В войсках испытывается навигационная система для сверхвысотного десантирования

Из-за особенностей современных конфликтов парашюты редко используются для доставки спецназа в район операции. Но если противник располагает развитой системой ПВО, то парашютный десант – единственный способ скрытно и без потерь проникнуть ему в тыл. Самолет-носитель может десантировать отряд, не входя в зону действия вражеских средств ПВО,

Если бойцов разведгруппы раскидает по большой площади, они потратят много времени на поиски друг друга и не смогут вовремя выполнить боевую задачу. Надежные средства навигации и координации действий значительно повышают шансы на успех операции,