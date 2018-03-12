13:13 12 марта
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В ЗВО прошли стрельбы с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь"

Оборонное ведомство опубликовало кадры с боевыми стрельбами, в ходе которых применялись новейшие боеприпасы «Краснополь». Стрельбы проводились боевыми расчётами самоходных гаубиц «Мста-С» на Лужском полигоне (Западный военный округ). Речь идёт о модернизированных высокоточном управляемом снаряде калибра 152 мм. Боеприпас отличается точностью поражения цели не менее 95%.

В ЗВО прошли стрельбы с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь"


Боеприпас снабжён реактивным двигателем и головкой самонаведения на цель.


Пресс-служба ЗВО:
Такие качества делают этот боеприпас эффективнее сотни других обычных. Доказательство тому — успешное применение «Краснополей» во время ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии.


Сам снаряд именуют «высокоточным козырем российской артиллерии».

До момента поражения лазерный указатель-дальномер сопровождает цель. Максимальная дальность поражения снарядом «Краснополь» составляет 25 км.

Обращает на себя внимание крайне умеренная задымлённость при выходе «Краснополя» из ствола самоходной гаубицы.

В Минобороны отмечают, что целеуказание может осуществляться не только с земли, но и с воздуха.


Использованы фотографии: МО РФ
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Комментарии 16

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  1. Vard Сегодня, 11:32
    Интересно сколько это стоит... Если ни чего не путаю американцы для своих новых эсминцев нечто подобное разработали... и цена под миллион долларов... Если наши... а по опыту вполне смогли... так вот, если наши уложились в наш миллион, то считай мы опять впереди планеты всей...
    Vard
    1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:43
      так вот, если наши уложились в наш миллион, то считай мы опять впереди планеты всей...
      Ну в миллион , не в миллион...а обычно американские аналоги ВиВТ дороже наших где-то в пределах одного порядка , плюс минус . А вообще военное ценообразование дело тёмное и гласных разумных обоснований никто не даёт и информация это сугубо закрытая...
      КВУ-НСвД
    2. просто экспл Сегодня, 11:43
      ничего наши особого не изобрели , УАСы с лазерным наведением есть давно и не только у нас , есть и не только с лазерным , но и с gps наведением .
      гуглите например управляемый снаряд эскалибур .
      просто экспл
      1. Железякин Сегодня, 11:56
        Эскалибур, вроде, без реактивного двигателя...
        Железякин
        1. просто экспл Сегодня, 12:12
          эскалибур тоже активно-реактивный .
          но у таких снарядов увеличенная дальность , но уменьшенная взрывная мощность , ибо ВВ в нем меньше чем в обычном .
          просто экспл
      2. x.andvlad Сегодня, 12:01
        Согласен, но любо-дорого посмотреть. Ведь раньше так широко это не показывали.
        x.andvlad
        1. просто экспл Сегодня, 12:13
          показывали , и не не мало , их на экспорт уже хз сколько лет поставляется , тем же индусам продали уже не одну тысячу .
          просто экспл
          1. x.andvlad Сегодня, 12:22
            Что то я не помню что бы МО для широкой публики такие стрельбы показывало. Сейчас это, видимо, делают "вдогон" президентскому посланию.
            Ну, а специалисты то, конечно, в курсе, что это далеко не новинка.
            x.andvlad
    3. ИмПерц Сегодня, 11:49
      Цитата: Vard
      Интересно сколько это стоит...

      По непроверенным данным около 70.000 USD за одна штук.
      ИмПерц
      1. просто экспл Сегодня, 12:14
        это матрасный столько стоит (ну и наш но на экспорт) , наш стоил порядка 20 тыс уёв для себя родимых.
        просто экспл
    4. kapitan92 Сегодня, 11:51
      Цитата: Vard
      Если ни чего не путаю американцы для своих новых эсминцев нечто подобное разработали... и цена под миллион долларов..

      "Краснополь" принят на вооружение в 1986г. Экспортная цена порядка 70000$. К настоящему моменту сделали уже третью модификацию системы — «Краснополь-М2».
      kapitan92
  2. ded100 Сегодня, 11:42
    Нормально так впечетляет!! good
    ded100
  3. слава1974 Сегодня, 11:49
    снаряду в обед 100 лет. Хорошая штука, но еще советской разработки.
    слава1974
    1. Piramidon Сегодня, 12:45
      Цитата: слава1974
      снаряду в обед 100 лет. Хорошая штука, но еще советской разработки.

      Во-первых эта "штука" постоянно модернизируется. Во-вторых, если она отвечает современным требованиям, что плохого в том, что она советской разработки?
      Piramidon
      1. слава1974 Сегодня, 12:58
        ничего плохого. Писал некоторым несчастным, которые плачут о зря потраченных несметных деньгах.
        Снаряд давно на вооружении, но мало распространенный в войсках.
        слава1974
  4. bazzbazz Сегодня, 12:11
    А по второй цели довольно не точно вышло вроде. Удачи нашим военным!
    bazzbazz
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