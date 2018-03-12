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В войсках испытывается навигационная система для сверхвысотного десантирования
Российские военные испытывают всепогодную навигационно-управляющую систему для сверхвысотного десантирования, сообщают Известия.
Как рассказали газете в военном ведомстве, комплекс навигации и управления, предназначен для спецназа и разведчиков. Он предназначен «для координации действий разведывательно-диверсионных подразделений при выполнении сверхвысотных прыжков и обеспечивает высокоточное приземление бойцов». Комплекс использует как спутниковую, так и инерциальную (независимую от внешних радиосигналов) систему навигации, что делает его неуязвимым для средств РЭБ.
«При сверхвысотных прыжках бойцы покидают самолет-носитель на высоте 10-11 км, раскрывают парашюты и планируют к намеченному месту посадки. Навигаторы контролируют высоту, скорость, метеоусловия в зоне выброски. Они позволяют парашютистам отслеживать свое местоположение, подсказывают, какие маневры нужно выполнить. Бойцы видят, где находятся их товарищи, а командир может контролировать действия всех подчиненных и, при необходимости, управлять их полетом», – говорится в материале.
Сообщается, что система состоит из 3-х основных элементов. На грудь бойца поверх бронежилета крепится блок управления (15х15 см). Он обрабатывает всю полетную информацию и выдает указания. На уровне живота (на специальном кронштейне) находится планшет, на экран которого выводятся навигационные данные, карта местности и электронные подсказки. Кнопочное управление позволяет работать с планшетом в перчатках. На случай отказа электроники на еще одном кронштейне крепится компас.
В память компьютера можно ввести одну основную точку приземления и две запасные.
По его словам, «проблема в том, что заброска диверсионно-разведывательных групп осуществляется обычно в ночное время или в плохую погоду, когда легко "заблудиться в небе" и приземлиться не туда».
Как рассказали газете в военном ведомстве, комплекс навигации и управления, предназначен для спецназа и разведчиков. Он предназначен «для координации действий разведывательно-диверсионных подразделений при выполнении сверхвысотных прыжков и обеспечивает высокоточное приземление бойцов». Комплекс использует как спутниковую, так и инерциальную (независимую от внешних радиосигналов) систему навигации, что делает его неуязвимым для средств РЭБ.
«При сверхвысотных прыжках бойцы покидают самолет-носитель на высоте 10-11 км, раскрывают парашюты и планируют к намеченному месту посадки. Навигаторы контролируют высоту, скорость, метеоусловия в зоне выброски. Они позволяют парашютистам отслеживать свое местоположение, подсказывают, какие маневры нужно выполнить. Бойцы видят, где находятся их товарищи, а командир может контролировать действия всех подчиненных и, при необходимости, управлять их полетом», – говорится в материале.
Сообщается, что система состоит из 3-х основных элементов. На грудь бойца поверх бронежилета крепится блок управления (15х15 см). Он обрабатывает всю полетную информацию и выдает указания. На уровне живота (на специальном кронштейне) находится планшет, на экран которого выводятся навигационные данные, карта местности и электронные подсказки. Кнопочное управление позволяет работать с планшетом в перчатках. На случай отказа электроники на еще одном кронштейне крепится компас.
В память компьютера можно ввести одну основную точку приземления и две запасные.
Из-за особенностей современных конфликтов парашюты редко используются для доставки спецназа в район операции. Но если противник располагает развитой системой ПВО, то парашютный десант – единственный способ скрытно и без потерь проникнуть ему в тыл. Самолет-носитель может десантировать отряд, не входя в зону действия вражеских средств ПВО,рассказал изданию действующий офицер спецназа.
По его словам, «проблема в том, что заброска диверсионно-разведывательных групп осуществляется обычно в ночное время или в плохую погоду, когда легко "заблудиться в небе" и приземлиться не туда».
Если бойцов разведгруппы раскидает по большой площади, они потратят много времени на поиски друг друга и не смогут вовремя выполнить боевую задачу. Надежные средства навигации и координации действий значительно повышают шансы на успех операции,добавил собеседник.
Использованы фотографии: РИА Новости/Виталий Аньков
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