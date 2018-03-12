13:16 12 марта
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Начато производство второй партии вертолетов Ми-28УБ для нужд Минобороны России

«Вертолеты России» начали производство второй партии учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Сборка ведется на предприятии «Роствертол», машины из этой партии будут переданы заказчику до конца года, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны

Начато производство второй партии вертолетов Ми-28УБ для нужд Минобороны России


Напоминаем, что первая партия Ми-28УБ была поставлена Минобороны в конце 2017 года. В настоящее время «Роствертол» также ведет производство первой партии модернизированных «Ночных охотников» – Ми-28НМ.


В военном ведомстве отметили, что главной особенностью Ми-28УБ является двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет моделировать отказ оборудования в полете и таким образом улучшать натренированность летчика в кризисной ситуации.

Ми-28УБ также оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение такого комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей. Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета. На Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора. Для повышения боевой живучести на Ми-28УБ установлен новейший бортовой комплекс обороны.

Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 2

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  1. ВохаАхов Сегодня, 11:17
    Почему бы не подкрепить информацию цифрами из открытых источников?
    Первая партия Ми-28УБ - 8 вертолетов, передана в войска в прошлом году. Вторая партия - 16 вертолетов должна быть передана в этом году. Также в этом году на испытания должны быть переданы 2 вертолета Ми-28НМ. Параллельно ведётся строительство вертолетов "старой" модификации Ми-28Н в количестве мне не известной.
    ВохаАхов
    1. Вас Влад Сегодня, 11:55
      Цитата: ВохаАхов
      Почему бы не подкрепить информацию цифрами из открытых источников?

      А вот спасибо вам hi
      С цифрами намного приятнее читать.
      Вас Влад
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