Начато производство второй партии вертолетов Ми-28УБ для нужд Минобороны России

«Вертолеты России» начали производство второй партии учебно-боевых вертолетов Ми-28УБ в интересах Министерства обороны Российской Федерации. Сборка ведется на предприятии «Роствертол», машины из этой партии будут переданы заказчику до конца года, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций МинобороныНапоминаем, что первая партия Ми-28УБ была поставлена Минобороны в конце 2017 года. В настоящее время «Роствертол» также ведет производство первой партии модернизированных «Ночных охотников» – Ми-28НМ.В военном ведомстве отметили, что главной особенностью Ми-28УБ является двойная система управления, которая позволяет пилотировать вертолет как из кабины летчика-командира экипажа, так и из кабины летчика-оператора. На вертолете также установлен пульт имитации отказов, который позволяет моделировать отказ оборудования в полете и таким образом улучшать натренированность летчика в кризисной ситуации.Ми-28УБ также оснащен модернизированным интегрированным комплексом бортового радиоэлектронного оборудования. Применение такого комплекса позволяет эффективно осуществлять поиск, обнаружение, распознавание и поражение наземных и воздушных целей. Для обеспечения необходимых эргономических параметров рабочих мест экипажа была изменена конструкция фюзеляжа вертолета. На Ми-28УБ расширена кабина, увеличена площадь бронированного остекления и улучшен обзор с рабочего места летчика-оператора. Для повышения боевой живучести на Ми-28УБ установлен новейший бортовой комплекс обороны.