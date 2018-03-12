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В НАТО опасаются, что Россия захватит контроль над Северным морским путем
Россия в течение 2-3 лет может заполучить полный контроль над Северным морским путем, она постоянно наращивает присутствие в Арктике, США за ней не успевают, передает ТАСС заявление главнокомандующего Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе американского генерала Кертиса Скапарротти.
Они (российские военные) заявляют о намерении обеспечить защиту и безопасность экономического благополучия в Арктике, добавил генерал.
Однако, «исходя из того, что они там размещают, в течение какого-то времени, возможно двух или трех лет, у них появится возможность контролировать Северный морской путь, если они захотят», отметил он.
На вопрос, равны ли сегодня силы двух стран в Арктике, Скапарротти ответил:
Большинство из этого – это восстановленные старые базы, приблизительно от семи до девяти, в частности, те, что расположены в начале и в конце проходящего там Северного морского пути. И это ключевые места. Так что мы пристально следим за этим в контексте милитаризации Арктики,сказал Скапарротти на сенатских слушаниях.
Они (российские военные) заявляют о намерении обеспечить защиту и безопасность экономического благополучия в Арктике, добавил генерал.
Однако, «исходя из того, что они там размещают, в течение какого-то времени, возможно двух или трех лет, у них появится возможность контролировать Северный морской путь, если они захотят», отметил он.
На вопрос, равны ли сегодня силы двух стран в Арктике, Скапарротти ответил:
Мы отстаем.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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