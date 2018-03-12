В ЗВО прошли стрельбы с применением высокоточного боеприпаса "Краснополь"

Такие качества делают этот боеприпас эффективнее сотни других обычных. Доказательство тому — успешное применение «Краснополей» во время ликвидации диверсионной группы террористов в Сирии.

Оборонное ведомство опубликовало кадры с боевыми стрельбами, в ходе которых применялись новейшие боеприпасы «Краснополь». Стрельбы проводились боевыми расчётами самоходных гаубиц «Мста-С» на Лужском полигоне (Западный военный округ). Речь идёт о модернизированных высокоточном управляемом снаряде калибра 152 мм. Боеприпас отличается точностью поражения цели не менее 95%.Боеприпас снабжён реактивным двигателем и головкой самонаведения на цель.Пресс-служба ЗВО:Сам снаряд именуют «высокоточным козырем российской артиллерии».До момента поражения лазерный указатель-дальномер сопровождает цель. Максимальная дальность поражения снарядом «Краснополь» составляет 25 км.Обращает на себя внимание крайне умеренная задымлённость при выходе «Краснополя» из ствола самоходной гаубицы.В Минобороны отмечают, что целеуказание может осуществляться не только с земли, но и с воздуха.