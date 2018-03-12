В НАТО опасаются, что Россия захватит контроль над Северным морским путем

Большинство из этого – это восстановленные старые базы, приблизительно от семи до девяти, в частности, те, что расположены в начале и в конце проходящего там Северного морского пути. И это ключевые места. Так что мы пристально следим за этим в контексте милитаризации Арктики,

Мы отстаем.