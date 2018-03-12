13:15 12 марта
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В Восточной Гуте начались уличные бои между группировками боевиков

Как сообщает Центр по примирению враждующих сторон, в Восточной Гуте началось открытое противостояние между различными группировками боевиков. Это произошло после требования о размежевании "Фейлак Ар-Рахман" с "Джебхат ан-Нусра"* для дальнейшего обсуждения их вывода из района.

В Восточной Гуте начались уличные бои между группировками боевиков


На улицах идут открытые бои между членами НВФ, мирные жители вынуждены искать укрытие, чтобы не стать случайными жертвами боевых действий
— сообщил представитель Центра генерал-майор Владимир Золотухин.


Накануне состоялись переговоры представителей Центра с лидерами группировки "Фейлак Ар-Рахман", на которых и было выдвинуто соответствующее требование.

Восточная Гута остается одним из последних оплотов террористов в Сирии, который контролируют группировки "Джейш аль-Ислам"*, "Ахрар аш-Шам"*, "Джебхат ан-Нусра"*

*Террористическая организация, запрещенная в России

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com/
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Комментарии 10

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  1. Охотовед 2 Сегодня, 10:54
    Отлично! Меньше работы - для армии Асада! Когда уже этот гадюшник, окончательно раздавят?
    Охотовед 2
    1. Чёрный Сегодня, 10:56
      В зоопарке, хищникам мяса недодают smile
      Чёрный
    2. Humans War Сегодня, 11:01
      Они как тараканы, мочишь мочишь их, один фиг появляются снова, так и будут мочиться там пока не настанет судный день.)
      Humans War
  2. Дормидонт Сегодня, 10:56
    Гранат бы им побольше
    Дормидонт
  3. Vita VKO Сегодня, 11:03
    Скорее всего это "вооруженная оппозиция", точнее наемники финансируемые Западом, придумали "хитрый" план создания видимости борьбы с террористами и "размежевания" как требует российское командование. Потом они официально покинут районы Восточной Гутты, получат деньги от своих спонсоров и продолжат дальше бесчинствовать там где им прикажут.
    Vita VKO
  4. Горный стрелок Сегодня, 11:05
    Жаль мирных... Этих бармалеев никак не жаль.
    Горный стрелок
  5. ИмПерц Сегодня, 11:14
    Приятно было смотреть как полпред РФ отчитал некоторых членов СБ ООН:
    ИмПерц
    1. SOF Сегодня, 12:16
      Цитата: ИмПерц
      Приятно было смотреть как полпред РФ отчитал некоторых членов СБ ООН

      ...с чувством, с толком... с расстановкой...
      красиво
      SOF
  6. rotmistr60 Сегодня, 11:32
    Завезенную гуманитарку не поделили вот и контропупят друг друга. Чем больше укокошат себе подобных тем лучше.
    rotmistr60
  7. МЮД Сегодня, 12:47
    Армии Сирии надо бросить в ряды врагов яблоко раздора, поддержать желающих выйти, артиллерией и авиацией, нанося бомба-штурмовые удары по нусре.
    Надо использовать все возможности для скорейшей зачистки анклавов в тылу, возле Дамаска, и снова браться за Идлиб.
    МЮД
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