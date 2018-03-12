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В ЗВО прошли стрельбы с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь"
Оборонное ведомство опубликовало кадры с боевыми стрельбами, в ходе которых применялись новейшие боеприпасы «Краснополь». Стрельбы проводились боевыми расчётами самоходных гаубиц «Мста-С» на Лужском полигоне (Западный военный округ). Речь идёт о модернизированных высокоточном управляемом снаряде калибра 152 мм. Боеприпас отличается точностью поражения цели не менее 95%.
Боеприпас снабжён реактивным двигателем и головкой самонаведения на цель.
Пресс-служба ЗВО:
Сам снаряд именуют «высокоточным козырем российской артиллерии».
До момента поражения лазерный указатель-дальномер сопровождает цель. Максимальная дальность поражения снарядом «Краснополь» составляет 25 км.
Обращает на себя внимание крайне умеренная задымлённость при выходе «Краснополя» из ствола самоходной гаубицы.
В Минобороны отмечают, что целеуказание может осуществляться не только с земли, но и с воздуха.
Боеприпас снабжён реактивным двигателем и головкой самонаведения на цель.
Пресс-служба ЗВО:
Такие качества делают этот боеприпас эффективнее сотни других обычных. Доказательство тому — успешное применение «Краснополей» во время ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии.
Сам снаряд именуют «высокоточным козырем российской артиллерии».
До момента поражения лазерный указатель-дальномер сопровождает цель. Максимальная дальность поражения снарядом «Краснополь» составляет 25 км.
Обращает на себя внимание крайне умеренная задымлённость при выходе «Краснополя» из ствола самоходной гаубицы.
В Минобороны отмечают, что целеуказание может осуществляться не только с земли, но и с воздуха.
Использованы фотографии: МО РФ
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