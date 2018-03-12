Крупные военные учения проходят на пяти полигонах юга Таджикистана

В завершающую фазу вступают крупнейшие за последнее время учения вооружённых сил Республики Таджикистан. Для проведения учений задействованы пять военных полигонов на юге страны – территория Хатлонского гарнизона. Это полигоны «Ляур», «Сумбула», «Момирак», «Харбмайдон», «Халкийор» («Халкиёр»). Учения организованы генеральным штабом ВС РТ.В учениях задействованы около 40 тысяч военнослужащих, включая резервистов. Техническая сторона – около тысячи бронемашин, армейских автомобилей, средств артиллерии, около 40 единиц авиации, включая штурмовую и бомбардировочную.Маневры проводятся совместно с военнослужащими 201-й российской военной базы. Об этом сообщает глава пресс-службы Минобороны Таджикистана Фаридун Махмадализода.За завершающим этапом учений на юге Таджикистана наблюдают представители как Генштаба ВС РТ, так и Центрального военного округа Российской Федерации.В ходе учений отрабатывается взаимодействие между различными подразделениями, нацеленное в конечном итоге на ликвидацию крупных сил условного противника, осуществивших, по сценарию учений, прорыв со стороны территории Афганистана.Учения продлятся до 14 марта (начались они 6 марта).