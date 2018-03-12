16:30 12 марта
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СМИ США: Трамп готов представить план примирения Израиля и Палестины

Газета The New York Times публикует материал, в котором утверждается, что в ближайшее время администрация президента США Дональда Трампа озвучит план действий по ближневосточному урегулированию. Напомним, что ранее Трамп заявлял о готовности предложить «сделку», которая приведёт к миру между Израилем и Палестиной. Примечательно, что это заявление президент США сделал уже после того, как признал Иерусалим израильской столицей.

СМИ США: Трамп готов представить план примирения Израиля и Палестины


Несколькими днями ранее в арабоязычных СМИ было заявлено, что к «мирному» процессу готова подключиться и Саудовская Аравия. В частности, официальный Эр-Рияд намеревается предложить Израилю совместное участие в «мегапроекте» (цитата арабоязычных изданий) по строительству ультрасовременного города, часть которого расположится на островах, принадлежащих Саудовской Аравии. В обмен на это Израиль, как заявлено в ближневосточных СМИ, «мог бы снять блокаду с сектора Газа и возобновить переговоры с палестинским руководством».


Ранее в Вашингтоне заявляли, что могли бы признать в качестве столицы Палестинского государства один из восточных пригородов Иерусалима – как «компромисс». В Палестине заявляют, что такое предложение проигнорируют, так как «обмен» с Израилем в таком случае будет явно неравноценным.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 26

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  1. Тралл Сегодня, 12:24
    Готов - предоставляй, не готов - не предоставляй. Чего трепаться-то? smile
    Тралл
    1. Монос Сегодня, 12:30
      Трамп заявлял о готовности предложить «сделку», которая приведёт к миру между Израилем и Палестиной.

      На месте израильтян, я бы насторожился. Им надо повнимательнее провести ревизию у себя и понять, что у них есть такое, что заинтересовало Штаты. smile
      Монос
      1. Shurik70 Сегодня, 12:59
        Цитата: Монос
        На месте израильтян, я бы насторожился

        Это да. Единственный МИРНЫЙ способ - прекратить убийства с обоих сторон, нарушающих мир отморозков вместе вылавливать, и только тогда, лет через сорок, когда уляжется в душах боль потерь, можно о чём-то договариваться. На это не пойдут ни Израиль, ни Палестина.
        Значит способ НЕ МИРНЫЙ. Выглядит как очень простой и быстрый способ. Уничтожить всех, кто против, с одной из сторон. Потом уничтожить тех, кто возмутится резнёй. И всё. Мирная тишина кладбища (с).
        Shurik70
    2. Chertt Сегодня, 12:59
      Мужик, конечно, неугомонный. С ним не заскучаешь. Не то что предыдущий "загорелый голубь мира" Обама
      Chertt
    3. влад66 Сегодня, 13:18
      Цитата: Тралл
      Готов - предоставляй, не готов - не предоставляй. Чего трепаться-то? smile

      У него должность такая - трепач. wink
      влад66
      1. котовский Сегодня, 15:21
        Цитата: влад66
        У него должность такая - трепач

        Режет ухо слово "сделка".
        Антихрист ,которого ждут,случаем не рыжий должен быть?
        котовский
  2. svp67 Сегодня, 12:31
    Ну, посмотрим...Вот столько лет ни кто не мог, а Дональд...
    svp67
  3. Ураган70 Сегодня, 12:33
    Чего то пустынные бродяги ему насоветовали, видать!
    Ураган70
  4. Alex-a832 Сегодня, 12:52
    Предложит по принципу примерно как янки "примирились" с индейцами. Под индейцами подразумеваются не евреи.
    Alex-a832
  5. Гуру Сегодня, 12:57
    Арабы думаю в Восторге. Сделка -это всегда Хорошо, Надо лишь отдать Иерусалим палистине, и всего то, делов. ;)
    Гуру
  6. HAM Сегодня, 13:10
    Раз Трамплин взялся за Израиль-ждите беды.Как то неловко у него получается миро твОрить!
    Невоздержанный на язык и поступки-миротворец
    HAM
  7. мерцание Сегодня, 13:26
    СМИ США: Трамп готов представить план примирения Израиля и Палестины
    Уже как то предлагал: совместные браки евреев и арабов. На первый взгляд выглядит нереализуемо, тем более на ближайшее время ... а если на перспективу?
    мерцание
    1. Tiras Сегодня, 13:30
      На первый взгляд и не только первый взгляд это не столько нереализуемо, сколько просто глупо.
      Tiras
      1. мерцание Сегодня, 13:53
        Глупо или не глупо, пока оставим в стороне.
        Мне хотелось бы узнать, ответ на один вопрос: здесь на ВО в одной из тем, было сказано, что если араб примет иудаизм, то все равно останется арабом. А вот интересно, как будет с евреем, если он вдруг примет Ислам? Он евреем останется или нет? Хотелось бы получить ответ от сведущих евреев.
        мерцание
        1. brigadir Сегодня, 14:03
          1. Араб станет евреем.
          2. Еврей перестанет быть евреем. Кем он станет - непонятно. Потому как быть евреем и не иудеем невозможно.
          Вот Гафт крестился - перестал быть евреем, но русским так и не стал.
          brigadir
          1. sogdy Сегодня, 14:17
            Цитата: brigadir
            ем он станет - непонятно. Потому как быть евреем и не иудеем невозможно.

            Забавно. Быть евреем-несемитом - можно, а семиту быть евреем - нельзя.
            Вам не кажется, что ваше "еврейство" хлеще феменизма?
            sogdy
          2. sogdy Сегодня, 14:21
            Цитата: brigadir
            Вот Гафт крестился - перестал быть евреем, но русским так и не стал.

            Ничо не перепутал? Время, например. Гафт был советским, "русскость" никого не интересовала.
            sogdy
            1. brigadir Сегодня, 15:08
              Ничо не перепутал? Время, например.

              Гафт - выкрест, как и Константин Райкин или Иосиф Пригожин и многие другие (Левитан, Рубинштейн, Александр Мень...)
              По таким в еврейских семьях сидели "шивУ" - неделю скорби по умершему.
              brigadir
          3. мерцание Сегодня, 14:32
            Эта Ваша личная точка зрения или эта точка зрения Раввината, или мнение достаточно широких слоев еврейского этноса?
            Почему уточняю, была дискуссия и высказывалась мысль, что араб принявший иудаизм все равно останется арабом.
            мерцание
            1. brigadir Сегодня, 15:02
              Эта Ваша личная точка зрения или эта точка зрения Раввината

              Это точка зрения еврейской Галахи - религиозного закона.
              Родился у матери еврейки - еврей.
              Перешёл в иудаизм - еврей.
              Перешёл из иудаизма в христианство или мусульманство - перестал быть евреем.
              Араб, перешедший в иудаизм, становится евреем.
              brigadir
              1. мерцание Сегодня, 15:24
                Спасибо, с этим понятно. Получается, совместные браки между арабами и евреями (дочь за араба) вполне возможны, - история знает много примеров, когда подобными браками решались политические проблемы между странами и народами.
                мерцание
          4. профессор Сегодня, 15:18
            Цитата: brigadir
            1. Араб станет евреем.
            2. Еврей перестанет быть евреем. Кем он станет - непонятно. Потому как быть евреем и не иудеем невозможно.
            Вот Гафт крестился - перестал быть евреем, но русским так и не стал.

            1000 извинений, но Вы не правы.
            1. Араб останется арабом если даже примет православие. У нас есть арабы-христиане и арабы - мусульмане. Так будет еще араб-иудей. Да таких уже здесь полно.
            2. Иудей принимающий другую веру не перестает быть иудеем (евреем). Парадокс. Иудаизм это билет в один конец. wink
            профессор
            1. brigadir Сегодня, 15:36
              Так будет еще араб-иудей

              Так не бывает. Как нету русского иудея или польского иудея. Человек принявший иудаизм становится евреем. В этом вся фишка и ненормальность еврейства.
              Иудей принимающий другую веру не перестает быть иудеем (евреем). Парадокс. Иудаизм это билет в один конец.


              Перестаёт. Даже закон о возвращении не распространяется на еврея, перешедшего в другую религию.

              Хотя ...
              — Абрам, завтра погром!
              — А я по паспорту — русский.
              — Так бить будут не по паспорту, а по морде.
              brigadir
  8. MKPU-115 Сегодня, 13:40
    "Трамп готов представить план примирения Израиля и Палестины" - ага , план ограничится поставкой вооружения , они так с индейцами примирялись
    MKPU-115
  9. лысова Сегодня, 14:44
    При этом президент - " миротворец " согласует совместные учения в Израиле, с 2.5 тыс. американских солдат. А таких " миротворцев ", как Америка и Саудовская Аравия - палестинцы в гробу видели. Про отношения с Израилем - вообще задница.
    лысова
  10. Дормидонт Сегодня, 15:19
    Скорее Солнце станет вращаться вокруг Земли
    Дормидонт
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