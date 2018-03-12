13:12 12 марта
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Крупные военные учения проходят на пяти полигонах юга Таджикистана

В завершающую фазу вступают крупнейшие за последнее время учения вооружённых сил Республики Таджикистан. Для проведения учений задействованы пять военных полигонов на юге страны – территория Хатлонского гарнизона. Это полигоны «Ляур», «Сумбула», «Момирак», «Харбмайдон», «Халкийор» («Халкиёр»). Учения организованы генеральным штабом ВС РТ.

В учениях задействованы около 40 тысяч военнослужащих, включая резервистов. Техническая сторона – около тысячи бронемашин, армейских автомобилей, средств артиллерии, около 40 единиц авиации, включая штурмовую и бомбардировочную.

Маневры проводятся совместно с военнослужащими 201-й российской военной базы. Об этом сообщает глава пресс-службы Минобороны Таджикистана Фаридун Махмадализода.


Крупные военные учения проходят на пяти полигонах юга Таджикистана


За завершающим этапом учений на юге Таджикистана наблюдают представители как Генштаба ВС РТ, так и Центрального военного округа Российской Федерации.

В ходе учений отрабатывается взаимодействие между различными подразделениями, нацеленное в конечном итоге на ликвидацию крупных сил условного противника, осуществивших, по сценарию учений, прорыв со стороны территории Афганистана.

Учения продлятся до 14 марта (начались они 6 марта).

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 3

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  1. КВУ-НСвД Сегодня, 11:56
    Подготовка к вторжению духов из Афгана...Раздолбать бы там в приграничье все известные лагеря превентивно и под корень с помощью 160-х и 95-х...Но политика , политика....
    КВУ-НСвД
    1. Игорь В Сегодня, 13:10
      Пока америкосы управляют, покоя там не будет. Раздолбать бы их осиные гнёзда.
      Игорь В
  2. dik-nsk Сегодня, 11:57
    весь мир бряцает оружием.. не к добру это, грядет большой шухер..
    dik-nsk
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