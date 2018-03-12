16:22 12 марта
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В войсках испытывается навигационная система для сверхвысотного десантирования

Российские военные испытывают всепогодную навигационно-управляющую систему для сверхвысотного десантирования, сообщают Известия.



Как рассказали газете в военном ведомстве, комплекс навигации и управления, предназначен для спецназа и разведчиков. Он предназначен «для координации действий разведывательно-диверсионных подразделений при выполнении сверхвысотных прыжков и обеспечивает высокоточное приземление бойцов». Комплекс использует как спутниковую, так и инерциальную (независимую от внешних радиосигналов) систему навигации, что делает его неуязвимым для средств РЭБ.


«При сверхвысотных прыжках бойцы покидают самолет-носитель на высоте 10-11 км, раскрывают парашюты и планируют к намеченному месту посадки. Навигаторы контролируют высоту, скорость, метеоусловия в зоне выброски. Они позволяют парашютистам отслеживать свое местоположение, подсказывают, какие маневры нужно выполнить. Бойцы видят, где находятся их товарищи, а командир может контролировать действия всех подчиненных и, при необходимости, управлять их полетом», – говорится в материале.

Сообщается, что система состоит из 3-х основных элементов. На грудь бойца поверх бронежилета крепится блок управления (15х15 см). Он обрабатывает всю полетную информацию и выдает указания. На уровне живота (на специальном кронштейне) находится планшет, на экран которого выводятся навигационные данные, карта местности и электронные подсказки. Кнопочное управление позволяет работать с планшетом в перчатках. На случай отказа электроники на еще одном кронштейне крепится компас.

В память компьютера можно ввести одну основную точку приземления и две запасные.

Из-за особенностей современных конфликтов парашюты редко используются для доставки спецназа в район операции. Но если противник располагает развитой системой ПВО, то парашютный десант – единственный способ скрытно и без потерь проникнуть ему в тыл. Самолет-носитель может десантировать отряд, не входя в зону действия вражеских средств ПВО,
рассказал изданию действующий офицер спецназа.

По его словам, «проблема в том, что заброска диверсионно-разведывательных групп осуществляется обычно в ночное время или в плохую погоду, когда легко "заблудиться в небе" и приземлиться не туда».

Если бойцов разведгруппы раскидает по большой площади, они потратят много времени на поиски друг друга и не смогут вовремя выполнить боевую задачу. Надежные средства навигации и координации действий значительно повышают шансы на успех операции,
добавил собеседник.

Использованы фотографии: РИА Новости/Виталий Аньков
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Комментарии 7

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  1. Тралл Сегодня, 12:21
    Бэтмэн нервно курит "Беломор" в сторонке smile
    Тралл
    1. Shurik70 Сегодня, 13:14
      А почему парашют сразу открывать?
      Тот же костюм-винсьют доставит к цели куда быстрее парашюта, причём позволяя совершать эффективные маневры уклонения. Или аэродоска к примеру. А если к аэродоске небольшой движок, то и против ПВО уклоняться можно. И только перед самой посадкой на парашюте.

      Shurik70
  2. klaus16 Сегодня, 12:45
    Ладно, это хорошо. А самих десантников, что засечь невозможно? В таком районе ПВО будет работать будь здоров.
    klaus16
  3. abrakadabre Сегодня, 13:08
    При сверхвысотных прыжках бойцы покидают самолет-носитель на высоте 10-11 км, раскрывают парашюты и планируют к намеченному месту посадки.
    Есть несколько моментов, которые, вероятно, неизвестны автору статьи:
    1. Сколько проживет человек на высоте 10-11 км без специального скафандра, компенсирующего низкое атмосферное давление. Насколько я знаю, очень немного вообще. А без потери трудо- и боеспособности и того меньше.
    2. Как мне известно, из-за разреженности атмосферы использование парашютов выше 5-6 тысяч метров нецелесообразно. Даже исполнители сверхвысоких рекордных прыжков с ~40 км раскрывали свои на вышеуказанной высоте. Бо на большей высоте парашют плохо работает и есть большая угроза его схлопывания и запутывания с последующим неконтролируемым падением уже в виде "метеорита". Эффективная площадь купола, требуемая на таких высотах чрезмерно велика для его переноски и использования человеком. Поэтому подобные прыжки делаются следующим образом: человек летит в свободном падении до высоты 5-6 тысяч метров, после чего выбрасывается сначала небольшой стабилизирующий парашют, который ориентирует прыгающего и предварительно снижает скорость падения до приемлемой (безопасной для человека) для раскрытия основного купола. А уж потом раскрывается последний.
    abrakadabre
    1. tchack Сегодня, 13:24
      Ну если ориентироваться на картинку к статье, тогда - ДА.

      А вообще парашютная система для сверхвысотного десантирования Stayer (включающая и кислородный балон, и костюм, и все необходимое) была представлена еще на Армии-2016. На ней можно прыгать с 8000 метров.
      tchack
  4. aud13 Сегодня, 13:20
    Опять же. Скорость самолетов ВТА при десантировании 300-400 км.
    Интересно как они на высоте 10-11 км, смогут на такой скорости лететь. Или все же с учетом того что высота большая, то и скорость при десантировании можно увеличить?
    aud13
  5. Прутков Сегодня, 13:53
    для летчиков бы что-нибудь новое разработали, чтобы они могли бы подальше отлететь от места атаки самолета.
    Прутков
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