, на территории Европы в различных районах создаются запасы вооружений, военной техники, боеприпасов, продовольствия, имущества».
На сегодняшний день создан тыловой запас, необходимый для оперативного развертывания дополнительной группировки войск, в десятки раз превышающей размещенный в Европе контингент США. Для организации приема, развертывания и размещения воинских контингентов созданы восемь координационных центров в Польше, Румынии, Венгрии, Болгарии, Словакии, Литве, Латвии и Эстонии,рассказал Фомин.
Напомним, идея создания «военного Шенгена» принадлежит экс-командующему сухопутными войсками США в Европе Бену Ходжесу. Он заявлял, что союзнические войска должны перемещаться по территории континента «столь же быстро, как и мигранты» без получения дополнительных разрешений от властей стран ЕС.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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