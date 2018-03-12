16:30 12 марта
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В НАТО опасаются, что Россия захватит контроль над Северным морским путем

Россия в течение 2-3 лет может заполучить полный контроль над Северным морским путем, она постоянно наращивает присутствие в Арктике, США за ней не успевают, передает ТАСС заявление главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапарротти.



Большинство из этого – это восстановленные старые базы, приблизительно от семи до девяти, в частности, те, что расположены в начале и в конце проходящего там Северного морского пути. И это ключевые места. Так что мы пристально следим за этим в контексте милитаризации Арктики,
сказал Скапарротти на сенатских слушаниях.


Они (российские военные) заявляют о намерении обеспечить защиту и безопасность экономического благополучия в Арктике, добавил генерал.

Однако, «исходя из того, что они там размещают, в течение какого-то времени, возможно двух или трех лет, у них появится возможность контролировать Северный морской путь, если они захотят», отметил он.

На вопрос, равны ли сегодня силы двух стран в Арктике, Скапарротти ответил:

Мы отстаем.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 61

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  1. Тралл Сегодня, 12:37
    Правильно опасаются. Со времен Папанина кроме СССР и России там только немецкие подлодки какое-то время присутствовали.
    Тралл
    1. Brylevsky Сегодня, 12:40
      Да. И немецкие рейдеры.
      Brylevsky
      1. Shurik70 Сегодня, 12:45
        Странно, что не опасаются, что Россия захватит контроль над Московским регионом. Там вообще российских войск дофига, причём без мандата ООН
        Shurik70
        1. Идущий Сегодня, 12:50
          СМП всегда принадлежал России и точка.
          Идущий
          1. 210окв Сегодня, 12:53
            Вот именно.И вплоть до Северного Полюса..Уже наше..
            Цитата: Идущий
            СМП всегда принадлежал России и точка.
            210окв
            1. Chertt Сегодня, 13:03
              Цитата: 210окв
              Вот именно.И вплоть до Северного Полюса..Уже наше..

              Вот матрасники провокаторы. Удивлены, что Россия свою экономическую зону, сама будет контролировать
              Chertt
              1. Татьяна Сегодня, 15:17
                Мур
                Что за политическая наивность?!
                Благодаря масштабному европейскому присутствию Cибирь могла бы со временем превратиться в обшеевразийское достояние, использование которого поисходило бы на многосторонней основе,

                Это "общеевразийское" достояние закончилось бы не чем иным, как требованием со стороны Запада к России убраться россиянам и России куда-нибудь подальше в планетарном смысле!
                Почему-то, например, никому в голову не приходит заикнуться к тем же США об «общемировом» северном пути вокруг Аляски как об общемировом достоянии!
                Татьяна
            2. МЮД Сегодня, 14:36
              Правильно, до сих пор перед глазами, карты СССР с границами до самого северного полюса.
              МЮД
          2. seti Сегодня, 13:49
            Мало что нам он принадлежит. Как и то что мы его контролируем. Без торговых кораблей он мертв. Да по нему ходят наши суда но их до смешного мало. Да и наших портов/баз там относительно не много и они очень небольшие и слаборазвиты.
            Он у нас есть но его еще нужно использовать по полной. Это конечно вопрос времени но уже сейчас нужно привлекать всех потенциальных клиентов. Конечно по многим причинам он не когда не будет столь привлекательным как Южный путь но свой кусок нам нужно увеличить.
            seti
            1. Терский Сегодня, 14:16
              Цитата: seti
              Да и наших портов/баз там относительно не много и они очень небольшие и слаборазвиты

              belay ага, yes , такие как Мурманск например.
              Терский
              1. seti Сегодня, 15:35
                Какой вы прямо умный. Только забыли написать что Мурманск это конечный порт СМП который начинается в Шанхае. А еще такие города на СМП у нас есть ?
                Ответ то очевиден.
                seti
        2. Мур Сегодня, 12:56
          Ну, если покойный пан Збышек уверял, что:
          Благодаря масштабному европейскому присутствию Cибирь могла бы со временем превратиться в обшеевразийское достояние, использование которого поисходило бы на многосторонней основе,
          то Ваш вопрос не кажется очень уж невозможным...
          Мур
    2. Монос Сегодня, 12:44
      "Никогда такого не было и вот опять..." smile Проснись генерал, Россия уже лет 90 Севморпуть контролирует.
      Монос
      1. Идущий Сегодня, 12:52
        Приветствую ! hi , ему об этом не доложили. lol
        Идущий
        1. Монос Сегодня, 13:20
          Добрый день, тёзка ! hi
          Цитата: Идущий
          Приветствую ! hi , ему об этом не доложили. lol

          У меня есть большое подозрение, что ему и географическую карту не показывали. laughing
          Монос
          1. Deadушка Сегодня, 13:40
            Цитата: Монос
            У меня есть большое подозрение, что ему и географическую карту не показывали.

            Доброго здравия hi
            А им это не обязательно, они и так весь мир своим считают.
            Просто иногда, в некоторых местах происходят "недоразумения" с их "собственностью" winked
            Deadушка
            1. Монос Сегодня, 13:57
              Приветствую, Виталий hi
              Цитата: Deadушка
              А им это не обязательно, они и так весь мир своим считают.

              Их ждёт разочарование. smile
              Монос
              1. Deadушка Сегодня, 14:06
                Цитата: Монос
                Их ждёт разочарование.

                Это да, согласен...
                но они как дети малые не унимаются(и не понимают этого)...
                катаются по полу и кричат - мое(хочу)! laughing
                Deadушка
    3. Hammer Сегодня, 12:52
      Матрасники молодцы, живут по принципу "что мое, то мое, а твоем мы сейчас погоорим."
      А ни чего что Северный морской путь проходить в нашей исключительной экономической зоне?! Вблизи (а иногда и через) наши территориальные воды! Сковороти в конец ахр...л что ли?!!! am
      Hammer
      1. Дембель77 Сегодня, 12:56
        В НАТО опасаются, что Россия захватит контроль над Северным морским путем
        И правильно делают, что опасаются. Арктика, как и Крым, будет нашей.
        Дембель77
    4. влад66 Сегодня, 13:13
      Они (российские военные) заявляют о намерении обеспечить защиту и безопасность экономического благополучия в Арктике, добавил генерал.

      Чудо в перьях, проснись, ты воздух портишь, 90 лет уж как Северный Морской Путь наши военные контролируют,лучше спи дальше облако в штанах. laughing
      влад66
      1. котовский Сегодня, 15:31
        Цитата: влад66
        Чудо в перьях, проснись, ты воздух портишь

        Кертис жжет как всегда.. laughing
        Псак обыкновенный..
        котовский
  2. Владыка Ситх Сегодня, 12:38
    Северный морской путь - это территория России!
    Владыка Ситх
    1. влад66 Сегодня, 13:38
      Цитата: Владыка Ситх
      Северный морской путь - это территория России!

      Сергей hi у меня есть подозрение, что это тело не знает где находится Арктика и Россия. request
      влад66
  3. КВУ-НСвД Сегодня, 12:39
    Да уж вас то ребятки туда пускать нам никакого резона...Свой северо-западный проход осваивайте ... а о нашей арктике забудьте , поезд для вас уже ушёл ...
    КВУ-НСвД
  4. В H Сегодня, 12:42
    А с хрена ли НАТО обеспокоилось ? И какое они имеют отношение к Севморпути ..он всегда контролировался Россией и проходит в наших водах . И уж тем более США тут не при делах ..хоть они ко всем дыркам затычка..
    В H
  5. злой пиннокио Сегодня, 12:44
    они хотят все нефтяные и газовые месторождения контролировать вот и опасаются
    злой пиннокио
  6. ОБЕРЕГ Сегодня, 12:50
    Россия в течение 2-3 лет может заполучить полный контроль над Северным морским путем, она постоянно наращивает присутствие в Арктике, США за ней не успевают,

    Как говорится-ПОЗДНЯК МЕТАТЬСЯ. У РФ самый многочисленный ледокольный флот в мире. При этом,арктическая группировка войск в приоритетном порядке оснащается и вооружается. Что сделали США в ответ? Решили построить лет через 10 пару-тройку ледоколов?
    Россия УЖЕ контролирует северный путь. А с оснащением СФ,ловить в тех краях натовским кораблям вообще станет нечего.
    А нам при этом,надо уже думать об Атлантике.
    ОБЕРЕГ
    1. Korax71 Сегодня, 13:19
      Особенно хорошо развита инфраструктура вдоль сев мор пути.а желающих им ходить-не счесть,потому что у нас самый большой ледокольный флот,тока "немного"убыточный.а так все побережье северного ледовитого океана процветает.может тогда вы ответите,почему практически не осталось поселков,деревень и городков по всему побережью?
      Korax71
      1. ОБЕРЕГ Сегодня, 13:23
        Цитата: Korax71
        может тогда вы ответите,почему практически не осталось поселков,деревень и городков по всему побережью?

        Потому что ничего не производится ,добывается и тд ...сейчас этим начали заниматься. А человек ищет там,где ему лучше живется. Вы же не жили бы в умирающем поселке северном только из патриотических побуждений,верно?
        ОБЕРЕГ
  7. Лесс Сегодня, 12:50
    А они ещё и на Севморпуть пасть разинули? А не подавятся?
    Лесс
  8. Zubr Сегодня, 12:51
    Уже под контролем. Поздно очнулся..=))
    Zubr
  9. Хорт Сегодня, 12:52
    дикость какая-то, практически весь СевМорПуть по нашим терр. водам проходит, если мне память не изменяет.
    В край обнаглели уже
    Хорт
  10. andrewkor Сегодня, 12:52
    Не,ещё туда сюда,если бы речь шла об Аляске,Северо-Западном проходе,понять можно бы ,а СМП их каким боком касается! ДБ!
    andrewkor
  11. Rusland Сегодня, 12:53
    Пусть севернее прокладывают свой путь, там лёд потолще. smile
    Rusland
  12. den3080 Сегодня, 12:55
    Северный морской путь и так всегда был российским. Нет?
    Единственное на что может претендовать Америца - на свою половину Берингова пролива.
    den3080
  13. Alex-a832 Сегодня, 12:56
    Тормоза. СевМорПуть и так наш и был нашим и фиг его перекроешь, как бы им этого не хотелось.
    Alex-a832
    1. VALERIK_097 Сегодня, 13:11
      Хотелки у них были,но позорное видео ,как супер подлодка штурмует лёд на Севере(с комментами наших вертолётчиков)немного остудили их пыл.
      Не ужели опять обострение?
      VALERIK_097
  14. Горный стрелок Сегодня, 12:56
    А что, там есть амеровские войска, на нашем побережье? Или у США появились ледоколы, способные плавать в этих широтах.
    Горный стрелок
  15. Юлаевич Сегодня, 12:56
    Еще один голос в своре собак-пустобрехов, согласно стайному инстинкту безпричинно и безмозгло лающих в сторону России, при этом не важно что, не важно о чем, главное лаять в ту же сторону, куда воет вся стая
    Юлаевич
  16. ALLxANDr Сегодня, 13:10
    Фигасе! Странно, что они там что-то там опасаются. Это наш проект, наш Северный путь! Было бы сверх идиотизмом, если бы его контролировали европейцы с американцами! Понятное дело, что там тоже есть страны, которые граничат с Арктикой. Но торговый путь не одна из них сделать не сможет! А вот воспользоваться - тут целая очередь! У Америки и Европы есть свои торговые пути, которые не выгодны нам, но выгодны им. А контролировать чужие торговые пути, конечно любому хочется )))))
    ALLxANDr
    1. helmi8 Сегодня, 13:26
      Цитата: ALLxANDr
      У Америки и Европы есть свои торговые пути, которые не выгодны нам, но выгодны им.

      Нет у них таких торговых путей из Европы на Дальний Восток. СМП самый короткий...
      helmi8
      1. ALLxANDr Сегодня, 15:37
        Кто ж спорит! Но если бы шла речь о Европе...

        Россия в течение 2-3 лет может заполучить полный контроль над Северным морским путем, она постоянно наращивает присутствие в Арктике, США за ней не успевают


        Только причем тут США? На Аляску и через Аляску пока никто не хочет плавать.. А Европейцы не в состоянии делать морской северный путь вне зоны влияния России, т.к. сказать в международных водах (там просто тупо лёд толще).
        ALLxANDr
  17. bsk_una Сегодня, 13:18
    Зря беспокоитесь, г-да американцы. Уже сейчас у вас в этом месте хороший запор, до заворотка (как хотите, так и понимайте). Как говаривал один комедийный герой: вам еще принести ключи от квартиры, где деньги лежат!? У вас есть свой пояс, там и пляшите!
    bsk_una
  18. Шептун Сегодня, 13:23
    СевМорПуть законодательством РФ определён как «истори­чески сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике».
    Это очень хорошо, что мы его контролируем, а не американский флот.

    Это плюсик нашим политикам!!! Могли и профукать! А что, наши умеют фукать...
    Шептун
  19. Сергей-8848 Сегодня, 13:27
    Целиком его контролировать невозможно, т.к. он проходит мимо нескольких стран. Но!! - большая часть его проходит вдоль наших границ, поэтому "контрольный пакет" СМП воленс-неволенс у нас находится в силу географических особенностей. И мы всегда можем эти особенности подкрепить доводами (из других отраслей естествознания)..
    Сергей-8848
  20. Пленник Сегодня, 13:28
    Наш путь значит и контроль наш. Усохни пин!
    Пленник
  21. 1536 Сегодня, 13:33
    И надо "захватить". Севморпуть - это наша транспортная артерия, с ее помощью осуществляется завоз в отдаленные северные районы нашей страны всего, что там необходимо. Севморпуть принадлежал и будет принадлежать России. Поэтому никто туда соваться не должен. А кто сунется со своим уставом, должен получить по соплям. Иначе завтра они в Сибирь сунутся.
    1536
  22. камо грядеши Сегодня, 13:35
    Они там совсем охренели - этот путь проходит в наших
    территориальных водах, какие могут быть претензии у
    НАТО - конечно, получат в лоб, если сунутся что-то
    изменить. Ножичков (кинжалов) у нас на всех хватит, как
    говаривал известный персонаж из "Места встречи..."
    камо грядеши
  23. Товарищ Берия Сегодня, 13:45
    Большинство из этого – это восстановленные старые базы, приблизительно от семи до девяти, в частности, те, что расположены в начале и в конце проходящего там Северного морского пути. И это ключевые места. Так что мы пристально следим за этим в контексте милитаризации Арктики,


    И уж совсем недопустимо присутствие российских атомных ледоколов на СМП.

    Короче, ДБ. Идите же, учите географию lol
    Товарищ Берия
  24. Стройбат запаса Сегодня, 13:53
    Что-то я не понял, этого скапаротти беспокоит, что Россия "захватит контроль" над тем, что и так ей принадлежит? Он еще не успел обеспокоиться, что Россия может "захватить контроль", скажем, над Сахалином?
    Стройбат запаса
  25. Романенко Сегодня, 14:08
    Минуточку, СМП это внутренние территориальные воды Российской Федерации, контроль над которыми, по умолчнию, принадлежит их владельцу. Там не у кого борзометр не зашкаливает???
    А мистеру Скапаротти с его братвой там вообще делать нечего!!!
    Романенко
  26. Косолапый Сегодня, 14:12
    А какое отношение НАТО имеет к СМП ???
    Косолапый
  27. лысова Сегодня, 14:33
    А как они хотели ?!, - контроль есть и будет наш, от всяческого рода паразитов.
    лысова
  28. Sewer Krainiy Сегодня, 14:43
    Цитата: Дембель77
    В НАТО опасаются, что Россия захватит контроль над Северным морским путем
    И правильно делают, что опасаются. Арктика, как и Крым, будет нашей.

    Не понял... Они были, есть и будут наши!!! hi
    Sewer Krainiy
  29. faterdom Сегодня, 14:48
    Включая Аляску. Ну и держа под прицелом Лабрадор и Гренландию-Исландию. Аляска-наш!
    faterdom
  30. Дормидонт Сегодня, 15:18
    Натовские дегенераты и догадываются что севморпутьнаш
    Дормидонт
  31. Василенко Владимир Сегодня, 15:20
    В НАТО опасаются, что Россия захватит контроль над Северным морским путем

    что следующее захватим БАМ, Волгу?!
    Василенко Владимир
  32. Dartys Сегодня, 15:20
    вопрос, равны ли сегодня силы двух стран в Арктике, Скапарротти ответил:
    "Мы отстаем."
    Вы очень себе льстите, женераль tongue
    Dartys
  33. NF68 Сегодня, 16:23
    Северный морской путь проходит вдоль российского побережья и поэтому защита этих коммуникаций Россией более чем обоснован.
    NF68
  34. Генерал Песчаных Карьеров Сегодня, 16:24
    В НАТО опасаются, что Россия захватит контроль над Северным морским путем

    Т.е. захватят контроль над самими собой?
    Генерал Песчаных Карьеров
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