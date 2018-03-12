В Восточной Гуте начались уличные бои между группировками боевиков

На улицах идут открытые бои между членами НВФ, мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий

Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон, в Восточной Гуте началось открытое противостояние между различными группировками боевиков. Это произошло после требования о размежевании "Фейлак Ар-Рахман" с "Джебхат ан-Нусра"* для дальнейшего обсуждения их вывода из района.— сообщил представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин.Накануне состоялись переговоры представителей Центра с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман", на которых и было выдвинуто соответствующее требование.Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"**Террористическая организация, запрещенная в России