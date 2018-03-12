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СМИ США: Трамп готов представить план примирения Израиля и Палестины
Газета The New York Times публикует материал, в котором утверждается, что в ближайшее время администрация президента США Дональда Трампа озвучит план действий по ближневосточному урегулированию. Напомним, что ранее Трамп заявлял о готовности предложить «сделку», которая приведёт к миру между Израилем и Палестиной. Примечательно, что это заявление президент США сделал уже после того, как признал Иерусалим израильской столицей.
Несколькими днями ранее в арабоязычных СМИ было заявлено, что к «мирному» процессу готова подключиться и Саудовская Аравия. В частности, официальный Эр-Рияд намеревается предложить Израилю совместное участие в «мегапроекте» (цитата арабоязычных изданий) по строительству ультрасовременного города, часть которого расположится на островах, принадлежащих Саудовской Аравии. В обмен на это Израиль, как заявлено в ближневосточных СМИ, «мог бы снять блокаду с сектора Газа и возобновить переговоры с палестинским руководством».
Ранее в Вашингтоне заявляли, что могли бы признать в качестве столицы Палестинского государства один из восточных пригородов Иерусалима – как «компромисс». В Палестине заявляют, что такое предложение проигнорируют, так как «обмен» с Израилем в таком случае будет явно неравноценным.
Несколькими днями ранее в арабоязычных СМИ было заявлено, что к «мирному» процессу готова подключиться и Саудовская Аравия. В частности, официальный Эр-Рияд намеревается предложить Израилю совместное участие в «мегапроекте» (цитата арабоязычных изданий) по строительству ультрасовременного города, часть которого расположится на островах, принадлежащих Саудовской Аравии. В обмен на это Израиль, как заявлено в ближневосточных СМИ, «мог бы снять блокаду с сектора Газа и возобновить переговоры с палестинским руководством».
Ранее в Вашингтоне заявляли, что могли бы признать в качестве столицы Палестинского государства один из восточных пригородов Иерусалима – как «компромисс». В Палестине заявляют, что такое предложение проигнорируют, так как «обмен» с Израилем в таком случае будет явно неравноценным.
Использованы фотографии: Фейсбук
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