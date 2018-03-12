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В Восточной Гуте начались уличные бои между группировками боевиков
Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон, в Восточной Гуте началось открытое противостояние между различными группировками боевиков. Это произошло после требования о размежевании "Фейлак Ар-Рахман" с "Джебхат ан-Нусра"* для дальнейшего обсуждения их вывода из района.
Накануне состоялись переговоры представителей Центра с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман", на которых и было выдвинуто соответствующее требование.
Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"*
*Террористическая организация, запрещенная в России
На улицах идут открытые бои между членами НВФ, мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий— сообщил представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин.
Накануне состоялись переговоры представителей Центра с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман", на которых и было выдвинуто соответствующее требование.
Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"*
*Террористическая организация, запрещенная в России
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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